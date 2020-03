LIVE TMW – Coronavirus Emergency – Septième cas à Samp. 21157 en Italie

en direct

Ce sont des jours extrêmement difficiles pour l’Italie. L’alarme Coronavirus devient de plus en plus insistante, les contagions augmentent et même le sport se débat avec les décisions nécessaires sur la conduite des compétitions et sur les calendriers dans le subordonné aux décisions du gouvernement. Voici toutes les mises à jour en temps réel.

23:10 – Equateur, le championnat s’arrête – Après la décision initiale de jouer à huis clos, la Fédération de l’Équateur a décrété la suspension du championnat alors qu’elle avait déjà disputé deux matches le cinquième jour.

18h40 – Bereszynski positif Bartosz Bereszyński également positif pour le coronavirus. Comme dans le cas de Depaoli, c’est le même joueur qui l’a annoncé sur son profil Instagram: “Malheureusement, j’ai été testé positif pour COVID-19. Je vais bien. Malgré les précautions appropriées prises récemment, je n’ai pas pu éviter le virus. C’est pourquoi je vous demande de être responsable et rester à la maison chaque fois que possible “, a écrit le Polonais.

18.10 – Monte à 17750 cas, 175 nouveaux décès – Rendez-vous habituel avec le bulletin d’aujourd’hui, publié par la Protection civile lors de la conférence de presse d’aujourd’hui d’Angelo Borrelli, chef du Département de la protection civile. Au total, il y a 17 750 positifs, soit 18,7% de plus qu’hier. 1966 le total des guéris, 527 de plus qu’hier. 8327 hospitalisés, 1518 en soins intensifs, 7860 en isolement à domicile. 1441 sont morts, 175 de plus qu’hier.

17,35 – Depaoli également positif – Fabio Depaoli, un arrière très jeune de Sampdoria, est également positif pour COVID-19. C’est le même joueur qui le communique sur son profil Instagram: “Salut les amis … Malheureusement j’ai été testé positif pour COVID-19. Je veux vous rassurer que je vais bien! Ce monstre invisible nous frappe aveuglément, mais en prenant les bonnes mesures et en suivant les directive santé, nous pouvons gagner notre plus gros match et revenir plus fort qu’avant. Un câlin à toutes les personnes infectées et merci à tous les médecins qui nous aident “

17.18 – Lundi Assemblée de A L’Assemblée de la Ligue nationale des professionnels de Serie A se tiendra lundi à 10 heures en premier appel et à 12 heures en seconde, par vidéoconférence.

16h15 – La Ligue prévoit de recommencer le 2/5 – Repubblica fait le point sur le plan de Serie A pour reprendre ses activités. Le championnat devrait reprendre le 2 mai, peut-être à huis clos et se terminer le 30 juin (avec un peu de chance) avec les portes ouvertes. C’est le plan de la Ligue de football. Un redémarrage en avril, immédiatement après la fin du lock-out italien, est impossible, mais il reste à savoir ce que l’UEFA fera désormais officiellement avec les Européens.

15h40 – La plainte AIC – Avec un communiqué de presse diffusé à la presse, les associés ont pris une position assez sévère contre les clubs italiens qui continuent de convoquer leurs joueurs, pour s’entraîner en petits groupes ou pour contrôler la température corporelle.

14h40 – De Samp, juste des mises à jour – La Sampdoria ne divulguera plus les informations concernant ses membres qui, en présence de légers symptômes, ont subi les tests prévus pour le Coronavirus-COVID-19. La communication est arrivée via le site officiel de Blucerchiato.

14.11 – Médicis Serie A: “Non à la reprise de l’entraînement” – Après les querelles entre Agnelli et Lotito, les médecins des clubs de Serie A adoptent une position claire et unanime. Non à la reprise de la formation avant une nette amélioration de l’urgence du Coronavirus: ils l’écrivent dans une note officielle.

