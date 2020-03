LIVE TMW – Coronavirus Emergency – Serie A le 3 mai? Les clubs ne veulent pas payer en mars

Ce sont des jours extrêmement difficiles pour l’Italie. L’alarme Coronavirus devient de plus en plus insistante, les contagions augmentent et même le sport se débat avec les décisions nécessaires sur la conduite des compétitions et sur les calendriers dans le subordonné aux décisions du gouvernement. Voici toutes les mises à jour en temps réel.

00.54 – Marseille, les salariés et les joueurs ont été placés à temps partiel –Tous les employés de l’Olympique de Marseille, y compris les joueurs, ont été placés à temps partiel et recevront 84% de leur salaire net, comme l’exige la loi française. Les joueurs ont été prévenus de la mesure lors d’une rencontre via le réseau social de l’entreprise et suivront un programme de formation personnalisé pour rester en forme.

00.11 – Napoli va à contre-courant: reprise de l’entraînement prévue pour le 25 mars – Napoli a annoncé dans un communiqué que “l’équipe reprendra la formation au Centre technique le mercredi 25 mars avec une séance matinale”. Une nouvelle qui arrive un peu comme un coup de fouet, après que l’assemblée de la Lega, conduite par l’Association italienne des footballeurs, ait autorisé l’opportunité de garder les joueurs au moins jusqu’au 4 avril.

SAMEDI 21 MARS

22.23 – Milan rallonge l’arrêt – L’AC Milan annonce que, conformément aux dispositions du gouvernement et des institutions, la Casa Milan et ses centres d’entraînement sportif (Milanello et Vismara) resteront fermés au moins jusqu’au 3 avril.

20.05 – Les clubs proposent la suspension des frais de mars – Journée interlocutoire, par visioconférence, en Lega Serie A. Aucune formation n’a été discutée, bien que presque tous les clubs (à l’exception de la Lazio de Lotito) aient l’idée d’attendre le 4 avril. Sur le front salarial, les clubs s’engagent à proposer aux joueurs la suspension de leur salaire pour le mois de mars. Sur ce point, il n’y a toujours pas d’accord, à la place en ce qui concerne les vacances, du moins en principe.

18h50 – Leipzig reprend l’entraînement – Une semaine après la dernière séance d’entraînement, Leipzig, actuellement deuxième de la Bundesliga, a repris l’entraînement dans son centre sportif. Pour rapporter l’actualité, l’équipe dans sa version en ligne qui lit également l’interview réalisée par le technicien Julian Nagelsmann avec l’équipe sur le comportement à adopter pour éviter le risque d’une infection à Coronavirus.

16.45 – La Serie A demande de ne pas payer les salaires de mars – Dans l’assemblage de Ligue Serie A Cet après-midi, la volonté unanime des clubs de suspendre le salaire des joueurs en mars émerge. La question doit maintenant être portée à l’attention des FIGC et Damiano Tommasi. Juste avec AIC un tableau technique est actuellement en cours pour discuter de la situation. En outre, il a également été question de la possibilité d’aller au-delà du 30 juin et enfin de la pire hypothèse, à savoir celle qui ne prévoirait pas la reprise de la Serie A. Dans ce dernier cas, la Ligue voudrait demander l’intervention du gouvernement pour digérer les pertes de environ 700 millions.

13.33 – Gravina fait le point sur le redémarrage de la saison – “Les éliminatoires et les éliminatoires sont une idée – explique la présidente fédérale Gabriele Gravina dans Kiss Kiss Napoli -. Il n’y a pas de termes établis. C’est une idée marginale par rapport à la définition du championnat. Si vous pouvez jouer avec les éliminatoires et les éliminatoires, cela signifie que certains matchs de championnat peuvent être joués. Nous travaillons. Les hypothèses sont différentes “.

