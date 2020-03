LIVE TMW – Coronavirus Emergency – Arrêt des championnats, l’AIC demande le report des coupes européennes

Ce sont des jours extrêmement difficiles pour l’Italie. L’alarme Coronavirus devient de plus en plus insistante, les contagions augmentent et même le sport se débat avec les décisions nécessaires sur la conduite des compétitions et sur les calendriers dans le subordonné aux décisions du gouvernement. Voici toutes les mises à jour en temps réel.

08.30 – Report de Manchester City-Arsenal – Le défi de ce soir entre Manchester City et Arsenal a été reporté en raison de l’urgence du coronavirus. Comme nous l’avons lu sur le site des Gunners, Arsenal a rencontré l’Olympiacos en huitièmes de finale de la Ligue Europa: le propriétaire de l’équipe grecque, Evangelos Marinakis, était à Covid-19, avec plusieurs joueurs d’Arsenal qui l’ont rencontré. immédiatement après le match (qui a eu lieu le 27 février). Les joueurs, suivant les lignes dictées par le gouvernement, ont été mis en isolement pendant 14 jours à domicile et pour cette raison, ils ne pouvaient pas être disponibles pour le défi de ce soir. Pour cette raison – lit le communiqué de presse – la Premier League a décidé de reporter le match.

11 MARS

23.23 – L’AIC et l’AFE demandent le report des matches internationaux – L’AIC et l’AFE, ou les associations de footballeurs d’Italie et d’Espagne, ont publié une déclaration commune pour faire le point de la situation compte tenu de l’augmentation des cas de positivité au Coronavirus non seulement en Italie, mais dans toute l’Europe. Une déclaration dans laquelle ils demandent à l’UEFA de reporter les matches impliquant les équipes des deux pays jusqu’à ce que la situation se soit améliorée et que les conditions pour jouer en toute sécurité soient réunies.

23.10 – Le football s’arrête au Brabant, aux Pays-Bas – Les autorités médicales néerlandaises ainsi que la région du Brabant et la KNVB ont décidé d’interdire chaque match dans cette région pour le week-end prochain. En conséquence, Willem II-Heerenveen, PSV-Emmen, RKC-Groningen et Top Oss-Den Bosch ne joueront pas.

22:53 – La finale entre l’Italie et l’Allemagne à la Coupe d’Algarve a été annulée – L’Association portugaise de football a annoncé l’annulation de la finale de la Coupe d’Algarve prévue demain soir entre l’Allemagne et l’Italie. La raison en est la nécessité pour la délégation bleue de rentrer chez elle avant la fermeture des vols entre le Portugal et l’Italie décidée par le gouvernement lusitanien en raison de la propagation du Coronavirus.

22.33 – Un autre cas en Lega Pro, à Pesaro – La société Vis Pesaro 1898 annonce qu’après avoir effectué des contrôles spécifiques, l’un de ses membres a été testé positif à Covid -19. Nous voulons préciser qu’il va bien et qu’il est complètement asymptomatique. L’entreprise travaille dur pour prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires, dont elle fournira les informations nécessaires dans les plus brefs délais.

21 h 55 – L’AC Milan fait don d’un jour de salaire – Une autre initiative notable d’un club de Serie A, en l’occurrence le Milan. En fait, les footballeurs et les managers ont décidé de donner un jour de leur salaire en faveur de la lutte contre le coronavirus: “l’AC Milan et la Fondation Milan ont décidé de jouer le match le plus difficile en attaque contre l’Italie et le monde entier se bat contre Covid- 19. Après le don de 250 000 euros reversé à AREU, les joueurs et les managers de Milan se rendent également sur le terrain aux côtés de la Regional Emergency Urgency Company, donnant un jour de leur salaire pour mieux soutenir leurs efforts dans la lutte contre le urgence sanitaire qui affecte notre pays. Nous sommes tous appelés à faire preuve de responsabilité en suivant les dispositions indiquées par les institutions pour contenir les infections, mais nous pouvons aussi faire plus pour soutenir ceux qui travaillent sans relâche pour guérir et sauver des vies affectés par le virus. ”

21:03 – Le Caire: “Le championnat aurait pu être arrêté plus tôt” -Le président de Torino Urbano Caire a commenté lors de l’émission “Otto e Mezzo”, diffusée sur La7, l’urgence du Coronavirus: “Le gouvernement a décidé de suspendre le championnat, une bonne décision qui aurait peut-être pu être prise plus tôt, voyons comment ça va évoluer la situation et si la Serie A peut reprendre, sinon je le vois très difficile. C’est cependant un dérivé d’une autre situation, beaucoup plus importante. “

20.48 – Borrelli: “Mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus” – Vademecum sur la façon de faire face à l’urgence du coronavirus par le chef de la protection civile Angelo Borrelli, invité de TG1, sur Rai “On peut quitter la maison pour des tâches quotidiennes et strictement nécessaires, pour faire du shopping par exemple. Se déplacer? Est-il possible, avec l’auto-certification, qui bien sûr doit être véridique ou il y a des conséquences de ordre pénal: ce sont des mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus, avec un comportement prudent: nous restons à la maison “.