13h25 – Pezzella: “Ce sera une histoire à raconter” – L’Allemand Pezzella rassure ses fans via Instagram: «Comme ils le savent, après les études réalisées, produites pendant deux jours avec quelques symptômes, ils ont confirmé que j’avais COVID-19. Les symptômes ont disparu et je suis chez moi en suivant les procédures indiquées par le service de santé de mon club. Ce sera sûrement bientôt une autre histoire à raconter. Prenez soin de votre santé et de votre entourage. Un câlin. ”

12.28 – Deux cas à Alaves – Avec une déclaration officielle, Alaves a annoncé que deux éléments de la structure technico-sportive, il n’est pas clair si les joueurs ou les membres du personnel, testés positifs pour l’infection par le coronavirus. La société espagnole précise que les deux sont asymptomatiques et en excellent état.

12.05 – Même l’arbitre mène isolément – Pas seulement la Juventus et l’Inter: après l’annonce de la positivité de Rugani à l’infection, l’arbitre du match, Marco Guida, a choisi de s’isoler. Sportmediaset le rapporte.

11h00 – Gravina: “Déplacer les Européens, finissons les championnats” – “Les Européens doivent être reportés, mais les championnats sont à conclure”. Parole de Gabriele Gravina. Interrogé par Il Messaggero, le président de la FIGC dit que son avis sur la situation du football, s’est arrêté pour combattre le Coronavirus.

10.07 – Fiorentina, trois autres cas – ACF Fiorentina annonce qu’en présence de certains symptômes, les joueurs Patrick Cutrone et Allemand Pezzella et le kinésithérapeute Stefano Dainelli ont été soumis à une issue positive. Ils sont tous en bonne santé chez eux à Florence.

9.56 – date limite du 9 mai pour les championnats de tir – La Serie A et la Serie B étudient ce qu’il faut faire lorsque vous pouvez retourner jouer. Selon les dernières rumeurs, le délai de récupération devrait être le même: à moins de bouleversements de l’UEFA et de la FIGC, le 9 mai est actuellement considéré comme le délai de reprise du championnat.

SAMEDI 14 MARS –

00.38 – Fiorentina, Coronavirus positif Vlahovic: “Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je marquerai aussi!” – Dusan Vlahovic a voulu rassurer les fans à travers son profil Instagram: “Je voudrais rassurer tout le monde en disant de ne pas s’inquiéter car je vais bien. Sachez que ce ne sera certainement pas ce virus qui m’arrêtera, donc je marquerai aussi”.

00.05 – L’UEFA étudie les champions et la Ligue Europa en un match – L’UEFA fera tout son possible pour ne pas modifier les dates des finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, prévues les 30 et 27 mai respectivement. L’effectif maximum du football européen dans les prochains jours discutera en effet de la possibilité d’organiser les phases finales restantes des deux compétitions en un seul match (une fois les doubles défis déjà lancés terminés).

SAMEDI 14 MARS

23h33 – Premier cas aux Bundes – Premier cas de Coronavirus également en Bundesliga. Le défenseur Paderborn classe 2000 était positif, Luca Kilian.

22.43 – Officiel: match amical Allemagne-Italie annulé – Même à huis clos, le match amical prévu le 31 mars entre l’Allemagne et l’Italie a été annulé. L’Association allemande de football a annoncé la nouvelle.

22.31 – Udinese en quarantaine – Suite à la positivité de la Fiorentina envers le coronavirus de Dusan Vlahovic, l’Udinese – le dernier adversaire de l’alto du club en championnat – a annoncé qu’il avait adopté toutes les procédures d’isolement requises par la loi.

22.08 – FIFA, les clubs ne seront pas obligés d’envoyer des joueurs dans l’équipe nationale en mars et avril – Le Conseil de la FIFA, tel que rapporté par Sky Sport UK, a décidé que les règles qui obligent normalement les clubs à libérer des joueurs pour les matchs de l’équipe nationale ne s’appliqueront pas aux prochaines fenêtres internationales de mars / avril en raison de l’urgence du coronavirus.

20h55 – Ligues européennes: “Les championnats sont terminés” – “Pour les ligues européennes, il est essentiel que les compétitions nationales puissent être achevées cette saison, afin de limiter l’impact négatif sur l’ensemble de l’écosystème du football.” C’est ce que dit l’association des 27 ligues nationales de football dans un communiqué après une réunion d’urgence du conseil des gouverneurs.