12h40 – Financial FairPlay bloqué pendant un an? – L’UEFA prévoit de bloquer le fair-play financier pendant un an. Deux commissions sont nées à Nyon pour examiner les mesures à prendre en ce moment délicat pour tout le football européen et pour vaincre l’émergence du fléau des coronavirus. Les travaux ont déjà commencé sur le nouveau calendrier, tandis que le président Ceferin a convoqué des représentants des acteurs du football la semaine prochaine pour un nouveau sommet.

VENDREDI 20 MARS

19.26 – La formation a repris le 4 avril? – Une table technique informelle entre les clubs pour planifier la reprise de l’entraînement. À l’exception du président Lotito qui souhaite reprendre l’équipe dès lundi, toutes les entreprises ont signé aujourd’hui un accord de visioconférence. Il y a un accord le 4 avril, ce sera la date de retour sur le terrain pour s’entraîner avec les précautions nécessaires et sans ballon.

17.20 – Pjanic et Khedira rentrent également chez eux – Pas seulement Higuain: deux autres joueurs ont convenu avec la Juventus de rentrer chez eux. Ce sont Pjanic et Khedira.

16h30 – Higuain “s’enfuit” en Argentine – Attaquant de la Juventus Gonzalo Higuain il a quitté l’Italie hier soir pour échapper à la pandémie de Covid-19 et se retirer en Argentine. Son choix est venu en accord avec la Juventus.

14.46 – Zion licencie 9 joueurs – Le FC Sion Christian Constantin aurait licencié neuf de ses joueurs avec effet immédiat, qui n’avaient pas accepté les accords à court terme proposés par le club suisse pour faire face à l’urgence du Coronavirus. Blick le signale.

14.27 – La Premier League s’arrête au moins jusqu’au 30 avril – Le football en Angleterre ne redémarrera pas avant le 30 avril. Telle est la décision prise par la FA, la Premier League, l’EFL et la Super League féminine, en collaboration avec la Professional Footballers ‘Association et la League Managers Association.

12.14 – Tampon négatif pour Jorge Jesus –Troisième tampon pour Jorge Jesus, qui a cette fois donné des résultats “négatifs”. Bonne nouvelle pour l’entraîneur de Flamengo, qui a fait cette annonce via son compte Twitter:

11h40 – Libertadores s’arrête également – La Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine, est suspendue jusqu’au 5 mai au moins. Conmebol l’a communiqué.

8.54 – Conte: “Le blocus sera prolongé” – Le blocus total du pays et la fermeture des écoles seront inévitablement prolongés après le 3 avril. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte au Corriere della Sera. Aucune autre mesure restrictive n’est à l’étude.

JEUDI 19 MARS

18.19 – Mesures spéciales pour le marché des transferts – La FIFA, dans un communiqué de presse d’aujourd’hui, a également parlé de l’avenir du marché des transferts, expliquant qu’elle a programmé une évaluation de la nécessité de modifications ou de dérogations temporaires au règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs pour protéger les contrats des deux joueurs et pour clubs et réglementer les périodes d’inscription des joueurs;

12.25 – Le président de Ludogorets est positif – Kiril Domuschiev, propriétaire de Ludogorets et président de KRIIB, a reçu un diagnostic de coronavirus. La nouvelle a été donnée par l’homme d’affaires lui-même.

12.03 – Positif un attaquant brésilien en Chine – Premier cas de positivité au COVID-19 également chez les joueurs qui jouent en Chine. Dorielton, attaquant brésilien né en 1990 et appartenant à Meizhou Hakka, club de deuxième division, a été testé positif.

9.06 – Signature du décret-loi Cura Italia – Le Président de la République, Sergio Mattarella, a signé le décret Cura Italia. Après la signature du chef de l’État, le décret a été publié au Journal officiel. Le texte contient des mesures sanitaires et économiques pour faire face à l’urgence du coronavirus. Une allocation de 600 euros est prévue pour le mois de mars pour les travailleurs indépendants, les numéros de TVA et plus encore.

MERCREDI 17 MARS

22.25 – Six autres cas dans la Liga espagnole – Avec un communiqué de presse publié sur son site officiel, Espanyol a annoncé la positivité du coronavirus pour six joueurs et membres du personnel technique. Tout le monde souffre de symptômes bénins et suit les indications médicales.

