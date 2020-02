LIVE TMW – Coronavirus Alert: le programme du week-end de A. Remboursements: les modalités

L’alarme Coronavirus est arrivée en Italie avec des nouvelles des infections également sur notre territoire. En raison de cette urgence, certains matchs du championnat italien ont été reportés et il s’attend maintenant à savoir si le prochain tour sera joué. Suivez les dernières mises à jour sur TuttoMercatoWeb.com.

12.19 – Communiqué de presse Inter sur les remboursements du match contre Ludogorets – Le FC Internazionale Milano communique à ses supporters comment rembourser les billets pour le match de l’UEFA Europa League contre Ludogorets, qui se tiendra le jeudi 27 février à Meazza à huis clos, comme l’ont établi les autorités.

ACHATS FAITS EN LIGNE SUR INTER.IT

Tous les billets achetés sur le site officiel inter.it, près de 90% du total, seront automatiquement annulés et remboursés. L’acheteur n’aura donc rien à faire: l’intégralité du montant sera crédité sur la carte bancaire utilisée pour l’achat.

ACHATS FAITS AUX POINTS DE VENTE

Les fans qui ont acheté dans les deux points de vente Inter, San Siro Stadio et Inter Store Milano, doivent se rendre à l’Inter Store Milano dans la Galleria Passarella 2 (MM San Babila) pour recevoir un remboursement en retournant les billets papier. La billetterie sera ouverte tous les jours du mercredi 26 février au mardi 3 mars de 10h00 à 19h00.

Le retour des billets papier doit avoir lieu dans les 5 jours suivant le litige du match, ou dans le mardi 3 mars, date limite de production de la documentation fiscale de l’événement.

Tous ceux qui ont acheté dans l’un des points de vente Vivaticket pourront obtenir un remboursement selon des modalités en cours de définition, à la lumière du contexte extraordinaire, qui sera communiqué dans les prochains jours.

LES TITRES CHARGÉS SUR LA CARTE SONT NOUS

Dans le cas d’un achat numérique, c’est-à-dire en chargeant le ticket d’accès sur la carte “ Siamo Noi ”, il suffira de montrer le reçu d’achat.

11.47 – Risque de portes fermées aussi pour la Coupe d’Italie – Pas seulement la Juventus-Inter. Selon Tuttosport, après la décision de jouer le derby à huis clos dimanche soir, avec les supporters de la Juventus certainement pas contents, le risque est que même la Coupe d’Italie revienne en demi-finale entre la Vieille Dame et Milan, prévu le mercredi 4 mars, il faut jouer sans fans dans les tribunes. La décision finale sera prise dans les prochains jours mais le sentiment est que le défi peut être joué à huis clos.

11.23 – Parlez Gravina – Invitée de Tiki Taka, la présidente de la FIGC, Gabriele Gravina, a publié d’autres déclarations concernant l’urgence du Coronavirus: le football ne devrait pas gêner les autorités gouvernementales et les activités en cours. Nous avons essayé de respecter les dispositions des ordonnances en conciliant l’interdiction de tenir certains événements avec la possibilité de les tenir à huis clos. L’idée était d’exploiter les installations sportives en reportant le moins d’événements possible sans aucun risque pour la santé “.

10.40 – Remboursements de billets – L’effet Coronavirus a frappé les marchés mondiaux et l’Italie fait inévitablement partie des pays les plus touchés, avec Piazza Affari qui, selon La Gazzetta dello Sport, a brûlé hier 30 milliards d’euros.

Qui paie et qui ne paie pas – Hier, le titre de la Juventus a perdu 11,83%. Le club de la Juventus, entre autres, a réduit la fermeture du musée et le derby d’Italie à huis clos. Le club, cependant, «économisera» le produit, étant donné qu’il ne prévoit aucun type de remboursement pour les abonnés ou les payeurs. En plus de la Juve, 10 autres clubs de Serie A, dont l’Udinese et la Sampdoria, n’accordent aucun remboursement.

Milan, Parme et probablement l’Inter Milan devraient également faire de même en ce qui concerne le match de Ligue Europa avec Ludogorets. Alors que Sassuolo pour la politique ne rembourse que les abonnés.

10.21 – Tout le programme de Serie A pour le week-end – La Serie A reprendra le week-end prochain. Hier, les mots du ministre Spadafora sont arrivés qui ont donné leur feu vert au différend des courses à huis clos dans les régions touchées par l’alerte au Coronavirus et à partir de samedi toutes les équipes retourneront sur le terrain. Dans certains domaines, il n’a pas encore été dit que nous devrions jouer sans le public, à commencer par le match d’Udine entre l’Udinese et la Fiorentina, la région du Frioul demandant un report et les deux clubs acceptant de jouer lundi à portes ouvertes. Lundi, Sampdoria-Vérone est également mise en doute: aucun cas n’a encore été trouvé en Ligurie mais la situation évolue. Ceci, en détail, toutes les courses du lendemain, avec l’ouverture ou la fermeture des stands:

SAMEDI 29 FÉVRIER

Lazio-Bologne 15h: portes OUVERTES

Udinese-Fiorentina à 18 ans: portes FERMÉES (report possible à lundi pour pouvoir jouer avec les portes OUVERTES)

Naples-Turin à 20h45: portes OUVERTES

DIMANCHE 1 MARS

Milan-Gênes 12h30: Portes fermées

Lecce-Atalanta 15h: portes OUVERTES

Parma-SPAL 15h: portes fermées

Sassuolo-Brescia 15h: portes fermées

Cagliari-Rome 18h: Portes OUVERTES

Juventus-Inter 20.45: Portes FERMÉES

LUNDI 2 MARS

Sampdoria-Hellas Verona 20.45: Portes OUVERTES (en attente d’autres communications)

MARDI 25 FÉVRIER

21h40 – Cinq courses à huis clos le week-end prochain – Il y a actuellement cinq matchs de Serie A à jouer à huis clos au prochain tour, en raison de l’urgence du Coronavirus. Juventus-Inter, Milan-Gênes, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia et Udinese-Fiorentina sera joué mais sans supporters, puisque Turin, Milan, Parme, Reggio Emilia et Udine sont dans les régions considérées “à risque” en raison de la proximité de l’épidémie qui propage l’épidémie née en Chine depuis quelques jours. En revanche, la position de Sampdoria-Vérone, prévue pour le lundi 2 mars, date à laquelle le décret sera épuisé, doit être évaluée.

21.34 – Spadafora dit oui: les matchs de Serie A se joueront à huis clos – Dans les zones touchées par l’urgence du Coronavirus, les matchs se joueront à huis clos. Le ministre des politiques de la jeunesse et des sports l’a déclaré Vincenzo Spadafora aux microphones de TG2 à la fin du Conseil des ministres. “Des mesures sont déjà en vigueur qui interdisent les événements jusqu’à dimanche prochain, initialement pour la Lombardie, la Vénétie et le Piémont, maintenant avec ce décret du Premier ministre, nous avons également étendu au Frioul-Vénétie Julienne, en Émilie-Romagne et en Ligurie. ces régions, l’interdiction des événements sportifs demeure, pour certains événements nous avons donné la possibilité de les transporter à huis clos “. Spadafora a souligné que la mesure “n’a pas été étendue au reste de l’Italie parce que les conditions pour prendre des mesures sérieuses n’existent pas”. (ANSA).