20.36 – La note de la Lega Serie A après la réunion d’aujourd’hui – La Ligue de Serie A a réuni aujourd’hui les représentants des clubs lors d’une vidéoconférence, poursuivant l’évaluation, commencée hier, de l’impact du COVID-19 sur le sport. La position de la Ligue de Serie A, partagée hier avec les clubs et suivie par toutes les autres ligues européennes – rapporte la note officielle – reste de mettre fin à l’activité sportive en concluant les championnats nationaux dans les prochains mois, en les reprenant lorsque les conditions sanitaires le permettront. À cette fin, la Ligue de Serie A, dont l’objectif principal à l’heure actuelle reste la protection de la santé, a mis en place des groupes de travail qui se consacreront à la lutte contre l’urgence du coronavirus. Les tables de travail, auxquelles participeront des représentants des entreprises, couvriront les questions médicales, techniques et sportives, les relations institutionnelles et l’évaluation des risques pour les entreprises et pour la ligue de Serie A elle-même.

19h16 – Dusan Vlahovic également positif pour COVID-19 – ACF Fiorentina informe que le joueur Dusan Vlahovic a été testé positif pour le test d’identification du coronavirus – COVID-19, pour le moment le joueur est asymptomatique et est à son domicile.

18.57 – De Siervo: “Nous jouerons quand les médecins le diront” – «Quand reviendrons-nous jouer? Quand les médecins décident. ” Assez lapidaire, mais il ne pouvait en être autrement, Luigi De Siervo. Le PDG de la Lega Serie A, rejoint par repubblica.it, a ainsi répondu à la question sur l’espoir de voir le football italien revenir sur le terrain à un moment donné.

18.14 – Quatre autres infectés au domicile de la Sampdoria – Le U.C. La Sampdoria annonce que, suite à la positivité du Coronavirus-Covid-19 Manolo Gabbiadini, en présence de symptômes bénins, les joueurs ont été écouvillonnés, avec un résultat positif Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby et le docteur Amedeo Baldari. Ils sont tous en bonne santé et chez eux à Gênes.

17.25 – OMS: “L’Europe est l’épicentre de la pandémie” – “L’Europe est l’épicentre de la pandémie de COVID-19.” Cela a été déclaré lors d’une conférence de presse par le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

16.23 – Les Bundes s’arrêtent également – La Bundesliga succombe également au Coronavirus. La fédération allemande de football vient d’annoncer la fin du championnat.

15 h 10 – Expulsion d’Eriksen, Young et Moïse – La fermeture forcée d’hôtels a des conséquences malheureuses pour les nombreux joueurs habitués à y séjourner. C’est le cas, par exemple, de Christian Eriksen, Ashley Young et Victor Moses: l’hôtel Melià a fermé, c’est pourquoi ils devront chercher un nouvel hébergement pour éviter les amendes.

14.24 – Football chilien à huis clos – L’Amérique du Sud se mobilise pour faire face à l’urgence du Coronavirus: la Chilean Football Association a décidé que toutes les ligues de toutes les catégories se joueraient à huis clos du 19 mars au 19 avril.

13.42 – Premier cas possible en Bundesliga – L’entraîneur de Paderborn, Steffen Baumgart, qui évolue en Bundesliga, pourrait être le premier cas d’infection à coronavirus dans la ligue allemande. Le profil officiel de l’entreprise l’a fait savoir.

13.20 – West Ham en isolement cellulaire – Après avoir joué pour Arsenal ce week-end, West Han est également isolé.

13.13 – Le football écossais s’arrête – La Scottish FA annonce que toutes ses activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

13.08 – Ibrahimovic fait don de masques à Humanitas – Pour chaque pack de chewing-gum de sa marque vendu, Zlatan Ibrahimovic fera don d’un masque FF3 à l’Humanitas de Rozzano

12.51 – Annulé Angleterre-Italie – Rien d’amical pour les bleus fin mars: la FA a en effet communiqué l’annulation du match entre les deux équipes nationales, prévu le 27 mars prochain à Wembley.

12h32 – Officiel: le Premier ministre s’arrête également – C’est officiel, la Premier League s’arrête. Après la réunion d’aujourd’hui avec les clubs, toutes les activités s’arrêtent au moins jusqu’au 3 avril. La Premier League, lit le communiqué de presse officiel, reportera les matchs sur le calendrier lorsqu’elle sera en mesure de le faire. En plus du championnat anglais maximum, les tournois EFL sont suspendus, à savoir Championship, League One et League Two.

