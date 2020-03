LIVE TMW – Coronavirus Alert – Report de six matches en A, Juventus-Milan avec portes ouvertes

l’alarme coronavirus il est arrivé en Italie, avec des nouvelles des infections également sur notre territoire. En raison de cette urgence, certains matchs du championnat italien ont été reportés, tandis que pour le week-end prochain, certaines courses se joueront à huis clos. Suivez les dernières mises à jour sur TuttoMercatoWeb.com!

00:46 – Report en Serie A, tweet de Tommasi – A travers ses réseaux sociaux, le président de l’Association italienne des footballeurs Damiano Tommasi il a déclaré ses reports en Serie A au cours des dernières heures: “Reportages, portes fermées, portes ouvertes, favoritisme, championnat falsifié … En Serie A, il y a une querelle sur le siège alors que l’avion perd de l’altitude. L’urgence ne permet pas la superficialité, l’Italie doit être plus unie que jamais. “

00:24 – Juventus-Inter reporté, aucune déclaration pour les Bianconeri – Comme l’a rapporté Sportmediaset, outre le PDG d’Inter Giuseppe Marotta, le diffuseur avait également contacté la Juventus pour exprimer son avis sur les reports en Serie A arrivés hier. Le club de la Juventus aurait toutefois décidé de ne pas parler, estimant qu’il avait déjà exprimé son point de vue sur la question lors de l’interview publiée la semaine dernière par le président Andrea Agnelli.

LUNDI 2 MARS

23:56 – Inter, nouvelles déclarations de Marotta – Lors de ‘Pressing’, diffusé sur Rete 4, le directeur général d’Inter Giuseppe Marotta a analysé le moment délicat vécu par le football italien compte tenu des nombreux reports dus au Coronavirus: «L’amertume de la manière dont arrivé à la décision est passée. Mais c’était une amertume non seulement des managers ou supporters de l’Inter, mais de toutes les équipes impliquées, qui sont dix. Normal, il y avait un peu d’inquiétude et d’amertume. “Cliquez ici pour les déclarations complètes.

23:04 – Euro 2020, mardi réunion de l’UEFA – Non seulement en Serie A, l’urgence du Coronavirus inquiète également l’UEFA quelques mois avant l’Euro 2020. Comme le rapporte The Sun, mardi à Amsterdam, avant le tirage au sort des groupes de la Ligue des nations 2020-2021, une assemblée urgente est prévue avec les 55 fédérations affiliées pour faire le point sur la situation et évaluer les mouvements en vue du tournoi d’été mais aussi pour certains matchs amicaux comme celui entre l’Angleterre et l’Italie à Wembley, en plus des matches de playoffs pour les quatre dernières places disponibles pour le Championnat d’Europe . “Il faut jouer contre l’Italie à Rome, mais il faut penser d’abord à la santé puis au sport”, a expliqué le président de la fédération galloise Kieran O’Connor, soulignant la difficulté et les priorités du moment. L’UEFA suit de près l’évolution de la situation dans toute l’Europe, compte tenu de l’augmentation des infections dans d’autres pays que l’Italie.

22:07 – Inter réitère: non à huis clos contre Sassuolo – S’adressant aux microphones de Telelombardia, le PDG de l’Inter, Giuseppe Marotta, a réitéré l’intention du club Nerazzurri de ne pas jouer le match contre Sassuolo à huis clos, étant donné le report du match contre la Juventus qui aurait dû être joué ce soir sans public. . Voici les déclarations complètes.

22:05 – La Juventus confirme: contre Milan avec les portes ouvertes – Par le biais de son site Internet, la Juventus a confirmé que le match Coppa Italia contre Milan se jouerait à portes ouvertes. Le Piémont, en effet, ne relève pas des régions concernées par le nouveau décret relatif aux événements sportifs valable jusqu’au 8 mars. Le stade Allianz sera donc ouvert, avec interdiction uniquement aux supporters des zones à risque.

21h40 – Décompte: “Derrière des portes closes jusqu’au 8 mars 2020” – Par le biais de ses canaux officiels, le gouvernement de la figure du Premier ministre Giuseppe Conte a communiqué les nouvelles dispositions relatives aux événements sportifs, qui impliquent donc également le championnat de Serie A. Les événements sportifs sont suspendus sauf s’ils se déroulent à huis clos , jusqu’au 8 mars 2020. Les déplacements des supporters résidant dans les régions à risque (Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne et provinces de Pesaro et Urbino et Savone) sont également interdits.

21h12 – C’est officiel, la Sampdoria-Vérone est également reportée – La Ligue nationale professionnelle de Serie A, conformément aux dispositions de la communication officielle no. 193 du 29 février 2020, a annoncé que le match Sampdoria-Hellas Verona, valable pour la 26e journée du championnat TIM de Serie A, initialement prévu le lundi 2 mars 2020, a été reporté au mercredi 13 mai 2020.

21:08 – Retour en Serie A, Spadafora parle – Lors de Domenica In, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora a déclaré ses reports en Serie A: «La Ligue de Serie A est autonome, arrange le calendrier à sa guise, peut-être bouge-t-on les matches de Coupe d’Italie. S’il y a une équipe que vous pensez avoir été pénalisée, dites à Lega et la Lega démantèlera et rassemblera ses décisions. Le problème est le leur. “

20:39 – Juventus-Inter, hypothèse le 9 mars? – Nous travaillons sans relâche pour trouver une place pour la Juventus-Inter et les autres matches reportés ce week-end pour Coronavirus. Comme l’a rapporté Sportmediaset, une nouvelle hypothèse qui pourrait mettre tout le monde d’accord est en train de se faire dans ces heures. La Juventus-Milan et Napoli-Inter de la Coupe d’Italie se joueraient régulièrement les mercredi 4 et jeudi 5 (avec les limitations d’audience déjà prévues), les samedi 7 et 8 mars les matchs reportés ce week-end seront joués (avec la Juventus-Inter fixée comme report le lundi 9 dans la soirée), tandis que le vingt-septième jour glisserait au 13 mai.

20:29 – Juventus-Milan, les mots du président de la région du Piémont – Le président de la région du Piémont a pris la parole lors d’une conférence de presse Alberto Cirio a confirmé la possibilité que la Juventus-Milan de la Coupe d’Italie joue régulièrement, mais sans les supporters des trois régions particulièrement touchées par le coronavirus, à savoir la Lombardie, la Vénétie et l’Émilie-Romagne: “Les fans résidant dans les régions de la Lombardie, de l’Émilie-Romagne et de la Vénétie ne peuvent pas partir de votre région pour suivre votre équipe en dehors du contexte régional d’appartenance. Cela signifie que dans la pratique, le match Juve-Milan peut être fait, car le précédent Conseil des ministres a rouvert la possibilité d’organiser des événements sportifs ouverts au public, mais les résidents, pas les fans, en Lombardie – qui sont donc des Milan ou la Juventus s’en moquent – ils ne pourront pas participer à l’événement. “

20:16 – Report de Serie A, Malagò parle également – Le président du CONI, Giovanni Malagò, a pris la parole sur les microphones de «Pressing», diffusés sur Rete 4: «Des offres reportées? Il y a la possibilité d’utiliser la fenêtre la semaine prochaine. Dans ce cas, la Serie A n’a été reportée que de quelques jours “. Voici les déclarations complètes.