21.12 – Sassuolo choisit les portes fermées – Sur son site officiel, Sassuolo a communiqué ses intentions la semaine prochaine après l’annulation du match contre l’Atalanta le week-end dernier: “Sassuolo Calcio annonce que demain matin au Mapei Football Center de l’équipe première et de l’équipe Primavera. A partir de demain, pour les deux équipes, la formation se déroulera à huis clos jusqu’à nouvel ordre. “

20h45 – Milan assure le remboursement du match contre Gênes – L’AC Milan surveille la situation sur la base des dispositions relatives aux événements sportifs que le gouvernement, la région de Lombardie et les institutions sportives mettent en œuvre pour faire face à l’urgence du coronavirus. Plus précisément, en ce qui concerne le match entre Milan et Gênes prévu le dimanche 1er mars à San Siro à 12h30, le Club, bien qu’espérant pouvoir le partager avec ses fans, confirme déjà maintenant qu’il a préparé une procédure de remboursement des billets au cas où les autorités trancheraient le litige à huis clos. De plus amples informations seront divulguées sur le site Web, les comptes sociaux et l’application officielle du Club.

20.25 – Vanaclocha: “Je ne sais pas si Atalanta peut venir ici” – Hermenegilda Vanaclocha, directeur adjoint de l’épidémiologie et de la surveillance de la santé de la Generalitat Valenciana, a parlé du prochain voyage d’Atalanta en Espagne pour le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions: “Nous ne savons pas sincèrement s’ils pourront se déplacer et venir ici – a-t-il dit à Onda Cero -. l’équipe de Bergame et de Bergame est en Lombardie. D’ici au 10 mars, plusieurs jours se passeront, si vous me l’aviez demandé la semaine dernière j’aurais répondu très différemment. Nous évaluerons la question avec les deux équipes, avec le Ministère de la Santé et nous verrons ce qui va se passer Certes, maintenant il n’y a rien à Bergame, mais cela reste à voir, car la ville est en Lombardie, pas dans d’autres régions de l’Italie “.

20.02 – Inter-Ludogorets se jouera à huis clos – Sur le site officiel de la Ludogorets Razgrad nous apprenons que le défi entre Inter et les Bulgares, prévus jeudi à San Siro à 21 heures, se tiendront à huis clos à Milan. En début de journée, le club milanais a envoyé une lettre au club de Razgrad annonçant que les autorités sanitaires avaient donné le coup d’envoi à la course sans supporters. L’UEFA a également annoncé que la situation dans le nord de l’Italie est constamment surveillée.

19.39 – La Corée du Sud reporte le début du championnat – La Fédération sud-coréenne de football a décidé aujourd’hui de reporter le début du championnat (prévu le week-end prochain) en raison du coronavirus: “Il s’agit d’une mesure visant à protéger la santé et la sécurité des citoyens et de nos joueurs de l’épidémie de COVID-19, qui est entré dans une phase aiguë “, a déclaré la K-league après une réunion de son conseil d’administration. Aucune date de rétablissement n’a été fixée, la suspension restera en vigueur “jusqu’à disparition de la propagation de l’épidémie”.

19.24 – Date de récupération possible pour Turin-Parme – Premières rumeurs sur la reprise de Turin-Parme, course reportée hier pour l’urgence du Coronavirus. Selon ce que ParmaLive.com a collecté, l’hypothèse du 11 mars est une date chaude comme date utile pour jouer la course, même si l’heure n’est pas encore certaine, mais les deux hypothèses pour le moment sont 18 ou 19. Parme et Turin avait déjà donné la possibilité de jouer à cette date, il appartiendra désormais à la Ligue de football, qui suit les directives du gouvernement, de donner son feu vert au différend du match.

19.14 – Nappi; “Maintenant, il sera difficile de retourner en Chine” – Marco Nappi, ancien attaquant de Gênes et de la Fiorentina, qui a parlé au “Stadio Aperto” sur TMW Radio: “Je reste en contact avec les gars qui sont dans mon centre fédéral et la situation s’améliore. 30% des personnes retournent au travail, de nombreuses activités sont toujours fermées mais où nous sommes, à 300 km de Pékin, il n’y a pas eu beaucoup d’infections et l’alarmisme qui était là il y a 15 jours s’estompe. Maintenant, il sera difficile de retourner en Chine, nous courons le risque d’être mis en quarantaine à notre retour. “

19.00 – Barcelone, Quique Setién: “Coronavirus? Ils ont seulement mesuré la température” – Quique Setien, l’entraîneur de Barcelone, lors de la conférence de presse à la veille du match contre Napoli, a également parlé de l’alarme Coronavirus: “” Je ne suis pas seulement préoccupé par mon équipe, mais par tous ceux qui peuvent être infectés. Je veux envoyer mon message de solidarité, j’espère résoudre cette urgence le plus tôt possible. Le seul test qu’ils m’ont fait est celui de la température. “(Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité)

18.51 – Alarme Coronavirus, Ghirelli sur TMW Radio: “Nous ferons tout pour éviter de jouer à huis clos” – Le président de Lega Pro, Francesco Ghirelli, s’est entretenu avec les microphones de TMW Radio pour parler de la situation après avoir reporté plusieurs courses pour l’alarme Coronavirus: “Nous sommes dans une situation particulièrement compliquée du point de vue des événements. La santé passe avant tout et le sport doit prendre du recul au niveau de l’organisation et je dis que je suis président de ligue. “(Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité)

18.32 – Alarme Coronavirus, Balotelli: “Fermer les gares et aéroports, ports et douanes” – L’alarme Coronavirus, qui a forcé le report de quatre matchs du dernier tour de Serie A, a semé la peur dans le coffre. L’attaquant de Brescia Mario Balotelli n’est pas exceptionnel. qui a dit son à travers son profil Instagram: «Fermez les gares et les aéroports, les ports et les douanes au moins jusqu’à ce que le remède soit trouvé! Le ferez-vous quand nous serons tous infectés? », A-t-il publié sur ses propres histoires.

18.21 – Le ministre français de la Santé assure: “Pas d’interdiction pour les fans de la Juventus” – Aucune interdiction de voyager pour les fans de la Juventus qui se rendront à Lyon mercredi pour suivre les Bianconeri en match de Ligue des champions. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, l’a annoncé à France 2, qui a évoqué le danger du coronavirus, un problème qui a conduit en Italie au report de quatre matchs de Serie A: “Il n’y a pas d’interdiction, on ne bouge pas vers cette hypothèse. La fermeture des frontières n’aurait aucun sens. ” (Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité)

18.10 – Alarme Coronavirus, Castellacci: “Au risque de stopper le championnat” – “Le problème est assez complexe. Nous devons d’abord considérer quelles sont nos priorités en ce moment: certainement pas le calcium, mais garder le coronavirus sous contrôle. Si cette épidémie devait augmenter comme un léopard, alors que les stades nord ferment, ils ferment.” C’est une hypothèse plausible, certainement pas ma suggestion, la suspension d’un championnat “. C’est ainsi que le professeur Enrico Castellacci, ancien médecin de l’équipe nationale italienne de football, champion du monde à Berlin en 2006, s’adressant à l’ANSA.