19.45 – En Russie a annulé cinq matches de Premier League – Urgence contre les coronavirus également en Russie. Comme annoncé par le gouvernement, tous les événements publics prévus à Moscou jusqu’au 10 avril viennent d’être annulés. Il s’agit également de cinq matches de Premier League. ICI l’aperçu de toutes les ligues étrangères.

19.18 – Favre: “Sans spectateurs ce n’est pas pareil” –Lucien Favre, entraîneur du Borussia Dortmund, a présenté le match de demain avec le Paris Saint-Germain lors de la conférence de presse. Ce sont ses mots sur le choix de jouer à huis clos pour l’alarme Coronavirus: “Un jeu sans spectateurs est complètement différent, en particulier pour la tête des garçons. Il y a aussi une énorme différence dans la préparation du match, mais cela s’applique à nous ainsi que pour nos adversaires “, ses déclarations à la veille du retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Au Parc des Princes, nous partirons de 2-1 du match aller en faveur des Gialloneri.

18 h 50 – La Slovénie ferme également ses frontières avec l’Italie – Suite aux dernières mesures restrictives de l’Italie, la Slovénie a annoncé mardi qu’elle fermerait la frontière avec notre pays en raison de l’épidémie de Covid-19. “J’ai ordonné au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l’Intérieur de fermer la frontière avec l’Italie suite à la décision de l’Autriche”, a déclaré le Premier ministre sortant Marjan Sarec.

18.16 – La France dans le sillage de l’Espagne – AirFrance a publié un communiqué de presse, à 6 heures, heure italienne, pour expliquer la décision de suspendre les vols à destination et en provenance de l’Italie du 14 mars 2020 au 3 avril inclus. D’ici là, Air France maintiendra un vol vers des destinations italiennes pour anticiper le voyage de ceux qui doivent se rendre dans notre pays. En outre, Air France a indiqué avoir réduit ses vols de 25% en général.

17.44 – L’Euro 2020 n’est pas touché: le communiqué – La UEFA n’a pas l’intention de reporter laeuropéen jusqu’en 2021. Selon les informations du portail espagnol As, la plus haute instance de football européen aurait confirmé les dates du tournoi prévu pour cet été, avec la cérémonie d’ouverture à Rome le 12 juin. Les contacts entre l’UEFA et l’OMS se poursuivent sans relâche, mais pour le moment, la possibilité que l’Euro 2020 puisse être annulé (ou reporté) malgré l’urgence du coronavirus qui affecte le continent est à exclure.

17.22 – Inter travail pour préparer la Ligue Europa – L’Inter est retourné travailler au Suning Sports Center cet après-midi: après l’échauffement, le Nerazzurri a joué un taureau et des exercices technico-tactiques. Malgré l’urgence sanitaire due à la propagation du coronavirus, l’équipe d’Antonio Conte fait partie de celles appelées à poursuivre la préparation compte tenu des engagements en Ligue Europa, à commencer par le challenge de Getafe jeudi.

17.12 – Que se passera-t-il si la Serie A 2019/20 ne peut pas être conclue? Le Conseil fédéral d’aujourd’hui en a également parlé. Ces trois possibilités ont émergé: “Sans aucun ordre de priorité – lit -, une hypothèse pourrait être la non-attribution du titre de Campione d’Italia et la communication conséquente à l’UEFA des entreprises qualifiées pour les coupes européennes; une autre serait de se référer au classement gagné jusqu’au moment de l’interruption; troisième et dernière hypothèse, de ne jouer que les éliminatoires pour le titre de Campione d’Italia et les éliminatoires pour la relégation en Serie B “.

Les parties se mettront à jour lors du nouveau Conseil fédéral déjà fixé au 23 mars.

Si le championnat ne se termine pas – Hypothèse 1: champion d’Italie de la Juventus

Si le championnat ne se termine pas – Hypothèse 2: les playoffs entre la Juve, la Lazio et qui?

Si le championnat ne se termine pas – Hypothèse 3: pas de Scudetto, le top 4 de la Ligue des champions

16h55 – La FIGC demande de reporter au 31 mai – La FIGC, à travers un communiqué de presse officiel, confirme les propos de Ghirelli sur la possibilité que la Serie A ne se termine pas et propose de reporter la fin du championnat jusqu’au 31 mai: “En référence à la reprise des matches de Serie A, compte tenu du fait que le d’autres ligues n’ont pas d’échéances internationales et donc une plus grande marge de programmation, le président fédéral a proposé à la Ligue A, au fil des jours, de profiter de toutes les dates disponibles jusqu’au 31 mai “. Un nouveau conseil a été fixé au 23 mars.

16h30 – Un bref communiqué de la FIGC – Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, vient de quitter le siège de la Fédération où se tenait aujourd’hui le Conseil fédéral. Dans les prochaines minutes, le communiqué de presse officiel sur les décisions prises aujourd’hui est attendu et ses déclarations arriveront.