21.33 – Zaccagni positif, est le deuxième cas aujourd’hui en Serie A – Mattia Zaccagni est le premier joueur de Hellas Verona à tester positif pour Coronavirus. Deuxième positif de la journée en Serie A après Matuidi de la Juventus.

19.31 – Un autre cas en Serie A: c’est Matuidi, de la Juventus – Sur son site officiel, la Juventus a annoncé aujourd’hui avoir vu la positivité d’un deuxième footballeur, après Daniele Rugani, au Coronavirus-Covid-19. C’est le français Blaise Matuidi.

19.06 – Les Championnats d’Europe U21 et la Ligue des Nations reportés – Il n’y a pas que l’Euro2021 qui a été reporté pour le problème du Coronavirus. Aujourd’hui, l’UEFA a également décidé de reporter les finales de la prochaine Ligue des Nations, les Championnats d’Europe des moins de 21 ans et les Championnats d’Europe féminins, tous programmés entre juin et juillet 2021.

17.40 – La Coupe du monde des clubs a également été reportée – La FIFA a ordonné le report de la Coupe du monde des clubs (Coupe du monde des clubs de la FIFA). Le communiqué de presse officiel publié par le plus grand organisme de football du monde indique que l’événement sera reporté plus tard, lorsque la situation du sport mondial sera plus claire, en 2021, 2022 ou 2023.

15.05 – OFFICIEL: Copa America reportée – Maintenant, il y a le communiqué de presse de CONMEBOL: en raison de l’évolution de l’urgence du Coronavirus, la 47e édition de Copa America a été reportée à 2021. Elle commence le 11 juin et se termine le 11 juillet.

13.57 – Tampon négatif pour Florenzi – Comme annoncé hier, Alessandro Florenzi a été soumis à l’écouvillonnage pour établir sa positivité à Covid-19 et le résultat a été négatif. L’ancien capitaine rom tombe donc en dehors des 35% de l’équipe de Valence qui a contracté le virus après le match de la semaine dernière contre Atalanta.

13h45 – OFFICIEL: le championnat d’Europe glisse jusqu’en 2021 – Par le biais de ses canaux officiels, la Fédération norvégienne a anticipé l’UEFA et a annoncé sa décision de reporter le Championnat d’Europe à 2021. Il se jouera du 11 juin au 11 juillet 2021.

11.33 – Hertha Berlin en quarantaine: joueur positif – Hertha Berlin s’arrête. L’équipe, le personnel d’entraîneurs et les employés ont été mis en quarantaine pendant 14 jours après qu’un joueur a été trouvé positif pour le test du coronavirus. Selon le «Bild», il s’agit de Maximilian Mittelstadt, Défenseur allemand né en 97

00.11 – Urgence contre le coronavirus, le football s’arrête également en Argentine – C’est officiel: le football s’arrête aussi en Argentine à cause du Coronavirus. La décision a été prise conjointement par le gouvernement et l’association de football locale (Afa).

MARDI 16 MARS

22.49 – Valence, 35% de l’effectif est infecté – “Environ 35% de l’effectif a été infecté.” Il y a quelques minutes, Valence a publié un nouveau communiqué de presse sur son site officiel annonçant qu’il y avait d’autres acteurs positifs dans COVID-19, en plus des Garay, Gayà et Mangala déjà signalés.

19.32 – Arrêt au Brésil: le championnat de Carioca s’arrête après celui de Paulista – Après l’arrêt indéfini du championnat Paulista, la Fédération d’État de football de Rio de Janeiro, après une réunion avec le syndicat des entraîneurs et des joueurs, a annoncé l’arrêt de la compétition pour 15 jours en raison de l’urgence du coronavirus.

17h50 – En Allemagne pas de football pendant tout le mois de mars – La Bundesliga et la 2.Bundesliga resteront stationnaires jusqu’au 2 avril au moins. Cela a été annoncé par le PDG du LDF. Un nouveau sommet entre clubs, après celui d’aujourd’hui, est attendu le 30 mars.