19:50 – Baron confirme: la Fiorentina demandera un remboursement – Le PDG de la Fiorentina, Joe Barone, a confirmé aux microphones de TGR Rai Toscana que le club violet demanderait le remboursement du match contre l’Udinese: “La Fiorentina veut être traitée comme les autres équipes. Nous vous demanderons un remboursement. Je ne sais pas quand nous récupérerons le match contre l’Udinese, mais l’important est la santé de notre pays. “

19:27 – Serie A, réunion extraordinaire convoquée mercredi – Avec un communiqué de presse officiel, la Ligue de Serie A a convoqué une réunion extraordinaire le mercredi 4 mars 2020 à 12h00 au Coni Hall of Honor de Rome. Plusieurs points à l’ordre du jour, notamment la résolution relative à la récupération des matches de Serie A consécutifs à l’épidémie de coronavirus.

19h05 – Le président Ligura confirme: Samp-Verona se joue à huis clos – “Le match de demain entre la Sampdoria et Hellas Verona se jouera à huis clos.” Pour le communiquer, il y a quelques minutes, le président de la région de Ligurie Giovanni Toti lors d’une conférence de presse. À moins de nouveaux événements imprévus, le défi valable pour la 26e manche du championnat prévue pour demain soir à Marassi devrait donc être joué sans fans dans les tribunes.

18:55 – Report en Serie A, Marotta parle – Interviewé par Rai Sport, le PDG d’Inter Giuseppe Marotta est revenu sur les reports de Serie A, également tourné vers Inter-Sassuolo: “La priorité aujourd’hui est de protéger la santé des citoyens. Parlant en tant que directeur sportif, cependant, je dis que dans ces derniers choix, un critère logique a été utilisé qui nous met en difficulté du point de vue du calendrier. Je m’inquiète de la possible prolongation de l’arrêté ministériel jusqu’au 8 mars pour les régions concernées. Je me demande comment nous pouvons déjà gérer la prochaine manche du championnat. Nous avons besoin d’un critère univoque, c’est à nous, hommes de sport, de faire le calendrier compétitif de la Serie A sans changer le report ». Cliquez ici pour les déclarations complètes.

18h21 – Report à mai? Liverani n’est pas là – Interviewé par Sky Sport après la défaite avec Atalanta, l’entraîneur de Lecce Fabio Liverani il s’est exprimé sur les nombreux reports des matchs de Serie A en mai: “Si un match qui est vrai le 1er mars et que je peux le jouer à la place le 13 mai, quand il y a moins de vrais matchs … je ne dis pas que ce n’est pas régulier mais si je n’ai plus de but à deux matchs de la fin du championnat, cette récupération sera un type de jeu complètement différent. Cela semble un peu absurde. Je pense qu’un si beau championnat dans le combat contre Scudetto et dans celui pour le salut ne s’est pas produit depuis longtemps. Prendre une décision non linéaire pour les 20 équipes n’était pas un bon choix. “

17h55 – Brescia met en garde la Ligue – Le Brescia, qui devait affronter Sassuolo à huis clos au “Stade Mapei” lors de cette ronde, a envoyé une lettre de mise en demeure à la Ligue de Serie A demandant que les recouvrements soient fixés pour des dates proches du 13 mai. Dans le texte, tel que rapporté par le site Internet de l’ANSA, les Hirondelles se réservent le droit de “toute action compensatoire plus appropriée contre les sujets, auteurs individuels et collectifs des choix censurés”.

16h36 – Explosion de Sassuolo – Interviewé par Radio Rai, PDG de Sassuolo Giovanni Carnevali il a parlé des conséquences de l’urgence du Coronavirus sur la Serie A et, plus précisément, du cas de son neroverdi: “C’est une situation de grande confusion, nous vivons dans un moment d’urgence et nous devons donc avoir le plus grand sérieux de la part de tous. Tout d’abord, la santé des personnes, des fans et des professionnels doit être préservée, mais ces derniers temps, trop de confusion a été créée. De nombreuses entreprises estiment que le comportement de la Ligue de nos jours n’a pas été correct, il n’y a pas seulement le Question de Marotta-Dal Pino. Je suis d’accord avec le président de la Ligue quand il dit que le football italien doit être promu à l’étranger et que diffuser un match à huis clos ne donne pas une belle image, mais en même temps nous aurions eu l’occasion d’offrir un peu de légèreté à toutes les personnes qui ont fermé à domicile. Je ne parle pas seulement de la Juventus-Inter, dans notre championnat il y a aussi beaucoup d’autres équipes et tu as besoin de respect pour toi cts ».

15h40 – Lega Sere A, Assemblée urgente du 4 mars – Après le Conseil Lega extraordinaire qui s’est réuni aujourd’hui, la note officielle Lega est arrivée: “Le Conseil Lega, réuni aujourd’hui en conférence téléphonique, a décidé de convoquer une assemblée d’urgence le 4 mars prochain pour examiner les conséquences des mesures coronavirus lié au gouvernement sur le calendrier des matches “

14:58 – Le Conseil de la Ligue se termine avec rien en fait – A l’issue du Conseil de Ligue Extraordinaire, avec les clubs présents en conférence téléphonique, il a été décidé qu’une assemblée extraordinaire serait convoquée dans les prochains jours en présence des 20 présidents de Serie A.

14.34 – Juve U23 en quarantaine – Même le jeu entre Juventus U23 et Lecco, prévue dimanche prochain à 17h30, pourrait être reportée en raison de la quarantaine imposée à l’équipe de la Juventus. Pour l’instant, il n’y a aucune indication sur le possible décalage de la finale de la Coupe d’Italie. Dans les prochaines heures, en tout cas, la Ligue de Serie C prendra une décision pour toutes les équipes, Pianese en premier lieu.

13h40 – La proposition de Naples – Nicola Lombardo, responsable de la communication de la SSC Napoli, il s’est exprimé sur la question des renvois, en vue de la Coupe d’Italie, aux micros de Radio Kiss Kiss Napoli: “Nous sommes face à une urgence mondiale et nous devons respecter les décisions car le football est une industrie que nous devons protéger. Nous demandons que les deux demi-finales de la Coupe se jouent en mai et la Juve-Inter mercredi prochain. Nous pensons que c’est la bonne solution, nous essayons de fausser moins la compétition. La Coupe d’Italie et le même championnat en bénéficieraient. Nous demandons que le championnat soit avancé, il serait plus juste de le protéger ainsi que les équipes individuelles si la Juve-Inter se jouait ce mercredi et la Coupe d’Italie en mai. “

11.05 – Dal Pino répond à Marotta – Après l’attaque du PDG de l’Inter Beppe Marotta est venue la réponse dure du président de la Ligue de A Paolo Dal Pino: “Vendredi, le PDG De Siervo et moi avons proposé à l’Inter de déplacer le match contre la Juventus lundi soir pour jouer à huis clos. L’Inter a catégoriquement refusé de prendre le terrain, prendre ses responsabilités et ne pas parler de sportivité et de championnat falsifié. Marotta représente les besoins de l’Inter, je protège les intérêts généraux de toute la Serie A, qui souffre malheureusement de conflits d’intérêts quotidiens liés à chaque équipe. Je dois promouvoir le championnat italien et son image dans le monde, transmettre des compétitions dans des stades vides aurait été une mauvaise carte de visite pour le pays. c’est le mien par la loi, mais les clubs impliqués ont été entendus par téléphone, donc nous connaissons bien les positions de chacun, qui sont difficiles à concilier. Nous agissons avec un sens des responsabilités pour protéger les fans oui et le droit de chacun d’assister à des matches, y compris la nécessité pour les diffuseurs de transmettre des images des stades pleins et festifs. L’invitation que je lance à tout le monde est de penser comme la Serie A, pas individuellement “.