11.20 – Communiqué de presse de l’UEFA: Arrêt des Champions et de la Ligue Europa – Champions reportés et Ligue Europa. L’UEFA l’a annoncé par un communiqué de presse sur son site officiel. “Compte tenu de l’évolution de la propagation de COVID-19 en Europe et des décisions connexes prises par différents gouvernements – il est dit – tous les matches des compétitions interclubs de l’UEFA programmés pour la semaine prochaine sont reportés. Cela inclut les matches des Champions UEFA restants. 16e de finale, programmé les 17 et 18 mars 2020; tous les matches de l’UEFA Europa League, matches aller et retour, programmés pour le 19 mars 2020; tous les matches de l’UEFA Youth League, quarts de finale prévus pour 17 et 18 mars 2020. De nouvelles décisions concernant la date à laquelle ces matches seront annoncés en temps voulu. À la suite des reports, les tirages au sort des quarts de finale de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League prévus pour le 20 mars ont également été reportés. “

11h00 – Arrêt Ligue 1 – Suite à l’annonce par le président de la République des précautions à prendre pour éviter la propagation du COVID-19, la Ligue de Football Professionel a décidé ce matin à l’unanimité de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. . “Comme l’a souligné hier le président de la République, l’intérêt collectif doit passer avant tout”.

07.53 – Chelsea Hudson-Odoi positif – Par une note publiée sur son site officiel, Chelsea a communiqué que Callum Hudson-Odoi testé positif à Covid-19. Toute l’équipe masculine va maintenant s’isoler conformément aux directives du gouvernement en matière de santé.

VENDREDI 12 MARS

23h30 – Arsenal, positif le technicien Arteta. Le premier ministre se réunit d’urgence demain matin – L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, testé positif pour le coronavirus. Cela a été communiqué par le club anglais sur son site officiel. Face à cette positivité, la Premier League a décidé de se réunir d’urgence.

22.50 – France: Championnats suspendus – L’Association française de football a annoncé la suspension immédiate de toutes les ligues.

22.42 – Le premier ministre continue – La Premier League continue. Une déclaration officielle arrive, après les propos de Boris Johnson, qui dit qu’elle sera jouée régulièrement et avec les portes ouvertes.

19h45 – Communiqué de presse Juve – Un autre communiqué de presse de la Juventus pour l’urgence du Coronavirus. Voici le texte: “Suite aux nouvelles d’hier, concernant la positivité au Coronavirus-COVID 19 du footballeur Daniele Rugani, il est précisé que 121 personnes, dont des footballeurs, des membres du personnel, des managers, des compagnons et des employés de la Juventus, observent une période de isolement volontaire du domicile, conformément aux exigences des autorités sanitaires sur la base des dispositions en vigueur “.

19.07 – Rome, lettre à l’UEFA – L’UEFA n’a pas encore décidé d’arrêter ou non toutes les compétitions avant la fin de l’urgence du Coronavirus, la réunion étant prévue pour le mardi 17 mars prochain, ce qui nous en dira plus. Entre-temps, cependant, la Roma a envoyé une lettre à l’UEFA elle-même, après avoir reporté le match contre Séville initialement prévu pour aujourd’hui, dans lequel elle demandait l’arrêt de toutes les compétitions.

18.50 – sacs transparents – Des sacs plongeant comme jamais auparavant. A Milan, l’indice Ftse Mib a clôturé la journée à -16,92%: il s’agit du pire résultat quotidien jamais enregistré pour la place financière italienne. C’est en revanche le chiffre des autres bourses européennes: Londres -9,81%, Francfort -12,21%, Paris -12,28%.

18.28 – Le Bulletin de la protection civile – Il y a 2651 nouveaux cas de Coronavirus enregistrés en Italie au cours des dernières 24 heures. Pour le faire connaître, c’est la Protection civile dans son dernier bulletin. A cette époque, il y a 12839 personnes infectées en Italie et 189 décès enregistrés le dernier jour (98% avec un âge supérieur à 68 ans). Il y a eu 213 nouveaux arrivants, pour un total de 1258 récupérés depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Il y a actuellement 1153 personnes hospitalisées en soins intensifs, 6650 personnes hospitalisées pour des symptômes. En Italie, depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 15113 personnes ont contracté le virus: 1016 sont décédées et 1258 se sont rétablies.

