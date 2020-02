LIVE TMW – Bologne, De Leo: “Pas d’alibi, nous savons quoi faire”

Veille du match contre l’Udinese pour Bologne, qui soutiendra aujourd’hui la séance de finition au centre sportif de Casteldebole. Dans quelques minutes, l’assistant de Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, apparaîtra dans la salle de presse.

10 h 02 commence la conférence de presse

Situation compliquée en raison des nombreuses absences: comment comptez-vous affronter le match demain?

“Personnellement, cela ne m’est jamais arrivé. Nous savons que l’Udinese viendra jouer le match avec la détermination et l’agressivité habituelles, avec la possibilité de jouer dans le redémarrage. Mihajlovic lui-même a souligné qu’il faudrait beaucoup de caractère et beaucoup de cœur. Nous n’avons pas n’a jamais utilisé d’alibi et nous ne le ferons pas aujourd’hui, en effet ce doit être l’occasion de montrer à quel point cette équipe est fidèle aux principes. Chacun de nous devra donner quelque chose de plus, nous avons des idées claires, qui va sur le terrain sait quoi faire .

Envisagez-vous de modifier la configuration tactique?

“Nous n’avons pas besoin de faire de grands changements. Dans notre score, ceux qui commencent dès la première minute devront postuler mais nous ne déformerons pas”.

Skov Olsen jouera-t-il? Et où?

“Comme toujours, je ne donnerai pas la formation, même aujourd’hui. Nous pourrions également utiliser Corbo ou Juwara dès la première minute. De plus, nous pourrions autonomiser certains enfants du printemps. Nous n’avons aucun souci de ce point de vue.”

Quels sont les éléments du printemps qui seront invoqués?

“Je préférerais ne pas citer de noms maintenant, nous devons faire affaire avec l’entraîneur de la Primavera Troise. Je pense que cela peut être une expérience incroyable pour les garçons. Ils s’entraînent avec beaucoup d’enthousiasme cette semaine.”