9.59 – Compétitions à huis clos: Cellino: “Je suis dégoûté” – La suspension des cinq races dans les zones à risque de coronavirus a provoqué de nombreuses réactions. Hier, la Lega a décidé de reporter au 13 mai les défis Juve-Inter, Mila-Gênes, Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Brescia et Parma-Spal. La position du numéro un de la Rondinelle Massimo Cellino perdure, comme le rapporte Tuttosport: “Le championnat a été déformé pour la énième fois. Je suis assez dégoûté et je préfère ne rien ajouter d’autre”.

9.46 – Napoli-Inter, De Laurentiis veut que les portes s’ouvrent – Personne ne songe à jouer à Napoli-Inter à huis clos. Sentant la puanteur des brûlures, Aurelio De Laurentiis a déjà mis la main en avant, alertant Lega, FIGC et CONI, car il ne veut vraiment pas d’autres bouleversements, surtout s’il s’agit d’un match aussi important pour son Napoli que le retour en demi-finale de la Coupe d’Italie. Le patron, déjà opposé au report des 5 matchs qui devaient se jouer à huis clos, souhaite que le match se joue comme prévu. Le président italien souhaite que le match se joue avec les mêmes dispositions en place pour la demi-finale entre la Juventus et Milan, c’est-à-dire les portes ouvertes, avec l’interdiction d’accès au stade uniquement pour les supporters lombards, donc de l’Inter dans la mesure où elle concerne Naples et Milan en ce qui concerne la Juve. Et, dans l’hypothèse où la préfecture ou la présidence du Conseil des ministres déciderait que des mesures sanitaires d’urgence doivent également être appliquées à Naples, l’ADL serait prête à demander le report du match.

9.14 – La colère de Marotta – Le directeur général de l’Inter Giuseppe Marotta a exprimé ses regrets à la Gazzetta dello Sport pour avoir reporté le match avec la Juve: “La Ligue avait décidé de fermer les portes jeudi, puis vendredi le ministre Spadafora avait déconseillé cette voie. ce point, l’erreur a été commise par le président de la Lega, Dal Pino, qui a décidé sans demander à qui que ce soit. Il aurait plutôt dû convoquer un conseil extraordinaire de la Lega. Et à la place cela n’a pas été fait, ce matin (hier, ndlr), nous avons reçu une communication et arrêter. Ce n’est pas une bonne chose, c’est très grave. Ce qui va se passer m’inquiète désormais du monde du football “Cliquez ici pour lire les mots de Marotta

00:15 – Juventus-Inter reporté, Nerazzurri furieux. Conférence téléphonique de demain – C’est un moment délicat pour le football italien au vu des cinq matchs reportés en Serie A pour l’urgence du Coronavirus. Évidemment, surtout, le report de la Juventus-Inter, le défi Scudetto qui sera désormais joué le 13 mai, avec toutes les difficultés de l’affaire, notamment pour l’équipe Nerazzurri, est à discuter. Comme l’a rapporté Corriere.it, le club milanais serait enragé par la décision de la Lega, tout comme la Fiorentina et Gênes. Désormais, nous surfons à vue: si l’Inter arrivait en finale à la fois en Coupe d’Italie et en Ligue Europa, il n’aurait pas de date pour récupérer le défi contre la Sampdoria, reporté le week-end dernier toujours pour les mêmes raisons , avec le championnat qui à ce moment-là serait déformé. De plus, cinq matchs du prochain tour sont menacés à huis clos (Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari, Inter-Sassuolo, Verona-Naples et Bologna-Juve). Dans l’intervalle, le PDG de Nerazzurri, Giuseppe Marotta, a demandé et obtenu les conseils informels de la Ligue de demain lors d’une conférence téléphonique.

DIMANCHE 1 MARS

23:47 – Reportages en Serie A, Gattuso parle – L’entraîneur de Naples Gennaro Gattuso s’est entretenu avec Sky Sport sur les reports de certains matchs de Serie A à cause du Coronavirus: «Je pense que ce n’est pas correct au-delà de ce qui se passe partout dans le monde. Le respect des personnes décédées et tombées malades, mais si vous devez jouer, vous jouez tous et si vous reportez, toutes les courses sont reportées. Jouer dans un mois ou deux change beaucoup, si Torino a joué avec Parme, il avait cinq joueurs méfiants qui ont joué aujourd’hui. Jouer une course aujourd’hui ou dans un mois a une valeur différente. Vous devez faire les choses de façon critique, je pense que oui. “

23:04 – Report de la Juve-Inter, Lapo Elkann défend Andrea Agnelli – Au cours des dernières heures, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a été pris pour cible par des fans de plusieurs équipes de Serie A, convaincus que le report des cinq matchs prévus pour ce week-end – initialement prévu à huis clos pour l’épidémie de coronavirus – est est arrivé suite à la pression du numéro un en noir et blanc. Le cousin Lapo Elkann est intervenu pour défendre Agnelli: «Avant d’être Juventus, fans de l’Inter etc. nous sommes italiens, n’oublions jamais – écrivait-il sur ses réseaux sociaux -. Mon cousin Andrea a beaucoup fait pour la Juve et le football italien et international. Je l’aime un monde de bien et je lui suis reconnaissant pour ce qu’il a donné et nous donne aux joueurs de la Juventus ainsi qu’aux amateurs de football. Et on se demande pourquoi beaucoup dans un moment aussi difficile ont le désir d’alimenter la controverse. Il y a des priorités qui vont au-delà de la passion de chacun pour le football “, a-t-il conclu.

22:24 – Juventus-Inter reporté, la protestation de la courbe nord de Nerazzurri – La controverse des supporters de l’Inter après le report, quelque peu surprenant, du derby d’Italie initialement prévu demain contre la Juventus ne s’atténuera pas. De nombreux supporters de Nerazzurri se sont réunis ce soir sous le siège de la Ligue de Serie A à Milan, arborant une bannière avec une provocation assez claire: “Calciopoli … c’est reparti?”. Cliquez ici pour le communiqué de presse complet.

22:02 – Controverse sur les renvois, Spadafora parle – Après la controverse concernant les reports en Serie A, les propos du ministre des Sports Vincenzo Spadafora arrivent: «Je ne trouve pas acceptable, à un moment comme celui-ci, de juger les choix selon une vision partisane. Comme la politique, les sports, des managers aux fans, devraient pouvoir dépasser leur intérêt direct. Nous devons tous, en ces heures, choisir les priorités et les motifs de prudence et de protection de la santé publique doivent prévaloir

21.08 – Bannière à San Paolo – “Dans les tragédies il n’y a pas de rivalité, unie contre le Coronavirus”. C’est le texte de la bannière affichée par les supporters de Naples dans les premières minutes du match contre Turin. Joli geste des supporters bleus du San Paolo contre les zones d’Italie touchées par l’alarme relative à la propagation de Covid-19.

21h04 – Explosion de Matteo Salvini sur les réseaux sociaux – Le leader de la Ligue, Matteo Salvini, a rejoint la déception de nombreux Italiens pour le report de la Juventus-Inter. Voici son déchaînement sur Twitter: “Reporter la Juve-Inter en mai, quel sens cela fait-il? Portes ouvertes ou portes fermées, pour moi il fallait jouer et offrir aux Italiens quelques heures de sérénité et au monde une image de tranquillité”, le tweet du grand fan de Milan sur le derby de l’Italie.

Reporter #JuveInter au mois de mai, à quoi ça sert ??? Portes ouvertes ou portes fermées, pour moi il fallait jouer et offrir aux Italiens quelques heures de sérénité et au monde une image de quiétude.

– Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 29 février 2020

19.53 – Activité temporairement suspendue pour la Juventus des moins de 23 ans – Les activités d’entraînement de l’équipe de la Juventus des moins de 23 ans sont temporairement suspendues. La mesure préventive a été décidée sur indication, et dans l’attente de nouvelles communications officielles, par les autorités sanitaires d’Alexandrie (Service d’hygiène et de santé publique – SISP), avec lesquelles le personnel de santé du Juventus est en contact constant. La raison en est les nouveaux cas de contagion au COVID-19, qui sont apparus au cours des dernières heures parmi les joueurs des États-Unis. Pianese, à laquelle les Bianconeri ont été confrontés le 23 février à la “Moccagatta” d’Alexandrie. Il est précisé que, six jours après le match, les joueurs de la Juventus restent asymptomatiques et sont sous surveillance médicale. La Juventus est en contact permanent avec LegaPro.

17 h 50 – Samp-Hellas risque également d’être reporté – On ne dit pas encore que le défi entre la Sampdoria et Hellas Verona, prévu lundi soir aux “Ferraris”, sera régulièrement joué. Pour alimenter les rumeurs était en fait le président de la région de Ligurie, Giovanni Toti: “Le match Sampdoria – Vérone lundi, malgré sa présence dans la région de Gênes, amènerait des fans de toute la région, y compris la région de Savone. Pour cette raison, le risque est en cours d’évaluation, il sera décidé demain”, écrit-il dans son tweet.

15.43 – Milan-Gênes reporté. La pensée de Pioli – La pensée de l’entraîneur milanais Stefano Pioli nous vient de Milan TV après le report du match contre le Griffin: “Une situation un peu difficile, au début ils l’ont extériorisé, maintenant ils essaient de tout ramener à la normale, nous espérons que ce sera réglé le plus tôt possible Voir Milan avec si peu de monde est une situation qui fait mal, la santé passe avant tout, mais d’abord on revient à la normale et c’est mieux pour tout le monde. Je ne parle pas seulement du sport “.

14.56 – Note du ministre Spadafora sur le report des matches de Serie A – L’urgence qui a suivi les cas de coronavirus en Italie a contraint le gouvernement et d’autres autorités à prendre des décisions impopulaires mais nécessaires. Des décisions qui doivent être modulées et mises à jour en fonction de l’avancement des données et des conseils de la communauté scientifique, en privilégiant la santé des citoyens et en essayant, dans la mesure du possible, d’en limiter les conséquences pour tous les citoyens.

En ce qui concerne les événements sportifs, après la phase de blocage total des premiers jours, nous avons autorisé, à la demande du CONI, de la FIGC et des ligues de football, la possibilité d’organiser des entraînements et des compétitions à huis clos, en leur remettant la décision de s’il faut ou non utiliser cette option.

Au vu des événements à venir, l’appréciation unanime des meilleurs joueurs de sport et de football a été de préférer le report plutôt que de jouer dans les stades vides, compte tenu également des répercussions sur le niveau d’image sur notre pays et des difficultés à planifier des manches supplémentaires dans un calendrier comme jamais auparavant cette année riche en événements nationaux et internationaux.

Décision autonome, que j’ai saluée en tant que ministre compétent. Toute appréciation des conséquences concurrentielles de cette décision incombe aux instances sportives, certainement pas au ministre des Sports ou au gouvernement.

14h30 – Marotta commente le report du derby italien – Giuseppe Marotta, PDG du derby d’Italie, a commenté la décision de la Lega de reporter le derby d’Italie: “En tant que citoyen, je dis que nous sommes en situation d’urgence et que nous devons avoir un grand respect pour la protection de la santé. En tant que directeur sportif , Je dis que nous nous sommes retrouvés face à cette décision soudaine de la Ligue de football. Je crains que la prolongation du blocus ne soit signée jusqu’au 8 mai dans les régions à risque, je me demande comment le calendrier sera géré. Nous sommes dans une situation de gestion difficile , le critère adopté pour cette journée doit également l’être dimanche prochain “.

12.11 – OFFICIEL: reporter les 5 courses à huis clos! Fin de la Coupe d’Italie –

Vu l’article 1. co. 1 lettre A) du décret du président du Conseil des ministres du 25 février 2020 “Poursuite des dispositions d’application du décret-loi du 23 février 2020, n. 6, contenant des mesures urgentes concernant le confinement et la gestion de l’urgence épidémiologique du COVID-19 “; considérant la succession de nombreuses interventions réglementaires urgentes du gouvernement pour répondre à cette urgence extraordinaire afin de protéger la santé et la sécurité publiques; le président de la Ligue nationale professionnelle de Serie A annonce que les matches suivants du 7ème jour de retour du championnat de Serie A TIM ont été reportés, initialement prévus à huis clos conformément au communiqué officiel no. 191 du 27 février 2020:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GÊNES

PARME – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La date de récupération des matches susmentionnés est fixée au mercredi 13 mai 2020. La finale de la Coupe d’Italie sera donc programmée le mercredi 20 mai 2020.

11.57 – Fiorentina en attendant la décision finale de la Ligue – D’ici à 13, la Fiorentina devrait communiquer si oui ou non ils prendront le terrain à 18 contre l’Udinese. En ce moment, le gouvernement avec la commission scientifique et les régions étudie également cet aspect.

09.31 – Cinq courses à huis clos? Ce n’est pas encore évident – Il n’est pas sûr à 100% que les 5 courses à huis clos prévues pour cette manche seront jouées et non reportées. Le gouvernement, rapporte la «Gazzetta dello Sport», affrontera aujourd’hui la commission scientifique et les régions et les choix de la Ligue des A, qui est l’autorité habilitée à prendre la décision finale, dépendront de ce dialogue.

Le gouvernement et la ligue voudraient éviter de donner l’image d’un pays sombre, déprimé et dangereux. Mais les marges sont très étroites, notamment parce que les calendriers Juventus et Inter n’ont pas de créneaux horaires pour récupérer le match.

SAMEDI 29 FÉVRIER

22.39 – Premier Conte: “L’Italie ne s’arrête pas” – “L’Italie ne s’arrête pas, nous tournons notre regard vers demain, de plus en plus déterminés à faire fonctionner l’économie. Cela s’applique à toute l’Italie. Nous devons multiplier nos énergies. Ensemble, nous y parviendrons.” Donc, le premier ministre Giuseppe Conte sur son profil Facebook.

21.28 – Alarme de coronavirus. Spadafora: “Redémarrer le sport tout en garantissant la santé. C’est mon objectif” – “Relancer le sport en garantissant la santé. C’est mon objectif”. Le ministre des Politiques des sports et de la jeunesse, Vincenzo Spadafora, l’écrit sur Facebook. “Au cours de l’après-midi, j’ai rencontré les dirigeants du football italien et le président du CONI. Tout le monde a fait preuve d’une grande responsabilité, d’une conscience et d’une volonté de collaborer. Nous avons longuement parlé et sur la base de ce que nous avons dit, je proposerai des mesures spécifiques spécifiques au Conseil des ministres. au monde du sport et aux compétitions. “

20.49 – Alarme de coronavirus. Président Liga: “Le Clasico entre le Real Madrid et Barcelone n’est pas en danger” – La Liga travaille sur un plan d’action pour sauvegarder le maximum de championnat espagnol en cas de propagation du coronavirus en Espagne. Le président du meilleur championnat d’Espagne, Javier Tebas, selon les informations du journal espagnol As, a précisé quel plan pourrait être adopté, excluant toutefois pour le moment la suspension du Clasico, prévue dimanche prochain à Madrid, et d’autres matches. “Depuis dimanche soir, nous avons une commission ouverte au sein de la Liga qui surveille le problème, et nous avons élaboré un plan dans différentes villes pour déterminer si nous pouvons jouer à huis clos ou non. C’est une chose de suspendre un match et une autre ne l’est pas. nous évaluons l’alternative de jouer à huis clos, afin que les matchs puissent être joués de toute façon. Nous travaillons sur les prédictions et non sur l’improvisation “

20.20 – Milan-Gênes à huis clos. Romagnoli: “Jeu inédit pour nous, ce sera très étrange” – Alors le défenseur milanais Alessio Romagnoli à Sky Sport: “C’est une situation quelque peu critique, je tiens à remercier au nom de toute l’équipe toutes les personnes qui soignent les personnes affectées par ce virus. Ce que nous pouvons faire, c’est suivre le les instructions que nous donnent les instances compétentes. L’Italie est un pays fort, il l’a toujours été et le sera toujours. La santé est la base de tout pour chaque personne, pas seulement pour nous les footballeurs. L’espoir est que jour après jour diminuer et que vous pouvez jouer à partir du prochain match avec tous les fans à côté de nous “.