16.10 – Ghirelli: “Il s’agit de faire jouer Séville-Roma. Scudetto? Les éliminatoires pourraient être jouées” – Après la fin du Conseil de la FIGC à Rome, le président de la Lega Pro Francesco Ghirelli a rendu ces déclarations aux journalistes présents: “Les calendriers? Chaque ligue fera ses propositions. Les Coupes d’Europe sont jouées? Il y a un résultat positif obtenu par la Fédération de football sur le décret gouvernemental autorisant la jouabilité des coupes européennes, ce qui a un impact à la fois sur le plan international et local. Une négociation est en cours avec l’UEFA et l’Espagne pour savoir si les Roms jouent ou non. Il y a plusieurs idées: ne pas assigner, assigner et jouer. Maintenant, tout est en jeu. Ensuite, nous allons discuter. J’ai exprimé la mienne. La seule volonté sûre est que vous décidiez avant la reprise de la championnat pour éviter tout intérêt. “

15h30 – Milan, Fiorentina, Lazio et Hellas suspendent l’entraînement – L’arrêt forcé du championnat oblige de nombreux clubs à ne plus s’entraîner: la Lazio ne se retrouvera à Formello que dimanche, tandis que Milan fermera Milanello pendant quelques jours. Hellas a annulé la session d’aujourd’hui, la Fiorentina suspendra tout à partir de demain.

15.26 – Bundesliga, deux matchs à huis clos – Le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04, prévu le samedi 14 mars à 15h30, se jouera à huis clos. Elle a donc été décidée par la ville de Dortmund à la suite de l’urgence du coronavirus, qui affecte particulièrement la Rhénanie du Nord-Westphalie. Même sort pour la reprise du 21e tour, Borussia Mönchengladbach-Cologne, prévu pour demain.

15.08 – Rome, négociation de réserve? – L’incertitude concernant la situation du football en Italie et la suspension du championnat de Serie A pourraient également avoir des effets sur la vente des Roms. Selon un cadre juridique du groupe Friedkin, l’accord serait en attente pour le moment.

14.37 – L’Espagne interdit les vols à destination et en provenance de l’Italie – Inter-Getafe, Barcelone-Naples et Séville-Rome pourraient être en danger. Le gouvernement espagnol a en effet signé un décret, déjà publié au Boletin Oficial del Estado, qui interdit tous les vols directs entre l’Italie et l’Espagne, à partir de minuit aujourd’hui jusqu’au 25 mars.

14.23 – Ryanair suspend ses vols à destination et en provenance d’Italie – Avec un communiqué de presse sur son site Internet, la célèbre compagnie low cost a suspendu tous les vols affectant l’Italie jusqu’au 8 avril. Les départs intérieurs, en particulier, seront suspendus à partir du 11 mars, tandis que les départs internationaux seront suspendus à partir du 13 mars.

14.22 – Portes fermées également au Portugal – L’Association portugaise de football a annoncé aujourd’hui, par un communiqué de presse officiel, que tous les matches de championnat professionnel se tiendront à huis clos.

14.08 – Ouverture du Conseil fédéral, seul Lotito en direct – Le Conseil fédéral, prévu aujourd’hui à Rome, a débuté il y a quelques minutes. Le président de la Lazio, Claudio Lotito, et celui de la Ligue de Serie A Paolo Dal Pino, n’étaient pas attendus par visioconférence, mais au final seul le mécène biancoceleste s’est présenté physiquement, pour les autres tout sera suivi en conférence téléphonique.

14.02 – Lotito est arrivé au Conseil fédéral: aucun commentaire et aucun sourire – Claudio Lotito, président de la Lazio, est arrivé pour le Conseil fédéral à Rome. Certes, le numéro un biancoceleste ne souriait pas, qui n’a pas commenté et est entré pour commencer la rencontre avec les autres administrateurs.

13.58 – L’Espagne arrête les événements sportifs – Pas seulement les deux prochains jours de Liga et de Segunda Division à huis clos. Le gouvernement espagnol a décidé ce matin que tous les événements sportifs jusqu’au 3 avril se tiendraient à huis clos.

Dans le football, les matches de championnat et de coupe se joueront sans public, y compris Séville-Rome, Getafe-Inter et Barcelone-Naples. Le match amical d’Espagne contre l’Allemagne se jouera également à huis clos.

13h50 – Le propriétaire d’Olympiacos positif pour le coronavirus – Le propriétaire d’Olympiacos et de la forêt de Nottingham, Evangelos Marinakis, a été testé positif pour le coronavirus. Il l’a annoncé lui-même, via un post sur Facebook: “Le virus m’a” visité “. Et je ressens l’obligation de rendre la nouvelle publique. Je vais bien et je prends les mesures nécessaires et les instructions données par les médecins. Je propose de tous mes concitoyens. Je souhaite à tous un prompt rétablissement. “

13.43 – Report des matches de qualification asiatiques au Qatar 2022 – Coronavirus interrompt les qualifications asiatiques pour la Coupe du monde de Qatar 2022. L’AFC, l’équivalent asiatique de l’UEFA, a annoncé le report des matches prévus du 23 au 31 juin. Les nouvelles dates, cependant, créent plusieurs problèmes pour l’Australie, qui devrait affronter le Koweït, Taiwan et la Jordanie, mais à partir du 13 juin, elle sera engagée en Copa America. À ce stade, il sera nécessaire de reprogrammer les matchs de l’équipe nationale de Melbourne, qui sinon serait contraint de renoncer aux qualifications.

13.21 – Vente de billets reportée Bosnie-Irlande du Nord – La Fédération de Bosnie a également décidé de reporter la vente de billets pour le match valable pour les éliminatoires de qualification contre l’Irlande du Nord, prévu pour le 26 mars. Il s’agit d’une mesure préventive contre la propagation du coronavirus.