18.08 – Balotelli parle – Dans une vidéo directe sur Instagram sur la page d’un célèbre youtubeur (Damiano Coccia appelé Er Faina), Mario Balotelli a évoqué le moment difficile du football dû à l’urgence du Coronavirus, sans se moquer de la Juventus: “La Lazio est un escadron. Ils devaient remettre la Juventus en tête avant d’arrêter le championnat “, a ironisé le joueur de Brescia. “J’espère que le championnat ne reprendra pas, tant qu’il n’y aura qu’un seul cas, il ne devrait rien reprendre. J’avais dit depuis le début que l’Italie devait être arrêtée et que les gens se mettaient en colère. Peut-être qu’ils comprenaient maintenant. Il fallait tout fermer immédiatement , peut-être que nous en serions déjà sortis. A ce rythme, nous atteindrons 2021 et nous aurons toujours le Coronavirus “.

17.18 – Report de la Juve-Lyon et City-Real – Maintenant c’est officiel. L’UEFA a communiqué, via Twitter, que les matches de Ligue des champions entre la Juventus et Lyon et entre Manchester City et le Real Madrid ont été reportés en raison de la Juventus et des joueurs espagnols qui sont en isolement cellulaire.

16.06 – Message de Gabbiadini – Manolo Gabbiadini, attaquant de la Sampdoria, a écrit un message après la nouvelle de sa positivité au Coronavirus-COVID-19: “J’ai également été testé positif pour le Coronavirus. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont écrit, j’ai déjà reçu de nombreux messages. Je veux toujours vous dire que je vais bien, alors ne vous inquiétez pas. Suivez toutes les règles, restez à la maison et tout ira bien. “

16.05 – OFFICIEL: arrêt à Eredivisie – Sautez l’Eredivisie. Le Premier ministre des Pays-Bas Parsi, Alexander Bakker, a ordonné la suspension des événements sportifs jusqu’au 31 mars au moins. C’est pour faire face à l’urgence du Coronavirus

15 h 55 – L’équipe – L’UEFA annoncera mardi le report du Championnat d’Europe à 2021. Et l’arrêt – Selon le journal français L’Equipe, l’UEFA annoncera le report à 2021 du Championnat d’Europe lors de la réunion de mardi. À cette même date, l’UEFA aura le feu vert pour suspendre les compétitions qui reprendront une fois l’urgence du Coronavirus terminée. À ce stade, l’Européen ne bloquera plus le calendrier, ce qui permettra à l’UEFA et aux différentes fédérations de terminer les compétitions également en juin.

15.20 – Gabbiadini positif – Le U.C. La Sampdoria informe que le joueur Manolo Gabbiadini a été testé positif au Coronavirus-COVID-19, a quelques lignes de fièvre, mais se porte bien. L’entreprise active actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi.

14.25 – Communiqué de presse de l’UEFA: réunion avec toutes les fédérations le 17 mars. Nous jouons ce soir – L’UEFA a publié un communiqué de presse pour annoncer qu’un sommet sera organisé le mardi 17 mars avec des représentants de 55 associations, la CEA, la Ligue européenne et la FIFPro pour discuter de ce qu’il faut faire en vue des compétitions nationales et européennes, Euro 2020 inclus. Aucune mention des six matches de la Ligue Europa ce soir, qui devraient être organisés régulièrement à ce stade.

12.10 – OFFICIEL: La Liga suspendue – Le championnat espagnol s’arrête également. Ce matin, la Liga a annoncé que la première division et la deuxième division s’arrêteront pour les deux prochains jours.

12h00 – Real Madrid en quarantaine – Real Madrid en quarantaine. La mesure a été prise après qu’un joueur de basket-ball a été testé positif au Coronavirus-COVID-19. L’équipe de football est également mise en quarantaine, car les deux équipes s’entraînent dans le même centre sportif.

11.20 – Juve, isolation et tampon pour tous – Après la contagion trouvée à Rugani, en plus de la quarantaine de 14 jours, dans les 4-5 jours, toute l’équipe de la Juventus sera soumise à un tampon. De toute façon, les bianconeri ne pourront pas reprendre l’entraînement avant le 25 mars. Il en va de même pour l’Inter: presque impossible de reprendre le jeu les 4 et 5 avril.

