LIVE TMW – Brescia, Lopez: “Quiconque marque dans le football gagne peut arriver demain”

12h30 – En quelques minutes Diego Lopez, entraîneur du Brescia, interviendra dans la presse du centre sportif de Torbole. L’entraîneur analysera le match demain après-midi contre Juventus.

12.49 – La conférence de presse du technicien a commencé.

Jeu complexe.

“Ce sera un bon match à jouer, avec courage et personnalité. Ensuite, les onze qui seront sur le terrain seront disponibles, j’ai une grande confiance en eux. Ils feront une belle performance. Nous avons eu une autre semaine de travail, nous nous sommes mieux connus.” Il y a peu de temps, il y aura des absences, mais il faut penser à ce qu’on a. On doit faire plus que dans la première mi-temps avec l’Udinese, dans la seconde on a mieux joué mais on n’a pas réussi. On aurait pu marquer des buts, mais les matchs ils gagnent en marquant. Gotti? Ils avaient 25 occasions mais ils n’ont pas marqué, nous étions plus soignés et nous pouvions encore marquer. Quand on parle, il doit être conscient que le joueur qui marque le but gagne. Cela peut arriver demain. “

Comment affrontez-vous la Juve?

“Avec l’Udinese, c’était un match important. Nous devons avoir une mentalité, nous devons penser à nous-mêmes et penser match après match, jour après jour, ça va mieux.”

La Juve est-elle en crise?

“Ils essaieront de bien faire, nous devons être prêts et penser à nous. Nous devons nous attendre à une Juventus forte, nous devons faire une belle performance pour arriver au résultat.”

Les blessés?

“Tu n’as pas à t’énerver, je comprends que tu dois faire mieux. Mais tu dois aussi voir ce que tu as.”

Le salut?

“Nous devons penser de manière positive, nous devons penser à faire un bon match. Après la belle performance, des points peuvent également venir, j’ai aimé la deuxième moitié de la dernière course. Nous devons nous concentrer sur le terrain. En regardant le classement, ça fait mal, nous n’avons qu’à voir les choses” qui sont bons pour nous. ”

Le déclin est-il simplement une question de concentration?

“Ce qui s’est passé doit être analysé. Il y a aussi des adversaires qui jouent, il y a aussi l’habileté de ceux qui jouent contre. Parfois il y a notre erreur, j’essaie toujours de parler. Il y a un peu de tout, nous devons jouer et nous entraîner au sommet pour aller vite. ”

Quelle Juve attendez-vous?

“Nous ne changerons pas, nous attendons une Juve avec des solutions différentes. Nous savons qu’ils peuvent fabriquer différents modules”

TMW – Comment avez-vous trouvé Zmrhal?

“Il a fait bonne impression, il nous a aussi donné de la substance au milieu de terrain. Il grandit, c’est un joueur qui peut faire mieux. Ce n’est pas facile, j’ai l’habitude de voir le terrain. Pour notre staff c’est important, il faut voir la formation Celui qui ne joue pas doit prouver qu’il va bien. ”