13.07 – Rome-Séville sur terrain neutre? – Le match de Ligue Europa entre Rome et Séville le 19 mars, après le décret émis hier par le gouvernement, se jouera à huis clos. Mais selon la Gazzetta dello Sport, le club de Giallorossi envisage même une option encore plus extrême: jouer les huitièmes de finale contre les Andalous sur terrain neutre dans un autre pays.

12.42 – Association Piémontaise de la Santé: “401 cas positifs” – Luigi Icardi, Conseiller sanitaire de la région du Piémont, a commenté la situation à Sky TG 24: “Nous avons 401 cas positifs, 65 hospitalisés en soins intensifs et malheureusement il y a 17 morts. Il y a plus de 2 000 tests effectués”.

12.33 – Le patron de Novara s’améliore – Peu de bonnes nouvelles, comme le rapporte La Stampa – ed. Novara, pour Novara. Comme on le sait, mercredi dernier, le numéro un du club, Maurizio Rullo, a été hospitalisé à l’hôpital Legnano suite à la positivité du Coronavirus, mais son état s’améliore maintenant. Rullo reste hospitalisé sous étroite surveillance dans l’établissement de santé susmentionné, mais la fièvre, comme ils le savent du club, a commencé à baisser ces derniers jours; il ne peut évidemment pas recevoir de visites, mais il est en contact téléphonique avec ses plus proches collaborateurs. Et dimanche, l’équipe a également voulu lui montrer sa proximité à travers un message vocal via Whatsapp.

12h25 – L’Autriche s’arrête également – L’Autriche met également en œuvre le plan d’urgence à la suite de la propagation du coronavirus COVID-19. Le gouvernement a décidé que tous les événements avec plus de 500 spectateurs seront interdits. Compétitions UEFA: LASK-Manchester United, prévu jeudi, se jouera sans public tandis que le match amical entre l’Autriche et la Turquie, prévu à Vienne le 30 mars, sera très probablement annulé.

12.09 – Division Liga et Segunda à huis clos – Pas seulement les courses européennes à huis clos. Il y a quelques minutes, la Liga a annoncé que les deux prochaines manches du championnat se joueraient à huis clos. La décision, qui concerne à la fois les première et deuxième divisions espagnoles, a été prise après une confrontation avec le ministère espagnol de la Santé et avec les différents conseils régionaux. L’objectif est d’essayer de stopper l’épidémie de coronavirus et donc d’éviter l’organisation d’événements dans lesquels de nombreuses personnes sont présentes.

12.00 – L’Autriche ferme la frontière – L’Autriche ferme le Brenner, c’est-à-dire la frontière avec l’Italie. La décision, rapporte l’agence Apa, a été communiquée par le gouverneur tyrolien Guenther Platter: “Avec l’extension de l’aire protégée à l’ensemble du territoire italien, on peut dire que les frontières seront fermées, à l’exception du trafic de retour”.

11h45 – La Juve-Lyon en danger? – Jean-Michel Aulas a fait le point sur le différend Juventus-Olympique Lyon, le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui aura lieu mardi prochain. “Nous sommes dans une incertitude totale, à ce jour le différend du match est maintenu – a déclaré le numéro un de l’OL sur la chaîne ‘BFM Business’ -. Pour le moment, vous devriez jouer à Turin à huis clos mais je sais que cela a été fait un plan aussi pour jouer à Malte à huis clos (la Fédération maltaise a déjà rejeté cette hypothèse, ndlr). La situation est variable, l’UEFA suit littéralement les décrets des différents gouvernements “.

11 h 20 – OFFICIEL: Barça-Napoli à huis clos – La nouvelle était maintenant dans l’air, maintenant il y a aussi le statut officiel: Barcelone-Naples le 18 mars se jouera à huis clos, au Camp Nou. Le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions se fera donc sans supporters malgré l’optimisme des dernières heures, comme le communique le club catalan sur les réseaux sociaux: «Le match de Ligue des champions prévu mercredi 18 mars entre Barcelone et Naples se jouera au Camp Nou en portes fermées “.

11.02 – Barcelone-Naples à huis clos – Seule l’annonce officielle manque, mais maintenant la décision est prise. Barcelone-Napoli, le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, se jouera également à huis clos. La décision a été prise ce matin lors d’une réunion au Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en présence des responsables de la santé de la Generalitat de Catalunya et des dirigeants du club catalan aux figures d’Oscar Grau, Albert Soler et Ramon Canal. Pour Barcelone qui, jusqu’à ces dernières heures, voulait jouer avec le public, il s’agit d’une perte de chiffre d’affaires d’environ 4,5 millions d’euros.

10.44 – L’Atalanta et la Juve n’abandonnent pas la Youth League – Hier, c’était la nouvelle de la décision de l’Inter de renoncer à la Ligue des jeunes (champions de la jeunesse) avec l’entraînement de printemps qui n’était pas apparu pour les huitièmes de finale contre Rennes pour éviter d’éventuelles contagions liées à l’urgence du Coronavirus. Un choix qui ne coïncide pas avec celui des deux autres Italiens encore en lice: Juventus et Atalanta. Les bianconeri et les orobici ont en effet décidé de jouer pour accéder aux quarts de finale avec les nerazzurri sur le terrain aujourd’hui à 15 à Coverciano contre Lyon et les bianconeri demain à 16 contre le Real Madrid à Continassa.