18.01 – Fedriga sur Udinese-Fiorentina: “Il y a une ordonnance” – “Nous avons une ordonnance signée avec le ministre de la” Santé “en ce qui nous concerne, elle doit être respectée, à moins qu’elle ne soit modifiée.” Le président du Frioul-Vénétie Julienne, Massimiliano Fedriga, a déclaré cela, répondant à la question de savoir si le match Udinese-Fiorentina du 29 février sera joué, compte tenu du blocage des événements sportifs également au Frioul.

17.53 – Alarme Coronavirus, toutes les courses du championnat du printemps 1 reportées au samedi 11 avril – Le président de la Ligue nationale professionnelle de Serie A a ordonné que les matches du 6e jour de retour du championnat Primavera 1 TIM, prévu du jeudi 27 février au dimanche 1er mars 2020, soient reportés au samedi 11 avril 2020. Les avances et les reports du 6e le jour du retour, ainsi que la programmation télévisée relative, seront annoncés plus tard.

17.40 – Alarme de coronavirus. La FIGC suspend tous les stages des équipes nationales prévus ces jours-ci – En ce qui concerne la situation relative à la propagation du coronavirus en Italie, le Conseil fédéral réuni ce matin a confirmé la décision de reporter les étapes du National Under-19 Male and Female et du National Under-23 National Women’s prévues pour ces jours. (Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité)

17.23 – Alarme Coronavirus, Bologne suspend l’activité du secteur jeunesse – Conformément aux dispositions de l’arrêté de la Région Émilie-Romagne, Bologne FC 1909 suspend l’activité du secteur jeunesse pour cette semaine. Le secteur jeunesse et scolarité de la Fédération italienne de football a publié le communiqué de presse suivant: «Compte tenu de l’évolution de la situation relative à la propagation de l’infection par le coronavirus, compte tenu des ordonnances régionales et des indications des ministères compétents, à titre de précaution, ils sont suspendus jusqu’à 2 mars 2020 toutes les activités du Secteur Jeunesse et Ecole organisées par la Coordination Régionale SGS d’Emilie-Romagne, Frioul Vénétie Julienne et Piémont et Val d’Aoste “.

17.01 – Gravina encore: “Juventus-Inter en ce moment à huis clos. Mais nous attendons des provisions” – S’exprimant dans des zones mixtes, le président fédéral Gabriele Gravina a fait le point sur la situation du football italien après le dernier week-end traumatisant, qui a vu des dizaines de matchs reportés pour l’alarme Coronavirus: “Pour le moment, il joue partout, sauf dans les réalité où il y a un arrêté du ministre de la santé de concert avec les présidents de ces régions où il y a des problèmes critiques. Lorsqu’une disposition différente sort, on pourrait supposer jouer à huis clos “.

16.31 – Alarme Coronavirus, Balata: “Nous avons besoin d’une seule direction, attendons” – “Nous avons besoin d’une direction unique dans une situation en devenir et nous devons encore nous en tenir aux dispositions qui viennent du gouvernement. La FIGC s’est rendue disponible à l’idée de jouer à huis clos, mais nous devons attendre et évaluer. Il y a une ouverture de la Monsieur le Ministre? Eh bien, vous devez attendre “. Ainsi, le président de la Lega série B, Mauro Balata, quittant le siège de la Fédération de football où s’est tenu un conseil axé sur l’urgence du coronavirus. “Nous devons essayer de gérer la situation à tous les points de vue – a-t-il poursuivi – également parce qu’il y a tellement de championnats à essayer de sauvegarder”

16.02 – Brescia, toutes les activités du secteur jeunesse suspendues – Avec une note parue sur son site officiel, Brescia a communiqué la suspension de l’activité de l’ensemble de son secteur jeunesse en raison de l’urgence sanitaire liée au Coronavirus. Suite à l’arrêté du Ministre de la Santé, signé par la Présidence de la Région Lombardie, la société Brescia Calcio a décidé de suspendre toute l’activité de son secteur jeunesse, du printemps à l’école de football, jusqu’au 1er mars 2020 inclus.

15h50 – Gravina: “Invité à jouer la Serie A à huis clos” – Lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil fédéral, la FIGC numéro 1uno Gabriele Gravina a révélé au gouvernement les demandes du monde du football: “Nous avons demandé à pouvoir jouer les matchs à huis clos en Serie A, ce qui devrait déjà se produire à partir du lendemain. Fermeture des installations sportives? Le risque n’est pas le report d’un match, mais tout le blocus du système qui amène les garçons à s’entraîner tous les jours. En ce sens nous attendons une réponse du Gouvernement “. Suivez le live de la conférence de presse Gravina sur TMW!

15.36 – Alerte Coronavirus, Spadafora: “Bientôt le décret sur les appels d’offres à huis clos” – Le ministre des Politiques de la jeunesse et des Sports, Vincenzo Spadafora, “a déjà proposé au Premier ministre, Giuseppe Conte, les grandes lignes du décret du Premier ministre qui prévoit la possibilité de jouer à huis clos dans les zones à risque d’infection par le coronavirus. La décision a déjà été prise hier soir et le projet est presque terminé ”

15.16 – Ricciardi (WHO): “Jouer à huis clos est la bonne voie” – Walter Ricciardi, membre de l’exécutif de l’OMS nommé conseiller du ministre de la Santé, Roberto Speranza, a parlé des prochains matchs de Serie A: “Les jouer à huis clos est la bonne façon. La première stratégie n’est pas de rassembler les gens dans des endroits où Je suis en contact étroit les uns avec les autres, même à l’extérieur, comme dans le stade. J’ai conseillé en tant que technicien de la santé et fan de sport que jouer à huis clos était la bonne façon. “

15.06 – Castellacci: “L’arrêt des championnats n’est pas une hypothèse de pèlerin” – Enrico Castellacci, historien et ancien médecin de l’équipe nationale italienne, s’est entretenu avec Radio Sportiva sur l’urgence du Coronavirus et la suspension du championnat: “Le problème est assez complexe. Il faut d’abord considérer quelles sont les priorités en Italie en ce moment: pas le football , mais gardez le virus sous contrôle. Il peut être judicieux de jouer à huis clos si cette forme de grippe reste limitée à l’endroit où elle se trouve actuellement, mais je pense qu’il y aura un développement et que d’autres régions seront affectées. J’espère que cela ne se produira pas, mais je pense qu’à un moment donné la Fédération de Football devra penser à arrêter le championnat à cause du Coronavirus. Je ne pense pas que ce soit une hypothèse complètement pérégrin.