17.20 – ADISE: “La fermeture du marché des transferts ne change pas” – Dans l’interview accordée à nos micros, le vice-président de l’ADISE, Claudio Molinari, a fait le point sur l’éventuelle expiration des contrats le 15 juillet et l’éventuel report du marché des transferts: «Aujourd’hui, ce n’est pas un gros problème. Quinze jours de reprise … la fermeture ne changerait pas, le marché fermerait toujours le 31 août “.

15.14 – Parlez Rugani – L’invité de la chaîne Juventus Daniele Rugani revient pour parler de sa positivité à COVID-19. Voici ses mots: “Je veux rassurer tout le monde en disant que je vais bien. J’ai toujours été assez bien, je n’ai pas eu les symptômes graves dont on lit. Je me considère chanceux même si c’était un bon coup aussi parce que j’étais le premier dans l’environnement.” Elle a souvent servi à sensibiliser tous ceux qui n’avaient pas compris la gravité du problème “.

LUNDI 16 MARS

14:56 – Elche, Jonathas est le joueur positif à Covid-19 – vous Jonathas de Jesus le joueur d’Elche a été testé positif pour le coronavirus. Le même attaquant brésilien le révèle lors d’une diffusion en direct sur Instagram.

14:06 – Valence, cinq cas positifs – Valence rapporte que cinq cas positifs ont été trouvés au Covid-19 du club entre les techniciens et les joueurs de la première équipe.

12.04 – Urgence coronavirus, premier joueur infecté en Liga: c’est Garay de Valence – Après les deux cas à Alaves (mais il ne s’agit pas de joueurs), la nouvelle du premier joueur de Liga infecté par le virus COVID-19 arrive également. Il s’agit Ezequiel Garay, défenseur de Valence, aux prises entre autres avec une grave blessure.

DIMANCHE 15 MARS –

18h40 – Bereszynski positif Bartosz Bereszyński également positif pour le coronavirus. Comme dans le cas de Depaoli, le joueur lui-même l’annonce sur son profil Instagram.

17,35 – Depaoli également positif – Fabio Depaoli, arrière latéral de la Sampdoria, est également positif pour COVID-19. C’est le même joueur pour le communiquer sur son profil Instagram.

15h40 – La plainte AIC – Avec un communiqué de presse diffusé à la presse, les associés ont pris une position assez sévère contre les clubs italiens qui continuent de convoquer leurs joueurs, pour s’entraîner en petits groupes ou pour contrôler la température corporelle.

12.28 – Deux cas à Alaves – Avec une déclaration officielle, Alaves a annoncé que deux éléments de la structure technico-sportive, il n’est pas clair si les joueurs ou les membres du personnel, étaient positifs pour le test d’infection à Coronavirus. La société espagnole précise que les deux sont asymptomatiques et en excellent état.

10.07 – Fiorentina, trois autres cas – ACF Fiorentina annonce qu’en présence de certains symptômes, les joueurs Patrick Cutrone et Allemand Pezzella et le physiothérapeute Stefano Dainelli ont été soumis à une issue positive. Ils sont tous en bonne santé chez eux à Florence.

SAMEDI 14 MARS

23h33 – Premier cas aux Bundes – Premier cas de Coronavirus également en Bundesliga. Le défenseur Paderborn classe 2000 était positif, Luca Kilian.

22.31 – Udinese en quarantaine – Suite à la positivité de Dusan Vlahovic de la Fiorentina au Coronavirus, l’Udinese – le dernier adversaire de l’alto du club de la ligue – a annoncé qu’il avait adopté toutes les procédures d’isolement requises par la loi.

19h16 – Dusan Vlahovic également positif pour COVID-19 – ACF Fiorentina informe que le joueur Dusan Vlahovic a été testé positif pour le test d’identification du coronavirus – COVID-19, pour le moment le joueur est asymptomatique et est à son domicile.

