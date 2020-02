LIVE TMW – Alerte Coronavirus: report de trois matchs de Serie A et de quatre C, annonce le CONI

Direct écrit sur TUTTOmercatoWEB.com. Appuyez sur F5 pour mettre à jour!

L’alarme Coronavirus arrive en Italie avec les nouvelles des premières infections également sur notre territoire. En raison de cette urgence, certains matchs du championnat italien seront reportés. Parmi tous, trois matches de Serie A: Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo et Hellas Verona-Cagliari. Suivez les dernières mises à jour sur TuttoMercatoWeb.com.

0,55 – Ajourné également quatre matches en C – Non seulement la Serie A s’arrête pour l’urgence du Coronavirus. Il y aura quatre matchs en Serie C qui n’auront pas lieu: c’est dans le groupe A de Giana Erminio-Como et Lecco-Pro Patria, dans le groupe B d’Arzignano Valchiampo-Padua et Feralpisalò-Carpi.

0.30 – Le communiqué de presse du CONI – Le communiqué du CONI est également arrivé: “A la demande du gouvernement, le ministre des Politiques de la Jeunesse et des Sports Vincenzo Spadafora a demandé au CONI d’inviter la Fédération nationale des sports, les disciplines associées et les organismes de promotion du sport, à de suspendre, pour le dimanche 23 février, toutes les activités sportives prévues dans les régions de Lombardie et de Vénétie “.

0.28 – Inter-Samp reporté: le communiqué de presse du club Nerazzurri – L’Inter a publié le communiqué de presse sur la suspension du match contre la Sampdoria: “Nous vous informons que le match de Serie A Inter-Sampdoria, prévu le dimanche 23 février à 20h45 et valable pour le 25e jour, est reporté à une date fixée par pour en avant ».

0.14 OFFICIEL: également reporté Atalanta-Sassuolo et Verona-Cagliari – Non seulement l’Inter-Sampdoria sera reportée en raison de l’alarme Coronavirus. Le maire de Bergame Giorgio Gori a annoncé sur sa chaîne Facebook également la suspension des matches entre Atalanta et Sassuolo et entre Vérone et Cagliari: “Nous apprenons que le gouvernement a décidé de suspendre tous les événements sportifs en Lombardie et en Vénétie. Arrêtez demain à Atalanta -Sassuolo, Inter-Sampdoria et Verona-Cagliari “.

SAMEDI 23 FÉVRIER

23.56 – OFFICIEL: Inter-Sampdoria reportée – Maintenant, il y a l’officiel. Inter-Sampdoria ne sera pas joué. L’annonce a été faite par le maire de Milan Giuseppe Sala avec un message envoyé depuis son profil Facebook: “Du Conseil des ministres, nous recevons quelques premières instructions relatives aux mesures à appliquer dans la municipalité de Milan – lit la note -. En particulier, elles sont suspendues cours dans les universités, alors que pour les écoles le ministère compétent n’a pas ordonné de mesures restrictives sauf la suspension des voyages scolaires. Le match Inter-Sampdoria demain soir sera reporté, ainsi que tous les autres événements sportifs programmés. Demain matin dans la Préfecture on refera le point “.

23.43 – Le Premier Comte parle: “Partir en Lombardie et en Vénétie pour un report” – Le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé lors d’une conférence de presse après la réunion du Conseil des ministres: “Je peux prédire que le Conseil des ministres nous a donné son accord, même si c’est la responsabilité du ministre des Sports Spadafora qui a déjà annoncé sa détermination à suspendre tout événements sportifs programmés demain en Vénétie et en Lombardie “.