15.01 – Alarme Coronavirus, Gênes ferme son musée toute la semaine – Avec une note sur son site officiel, Gênes a indiqué que “sur la base de l’ordonnance des organes responsables, y compris la suspension des activités éducatives dans toutes les écoles de tous les niveaux et niveaux, ce qui a également conduit à la fermeture de tous les bureaux musées de notre région à titre préventif, le Musée d’histoire de Gênes à Porto Antico sera fermé aux visiteurs pendant toute la semaine “.

14.43 – Lettre de la Ligue de Serie A au gouvernement: autorisation de jouer à huis clos demandée – Le président de la Ligue de football de Serie A, Paolo Dal Pino, vient d’envoyer une lettre au gouvernement, par l’intermédiaire du ministre des sports, Spadafora, celle de l’intérieur, Lamorgese, et celle de la santé, Hope, pour lui demander dans les territoires considérés Les matchs de football à risque de coronavirus ne sont pas suspendus, mais se déroulent à huis clos. ANSA apprend cela. Il s’agit d’un acte formel, que la Ligue des entreprises motive dans la lettre avec le “calendrier déjà saturé d’engagements” et la nécessité de mettre fin aux compétitions “d’ici le 24 mai, étant donné le début des prochains championnats d’Europe de football”.

14.31 – Agnelli: “Avec l’Inter à huis clos? La priorité est la santé publique” – Dans son discours à Radio 24, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a également évoqué la possibilité que le match contre l’Inter dimanche puisse se jouer à huis clos: “En ce moment, la priorité du pays est la protection de la santé publique. Il est évident qu’il y a un dialogue avec les différentes parties prenantes, mais toute détermination doit être dans la protection de la santé publique Le débat peut être ouvert, l’interruption du système sportif est difficile, le calendrier est encombré. Commencer le championnat tard et non jouer pendant les vacances de Noël signifie que si vous manquez un match, il devient difficile de récupérer. “

14.14 – Inter, champ neutre possible pour Ludogorets: hypothèse Florence et Rome – L’urgence sanitaire liée au Coronavirus pourrait également affecter les engagements internationaux des équipes italiennes. Cela dit, à moins de situations sensationnelles, l’UEFA ne donnera pas la possibilité de reporter les matches déjà programmés, les entreprises concernées pourraient être confrontées à des matches à huis clos ou sur un terrain neutre. Selon les informations du Corriere della Sera, par exemple, Inter-Ludogorets, le retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa prévu jeudi, pourrait également jouer dans un autre stade. À l’étude par les autorités de Florence et de Rome ainsi que par des hypothèses étrangères.

13.47 – Serie A à huis clos? – D’après ce qui ressort de l’actuel Conseil fédéral – rapporte Sky Sport – la FIGC a demandé au gouvernement l’autorisation de contester dans les régions concernées par l’interdiction des manifestations sportives (Lombardie, Piémont, Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne, Émilie-Romagne et Trentin) le prochain tour de Serie A à huis clos

13.09 – La Serie D demande le report de tous les matches dans les régions affectées – Comme on le sait, la Lega Pro a décidé de reporter les 9e et 10e pour les groupes A et B du championnat, mais alors que le Conseil FIGC est en cours à Rome, on apprend que la Ligue nationale amateur a a demandé le report de toutes les offres dans les régions touchées par l’urgence du coronavirus. Développements attendus.

13.05 – Barcelone, les joueurs seront contrôlés à Naples – Les joueurs de Barcelone seront soumis à des contrôles de température à leur arrivée à Naples. Cela a été rapporté par ESPN, qui précise que tout joueur présentant des signes de faiblesse sera immédiatement emmené à l’hôpital. La réunion aura lieu régulièrement demain soir à “San Paolo”. L’équipe a quitté la Catalogne le matin pour s’envoler pour l’Italie.

12.58 – Juventus-Inter: aller vers la demande de jouer à huis clos – La première nouvelle arrive du Conseil fédéral en cours à Rome. En attendant les notes officielles, comme le rapporte Sky Sport, pour le match entre la Juventus et l’Inter, prévu dimanche soir, nous nous dirigeons vers la demande de jouer le jeu à huis clos. Au début, on pensait pouvoir la reporter de 24 heures, mais compte tenu des engagements de la Coupe d’Italie, cela ne serait pas possible.

12.43 – Serie C, matchs reportés des 9e et 10e jours. Rapporter les dates de récupération – En plus du Com. Uff. n. 127 / DIV et n. 128 / DIV du 23.02.2020, après avoir pris connaissance des communications des autorités compétentes et afin de garantir l’équilibre et la régularité de la compétition, la Lega Pro ordonne le report des courses suivantes: Cliquez ici pour la liste des courses reportées.

12.31 – Franco Carraro: “Les matchs doivent être joués. Portes fermées? Possibilité concrète” – Franco Carraro, ancien président de la FIGC et du CONI, s’est entretenu avec Radio Uno Rai lors de l’émission de Radio Anch’io Sport: “La question est simple, jusqu’à vendredi où l’Italie pensait que la prévention convenait, puis elle a éclaté chaos. Les décisions seront prises par les autorités gouvernementales en collaboration avec les régions et les maires. Le moment est délicat, cela ne fait aucun doute, et le monde du sport ne peut pas penser qu’il ne sera pas touché par ce phénomène “. (Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité)

12.12 – Lazio, responsable marketing: “Vente régulière de billets pour le match contre Bologne” – Marco Canigiani, responsable marketing de la Lazio, s’est entretenu avec Lazio Style Radio sur la vente de billets pour le match contre Bologne: “Nous n’avons reçu aucune communication concernant la Lazio-Bologne, les ventes sont ouvertes, tout se passe comme prévu. Tout report supplémentaire créerait des problèmes pour les calendriers. Pour le moment, plus de 11 000 billets ont été vendus, le secteur nord est pratiquement épuisé, il y a toujours de la disponibilité dans le Sud-Est distinct, nous espérons pouvoir jouer régulièrement. (Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité)

12.08 – Inter-Ludogorets, les Bulgares demandent de rassurer les fans – Les Inter-Ludogorets de jeudi ne sont pas en danger, valables pour le retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’UEFA est en fait très stricte sur le calendrier et San Siro sera joué régulièrement, mais sans public. Au cours des dernières heures, le club bulgare a cependant demandé, avec une note officielle, des assurances aux 600 fans qui arriveront à Milan dans les prochaines heures après avoir acheté le billet et mis en place des voyages organisés. Pour rapporter les nouvelles, c’est Tuttosport.

12.04 – Paroles du président de la Fédération médicale du sport – Le Dr Maurizio Casasco, président de la Fédération italienne de médecine du sport, a parlé sur les microphones de Radio Uno, lors de l’émission de Radio Anch’io Sport: “Je pense que nous devons donner le bon positionnement à la question. L’alerte est probablement arrivée tard mais aujourd’hui c est une panique injustifiée. La contagion est facile mais la mortalité est beaucoup plus faible que la grippe normale. Je pense qu’il est important d’intervenir sur les informations pour éviter la contagion, en alertant l’ensemble de la population mais il faut éviter la panique. il ne doit y avoir qu’une seule ligne de commande, qu’il s’agisse de la présidence du conseil des ministres ou de la protection civile. Les maires et préfets interviennent mais il ne doit y avoir qu’une seule ligne de commande. En tant que fédération de médecine du sport, nous avons désigné les 4000 médecins régionaux, provinciaux et sociaux de comment se comporter “.