20.01 – Alarme Coronavirus, sortie Bayern Munich: arrêtez le selfie et les autographes des joueurs – Le Bayern Munich, via son site officiel, a publié une déclaration expliquant les mesures de sécurité prises sur la gestion du coronavirus après un contact direct avec la Fédération allemande et les différentes institutions nationales. Pour le moment en Bundesliga, les matchs du week-end ne sont pas en danger, mais en attendant le médecin social du club bavarois, dit-on, a conseillé aux joueurs de l’équipe du Bayern Munich de ne pas signer d’autographes et de ne pas être disponibles pour des photos et des selfies avec les fans.

19.48 – Ronaldo: “Strange Juve-Inter derrière des portes closes, mais la santé est importante” – “Sarà strano giocare senza pubblico un match così importante come Juve-Inter. Non è bello, ma la salute resta la cosa più importante. Dobbiamo rispettare la decisione di giocare a porte chiuse”. Così Cristiano Ronaldo in esclusiva a Sky Sport.

19.38 – Tottenham, Son sarà costretto alla quarantena. L’attaccante è in Corea del Sud – Il Coronavirus colpisce la Premier League: Son Heung-Min sarà costretto alla quarantena per due settimane al suo ritorno dalla Corea del Sud. All’attaccate il Tottenham aveva dato il permesso il mese di tornare in patria per sottoporsi ad intervento chirurgico dopo l’infortunio al braccio rimediato lo scorso 16 febbraio contro l’Aston Villa. In merito José Moourinho, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha dichiarato: “Dovrà seguire il protocollo perché arriverà da Seul”. Il tecnico ha inoltre sottolineato che Son tornerà a breve in Inghilterra.

18.52 – Allarme Coronavirus, in Bulgaria rinviata partita del Ludogorets: i giocatori saranno controllati – La Federcalcio bulgara ha annunciato di aver spostato la sfida tra Arda e Ludogorets, prevista domenica 1 marzo e valida per il 23° turno di campionato, al prossimo mercoledì 18 marzo. Un provedimento necessario per permettere ai giocatori rientrati da Milano di effettuare tutti i controlli del caso per il Coronavirus.

18.40 – Sassuolo, la nota sul match a porte chiuse contro il Brescia – Lega Serie A, visto l’articolo 1 co. 1 lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto che Sassuolo-Brescia, 26^ giornata di Serie A TIM in programma domenica 1° Marzo alle ore 15 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sia disputata A PORTE CHIUSE. Tale limitazione vale anche per tutti gli accrediti richiesti da parte di tifosi diversamente abili, tesserati CONI-FIGC-AIA, società sportive e procuratori. Con riferimento alla disputa della partita a porte chiuse, il Sassuolo Calcio ha allo studio iniziative per gli acquirenti degli Abbonamenti alla corrente stagione sportiva, con le modalità che verranno successivamente comunicate.

18.10 – Allarme Coronavirus. Pianese, contagiati tre calciatori e un collaboratore: la nota del club – Con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, la Pianese aggiorna sulla situazione dei propri tesserati contagiati dal Coronavirus: (Clicca qui leggere la news completa)

17.57 – Pres. Lecce: “Coronavirus? Non abbiamo il potere di inibire l’ingresso a nessuno” – Ospite delle colonne del Corriere del Mezzogiorno Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’emergenza Coronavirus in relazione al match contro l’Atalanta: “Martedì abbiamo iniziato la prevendita dei biglietti per il match, ma inizialmente soltanto per i tifosi locali. Non ricevendo alcuna risposta alla nostra lettera, in cui chiedevamo di valutare attentamente l’apertura dello stadio anche ai tifosi ospiti abbiamo fissato come ultimatum le 17 di mercoledì, dopodiché siamo stati costretti a vendere i biglietti a tutti. Si presume comunque che saranno pochi i bergamaschi, che affronteranno questa trasferta: per il settore ospiti, il primo giorno abbiamo venduto 16 biglietti. Se dovessero arrivare restrizioni, però, siamo disposti a rimborsarli”.

17.10 – Allarme Coronavirus. Finito il vertice tra Spadafora e le componenti del calcio – È durata poco più di un’ora la riunione tra il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e i rappresentanti del mondo del calcio per discutere della situazione legata all’emergenza coronavirus. Nel tardo pomeriggio Spadafora incontrerà anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

16.38 – Allarme Coronavirus. Annullate anche le conferenze di Sarri e Conte: la lista completa – Le consuete conferenze stampa di presentazione delle partite del weekend di Antonio Conte (prima di Inter-Juventus) e Stefano Pioli (prima di Milan-Genoa), non ci saranno per gli effetti dell’emergenza legata al Coronavirus. Sia i nerazzurri, sia i rossoneri giocheranno le due sfide senza i tifosi. Ma non solo: in ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, domani, sabato 29 febbraio, neanche la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juve-Inter non avrà luogo. Lo stesso avverrà per le conferenze di Nicola (Genoa), D’Aversa (Parma), Longo (Torino) e Ranieri (Sampdoria).

15.54 – Alle 18 incontro Spadafora-Malagò – Dopo l’incontro tra il ministro Spadafora e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alle 18 vi sarà un nuovo vertice. Protagonista lo stesso Spadafora, che vedrà il presidente del CONI, Giovanni Malagò: si cercherà di capire se estendere o meno la disputa delle partite a porte chiuse.

14.56 – Dalla UEFA trapela tranquillità – “Non vi è nessuna angoscia da parte dell’Uefa per la questione del coronavirus”. Questo quanto dichiarato all’ANSA da Giorgio Marchetti, segretario generale aggiunto della confederazione calcistica europea, a margine del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, svoltosi a Nyon nel primo pomeriggio. Il dirigente Uefa, dopo aver condotto il sorteggio, ha accettato di rispondere brevemente sul tema del coronavirus. “L’Uefa segue da vicino e costantemente la situazione. Per ora tutte le competizioni procedono come previsto. Non vi è alcuna angoscia da parte nostra”, ha assicurato Giorgio Marchetti. Dal canto suo,l’ufficio stampa dell’Uefa ha emesso un comunicato nel quale precisa: “L’Uefa prende molto al serio la situazione legata al coronavirus. Vogliamo garantire la salute di tutti i partecipanti alle nostre competizioni: giocatori, tifosi e dirigenti”. Per raggiungere questo obiettivo, l’Uefa spiega essere “in contatto con l’organizzazione mondiale della sanità e le autorità nazionali. Seguiamo costantemente l’evoluzione della situazione”..