10.38 – Séville-Rome, l’UEFA ne communique toujours pas – Malgré l’annonce des autorités espagnoles, l’UEFA n’a pas encore annoncé officiellement que Séville-Rome (et peut-être Barcelone-Naples aussi) se jouerait à huis clos.

10.09 – Matchs amicaux avec l’Angleterre et l’Allemagne à haut risque – Deux jours de championnat reportés et en attente de la décision sur les deux matchs amicaux de l’équipe nationale italienne de Roberto Mancini contre l’Angleterre et l’Allemagne. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, les deux défis sont à très haut risque, en attendant des nouvelles certaines et officielles qui arriveront dans les prochains jours.

9.55 – OFFICIEL: reporter tous les matchs C – Après le décret gouvernemental, ce ne sont que des actes formels, qui sont encore nécessaires. En attendant la même annonce de la part des Lega Serie A et Lega B, Lega Pro a reporté tous les matchs programmés du 10 mars 2020 au 03 avril 2020 à une date ultérieure.

9.40 – Aujourd’hui, je recommande FIGC – Le Conseil fédéral extraordinaire déjà convoqué pour aujourd’hui par le président Gravina reste en conférence téléphonique. Au programme, la suspension du championnat, en pratique déjà décidée par le gouvernement, mais surtout les modalités de sa réalisation une fois l’urgence coronavirus terminée. Et bien sûr, il faut comprendre comment se comporter avec l’UEFA, tant pour les compétitions qui affectent nos clubs que pour le début de l’Euro2020, avec un match inaugural également prévu à Rome.

00.11 – Barcelone-Naples à huis clos ou pas? – Les autorités espagnoles sont appelées à trancher le différend entre les Catalans et les Azzurri avec ou sans le public. La réunion décisive aura lieu demain matin à 9 heures, écrivent les médias ibériques. Le gouvernement fait pression pour jouer à huis clos, Barcelone aimerait ses fans, ou du moins les abonnés: celui de les limiter à l’admission est (étonnamment) une décision possible.

MARDI 10 MARS

23h55 – Voici le DPCM: arrêt des championnats, des champions et des matches de Ligue Europa autorisés- Le Premier ministre, Giuseppe Conte, a signé il y a quelques minutes le DPCM qui étend les restrictions déjà appliquées de dimanche à la Lombardie et 14 provinces à l’ensemble du territoire italien.

Quant au sport, tous les événements sportifs et compétitions de tous types et disciplines sont suspendus. La formation d’athlètes reconnus par le CONI et leurs fédérations d’intérêt national respectives dans des installations fermées au public est autorisée; les compétitions et événements sportifs internationaux seront également autorisés à huis clos. Conservez donc les prochains engagements des Champions et de la Ligue Europa, en attendant toute nouvelle communication du CONI, de la FIGC ou de l’UEFA.

Ici, c’est pic.twitter.com/BrHDfmDnFi

– David Allegranti (@davidallegranti) 9 mars 2020

22.56 – Toutes les courses qui seront reportées – Après l’annonce du Premier ministre Conté, une ratification par la FIGC et les différentes ligues de la suspension des championnats respectifs est attendue à ce stade. Voici quels matchs de Serie A seront reportés.

22.28 – Réactions des médias – La nouvelle en est évidemment une, dans ces minutes. Voici les ouvertures des principaux médias de notre pays après la décision du gouvernement Conte d’étendre les restrictions appliquées pour la Lombardie et les 14 autres provinces déjà déclarées zone rouge à dimanche soir à toute l’Italie.

21.59 – L’Espagne vers des portes closes – Le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a confirmé lors d’une conférence de presse que le gouvernement espagnol et la Liga prévoyaient également d’entamer le processus qui conduira à jouer le championnat d’Espagne à huis clos: “Lorsque nous aurons adopté une décision sur laquelle nous travaillons, le nous communiquerons. Si nous adoptons demain de nouvelles règles sur le sport, nous les ferons connaître immédiatement. ” Par conséquent, le match Barcelone-Napoli Champions League devrait également se jouer à huis clos.

21.48 – Conte: “Arrêtez le championnat” – Lors de la conférence avec laquelle il a annoncé de nouvelles restrictions pour toute l’Italie, le premier ministre Giuseppe Conte il a également annoncé l’arrêt des championnats: “À ce stade, il n’y a aucune raison pour que les événements sportifs se poursuivent, je pense au championnat de football: désolé de le dire mais les fans en prennent note. Nous n’autoriserons pas l’utilisation des gymnases pour activités sportives. “

21.37 – Di Maio: “Toute l’Italie comme la Lombardie” – “Toute l’Italie comme la Lombardie, vers une nouvelle pression”. L’AdnKronos rapporte les paroles de Luigi Di Maio, Ministre des Affaires étrangères qui a anticipé la décision prise par le Conseil des ministres: “Le fer règne partout, un nouveau sacrifice”.