11.23 – Conseil fédéral – Le Conseil fédéral débutera à Rome dans quelques minutes et selon le Corriere dello Sport, les clubs de Serie A devraient demander à revenir jouer régulièrement, après les quatre reports du week-end. Beaucoup dépendra de la conversation qui aura lieu dans les prochaines heures entre la Fédération et le gouvernement: les contacts entre les parties sont constants et l’hypothèse de jouer à huis clos est à l’étude.

10 h 55 – Le Premier ministre Conte prend la parole – La Serie A est prête à s’arrêter pour un autre jour, cette fois entièrement, en raison de l’urgence du Coronavirus. “Je ne pense pas que dans une seule semaine, nous serons en mesure de ralentir suffisamment l’infection pour nous permettre de reprendre les événements sportifs. Pour le prochain tour, nous évaluerons un report de tous les matches”, étaient en fait les mots du Premier ministre Giuseppe Conte hier soir au programme. « Arena. “Nous surveillerons en permanence la situation de l’infection virale, grâce au travail de techniciens et d’experts, puis nous l’évaluerons”, a-t-il ajouté. En attendant, en tout cas, le défi prévu samedi entre l’Udinese et la Fiorentina est déjà à considérer comme reporté.

10.15 – Les dates possibles des recouvrements – Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport aujourd’hui, le défi de Bergame devrait être joué le mercredi 18 mars, la seule date possible et aussi la plus appropriée compte tenu des engagements en Champions de l’équipe Gasperini. Deux hypothèses valent cependant pour la reprise de Turin-Parme: mercredi 4 mars ou mercredi 11 mars, avec les deux entreprises qui ont déjà donné la disponibilité pour les deux solutions. Vérone-Cagliari? Récupération de l’hypothèse le 11 mars. Enfin, Rebus pour la reprise entre Inter et Samp: le calendrier d’ici à la fin du championnat n’offre qu’un mercredi gratuit pour les Nerazzurri, soit le 20 mai, à quatre jours seulement du dernier jour de Serie A.

9.36 Le Corriere dello Sport en première page – “Rouvrir les stades”: dans la coupe haute du Corriere dello Sport, on parle de l’alarme Coronavirus qui fait trembler l’Italie et a arrêté le sport dans le nord. Après le report des quatre matches, le Conseil fédéral demandera au gouvernement de rouvrir les stades. Mais Conte: “Nous évaluerons”. Les matches européens à Naples et l’Inter ne sont pas en danger, pour San Siro l’hypothèse des portes closes.

0,16 Christillin sur le thème du Coronavirus – Evelina Christillin, membre supplémentaire de l’UEFA au Conseil de la FIFA et directrice sportive, a parlé des politiques sportives liées à l’alarme Coronavirus directement des études de La Domenica Sportiva: “Il faudra des solutions, cet après-midi j’ai longuement parlé avec l’UEFA et ils ne veulent pas prendre la responsabilité médico-légale-politique des matches. En plus de l’Inter il y a aussi la question du voyage de la Juventus à Lyon … ” Lire l’interview en version intégrale

LUNDI 24 FÉVRIER

23.33 – Inter-Ludogorets, hypothèse des portes closes – Le défi entre l’Inter et Ludogorets prévu jeudi prochain à San Siro reste dans la balance. Selon Sky Sport, il y a deux options pour le match de Ligue Europa: soit jouer le défi sur un terrain neutre ou fermer les portes de la “Meazza”, cette dernière hypothèse serait la plus probable.

23.29 – Evénements sportifs reportés en Ligurie jusqu’au 1er mars – Mesures de sécurité qui affectent également la Ligurie pour faire face à l’alarme Coronavirus. La Région a publié une ordonnance dans laquelle les manifestations sportives sont suspendues, entre autres, de minuit aujourd’hui à minuit le 1er mars. Le défi entre Entella et Crotone prévu le vendredi 28 à 21 au Municipal ne sera pas joué.

23.04 – Manifestazioni sospese in Friuli Venezia Giulia fino al 1 marzo – La Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato una delibera speciale per affrontare l’emergenza Coronavirus, e all’interno di essa c’è scritto della “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni”, con attuazione immediata con durata fino al 1 marzo 2020 compreso. Leggendo la delibera, perciò, si evince che Udinese-Fiorentina, programmata in data 29 febbraio 2020, sarà oggetto di rinvio. Da capire in che modalità e forme.

22.37 – Assessore Sanità Regione Lombardia a TMW Radio – L’assessore alla Sanità della Regione Lombardia Giulio Gallera ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’allarme Coronavirus: “Abbiamo assunto in maniera repentina ed emergenziale delle misure che hanno un arco temporale di 7-14 giorni. Il primo caso positivo è stato giovedì sera, abbiamo agito con tempestività nel verificare contatti e far loro tamponi. Da lì sono emersi tanti casi, un numero significativo. Stiamo tentando, sia come Lombardia che come paese, di contenere la diffusione del virus riducendo più possibile gli assembramenti, che è uno dei motori del virus” Leggi l’intervista in versione integrale

22.21 – Le parole del Premier Conte – Il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai microfoni di Non è L’Arena di eventuali rinvii del campionato: “In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno”.

21.59 – Rinviata Pro Vercelli-Novara – Rinvio in Serie C. La Lega Pro ha ufficializzato la sospensione a data da destinarsi della sfida, in programma domani sera, fra Pro Vercelli e Novara.

21.39 Chiuso lo JuventusMuseum e sospesi gli Stadium Tour – La Juventus con un messaggio su Twitter ha reso noto che lo JuventusMuseum resterà chiuso fino al 29 febbraio e nello stesso periodo saranno sospesi anche gli Stadium Tour.

21.10 – Dg Carpi commenta la sospensione del match con il FeralpiSalò – Stefano Stefanelli, dg del Carpi, nel corso di un’intervista rilasciata a TuttoC.com ha commentato la partita contro la FeralpiSalò rinviata a causa dell’allarme Coronavirus: “Ci rimettiamo alle decisioni prese: la salute è prioritaria rispetto a tutto. Se è stata presa questa decisione, ci sarà stata una ragione. A livello sportivo avrei voluto giocare, però ci sono cose più importanti. Ora bisogna capire gli sviluppi dei prossimi giorni. Tutto questo spezzettamento non fa benissimo, vediamo cosa decideranno, ma delle dinamiche rispetto a uno svolgimento regolare. In questo momento pensare a queste cose però è secondario: c’è un interesse primario che è la salute della gente. Magari noi sappiamo poco: se parliamo di calcio ci può essere disagio, ma c’è chi ha il compito di vigilare sulla salute della gente è questo, ripeto, è la cosa più importante”.