14.48 – Riunione in FIGC – Prima una riunione in Federcalcio tra tutte le componenti per fare il punto della situazione legata all’emergenza coronavirus e stabilire una linea comune, poi nel pomeriggio l’incontro col ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per approfondire la questione e chiedere indicazioni sul futuro.Alla riunione di questa mattina nella sede della Figc di via Allegri hanno preso parte il presidente federale Gravina, l’ad della Lega di Serie A De Siervo, i numeri uno della Lega di Serie B Balata, della Serie C Ghirelli, e della Dilettanti Sibilia. Al tavolo anche il presidente degli arbitri Nicchi e quello dell’Assocalciatori Tommasi. Collegato in video conferenza invece il presidente degli allenatori, Ulivieri. Lo riferisce l’ANSA.

12.40 – Si ferma il campionato svizzero – Il calcio svizzero si ferma per l’allarme Coronavirus. La SFL (Swiss Football League) ha infatti annunciato il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite in programma per questo weekend, nell’ambito della 24^ giornata. Saranno inoltre interdetti al pubblico, per ordine del Consiglio federale, fino al 15 marzo tutti gli eventi che coinvolgano più di 1000 persone.

12.07 – Malagò: “C’è un danno economico enorme” – Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport circa le scelte politiche sportive attuate per l’allarme Coronavirus. “Da uomo delle istituzioni credo si sia voluto dare un segnale di sensibilità e di attenzione e confermare la priorità della salute pubblica. Ma questo ha innescato una serie di reazioni a catena con le quali ci troviamo a fare i conti. C’è un danno economico enorme. Martedì sapremo se i divieti hanno funzionato. Al di là delle misure che non contesto e rispetto, è vero che una certa narrazione ha incrementato l’allarme”.

10.49 – Il Newcastle vieta le strette di mano – L’allarme Coronavirus continua ad accrescere le misure di sicurezza da parte dei club di tutto il mondo. L’ultima decisione in merito è del Newcastle, club di Premier League che ha vietato i saluti con le strette di mano all’interno del proprio centro sportivo. Queste le parole in merito del tecnico Steve Bruce: “Qua c’è un rituale, ogni mattina tutti si stringono la mano. Un rituale che abbiamo interrotto su consiglio del dottore. Fortunatamente qua abbiamo dei dottori fantastici che ci aggiornano su come comportarsi. Siamo tutti incollati alla tv per seguire gli sviluppi, speriamo che qua non faccia ancora male”.

10.38 – Il Valencia annulla gli eventi pubblici – Dopo il viaggio in Italia per la sfida contro l’Atalanta, e la notizia che un giornalista al seguito del Valencia ha contratto il COVID-19 da Coronavirus, il club iberico prende contromisure, annullando tutti gli eventi pubblici (conferenze stampa e simili) in occasione delle partite. Ecco il comunicato: “A seguito della conferma da parte della Generalita Valenciana dei primi casi di infezione da Coronavirus COVID-19 in Valencia, uno dei quali tra i media che seguono abitualmente la prima squadra, il Valencia CF ha deciso, in linea con le raccomandazioni delle autorità sanitarie autonome e nazionali, di incrementare le misure preventive contro il contagio annullando tutti gli atti, le riunioni e le concentrazioni pubbliche in spazi chiusi che possano portare a un rischio per i giocatori, i tecnici o il personale dl club. In questo contesto, si cancella fino a nuovo ordine qualsiasi attività pubblica non sportiva con componenti della prima squadra, tra le quali l’abituale conferenza stampa dell’allenatore prima della partita de LaLiga, così come tutte le apparizioni, sia pre che post gara, previste in occasione del partito di questo sabato a Mestalla”.

9.47 – Pianese in quarantena – L’intera squadra della Pianese è in quarantena presso i propri domicili. Lo ha reso noto nella serata di ieri il club toscano con un comunicato in cui si informava che “la dirigenza sta rispettando le linee guida del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire, pertanto tutti i tesserati della prima squadra coinvolti sono monitorati dallo staff medico bianconero. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19 (febbre, difficoltà respiratorie e diarrea)”.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

21.54 – Cinque gare a porte chiuse – – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato che le sfide Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter si giocheranno negli orari previsti del prossimo weekend ma a porte chiuse, nel rispetto delle disposizioni messe in atto per l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

21.30 – Il prefetto di Torino conferma: “Juve-Inter rimane a porte chiuse” – “Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto”. Così ha parlato Claudio Palomba, prefetto di Torino, al termine di un incontro con prefetti, presidenti delle province e della regione, e dei capoluoghi. Per il rinvio di Juventus-Inter nulla da fare dunque, con data e orario che rimangono invariate, per il dispiacere dei tifosi bianconerazzurri: domenica 1 marzo, ore 20.45.

20.57 – Wuhan Zall invitato al Clasico – Il Wuhan Zall, club della città dove è partita l’emergenza Coronavirus, è stato invitato al Bernabeu per assistere domenica al Clasico contro il Barcellona. A confermarlo è stata la Liga, che ha deciso di invitare la squadra. Il Wuhan ha svolto la preparazione in Andalusia – da dove è stato prelevato anche Daniel Carriço, Siviglia – ed è rimasto nella regione sin dall’inizio del problema.

20.40 – Marotta: “Giocare a porte chiuse una situazione forzata”– Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Ludogorets, l’a.d. nerazzurro Giuseppe Marotta si è così espresso sull’atmosfera che si respira questa sera a San Siro, off-limits per i tifosi a causa dell’emergenza Coronavirus: “È un’atmosfera surreale, il pubblico è una componente fondamentale in una partita di calcio. Ma c’è un decreto legge del Presidente del Consiglio che è molto chiaro, vale fino a domenica, giocare a porte chiuse è una situazione forzata. Unendomi a ciò che ha detto in precedenza Agnelli la tutela dei cittadini va salvaguardata, quindi accettiamo a malincuore la decisione”.

19.45 – Calcio femminile, rinviate quattro gare di B – La FIGC con un comunicato ufficiale ha annunciato il rinvio di quattro gare della 5^ giornata della Serie B femminile a causa delle ordinanze delle regioni Lombardi e Veneto in merito alla diffusione del Coronavirus. Le gare in questione sono le seguenti:

Lady Granata Cittadella-Cesena

Riozzese-Novese

Permac Vittorio Veneto-San Marino Academy

Fortitudo Mozzecane-Ravenna Women

19.20 – Ghirelli sulla Pianese: “Salute al primo posto” – In riferimento alla situazione che sta vivendo la società Pianese, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli afferma: “La salute è al primo posto. Il protocollo sanitario è seguito rispettando l’iter previsto tra Autorità sanitarie e club. Quando ci verrà comunicato lo stato della situazione, ci adegueremo a quanto verrà prescritto dalle Autorità competenti. Sulla base di ciò verrà allineata la parte sportiva”.

18.16 – Modalità di rimborso per Inter-Ludogorets – FC Internazionale Milano comunica ai propri tifosi le modalità di rimborso dei biglietti per l’incontro di UEFA Europa League contro il Ludogorets, che si disputerà giovedì 27 febbraio al Meazza a porte chiuse, come stabilito dalle Autorità.

ACQUISTI EFFETTUATI ONLINE SU INTER.IT

Tutti i biglietti acquistati sul sito ufficiale inter.it, quasi il 90% del totale, saranno automaticamente annullati e rimborsati. L’acquirente non dovrà quindi fare nulla: l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO I PUNTI VENDITA

I tifosi che hanno acquistato presso i due punti vendita Inter, San Siro Stadio e Inter Store Milano, dovranno recarsi presso l’Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello biglietteria effettuerà apertura straordinaria tutti i giorni da mercoledì 26 Febbraio a martedì 3 Marzo, dalle 10.00 alle 19.00.

Tutti coloro che hanno invece acquistato i biglietti presso uno dei punto vendita Vivaticket dovranno consegnare i biglietti in loro possesso presso lo stesso punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto per ottenere il rimborso. In seguito ai provvedimenti precauzionali adottati dalle Autorità competenti nel territorio, sarà possibile richiederlo eccezionalmente fino a lunedì 10 Marzo.