20.54 – OFFICIEL: Séville-Rome à huis clos – Le ministère espagnol de la Santé a annoncé que le match entre Séville et Rome valable pour le match aller de la première étape de la Ligue Europa se jouerait à huis clos. Après des heures d’incertitude, la décision des autorités espagnoles de lutter contre l’infection à coronavirus est arrivée tard dans la soirée aujourd’hui.

20.38 – La7: le gouvernement prêt à agrandir la zone rouge – Le gouvernement est prêt à étendre les mesures restrictives envisagées pour la Lombardie et les 14 autres provinces déjà déclarées zone rouge à l’ensemble de l’Italie. Les nouvelles de La7 devraient l’annoncer, le Premier ministre annoncera prochainement Giuseppe Conte, lors d’une conférence de presse en direct sur Facebook. Le Conseil des ministres devrait alors se tenir dans la matinée.

20.18 – Patient 1 hors soins intensifs – Bonne nouvelle pour Mattia, l’homme de 38 ans, désormais connu dans les médias comme le “patient” du coronavirus en Italie, hospitalisé depuis quelque temps à l’hôpital de Pavie. Comme l’a annoncé Giulio Gallera, le conseiller social de la région de Lombardie, le jeune homme est en fait sorti des soins intensifs et respire maintenant de manière autonome.

19.52 – Championnat de printemps suspendu – Avec une note officielle, la Ligue de Serie A dirigée par le président Paolo Dal Pino a annoncé la suspension du championnat du printemps 1 2019/2020. Voici le texte intégral: “Nous vous informons que tous les matches du Championnat Primavera 1 TIM, programmés à partir du 10 mars 2020, sont suspendus et reportés à une date ultérieure”.

19.50 – Ministre Spadafora: “Au travail pour le décret” – Après la réunion d’aujourd’hui à Rome, convoquée par le président du CONI, Giovanni Malagò, et à laquelle ont assisté des représentants des fédérations de sports d’équipe, les paroles du ministre des Politiques de la Jeunesse et des Sports, Vincenzo Spadafora, arrivent, commentant ainsi la décision d’arrêter le sport jusqu’au 3 avril avec une demande de décret: “J’ai été heureux d’entendre le résultat de la réunion qui s’est tenue aujourd’hui au Foro Italico avec le président du CONI, Giovanni Malagò et les présidents des fédérations de sports d’équipe. Je remercie tout le monde pour le sérieux, la collaboration et la prise de conscience de la gravité de la situation. Je travaille déjà à la rédaction du décret du Premier ministre sur le sport, qui j’espère sera signé dès demain “.

19.39 – Séville-Rome à huis clos – Seule l’annonce officielle fait défaut, mais Séville-Rome se jouera en l’absence du public. Une mesure similaire pourrait être prise pour Barcelone-Naples, après la propagation de l’infection à coronavirus également en Espagne.

19.27 – Caputo exulte avec un signe: “Tout ira bien, restez à la maison” – Après la signature du réseau à Brescia, l’attaquant de Sassuolo Francesco Caputo a fait livrer une feuille avec quelques mots significatifs écrits à montrer aux caméras puis aux téléspectateurs: “Tout ira bien. #restateacasa ». Un message d’espoir en période d’urgence du coronavirus, mais aussi un appel aux gens à suivre les indications du gouvernement: rester à la maison, éviter les déplacements inutiles, contenir la propagation du virus.

19.06 – Gallera: “Si les gens restent chez eux, nous gagnons la bataille” – Interviewé par Sky TG 24, le conseiller pour le bien-être de la région de Lombardie, GIulio Gallera, montre la voie: “Si les gens restent à la maison, s’ils vont travailler et rentrent chez eux, nous gagnerons la bataille. Sinon, nous devrons utiliser des outils de Mais nous devons changer à partir d’aujourd’hui. Nous devons minimiser la vie sociale “

18.56 – Le tir de volée s’arrête – Le président fédéral Luciano Rossi, après avoir entendu l’avis de tous les conseillers fédéraux, suspend l’organisation et le déroulement de toutes les compétitions fédérales prévues dans le calendrier de la FITAV (Fédération italienne de tir en vol) jusqu’à la date du 3 avril p.v. Nous invitons nos TSA et tous nos membres à se conformer aux dispositions du DPCM et nous avons confiance en la compréhension et la collaboration de toute la famille fédérale.

18.37 – Calcagno (AIC): “Choix responsable” – Le vice-président de l’AIC, Umberto Calcagno, commente la décision du CONI: “Je pense que c’est une attitude responsable. Il est juste que le système assume une responsabilité de ce type dans un moment d’exception comme celui-ci”. Et sur la formation: “Il va falloir aller plus loin. Une bonne organisation et un bon soin des aspects de santé nous permettront de continuer l’activité de préparation normale”.

18.20 – Arrêter le football en attendant un décret ou la FIGC – Toutefois, pour que les décisions du CONI prennent effet, un nouveau décret de la présidence du Conseil des ministres est nécessaire pour lui imposer, ou vice versa (en ce qui concerne le football) une décision à cet effet du Conseil fédéral de la FIGC, qui se réunira demain en conférence téléphonique.