20.49 – Il Cagliari torna in Sardegna – Dopo il rinvio del match di Verona, il Cagliari sta facendo ritorno in Sardegna. Come appreso dalla nostra redazione, la formazione rossoblu è in attesa se la Lega farà giocare il match del “Bentegodi” martedì.

20.24 – Chiusi Casa Milan e il Museo di San Siro – Proseguono le misure di sicurezza per far fronte all’emergenza Coronavirus. Nella giornata di domani il Museo e Store, Casa Milan e il museo di San Siro resteranno chiusi per le disposizioni della Regione Lombardia. Sono dunque sospesi tour e visite allo stadio.

19.56 – Il vice ministro Sileri ai microfoni di TMW Radio – Il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell’allarme Coronavirus: “Non so se potrà giocarsi la partita dell’Inter giovedì a Milano. La decisione sarà presa nei prossimi giorni. Stante l’attuale situazione, non vedo perché non dovrebbe. Ma dobbiamo capire l’evoluzione della situazione. Dobbiamo essere molto prudenti” Leggi l’intervista in versione integrale

19.50 – Malagò parla dei recuperi delle gare di campionato – “Non parlo di questioni che riguardano il virus, devo parlare di sport. Non mi azzardo in previsioni. E’ chiaro che a fine febbraio ti ritrovi con un problema del genere, con calendari così compressi, è difficile trovare soluzioni alternative. Ecco perchè nel giro di due, tre giorni massimo bisogna capire se questa situazione a breve termine ha comportato una risposta chiara, e quindi se è in grado di portare avanti tutta la regolarità di quello che era previsto prima solo con l’eccezione di oggi, è un conto. In caso contrario ci dobbiamo sentire fra 48-72 ore” Qui le parole complete

19.10 – Malagò nell’intervallo di Roma-Lecce – Nell’intervallo di Roma-Lecce, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dell’ipotesi delle gare a porte chiuse: “Si va verso partite a porte chiuse? No. Non direi così. Non mi sento assolutamente di confermarlo né tantomeno di avallarlo. E’ chiaro che questa è un’ipotesi che ieri è stata presa in considerazione però dovete tener presente che questa decisione comporta innanzitutto un primo problema di carattere economico finanziario”. Qui le parole complete

18.45 – Emergenza Coronavirus, c’è attesa anche in Serie C – In attesa di sapere se il derby contro la Pro Vercelli verrà disputato per l’emergenza Coronavirus, il tecnico del Novara Simone Banchieri ha parlato in conferenza stampa: “Ci atteniamo a quello che ci dirà la Lega e al provvedimento che verrà preso dalle istituzioni”.

18.26 – Coronavirus, il numero dei contagi – Allo stato attuale sono 152 le persone contagiate di cui tre decedute. Lo ha confermato Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile.

18.08 – Roma-Lecce, parla Malagò sull’emergenza Coronavirus –Poco prima del match tra Roma e Lecce, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dei tanti rinvii in Serie A (e non solo) a causa dell’emergenza Coronavirus: “Stiamo avendo gli atteggiamenti giusti. In questo momento il mondo dello sport non deve andare per conto proprio, ma deve essere allineato con le disposizioni dell’autorità vigilante, in primis il Governo che ha oneri e onori di tutto questo”. Qui tutte le dichiarazioni.

17.48 – Coronavirus, terza vittima in Italia – Prosegue l’emergenza nel Nord Italia per l’epidemia di Coronavirus che si è diffusa negli ultimi giorni. A Crema va registrata la terza vittima italiana, come comunicato in conferenza stampa dall’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia. Si tratterebbe di una donna anziana già ricoverata in oncologia. Allo stato attuale sarebbero 112 i casi in Lombardia, 17 ricoverati in terapia intensiva. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha inoltre aggiunto che al momento non c’è la necessitò di disporre la chiusura dei negozi.

17.43 – Emilia Romagna, parla Bonaccini – Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha diramato un comunicato ufficiale relativo all’emergenza Coronavirus esplosa negli ultimi giorni nel nord Italia. Per il momento sono state chiuse le scuole e sospese tutte le attività di aggregazione in luogo pubblico o privato. Qui il comunicato ufficiale.

16.44 – Hellas-Cagliari: si riflette su recuperarla domani – Ore di riflessione a Verona: esiste la possibilità che la partita tra Hellas e Cagliari venga infatti recuperata domani pomeriggio. La possibilità, secondo quanto raccolto da TMW, c’è ancora, anche se è molto remota per le tempistiche ristrette e per ovvie difficoltà organizzative.

16.15 – Inzaghi d’accordo con la sospensione del campionato – Intervistato da Sky Sport al termine del match vinto contro il Genoa, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato anche dell’ondata di rinvii di partite legata all’epidemia di Coronavirus: “Penso che sia un problema serio e importante quello che sta accadendo in Italia, sono d’accordo se si dovranno fermare le partite di campionato, fermo restando che secondo me in questi casi la prevenzione è importantissima. Penso che tutti si siano mossi nel modo migliore”.

15.42 – Rinviata Napoli-Cittadella femminile – Il comune di Casamarciano ha deciso che la partita Napoli-Cittadella femminile, inizialmente in programma questo pomeriggio alle 14.30 sul campo di Casamarciano, non si disputerà né oggi né domani per evitare ogni forma di contagio da Coronavirus. Le ragazze venete, come riporta Il Mattino, sono già state fatte così rientrare a Padova su ordinanza dello stesso Sindaco.

15.17 – Primo contagio in provincia di Bergamo – Una persona è risultata positiva al Coronavirus nella Bergamasca. A riportarlo è L’Eco di Bergamo, che aggiunge anche che proprio in questi minuti sarebbe in corso un vertice di massima urgenza in Prefettura con tutte le autorità per affrontare la situazione.

15.08 – Il Parma lascia Torino – Il Parma ha già lasciato Torino: la partita inizialmente in programma oggi pomeriggio non sarà sicuramente recuperata domani. Come riporta Sky Sport, solamente nei prossimi giorni verrà infatti fissata una data per disputare non solo Torino-Parma, ma anche tutte le altre gare rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus.

14.50 – Prime pattuglie a Vo’ Euganeo – A Vo’ Euganeo, paese focolaio del Coronavirus in Veneto, sono appena arrivate le prime pattuglie dei carabinieri che nelle prossime ore dovrebbero istituire i posti di blocco previsti dal decreto governativo. Si tratta di un paio di vetture di servizio dell’Arma, a bordo delle quali vi sono militari dotati di mascherine di sicurezza.

14.02 – Annullato il Carnevale di Venezia – Il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante l’unità di crisi a Marghera, ha confermato che saranno bloccate tutte le manifestazioni pubbliche e private, compreso il Carnevale di Venezia.

