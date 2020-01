LIVE TMW – Bologne, De Leo: “C’était une belle opportunité, nous sommes aigris”

Il ne reste pas quelques regrets rouges et bleus à l’Olimpico Grande Torino: entre les défilés de Sirigu, les erreurs sensationnelles de Palacio finalisées et la malchance avec la pole touchée par le même attaquant argentin, Bologne aurait probablement mérité quelque chose de plus. Le rendez-vous avec la première victoire de la nouvelle année est toujours reporté, après un match nul il y a une semaine contre la Fiorentina. L’assistante de Sinisa Mihajlovic viendra bientôt de la salle de conférence du stade Olimpico Grande Torino Emilio De Leo apparaîtra devant les microphones pour parler de la défaite d’aujourd’hui. Suivez le texte en direct sur TuttoMercatoWeb.com.

Êtes-vous amer?

“Nous ne pouvons pas être satisfaits: c’était une occasion plus unique que rare pour ce que nous avons produit. Nous avons eu de nombreuses opportunités, nous l’avons dominé et contrôlé, nous avons atteint l’objectif, mais si nous ne montrons pas de signes, nous devons nous en débarrasser. Nous n’avons pas atteint ce que nous voulions réaliser: nous avons raté la poussée, nous avons manqué les choix pour la dernière étape. Mieux en deuxième mi-temps, nous avons juste raté la conclusion “.

Comment commentez-vous les changements?

“C’est toujours facile de parler au final. Les onze initiales ont bien fait, puis avec Dominguez nous avons essayé de profiter de ses insertions et enfin de la fraîcheur d’Olsen, tandis que Santander a toujours combattu en finale.”

Un jugement sur l’arbitre?

“Nous avons vu des épisodes en passant, je ne veux pas les commenter. C’était un jeu fragmenté, cela a aidé Torino.”

Que peut donner Dominguez?

“Il a beaucoup de vitesse et de technique, et surtout il sait faire des choix. Il lui a fallu peu de temps pour trouver la poche de Palacio: il peut nous permettre d’accélérer la manœuvre et de trouver de l’espace pour se verticaliser. Mais tout le monde a donné beaucoup, Dominguez va découper les espaces à côté des autres “.

Avez-vous besoin d’alternatives en attaque?

“Bien sûr, nous aurions l’occasion de faire respirer quelqu’un de nouveau. Et les nouvelles greffes nous donneront d’autres solutions.”

Est-ce la défaite la plus douloureuse?

“Nous avons pris une mise et créé de nombreuses occasions, jouer avec des équipes compactes comme Torino n’est pas facile. Nous n’avions pas à concéder de buts à l’une des rares occasions autorisées, si nous l’avions débloqué avant d’avoir un autre match. Toutes les défaites ils sont douloureux: Mihajlovic le dit, perdre c’est presque comme mourir. L’entraîneur a dit que c’était une opportunité plus unique que rare, nous devons la prendre sur nous seulement “.