11.10 – Cristiano Ronaldo reste au Portugal – Après avoir volé chez lui pour être proche de sa mère, Cristiano Ronaldo y restera jusqu’à la fin de l’urgence liée à la propagation de l’infection à coronavirus. Le champion portugais serait également prêt à prendre publiquement position pour la suspension du football au niveau européen et international, partageant les actions de l’Italie, et non l’inaction de l’UEFA, en la matière.

10.20 – Les ligues européennes demanderont de reporter l’Euro2020 – Selon Tuttosport, les principales ligues européennes de football, avec la Serie A en tête, demanderont à l’UEFA de reporter le championnat d’Europe à 2021 à l’heure prévue pour cet été. Les dirigeants du football italien se réuniront en visioconférence avec ceux du Premier ministre, de la Liga, de la Ligue 1 et de Budesliga pour demander le report ou même, comme mentionné, le report, de la compétition pour les nationaux, dans le but de donner à chacun la possibilité de terminer les championnats nationaux respectifs.

08.18 – Le tweet de Rugani: “Je vais bien!” – Daniele Rugani a été testée positive pour le coronavirus. Il est le défenseur du premier joueur infecté en Serie A, après les cas en Serie C à Pianese et Reggio Audace. La Juventus l’a dit hier soir. Pendant ce temps, le joueur au milieu de la nuit a tweeté: “Vous aurez lu les news et c’est pourquoi je veux rassurer tous ceux qui s’inquiètent pour moi, ça va. J’invite tout le monde à respecter les règles, car ce virus ne fait aucune distinction! Faisons-le pour nous-mêmes, pour nos proches et pour ceux qui nous entourent “.

JEUDI 12 MARS

23 h 55 – Communiqué de presse d’Inter – Le FC Internazionale Milano annonce qu’à la suite de la déclaration de la Juventus FC concernant la positivité du joueur Daniele Rugani au COVID-19, toutes les activités de compétition sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Le club prend des mesures pour préparer toutes les procédures nécessaires.

23.05 – Rugani positif – Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique. La Juventus Football Club active actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui.

21.53 – Giuseppe Conte parle – Nouvelle conférence de presse pour le Premier ministre, Giuseppe Conte, qui a annoncé: “Maintenant, nous devons franchir une nouvelle étape: nous avons la fermeture des activités commerciales et de détail, à l’exception des magasins d’alimentation de base, des pharmacies et des parapharmacies. Pas de précipitation, attention, il n’y a pas besoin de courir pour acheter de la nourriture dans les supermarchés. Nous fermons les magasins, bars, pubs et restaurants, laissant la possibilité de vendre à la maison. Coiffeurs, centres de beauté et activités également fermer production, qui devra travailler dans un travail intelligent. Les industries pourront continuer à exercer leurs activités mais en évitant la contagion et en respectant les règles. Les horaires de travail doivent être gérés. Le service public reste garanti, tel que transposé. La règle principale reste la lui-même, nous devons limiter les déplacements pour des raisons de santé ou de nécessité. ”

20h55 – Ronaldo reste à Madère – Les mises à jour sur Cristiano Ronaldo arrivent directement du site Web de la Juventus. Comme indiqué par le club de la Juventus, les Portugais resteront en fait à Madère “en attendant les développements liés à l’urgence sanitaire actuelle”.

18.25 – La Ligue invite les clubs de Serie A à ne pas s’entraîner – À travers un communiqué de presse, la Ligue de Serie A a invité les clubs de Serie A à arrêter l’entraînement pendant sept jours.

17.44 – Coronavirus et pandémie mondiale – Le coronavirus est classé comme une pandémie mondiale. L’annonce, il y a quelques instants, est venue directement de l’OMS lors d’une conférence de presse qui se tient à Genève.

17.20 – Inter-Getafe, récupération possible avec un match en champ neutre – L’Inter-Getafe (et donc aussi Séville-Rome) pourrait être récupéré avec un seul match sur un terrain neutre. Pour le révéler, la dg du club espagnol: “Il y a la possibilité que le virage puisse être résolu à travers un match sec et dans un terrain neutre”, a expliqué Clemente Villaverde.