TITOLI CARICATI SULLA TESSERA SIAMO NOI

In caso di acquisto in modalità digitale, ossia con caricamento del titolo di accesso sulla tessera ‘Siamo Noi’, sarà sufficiente mostrare la ricevuta di acquisto.

17.42 – Presidente RC Codogno: “Follia quarantena” – Con il Coronavirus che sta creando tantissimi problemi, anche nel mondo del calcio, il presidente dell’RC Codogno, Alessandro Pellini, squadra del paese messo in quarantena dopo i primi casi registrati in Italia, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com, spiegando: “Una follia totale metterci in quarantena. È impossibile contenere il virus. Stiamo tutti benissimo. Lunedì le altre società riprendono gli allenamenti. Noi invece no. Chiediamo di essere trattati come gli altri”.

16.49 – Parla l’agente di Udoh (Pianese) – È King Udoh il giocatore della Pianese che ha contratto il Coronavirus. A rivelarlo ai microfoni di Tuttoc.com è il suo agente Daniel Piconcelli che ha però voluto chiarire fin da subito che il ragazzo è già guarito chiedendo di abbassare i toni e l’allarmismo per queste situazioni: “Da più parti è uscito il suo nome legato al Coronavirus e confermo: ho scoperto il tutto solo di pomeriggio essendo a Zanzibar. Il ragazzo è clinicamente guarito, non ha più febbre. Sul Coronavirus c’è dell’allarmismo incredibile che non va bene, credo che si stia esagerando. Siamo in stretto contatto con King e la sua famiglia: è tranquillo e sereno. – continua il procuratore – Dopo essersi sentito male e viste le notizie in TV, ha deciso di controllarsi. Così gli è stato fatto il tampone e ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Ma adesso sta bene, è in osservazione nel reparto infettivi a Siena. Gli fa onore l’aver pensato alla squadra e ai compagni: temeva di infettare gli altri e per questo si è subito mosso”.

14.55 – Allarme Coronavirus, il Ludogorets offre passaggio in charter a scolaresca bulgara – Il Ludogorets offre il ritorno in Bulgaria a una scolaresca di connazionali ferma a Milano. Lo riferisce nova.bg, che cita il primo ministro Boyko Borisov: la squadra di Razgrad, in Lombardia per la sfida all’Inter di stasera, avrebbe infatti offerto un passaggio in charter a una scolaresca di Kavarna con l’obiettivo di evitare ai ragazzi il rischio legato all’emergenza Coronavirus. Lo stesso Borisov, però, ha fatto sapere che è stato preparato un airbus dedicato proprio a questi ragazzi e non ci sarà quindi bisogno del charter.

12.21 – Allarme Coronavirus. La LND rinvia tre gare del Girone F nelle Marche – Il Dipartimento Interregionale, vista l’ordinanza n. 1 del 25/2/2020 del Presidente della Regione Marche emanata quale misura in materia di contenimento e questioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto il rinvio delle seguenti gare in programma domenica 1 marzo 2020: Jesina-Atletico Porto S.Elpidio, Sangiustese-Montegiorgio e Tolentino-Recanatese. Il Dipartimento Interregionale, si riserva di adottare diversi ed ulteriori eventuali provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.

11.39 – Le ultime su Juve-Inter. La sfida scudetto verso le porte aperte. No allo spostamento al lunedì – L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Juventus-Inter: non è più scontato – si legge – che si giochi a porte chiuse. Sul decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri approvato martedì continuano a esserci diverse interpretazioni. La Prefettura di Torino non ha ancora diramato una prescrizione ufficiale, la Lega di serie A non ha diffuso il comunicato sulle partite con l’obbligo di stadi vuoti (a differenza della Lega di B che l’ha fatto), per la regione Piemonte vale ancora l’ordinanza firmata con il ministro della Salute che parlava di scadenza del provvedimento di sospensione delle «manifestazioni aperte al pubblico» per sabato 29 febbraio, escludendo quindi la sfida scudetto dal divieto. Ordinanza che però potrebbe essere aggiornata sulla base del DPCM. Potrebbe, appunto. (Clicca qui per leggere la news completa)

11.27 – Allarme Coronavirus – Sarebbe un tesserato della Pianese il calciatore emerso come positivo al test per il Coronavirus nelle scorse ore. Il giocatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe contratto l’influenza durante un transito nelle “zone rosse” nei giorni scorsi dopo il quale sono apparsi i primi sintomi. Tenuto a riposo in occasione dell’ultimo match di campionato disputato dal club toscano il calciatore sarebbe attualmente già sfebbrato. Nel frattempo gli altri tesserati e dipendenti della società attendono di poter fare il medesimo test per scongiurare ogni tipo di contagio.

10.33 – Allarme Coronavirus. Juventus-Inter, si studia il rinvio di 24 ore – Juventus-Inter di domenica sera potrebbe essere spostata di 24 per consentire l’accesso al pubblico. Quella del rinvio è un’idea sulla quale ieri la FIGC, Lega Serie A e i due club hanno ragionato molto. In tarda serata l’ago della bilancia pendeva ancora dalla parte del lasciare tutto invariato ovvero con il derby d’Italia domenica a porte a chiuse, ma la situazione può ancora cambiare. La Juventus – legge – vorrebbe scendere in campo con il suo pubblico sugli spalti sia per non rinunciare agli incassi, sia per non dare un’immagine devastante del nostro calcio e del nostro Paese in questo momento. (Clicca qui per leggere la news completa)

10.02 – Allarme Coronavirus. L’Honved Budapest “sospende” il tecnico italiano Sannino – L’Honved Budapest ha deciso di sospendere il proprio allenatore, l’italiano Giuseppe Sannino, perchè “lui e il suo vice Alessandro Recenti potrebbero essere entrati in contatto con persone che vivono nelle aree in cui si è diffuso il caso coronavirus, in Lombardia”, come fa sapere su Facebook il club della capitale ungherese. Al suo posto sabato a guidare la squadra contro il Diosgyor sarà l’ex nazionale Istvan Pisont. L’Honved ha anche precisato che Sannino e il suo vice “non presentano alcun sintomo, ma non hanno preso parte all’allenamento della squadra per precauzione” e ora sono stati sostituiti a titolo temporaneo.

09.32 – La Nazione: “Positivo calciatore di Serie C” – Arriva il primo caso di Coronavirus per un calciatore professionistico. Stando a quanto riportato da La Nazione nella sua edizione online sarebbe stato trovato positivo un giocatore, residente nella provincia di Siena, appartenente ad una squadra di Serie C. Il calciatore, si legge, “domenica scorsa non aveva giocato con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita”. I medici hanno così deciso di effettuare il test per il Coronavirus e in piena notte è arrivata la notizia dell’esito positivo e all’alba un’ambulanza lo ha prelevato per portarlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena”

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

22.13 – Malagò: “Favorevole a Juve-Inter in chiaro” – Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato al Tg5, tornando sulla possibilità che la gara tra Juventus e Inter venga trasmessa in chiaro: “Sono favorevole per un fatto simbolico, ideologico, per compensare in qualche modo quella che di fatto è una mancanza di appeal. Lo sport non può che adeguarsi a quella che è la realtà del momento. Essendo il nostro mondo pieno di manifestazioni di grandissima manifestazione ci siamo dovuti adeguare. È una situazione molto particolare a cui non eravamo abituati e preparati. In precedenza ci sono state situazioni analoghe solo per questioni di ordine pubblico, squalifiche, interventi di organismi internazionali, ma su così ampia scala non era mai successo”.