18.14 – Quatre autres infectés au domicile de la Sampdoria – Le U.C. La Sampdoria annonce que, suite à la positivité du Coronavirus-Covid-19 Manolo Gabbiadini, en présence de symptômes bénins, les joueurs ont été écouvillonnés, avec un résultat positif Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby et le docteur Amedeo Baldari. Ils sont tous en bonne santé et chez eux à Gênes.

16.23 – Les Bundes s’arrêtent également – La Bundesliga succombe également au Coronavirus. La fédération allemande de football vient d’annoncer la fin du championnat.

12.51 – Annulé Angleterre-Italie – Rien d’amical pour les bleus fin mars: la FA a en effet communiqué l’annulation du match entre les deux équipes nationales, prévu le 27 mars prochain à Wembley.

12h32 – Officiel: le Premier ministre s’arrête également – C’est officiel, la Premier League s’arrête. Après la réunion d’aujourd’hui avec les clubs, toutes les activités s’arrêtent au moins jusqu’au 3 avril. La Premier League, lit le communiqué de presse officiel, reportera les matchs sur le calendrier lorsqu’elle sera en mesure de le faire. En plus du championnat anglais maximum, les tournois EFL sont suspendus, à savoir Championship, League One et League Two.

11.20 – Communiqué de presse de l’UEFA: Arrêt des Champions et de la Ligue Europa – Champions reportés et Ligue Europa. L’UEFA l’a annoncé par un communiqué de presse sur son site officiel.

11h00 – Arrêt Ligue 1 – Suite à l’annonce par le Président de la République des précautions à prendre pour éviter la propagation du COVID-19, la Ligue de Football Professionel a décidé ce matin à l’unanimité de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. .

07.53 – Chelsea Hudson-Odoi positif – Par une note publiée sur son site officiel, Chelsea a communiqué que Callum Hudson-Odoi testé positif à Covid-19. Toute l’équipe masculine va maintenant s’isoler conformément aux directives du gouvernement en matière de santé.

VENDREDI 12 MARS

23h30 – Arsenal, positif le technicien Arteta. Le premier ministre se réunit d’urgence demain matin – Mikel Arteta a été testé positif pour le coronavirus. English Arsenal l’a communiqué sur son site officiel. Face à cette positivité, la Premier League a décidé de se réunir d’urgence.

19h45 – Communiqué de presse Juve – 121 personnes, dont des footballeurs, des membres du personnel, des directeurs, des accompagnateurs et des employés de la Juventus, observent une période d’isolement volontaire du domicile. Le club de la Juventus l’annonce.

17.18 – Report de la Juve-Lyon et City-Real – Maintenant c’est officiel. L’UEFA a communiqué, via Twitter, que les matches de Ligue des champions entre la Juventus et Lyon et entre Manchester City et le Real Madrid ont été reportés en raison de la Juventus et des joueurs espagnols qui sont en isolement cellulaire.

16.05 – OFFICIEL: arrêt à Eredivisie – Sautez l’Eredivisie. Le Premier ministre des Pays-Bas Parsi, Alexander Bakker, a ordonné la suspension des événements sportifs jusqu’au 31 mars au moins. C’est pour faire face à l’urgence du Coronavirus

15.20 – Gabbiadini positif – Le U.C. La Sampdoria informe que le joueur Manolo Gabbiadini a été testé positif au Coronavirus-COVID-19, a quelques lignes de fièvre, mais se porte bien. L’entreprise active actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi.

12.10 – OFFICIEL: La Liga suspendue – Le championnat espagnol s’arrête également. Ce matin, la Liga a annoncé que la première division et la deuxième division s’arrêteront pour les deux prochains jours.

11.10 – Cristiano Ronaldo reste au Portugal – Après avoir volé chez lui pour être proche de sa mère, Cristiano Ronaldo y restera jusqu’à la fin de l’urgence liée à la propagation de l’infection à coronavirus. Le champion portugais serait également prêt à prendre publiquement position pour la suspension du football au niveau européen et international, partageant les actions de l’Italie, et non l’inaction de l’UEFA, en la matière.