16h30 – OFFICIEL: Séville-Rome et Inter-Getafe reportés – L’UEFA a annoncé le report des deux matches dans un communiqué: “En raison des restrictions de voyage entre l’Espagne et l’Italie imposées hier par les autorités espagnoles, les matches de l’UEFA Europa League Séville-Rome et Inter-Getafe ne se dérouleront pas comme prévu demain , 12 mars 2020. De nouvelles décisions concernant les deux jeux seront communiquées en temps utile “

10.22 – Portes fermées en Slovénie et en Autriche – L’Association turque de football a informé que les matchs amicaux contre la Slovénie, prévus à Ljubljana le 27 mars; et l’Autriche, prévue à Vienne le 30 mars, se jouera à huis clos.

08.30 – Report de Manchester City-Arsenal – Le défi de ce soir entre Manchester City et Arsenal a été reporté en raison de l’urgence du coronavirus. Comme nous le lisons sur le site des Gunners, Arsenal a rencontré l’Olympiacos en huitièmes de finale de la Ligue Europa: le propriétaire de l’équipe grecque, Evangelos Marinakis, était à Covid-19, avec plusieurs joueurs d’Arsenal qui l’ont rencontré. immédiatement après la course.

MERCREDI 11 MARS

17.44 – L’Euro 2020 n’est pas touché: le communiqué – La UEFA n’a pas l’intention de reporter laeuropéen jusqu’en 2021. Selon les informations du portail espagnol As, la plus haute instance de football européen aurait confirmé les dates du tournoi prévu pour cet été, avec la cérémonie d’ouverture à Rome le 12 juin. Les contacts entre l’UEFA et l’OMS se poursuivent sans relâche, mais pour le moment, la possibilité que l’Euro 2020 puisse être annulé (ou reporté) malgré l’urgence du coronavirus qui affecte le continent est à exclure.

16h55 – La FIGC demande de reporter au 31 mai – La FIGC, à travers un communiqué de presse officiel, confirme les propos de Ghirelli sur la possibilité que la Serie A ne se termine pas et propose de reporter la fin du championnat jusqu’au 31 mai: “En référence à la reprise des matches de Serie A, compte tenu du fait que le d’autres ligues n’ont pas d’échéances internationales et donc une plus grande marge de manœuvre, le président fédéral a proposé à la Ligue A, au fil des jours, de profiter de toutes les dates disponibles jusqu’au 31 mai “. Un nouveau conseil a été fixé au 23 mars.

16.10 – Ghirelli: “Il s’agit de faire jouer Séville-Roma. Scudetto? Les éliminatoires pourraient être jouées” – Après la fin du Conseil FIGC à Rome, le président de la Lega Pro Francesco Ghirelli a communiqué ces déclarations aux journalistes présents: “Les calendriers? Chaque ligue fera ses propositions. Les Coupes d’Europe sont jouées? Il y a un résultat positif obtenu par la Fédération de football sur le décret gouvernemental autorisant la jouabilité des coupes européennes, ce qui a un impact à la fois sur le plan international et local. Une négociation est en cours avec l’UEFA et l’Espagne pour savoir si les Roms jouent ou non. Il y a plusieurs idées: ne pas assigner, assigner et jouer. Maintenant, tout est en jeu. Ensuite, nous allons discuter. J’ai exprimé la mienne. La seule volonté sûre est que vous décidiez avant la reprise de la championnat pour éviter tout intérêt. “

14.22 – Portes fermées également au Portugal – L’Association portugaise de football a annoncé aujourd’hui, par un communiqué de presse officiel, que tous les matches de championnat professionnel se tiendront à huis clos.

13.58 – L’Espagne arrête les événements sportifs – Pas seulement les deux prochains jours de Liga et de Segunda Division à huis clos. Le gouvernement espagnol a décidé ce matin que tous les événements sportifs jusqu’au 3 avril se tiendraient à huis clos.

13.43 – Report des matches de qualification asiatiques au Qatar 2022 – Coronavirus interrompt les qualifications asiatiques pour la Coupe du monde de Qatar 2022. L’AFC, l’équivalent asiatique de l’UEFA, a annoncé le report des matches prévus du 23 au 31 juin. Les nouvelles dates, cependant, créent plusieurs problèmes pour l’Australie, qui devrait affronter le Koweït, Taiwan et la Jordanie, mais à partir du 13 juin, elle sera engagée en Copa America. À ce stade, il sera nécessaire de reprogrammer les matchs de l’équipe nationale de Melbourne, qui sinon serait contraint de renoncer aux qualifications.

