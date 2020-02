LIVE TMW – Cagliari, Maran: “Ça tourne comme ça. Nainggolan? Punition inexistante”

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

17h02 – Défaite externe pour Cagliari. Les rossoblu ont été battus par Gênes à Marassi. Bientôt le technicien Rolando Maran analysera le match de “Ferraris” en conférence. Suivez le texte en direct sur TuttoMercatoWeb.com.

17h53 – Rolando Maran entre dans la salle de presse. La conférence commence.

Deux blessures en première mi-temps.

“Trois blessures. Parce que la décision d’Oliva a été prise en descendant du bus. Nous avons fait trois remplacements et cela a pratiquement tout compliqué. Dans les deux changements, nous avons payé quelque chose mais sans risquer quoi que ce soit. ne pas rentrer chez soi sans points, mais c’est un moment qui va comme ça. Ce sont des moments où il faut rester lucide et les affronter avec l’attitude masculine, avec les émotions d’une équipe qui veut revenir prendre ce qu’elle mérite. Dans la première période de ce cycle que nous n’avions pas mérité, dans ces derniers matchs nous aurions mérité plus. Cela doit nous donner plus de colère et pousser plus loin pour le prochain “.

Quelles équipes étaient censées être plus grandes pour prendre des adversaires?

“C’est comme ça que nous l’avons préparé. Nous n’avons pas réussi à le faire pendant la deuxième mi-temps. Pendant la première mi-temps nous n’avons pas réussi à le faire mais malgré cela nous n’avons rien souffert. Nous avons eu une suprématie dans l’incroyable récupération. Je suis assez sincère quand je dis le “Nous avions le sentiment que nous contrôlions le match, mais seul le but manquait. Les changements forcés m’ont également fait attendre.”

Reculer de quatre derrière en premier?

“Je n’avais plus de milieux de terrain sur le terrain pour pouvoir soulever Nainggolan. C’était un match en équilibre et on ne pouvait pas forcer une situation. Beaucoup de choses se sont produites en quelques minutes que je n’ai pas essayé de faire trop de confusion.”

Encore une autre blessure de Cacciatore.

“C’est une évaluation qui doit être faite. Cette semaine, nous avons également attendu plus longtemps pour la réinsérer. Je vais devoir faire des évaluations. Nous avons perdu peu de temps avant ceux qui jouent ce rôle. Aujourd’hui, il semblait qu’ils rivalisaient pour compliquer la vie dans ces aspects qui ensuite ont enregistré. “

Omission d’entrer à Paloschi?

“En fin de compte, c’est ce que vous ne faites pas. Au lieu de cela, Pereiro est entré dans les mécanismes. Je pense que c’est quelque chose qui a payé, non pas parce que l’autre n’aurait pas apporté d’avantages mais parce que je n’ai eu qu’un changement.”

Comment vous préparez-vous pour le match contre Naples maintenant?

“Pendant ce temps, la colère de perdre Nainggolan pour une faute inexistante nous met en colère. Nous perdons un joueur pour un match important de manière injuste. Nous travaillons à maintenir la colère qui était dans les vestiaires à la fin du match. Cette colère, nous devons la transformer en match de dimanche parce que nous voulons rendre les fans fier de cette chemise. Dans les moments difficiles, il faut savoir faire ressortir les aspects moraux et la personnalité “.

18h04 – La conférence de presse de Rolando Maran se termine après la défaite contre Gênes.