22.08 – Dele Alli rischia squalifica per scherzo su Coronavirus – Un video snapchat potrebbe costare caro a Dele Alli. Il centrocampista del Tottenham, infatti, è stato accusato dalla FA di aver infranto le regole in materia di condotta che i calciatori d’oltremanica devono seguire. In particolare, Alli aveva pubblicato nei giorni scorsi un video in cui prendeva in giro un asiatico e scherzava sul coronavirus. Il giocatore si è già scusato, ora avrà tempo fino al 5 marzo per presentare una sua risposta ufficiale alla FA, che nel comunicato parla di una violazione aggravata perché le battute di Alli costituerebbero insulti discriminatori.

19.49 – FNSI e USSI: “Giornalisti fuori da San Siro inaccettabile limitazione del diritto di cronaca” – Nessun giornalista, a parte quelli delle testate che hanno i diritti delle gare di Europa League, potranno entrare a San Siro domani per la sfida tra Inter e Ludogorets. Una decisione che ha fatto e continua a far discutere molto, tanto che la Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Unione Stampa Sportiva Italiana hanno emesso il seguente comunicato: “La psicosi da Coronavirus colpisce anche il mondo del calcio. La decisione dell’Uefa di consentire l’accesso nello stadio “Giuseppe Meazza” di Milano ai soli operatori di ripresa, in occasione della partita Inter-Ludogorets, in programma domani sera, rappresenta un’inaccettabile limitazione del diritto di cronaca. Se è condivisibile la preoccupazione di ridurre le possibilità di contagio, in questo caso si rischia di cadere nel ridicolo. Non si capisce, infatti, perché ai giornalisti, che da giorni stanno documentando l’evolversi della situazione entrando negli ospedali e nelle zone rosse, debba essere impedito di raccontare le partite di calcio. Non vorremmo che il dilagare della psicosi colpisse anche la Lega calcio, in occasione delle partite che domenica prossima saranno disputate a porte chiuse. Dopo aver introdotto la regia unica per le immagini delle partite, negare il diritto di cronaca sarebbe soltanto un atto di prevaricazione immotivato e ingiustificato”.

19.04 – Feralpisalò, comunicato sul possibile contagio di un membro dello staff – Feralpisalò Srl, a seguito delle notizie apparse oggi su alcuni media locali inerenti alla positività al Corona virus di un collaboratore verdeblù, precisa che la situazione è sotto controllo e gestita secondo i protocolli sanitari divulgati dal Ministero della Salute, al fine di garantire la massima efficienza sanitaria.

18.56 – L’Udinese chiede il rinvio della sfida contro la Fiorentina – Il presidente Franco Soldati, parlando a FirenzeViola.it, ha ribadito la posizione dell’Udinese circa il posticipo della sfida tra Fiorentina e bianconeri del prossimo weekend: “Noi personalmente siamo dell’idea di rimandare la partita a data da definirsi e quindi di non scendere in campo sabato”. La Fiorentina rimane in continuo contatto con l’Udinese, ma appare comunque intenzionata a limitarsi a rispettare le volontà e le decisioni ministeriali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

18.47 – Per Vrba il pericolo Coravirus non è preso sul serio in Italia– Ai microfoni del sito ufficiale del club, Pavel Vrba, tecnico del Ludogorets, parla così dell’allarme Coronavirus alla vigilia della sfida all’Inter: “Non sono un medico né specialista in questo settore, quindi non posso esprimere un parere in generale. Ma guardando la situazione a Milano, dico che gli italiani non prendono questo problema seriamente come succede in Bulgaria”.

18.26 – UFFICIALE: in Serie B quattro le gare senza pubblico – Ora c’è anche l’annuncio ufficiale della Lega Serie B: saranno quattro le gare che vedranno l’assenza di spettatori sugli spalti. Tre di queste si giocheranno in Veneto e sono Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e ChievoVerona-Livorno, più l’anticipo del venerdì fra Virtus Entella e Crotone.

17.21 – Ludogorets, Infantes: “Mai vista una situazione simile” – Il preparatore atletico del Ludogorets Razgrad, Ivan Diaz Infantes, ha parlato al Mundo Deportivo della particolarissima trasferta a Milano, dove dovranno evitare soprattutto il Coronavirus più che la sconfitta: “A me non è mai successo una cosa simile. Questi fatti hanno sconvolto i nostri piani perché saremmo rimasti lì per due notti: saremmo dovuti arrivare il giorno prima e partire il giorno dopo, invece lasceremo Milano subito dopo la partita. Durante il nostro soggiorno ci hanno chiesto di rimanere nelle camere il più a lungo possibile, di uscire per mangiare e poco altro e di cercare di non interagire con il personale dell’hotel”.

17.10 – In Serie B quattro le gare senza pubblico – Se la Lega B dovesse decidere, come sembra, di seguire la strada indicata dalla Lega Serie A – ovvero giocare a porte chiuse solo le gare delle regioni interessate dal Coronavirus – saranno quattro le gare che vedranno l’assenza di spettatori sugli spalti. Tre di queste si giocheranno in Veneto e sono Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e ChievoVerona-Livorno, a cui si aggiungerebbe l’anticipo del venerdì fra Virtus Entella e Crotone.

16.48 – Anche in campionato Primavera 2 si ferma – Altro turno di stop per le gare di Primavera 2, come rivela la Lega Serie B. Il tutto in ossequio all’emergenza Coronavirus: “La Lega Nazionale Serie B, organizzatrice del Campionato “Primavera 2”, attraverso il Comunicato Ufficiale n. 106 del 25.02.2029, informa che “Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, Mauro Balata, in considerazione della situazione medico-sanitaria in continua evoluzione in tutto il Paese e tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB, dispone il rinvio di tutte le gare dell’8^ Giornata di Ritorno del Campionato Primavera 2 2019/2020, programmata sabato 29 febbraio p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B””.

16.22 – Ludogorets a Milano “mascherato” – Come preannunciato, i campioni in carica bulgari del Ludogorets sono arrivati a Milano per disputare la sfida contro l’Inter in Europa League con tutte le intenzioni di tornare in patria senza ospiti indesiderati. Si parla naturalmente del Coronavirus e dell’emergenza che da diversi giorni tiene in scacco l’Italia. I calciatori sono sbarcati già “armati” di mascherina e con un epidemiologo al seguito. Calcio d’inizio fissato per le 21.00 di domani sera.

16.04 – La Serie B sulle orme della Serie A – Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la lega cadetta vorrebbe seguire l’esempio della Serie A, riservando le porte chiuse solo a quelle gare che si disputeranno in zone dove il contagio è acclarato, lasciando invece le altre gare fruibili al pubblico sugli spalti. Atteso per le prossime ore un comunicato ufficiale da parte della Lega di Serie B.

15.46 – Anche il percorso della fiaccola olimpica potrebbe cambiare – Anche il viaggio della fiaccola olimpica per le strade del Giappone potrebbe subire profonde modifiche a causa del diffondersi del Coronavirus. Lo ha fatto sapere il Ceo del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo che parla di ‘ridimensionamenti’ al fine di prevenire la diffusione del nuovo virus. “Riunire tanti spettatori aumenta il rischio di infezione. E rivedere la situazione è un elemento da considerare”, ha detto Toshiro Muto, come riporta l’agenzia nipponica Kyodo News.

15.20 – La Russa: “Se siamo gli appestati d’Europa, qualche errore è stato fatto…” – L’Onorevole Ignazio La Russa è intervenuto oggi durante la trasmissione “Maracanà”, sulle frequenze di TMW Radio. Uno degli argomenti del giorno è ovviamente il Coronavirus: “Ci sono delle inc