12h25 – L’Autriche s’arrête également – L’Autriche met également en œuvre le plan d’urgence à la suite de la propagation du coronavirus COVID-19. Le gouvernement a décidé que tous les événements avec plus de 500 spectateurs seront interdits.

12.09 – Division Liga et Segunda à huis clos – Pas seulement les courses européennes à huis clos. Il y a quelques minutes, la Liga a annoncé que les deux prochaines manches du championnat se joueraient à huis clos. La décision, qui concerne à la fois les première et deuxième divisions espagnoles, a été prise après une confrontation avec le ministère espagnol de la Santé et avec les différents conseils régionaux.

11 h 20 – OFFICIEL: Barça-Napoli à huis clos – La nouvelle était maintenant dans l’air, maintenant il y a aussi le statut officiel: Barcelone-Naples le 18 mars se jouera à huis clos, au Camp Nou. L’entreprise catalane l’a communiqué sur les réseaux sociaux.

9.55 – OFFICIEL: reporter tous les matchs C – Après le décret gouvernemental, ce ne sont que des actes formels, qui sont encore nécessaires. En attendant la même annonce de la part des Lega Serie A et Lega B, Lega Pro a reporté tous les matchs programmés du 10 mars 2020 au 03 avril 2020 à une date ultérieure.

MARDI 10 MARS

21.48 – Conte: “Arrêtez le championnat” – Lors de la conférence avec laquelle il a annoncé de nouvelles restrictions pour toute l’Italie, le premier ministre Giuseppe Conte il a également annoncé l’arrêt des championnats: “À ce stade, il n’y a aucune raison pour que les événements sportifs se poursuivent, je pense au championnat de football: désolé de le dire mais les fans en prennent note. Nous n’autoriserons pas l’utilisation des gymnases pour activités sportives “.

20.54 – OFFICIEL: Séville-Rome à huis clos – Le ministère espagnol de la Santé a annoncé que le match entre Séville et Rome valable pour le match aller de la première étape de la Ligue Europa se jouerait à huis clos.

17.52 – ARRÊT POUR CHAQUE ACTIVITÉ SPORTIVE JUSQU’AU 3 AVRIL – Avec un communiqué de presse sur son site officiel, CONI a établi que:

– toutes les décisions prises par les FSN et les DSA individuels à ce jour doivent être considérées comme correctes et en pleine conformité avec les règles et lois émises et actuellement en vigueur;

– toutes les activités sportives à tous les niveaux sont suspendues jusqu’au 3 avril 2020;

– pour se conformer au point décrit ci-dessus, le gouvernement est tenu de publier un décret ministériel spécifique qui peut dépasser celui actuellement en vigueur;

– demander aux Régions, tout en respectant l’autonomie constitutionnelle, d’uniformiser les ordonnances individuelles aux décrets du Premier ministre afin de ne pas créer des applications divergentes de la même matière dans les différents territoires;

– le gouvernement est également invité à inclure le secteur des sports, tant professionnels qu’amateurs, dans le plan de soutien économique annoncé, qui peut compenser les inconvénients et les urgences auxquels le sport italien a dû faire face jusqu’à présent avec responsabilité et sens du devoir, abandonnant certains cas particuliers à la réalisation de l’activité régulière sans possibilité de récupération dans les semaines à venir en raison de la temporalité spécifique des événements.

Le CONI rappelle également que les compétitions internationales, tant pour les clubs que pour les équipes nationales, ne relèvent pas de la compétence juridictionnelle du Comité National Olympique Italien et ne peuvent donc pas être réglementées par les décisions d’aujourd’hui.

14.11 – Ligue 1 à huis clos Décision extraordinaire des autorités françaises. Ligue 1 à huis clos jusqu’au 15 avril.

11h15 – Le CONI demande des éclaircissements sur le déroulement des championnats – Mots importants de Giovanni Malagò, président du CONI, concernant la poursuite du championnat: “La Fédération peut confirmer qu’elle va de l’avant ou non, mais tout le monde doit aller dans la même direction, tous les sports. Je dis que tous les sports doivent aller vers la même sens, il me semble que le pays le demande ».