17.52 – ARRÊT POUR CHAQUE ACTIVITÉ SPORTIVE JUSQU’AU 3 AVRIL Voici la déclaration qui a été publiée sur le site Internet du CONI après la réunion d’aujourd’hui convoquée par le président Giovanni Malagò:

Une réunion s’est tenue aujourd’hui au Foro Italico, organisée par le président du CONI, Giovanni Malagò, à laquelle ont assisté des représentants des fédérations de sports d’équipe, ainsi que le secrétaire général Carlo Mornati.

Après avoir écouté les opinions de toutes les personnes présentes (certaines présentes, d’autres via Skype), le président Malagò a publiquement remercié les présidents fédéraux et les fédérations pour la grande cohésion et l’unité de but appréciée exprimée à une occasion aussi délicate pour le pays et en particulier pour le monde du sport qui n’a pas de précédent dans l’histoire.

Confirmant que dans chaque action et circonstance la protection de la santé est la priorité absolue de chacun, à l’issue de la réunion, le CONI a unanimement établi que:

– toutes les décisions prises par les FSN et les DSA individuels à ce jour doivent être considérées comme correctes et en pleine conformité avec les règles et lois émises et actuellement en vigueur;

– toutes les activités sportives à tous les niveaux sont suspendues jusqu’au 3 avril 2020;

– pour se conformer au point décrit ci-dessus, le gouvernement est tenu de publier un décret ministériel spécifique qui peut dépasser celui actuellement en vigueur;

– di chiedere alle Regioni, pur nel rispetto dell’autonomia costituzionale, di uniformare le singole ordinanze ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di non creare divergenti applicazioni della stessa materia nei vari territori;

– viene altresì richiesto al Governo di inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni.

Il Presidente Malagò è stato delegato da tutti di informare oggi stesso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, sulle risultanze dell’incontro.

Il CONI ricorda altresì che le competizioni a carattere internazionale, sia per i club sia per le nazionali, non rientrano nella disponibilità giurisdizionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e che quindi non possono essere regolate dalle decisioni odierne.

Il CONI da giorni sta sostenendo e continuerà a sostenere le singole Federazioni in tutte le iniziative che intenderanno intraprendere con le rispettive organizzazioni internazionali (europee e mondiali) al fine di armonizzare i calendari e gli eventi anche in vista delle prossime scadenze legate alle qualificazioni olimpiche.

17.23 – Basile-Eintracht di Europa League cancellata Basilea-Eintracht Francoforte non si giocherà. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera ha annunciato che il 19 marzo la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League non verrà disputata, nemmeno a porte chiuse. “La polizia della città di Basilea ha deciso di non approvare la disputa di questo match al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea”, si legge nel comunicato.

Si tratta della prima gara organizzata dall’UEFA che non verrà disputata per l’emergenza Coronavirus. “Situazioni speciali richiedono una dose speciale di comprensione”, ha dichiarato il CEO del Basilea Roland Heri.

17.14 – Viceministro dell’Interno: “Carcere per chi viola limitazioni zona rossa” “Se si incappa in un controllo e non si hanno le motivazioni previste può incorrere in due reati penali: o l’art. 650 del codice penale (inosservanza provvedimenti delle Autorità) con una condanna fino ai tre mesi, oppure il rischio sale fino a tre anni se gli viene riconosciuto l’attentato a salute pubblica”. Lo ha specificato Matteo Mauri, viceministro dell’Interno a 24Mattino su Radio 24 rispondendo a una domanda sui rischi che corre chi si sposta al Sud senza validi motivi, riporta FanPage.

16.55 – Lo Monaco anticipa: “Si va verso stop e spostamento al 5 aprile” Così a TuttoMercatoWeb il consigliere federale Pietro Lo Monaco, ex direttore generale del Catania, anticipa ciò che verrà deciso domani dal Consiglio della FIGC a causa dell’emergenza Coronavirus. “Parteciperò in Conference call. L’orientamento generale è di spostare i campionati. Sarà un consiglio critico, con tante situazioni da sviscerare. Credo che i campionati – continua Lo Monaco – riprenderanno il 5 aprile”.

16.43 – Barelli (Federnuoto): “Siamo di fronte a un’emergenza” Così Paolo Barelli, Presidente Federnuoto, dopo la riunione straordinaria del CONI. “Serve un’indicazione precisa e poi seguirla da parte del Governo. Non si può mettere sulle spalle dello sport più o meno sensibili. Siamo di fronte a un’emergenza e quindi è corretto che il Governo dica cosa fare e tutti devono seguire quelle direttive. Se dovessero arrivare ordinanze più restrittive tutte le federazioni le rispetterebbero” Sul calcio: “Io sono convinto che il calcio dovrà fermarsi. Stanno aspettando la decisione governativa”

15.25 – Serie D: “Stop alle attività” Il Presidente della LND, Cosimo Sibilia, su Twitter. “Oggi il direttivo della LND riunito in videoconferenza ha ritenuto di andare oltre le prescrizioni del DPCM 8 marzo. Era necessario prendere una decisione coerente con il momento che sta vivendo l’Italia. Stop a tutte le nostre attività fino al 3 aprile”.

14.47 – Pro Vercelli: “Pronti a perdere a tavolino” Il Presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo. “È da irresponsabili continuare in questa maniera e se dovremo perdere le partite a tavolino le perderemo senza problemi”.