08.18 – Le tweet de Rugani: “Je vais bien!” – Daniele Rugani, le premier joueur de coronavirus positif A, a tweeté au milieu de la nuit: “Vous aurez lu les news et c’est pourquoi je veux rassurer tous ceux qui s’inquiètent pour moi, ça va. J’invite tout le monde à respecter les règles, car cela virus ne fait aucune distinction! Faisons-le pour nous-mêmes, pour nos proches et pour ceux qui nous entourent “.

JEUDI 12 MARS

23 h 55 – Communiqué de presse d’Inter – Le FC Internazionale Milano annonce qu’à la suite de la déclaration de la Juventus FC concernant la positivité du joueur Daniele Rugani au COVID-19, toutes les activités de compétition sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

23.05 – Rugani positif – Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique. La Juventus Football Club active actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui.

17.44 – Coronavirus et pandémie mondiale – Le coronavirus est classé comme une pandémie mondiale. L’annonce, il y a quelques instants, est venue directement de l’OMS lors d’une conférence de presse qui se tient à Genève.

16h30 – OFFICIEL: Séville-Rome et Inter-Getafe reportés – Dans un communiqué, l’UEFA a annoncé le report des deux matches, en raison des restrictions de voyage entre l’Espagne et l’Italie imposées hier par les autorités espagnoles.

MERCREDI 11 MARS

12h25 – L’Autriche s’arrête également – L’Autriche met également en œuvre le plan d’urgence à la suite de la propagation du coronavirus COVID-19. Le gouvernement a décidé que tous les événements avec plus de 500 spectateurs seront interdits.

9.55 – OFFICIEL: reporter tous les matchs C – Après le décret gouvernemental, ce ne sont que des actes formels, qui sont encore nécessaires. En attendant la même annonce de la part des Lega Serie A et Lega B, Lega Pro a reporté tous les matchs programmés du 10 mars 2020 au 03 avril 2020 à une date ultérieure.

MARDI 10 MARS

21.48 – Conte: “Arrêtez le championnat” – Lors de la conférence avec laquelle il a annoncé de nouvelles restrictions pour toute l’Italie, le premier ministre Giuseppe Conte il a également annoncé l’arrêt des championnats: “A ce stade, il n’y a aucune raison pour que les événements sportifs se poursuivent, je pense au championnat de football: désolé de le dire mais les fans en prennent note. Nous n’autoriserons pas l’utilisation des gymnases pour activités sportives. “

17.53 – Ligue 1 à huis clos Décision extraordinaire des autorités françaises. Ligue 1 à huis clos jusqu’au 15 avril.

17.52 – ARRÊT POUR CHAQUE ACTIVITÉ SPORTIVE JUSQU’AU 3 AVRIL – Avec un communiqué de presse sur son site officiel, CONI a établi que:

– toutes les décisions prises par les FSN et les DSA individuels à ce jour doivent être considérées comme correctes et en pleine conformité avec les règles et lois émises et actuellement en vigueur;

– toutes les activités sportives à tous les niveaux sont suspendues jusqu’au 3 avril 2020;

– pour se conformer au point décrit ci-dessus, le gouvernement est tenu de publier un décret ministériel spécifique qui peut dépasser celui actuellement en vigueur;

– demander aux Régions, tout en respectant l’autonomie constitutionnelle, d’uniformiser les ordonnances individuelles aux décrets du Premier ministre afin de ne pas créer des applications divergentes de la même matière dans les différents territoires;

– le gouvernement est également prié d’inclure le secteur des sports, tant professionnels qu’amateurs, dans le plan de soutien économique annoncé qui peut compenser les inconvénients et les urgences auxquels le sport italien a été confronté jusqu’à présent avec responsabilité et sens du devoir, renonçant dans certains cas particuliers à la réalisation de l’activité régulière sans possibilité de récupération dans les semaines à venir en raison de la temporalité spécifique des événements.