13.55 – Torino e Parma lavorano per decidere la data del recupero – Secondo quanto riportato da Sky la decisione sul recupero di Torino-Parma potrebbe arrivare già entro 30-40 minuti, i due club sono in contatto, ma bisogna aspettare le comunicazioni del ministero. In questo momento è difficile pensare che il recupero avvenga a breve, più facile una data più in là nel tempo.

13.10 – Scuole chiuse in tutta Lombardia – Scuole chiuse non solo a Milano. Come riportato da Sky infatti, saranno chiuse tutte le scuole dell’intera regione Lombardia. L’ordinanza prevede la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza.

12.58 – Hellas Verona, Barresi: “Giusto rinviare la gara” – Le dichiarazioni di Francesco Barresi, Direttore Operativo di Hellas Verona FC, in merito al rinvio della partita Hellas Verona – Cagliari: “La decisione è maturata in nottata e comunicata questa mattina: dopo uno scambio di comunicazioni con gli uffici della Lega Calcio, è stato diramato un comunicato in cui si ufficializzava il rinvio di alcune gare. Ci siamo attenuti a quanto disposto dagli organi competenti in materia, affrontando l’argomento nella nottata di ieri e confrontandoci con gli organi federali, le autorità locali e i nostri rappresentanti in Lega. Si è convenuto che la soluzione migliore al momento fosse questa, anche coerentemente a quanto era stato già disposto nella giornata di ieri per i luoghi di aggregazione e di maggiore affluenza. Non che si fosse riscontrata una criticità particolare, ma in questi casi la precauzione è d’obbligo, rappresentando l’unico strumento attuabile al momento. In queste circostanze è necessario dimostrare razionalità ed essere a disposizione in maniera collaborativa, confidando nel senso civico di ogni cittadino nell’attuare quanto disposto e condiviso dalle autorità preposte”

12.43 – Sospese tutte le attività sportive nella città di Torino – La Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, alle ore 11.30 di oggi, ha comunicato che su indicazione del Consiglio dei Ministri, il CONI invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere per la giornata di Domenica 23 febbraio 2020 tutte le attività sportive in programma nella Città di Torino.

Pertanto tutte le gare in programma nel pomeriggio di oggi nella città di Torino devono intendersi annullate.

12.38 – Altri 6 casi in Emilia Romagna – Come riporta Sky, ci sono altri 6 casi di positività al coronavirus, che portano a 9 il numero complessivo di contagiati presi in carico dall’ospedale di Piacenza in Emilia-Romagna. Due medici ed un infermiere dell’ospedale di Piacenza figurano tra i nuovi casi. Dei nove positivi al coronavirus, 5 sono ricoverati in ospedale e 4 si trovano al proprio domicilio, in isolamento.

12.15 – Europa League, le ipotesi per Inter-Ludogorets – Il Ludogorets chiede rassicurazioni. Per i propri giocatori e per i propri supporter. Secondo quanto appreso in esclusiva da FCInterNews.it da una fonte diretta del club, i bulgari hanno infatti chiesto ufficialmente delle delucidazioni alla Uefa su come procedere. Sono circa 600, infatti, i tifosi del team di Razgrad attesi a Milano per il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì prossimo, e quindi il club campione di Bulgaria vuole e deve dare informazioni il prima possibile. Tra le ipotesi, comunque non confermate e sulle quali eventualmente si potrebbe ragionare in futuro, c’è la possibilità che la partita di San Siro venga giocata a porte chiuse o che addirittura il Ludogorets possa chiedere l’inversione del campo.

11.58 – Veneto, sono 25 i contagiati – Sono saliti a 25 (compreso l’uomo deceduto) i casi di persone contagiate dal coronavirus in Veneto. Lo ha resto noto, ai microfoni di Sky TG 24, il governatore Luca Zaia. Nel solo focolaio di Vo’ Euganeo si contano adesso complessivamente 19 contagi.

11.45 – Ufficiale il rinvio di Torino-Parma – Adesso è ufficiale. La gara fra Torino e Parma, in programma questo pomeriggio alle 15.00, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’allarme Coronavirus.

11.30 – Il sindaco di Milano: “Scuole chiuse” – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato in conferenza stampa: “Alcuni eventi saranno annullati, chiediamo ai cittadini di comprendere le nostre decisioni. Il Governo non è stato fermo davanti all’emergenza. A questo punto anche a livello prudenziale penso che le scuole vadano chiuse a Milano, proporrò al presidente della Regione di allargare l’intervento alla Città metropolitana”.

11.20 – Rinviata anche Torino-Parma – Per l’emergenza Coronavirus si ferma oggi lo sport anche a Torino: la partita di Serie A tra i granata e il Parma viene rinviata a data da destinarsi. ANSA apprend cela.

11.00 – Il governatore della Lombardia: sono 89 i casi certi – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Lombardo, intervistato da Sky Tg24 ha aggiornato il dato sul numero dei contagi da coronavirus nel territorio lombardo: “Sono purtroppo aumentati. Ora sono 89. Non possiamo né vogliamo chiudere la vita di Milano e della Lombardia. La nostra volontà è quella di ridurre grandi eventi e manifestazioni pubbliche. Ulteriori disposizioni verranno presto promulgate.

10.38 – Federazione Italiana Pallavolo, sospese tutte le attività in Lombardia e Veneto – Si comunica che su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata odierna, domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto.

Le Leghe di Serie A Maschile e Femminile e i Comitati Regionali e Territoriali di Vento e Lombardia, pertanto daranno seguito alla suddetta indicazione, sospendendo tutte le gare di pallavolo in programma nella giornata di oggi, 23 febbraio 2020, con rinvio a data da destinarsi.

10.37 – Rugby, rinviata la sfida fra Italia e Scozia valida per il sei Nazioni Femminile – A seguito delle disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto l’incontro tra Italia e Scozia valido per la terza giornata del Sei Nazioni Femminile e in programma oggi a Legnano (Milano) non avrà luogo.

Six Nations Rugby valuterà con la Federazione Italiana Rugby e la Scottish Rugby Union quando riprogrammare l’incontro in una data da definire.

Six Nations Rugby rimarrà in contatto con la FIR e le autorità italiane per aggiornamenti sulla situazione.

FIR e Comitato Organizzatore Locale renderanno note a breve le modalità di rimborso o riutilizzo dei biglietti.

Sulla base delle vigenti disposizioni, la Federazione Italiana Rugby ha disposto la sospensione dell’attività sportiva nelle Regioni di Veneto e Lombardia per il corrente fine settimana.

10.35 – Lombardia, il governatore Fontana: lavoriamo per arginare il panico – “Onestamente sono abbastanza preoccupato, ma sono fiducioso che si supererà questa situazione”, così Attilio Fontana, governatore della Lombaria, intervistato dal Corriere della Sera: “C’è il rischio che si possa diffondere il panico, noi stiamo lavorando per arginarlo. Ma guardiamo la realtà: il contagio si sta sviluppando a una velocità assolutamente imprevista, a un ritmo che nessun medico s’immaginava. È arrivato il momento di fare delle scelte”.

Quoi?