14.11 – Ligue 1 a porte chiuse Decisione straordinaria delle autorità francesi. Ligue 1 a porte chiuse fino al 15 aprile.

13.27 – Riunione straordinaria del CONI Vista l’emergenza epidemiologica e le misure urgenti in materia di contenimento per la diffusione del virus COVID 19 nel nostro Paese, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha indetto una riunione straordinaria per oggi pomeriggio alle ore 15.00 in Sala Giunta con le Federazioni degli Sport Professionistici (Calcio, Pallacanestro, Golf e Ciclismo) e degli Sport di Squadra (Baseball, Softball, Handball, Pallanuoto, Pallavolo, Rugby, Hochey Ghiaccio, Hockey Prato, Hockey a Rotelle, Football Americano, Cricket e Palla Tamburello). All’incontro sono state invitate anche le due Federazioni di servizi (Medici Sportivi e Cronometristi). I Presidenti impossibilitati a presenziare di persona si collegheranno via Skype.

12.55 – Di Maio: “Sì a stop campionati” Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, ha esternato solidarietà nei confronti del collega Vincenzo Spadafora che in questi giorni ha espresso una posizione netta a favore delle stop dei campionati. “Ci sono misure che richiedono il massimo della responsabilità, lo dico al mondo del calcio. Esprimo la mia vicinanza al Ministro Spadafora che in questo momento sta cercando di convincere tutto il mondo del calcio che è meglio non giocare. Perché se ci sono dei giocatori positivi, questi a loro volta possono contagiarne degli altri e, tornando a casa, possono contagiare altri cittadini”.

12.34 – La Lega Pro: “Chiederemo di usare il mese di giugno” Il Presidente della Serie C, Francesco Ghirelli, a Tuttomercatoweb.com. “Noi, come Lega Pro, chiederemo ovviamente di utilizzare al massimo tutto il mese di giugno, poi affronteremo anche il problema relativo alle scadenze del 16: vogliamo allentare il problema finanziario, dando respiro ai club”.

11.45 – PSG-Dortmund a porte chiuse La partita di Champions League fra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse. Lo ha stabilito la Prefettura di Parigi che ha deciso di applicare le misure preventive già annunciate nei giorni scorsi a seguito dell’emergenza Coronavirus. La partita è in programma mercoledì alle ore 21.

11.15 – Il CONI chiede chiarezza sullo svolgimento dei campionati – Importanti parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, in merito alla prosecuzione del campionato: “La Federazione può confermare di andare avanti o meno, ma tutti devono andare nella stessa direzione, tutti gli sport. Io dico che tutti gli sport devono andare verso la stessa direzione, mi pare che il Paese lo stia chiedendo”.

11.05 – La situazione in Serie A. Domani si deciderà sull’eventuale stop del campionato – Ieri sono state recuperate cinque partite della settima giornata del girone di ritorno. Il quadro verrà completato oggi, con Sassuolo-Brescia in programma alle 18.30. Calendarizzate per mercoledì 18 marzo le tre gare che non sono state disputate per l’emergenza Coronavirus, mentre per Inter-Sampdoria – così come per le semifinali di ritorno di Coppa Italia – ancora non c’è una data. Ma adesso la questione è ancora più stringente: andare avanti o meno? L’AIC e il Governo hanno preso una posizione netta a favore dello stop del campionato e domani ci sarà un Consiglio Federale che deciderà sul tema.

11.00 – La situazione in Serie B. Domani si deciderà sull’eventuale stop del campionato – Un chiaro comunicato, quello della Lega B, nella quale proprio ieri è stato ricordato che la categoria “si è sempre attenuta alle prescrizioni contenute dai decreti emessi dalle competenti autorità e dal Governo. Stessa condotta trasparente e lineare ha mantenuto anche in occasione della 28a giornata di campionato”, che terminerà questa sera con il monday night tra Chievo Verona e Cosenza. Ma la serie cadetta non si è mai fermata, è stata solo rinviata la gara tra Ascoli e Cremonese della 25^ giornata, per il resto match a porte chiuse nelle zone a rischio (quelle del centro-nord) fin da subito: la giornata che sta per andare in archivio, come le prossime, si disputeranno – fino a quando non saranno prese misure diverse – senza la presenza del pubblico. In attesa che venga poi decisa la data del recupero dell’unico confronto non giocato.

10.55 – La situazione in Serie C. Domani si deciderà sull’eventuale stop del campionato – Un chiaro comunicato, quello della Lega B, nella quale proprio ieri è stato ricordato che la categoria “si è sempre attenuta alle prescrizioni contenute dai decreti emessi dalle competenti autorità e dal Governo. Stessa condotta trasparente e lineare ha mantenuto anche in occasione della 28a giornata di campionato”, che terminerà questa sera con il monday night tra Chievo Verona e Cosenza. Ma la serie cadetta non si è mai fermata, è stata solo rinviata la gara tra Ascoli e Cremonese della 25^ giornata, per il resto match a porte chiuse nelle zone a rischio (quelle del centro-nord) fin da subito: la giornata che sta per andare in archivio, come le prossime, si disputeranno – fino a quando non saranno prese misure diverse – senza la presenza del pubblico. In attesa che venga poi decisa la data del recupero dell’unico confronto non giocato.