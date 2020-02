LIVE TMW – Brescia, Lopez: “Les deux entraîneurs ne sont pas coupables de cette situation”

SONDAGE

source: du correspondant du centre sportif de Torbole, Brescia

12h15 – En quelques minutes Diego Lopez, nouveau directeur du Brescia, sera présenté à la presse à l’intérieur du centre sportif de Torbole. L’entraîneur analysera également le match de demain contre l’Udinese.

12:40 – Quelques minutes de retard sur le départ prévu, il commencera bientôt.

Pouvez-vous nous dire comment vous avez accepté Brescia?

“Je sais que c’est une situation complexe, mais l’équipe est bien entraînée. Quand nous sommes dehors, nous regardons toujours les matchs, j’ai toujours suivi le football italien. Je sais que c’est un championnat complexe, je sais que j’aime me battre”.

Comment va l’équipe mentalement?

“La première chose que j’ai dit aux gars, c’est que je ne pense pas que les deux entraîneurs étaient les coupables. Nous devons prendre des responsabilités. Personne ne nous a mis dans cette situation, nous nous sommes mis tout seuls. Le groupe sait que c’est ce qu’il veut, ils me l’ont montré. Je pense que c’est la chose la plus importante. “

1er étage

Milan doit être bon deux fois dans ce derby: le premier, peut-être sur le terrain, donnant tout ce qu’il a et vivre le match avec fierté et esprit; le second à partir du coup de sifflet final, dans la gestion d’un éventuel revers. Ce qui ne devrait pas être donné pour …