“Abbiamo presentato al governo una serie di proposte, con un piano d’azione modulato su diversi scenari da applicare sui vari territori in base alla gravità della situazione. La decisione del Consiglio dei ministri di oggi (ieri, ndr) va nella direzione di misure abbastanza rigorose per fermare l’epidemia a ogni costo, come suggerito da tutti i tecnici. Attendo di leggere il decreto, ma sono soddisfatto di questa impostazione. E, aggiungo, mi scuso già con i cittadini per i disagi che dovranno sopportare. Ma bisogna capire che alcuni sacrifici personali possono fare il bene di tutta la comunità”.

10.24 – Ufficiale il rinvio di Milan-Fiorentina Women’s – In considerazione della sospensione delle manifestazioni sportive imposta con decreto d’urgenza all’intero territorio della Regione Lombardia a seguito dei casi di contagio da coronavirus, tutta l’attività regionale e provinciale prevista per domenica 23 febbraio 2020 è rinviata a data da destinarsi. Di conseguenza è stata rinviata anche Milan-Fiorentina Femminile che avrebbe dovuto disputarsi alle 12:30 al Brianteo.

10.15 – La FIGC convoca una task force di medici della Federazione – Ricevute indicazioni all’esito del Consiglio dei Ministri di ieri sulla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e in raccordo con il CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto il rinvio dell’attività calcistica nelle regioni Lombardia e Veneto.

Il Presidente Gabriele Gravina, inoltre, ha convocato per domani alle ore 10, presso la sede della FIGC, una task force di medici della Federazione per analizzare la situazione e dare indicazioni precise circa l’attività delle Squadre Nazionali.

Alla riunione con Gravina, del cui esito verrà relazionato il Consiglio Federale convocato per le ore 12, parteciperanno il Prof. Paolo Zeppilli, il Prof. Andrea Ferretti e il dott. Carmine Costabile, nonché il Prof. Roberto Cauda, direttore dell’Area Clinica e dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma.

In attesa di ulteriori determinazioni, è stato comunque deciso di rinviare i raduni delle Nazionali Under 19 maschile e femminile in programma nei prossimi giorni. Salta dunque il primo stage programmato dal CT Roberto Mancini con le Nazionali Giovanili, a cominciare dall’Under 19, che era stato programmato per lunedì e martedì.

10.00 – Rinviate cinque gare di serie C del prossimo turno – Al fine di rendere meno gravosa per le istituzioni ed autorità locali l’attività organizzativa in un periodo estremamente delicato e per consentire alle società associate alla nostra Lega la corretta gestione del prossimo turno di campionato in programma mercoledì 26 febbraio p.v. nelle regioni di Lombardia e Veneto, la Lega Pro dispone di rinviare, a data da determinarsi, le seguenti gare:

GIRONE A – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

ALBINOLEFFE – MONZA

COMO – ALESSANDRIA

PERGOLETTESE – CARRARESE

PRO PATRIA – OLBIA

GIRONE B – 9a GIORNATA – 26 FEBBRAIO 2020

L.R. VICENZA – PIACENZA

09.50 – Il comunicato della lega serie A – A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM e del Campionato Primavera 1 TIM:

SERIE A TIM

ATALANTA – SASSUOLO

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SAMPDORIA

PRIMAVERA 1 TIM

ATALANTA – LAZIO

CHIEVOVERONA – FIORENTINA

09.45 – I comunicati dei club – Questi i comunicati ufficiali dei club sulle gare rinviate:

ATALANTA: Si comunica che la partita Atalanta-Sassuolo, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 15 al Gewiss Stadium e valida per la 25ª giornata della Serie A TIM, viene rinviata a data da destinarsi.

SASSUOLO: A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Atalanta-Sassuolo, inizialmente prevista per oggi alle ore 15.

INTER: Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi.

SAMPDORIA: A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi, domenica 23 febbraio 2020, nelle Regioni Lombardia e Veneto, il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del campionato di Serie A TIM: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Internazionale-Sampdoria.

HELLAS VERONA: Preso atto delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito a tutti gli eventi sportivi in programma domenica 23 febbraio in Lombardia e in Veneto, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Hellas Verona – Cagliari, match previsto per oggi, alle ore 15, allo stadio Bentegodi e valido per la 25a giornata della Serie A TIM.

09.23 – Le ipotesi per il recupero di Inter-Sampdoria – Non si gioca in Lombardia e Veneto, per cui tre partite di Serie A sono state rinviate a causa del contagi da Coronavirus: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, le prime due in programma alle 15, l’altra alle 20:45. Quando si giocherà invece? La Gazzetta dello Sport prova a fare le prime ipotesi. La decisione di rinviare le partite è stata presa dal Governo nel quadro delle misure d’emergenza per circoscrivere la diffusione dell’epidemia che ha colpito il Nord Italia. Per l’Inter, con l’impegno in Europa League che potenzialmente si prolungherà, sarà difficile trovare una data per il recupero. Le date a disposizione sono pochissime e tutto dipende dal cammino nelle coppe dei nerazzurri. In caso di eliminazione dall’Europa League, ogni mercoledì diventa buono per recuperare la sfida con i blucerchiati. In caso di arrivo in finale sia in Coppa Italia che in Europa League, invece, la partita fatalmente si dovrebbe disputare dopo il 27 maggio, data della finale di EL. Tra l’altro giovedì è in programma il ritorno con il Ludogorets e – si legge – potrebbe giocarsi a porte chiuse.

0.55 – Rinviate anche quattro gare in C – Non solo la Serie A si ferma per l’emergenza Coronavirus. In Serie C saranno quattro le gare che non si disputeranno: si tratta nel girone A di Giana Erminio-Como e Lecco-Pro Patria, nel girone B di Arzignano Valchiampo-Padova e Feralpisalò-Carpi.

0.30 – Il comunicato del CONI – E’ arrivato il comunicato anche del CONI: “Su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata di Domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto”.

0.28 – Inter-Samp rinviata: il comunicato del club nerazzurro – L’Inter ha diramato il comunicato sulla sospensione del match contro la Samp: “Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi”.

0.14 UFFICIALE: rinviate anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari – Non solo Inter-Sampdoria verrà rinviata a causa dall’allarme Coronavirus. Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato attraverso il proprio canale Facebook la sospensione anche delle gare fra Atalanta e Sassuolo e fra Verona e Cagliari: “Apprendiamo che il Governo ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto. Stop domani ad Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari”.

DOMENICA 23 FEBBRAIO

23.56 – UFFICIALE: Inter-Sampdoria rinviata – Adesso c’è l’ufficialità. Inter-Sampdoria non si disputerà. A dare l’annuncio è il Sindaco di Milano Giuseppe Sala con un messaggio diramato dal proprio profilo Facebook: “Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano – si legge nella nota -. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto”.

23.43 – Parla il Premier Conte: “Partite in Lombardia e Veneto verso il rinvio” – Il premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio dei Ministri: “Posso preannunciare che nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, anche se è competenza è del Ministro del Sport Spadafora che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell’area del Veneto e della Lombardia”.