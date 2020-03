LIVE TMW – Coronavirus emergency – Tokyo 2020, avenir dans un mois. Conte signe le DPCM

en direct

Ce sont des jours extrêmement difficiles pour l’Italie. L’alarme Coronavirus devient de plus en plus insistante, les contagions augmentent et même le sport se débat avec les décisions nécessaires sur la conduite des compétitions et sur les calendriers dans le subordonné aux décisions du gouvernement. Voici toutes les mises à jour en temps réel.

22:25 – Thorsby annonce: “Je suis de retour” – Bonne nouvelle pour la Sampdoria avec le milieu de terrain norvégien Morten Thorsby qui a publié un post sur son profil Instagram avec les mots “I’m back” (“I’m back”) et l’image du vélo d’appartement et du tapis sur son jardin. Le joueur avait été infecté par le Coronavirus mais maintenant il va mieux et est donc prêt à reprendre la préparation après quelques jours d’inquiétude.

21:20 – DPCM, voici les activités qui vont continuer – Si à partir de demain matin, plus précisément à partir du 25 mars, compte tenu des deux jours autorisés à organiser la suspension des activités, de nombreuses entreprises vont devoir fermer, il y en aura d’autres qui continueront cependant de produire. Lisez ici la liste complète fournie par le gouvernement.

20:07 – Conte a signé le décret – Comme l’ont appris de nombreuses agences de presse, le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a récemment signé sa signature sur le nouveau décret du Premier ministre, qui réglementera principalement une nouvelle restriction des activités ouvertes.

19:45 – Décision olympique dans un mois – “Le CIO, en pleine coordination avec le comité d’organisation de Tokyo, les autorités japonaises et la ville, entamera des discussions approfondies sur la situation sanitaire mondiale et son impact sur les Jeux Olympiques, y compris l’éventuel report. Le CIO a l’intention de clore les discussions les quatre prochaines semaines. L’annulation des jeux ne résoudra aucun problème, donc ce n’est pas à l’ordre du jour “, lit-on dans une note officielle.

19:06 – Les Jeux Olympiques vers le report – Selon de nombreuses rumeurs en provenance d’Espagne, lancées notamment par Cadena Ser, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont en train d’être annulés, après que le CIO a validé la décision. D’Angleterre, une source de la BBC, cependant, ils font savoir que le comité prendra encore quatre semaines avant de tout régler.

18:15 – Protection civile, bulletin d’aujourd’hui – Le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, a, comme d’habitude, fourni le bulletin relatif au coronavirus. Le nombre de guéris est de 952, ce qui porte le nombre total de personnes guéries à 7024. L’augmentation des positifs est de 3 957. 651 sont morts aujourd’hui, un chiffre qui a légèrement dépassé hier.

17:02 – Nouvelle ordonnance, interdiction de circulation entre les municipalités – À partir d’aujourd’hui, il est interdit à toute personne physique de se déplacer ou de se déplacer par des moyens de transport publics ou privés vers une commune autre que celle dans laquelle elle se trouve, sauf pour des besoins de travail avérés, d’urgence absolue ou pour des raisons de santé. Cela a été établi par l’arrêté adopté conjointement par le ministre de la Santé Roberto Speranza et la ministre de l’Intérieur Luciana Lamorgese qui restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau décret du président du Conseil des ministres, visé à l’article 3 du décret-loi. numéro 6/2020.

15:48 – L’ancien président de Pergolettese est décédé à 37 ans – Une tragédie frappe le monde du football. À seulement 37 ans, l’ancien président de Pergolettese est décédé Andrea Micheli. L’ancien président, tel que rapporté par Cremaoggi.it, avait été testé positif à Covid-19 et avait été hospitalisé en soins intensifs à Milan pendant des jours. Son état s’est aggravé la nuit dernière et il n’y avait rien à faire. Il a quitté son poste de président de Pergolettese en 2016 après avoir triomphé en championnat de Serie D. Le club se souvient ainsi de lui: «C’est un triste jour pour Pergolettese, qui pleure la perte d’Andrea Micheli, ancien président de la société et toujours sponsor et fan. Meilleures salutations à Cesare, Anna et à toute la famille Micheli ».

15.00 – La Lazio reporte la reprise des travaux: c’était prévu pour demain – Le report de l’urgence du Coronavirus reporté à nouveau Lazio.

La reprise de la formation, préalablement fixée au lundi 23 mars, a en effet été reportée à une date à fixer. Pour le signaler, c’est le site officiel du club biancoceleste.

14h30 – Fellaini: “J’espère revenir bientôt jouer” – Parmi les joueurs qui ont été testés positifs pour le coronavirus au cours des dernières heures, il y a Marouane Fellaini, milieu de terrain travaille maintenant pour Shandong Luneng. Le Belge de 32 ans a voulu publier un tweet pour rassurer tous ses followers sur sa condition physique: «Chers amis, j’ai subi le test du Coronavirus et mon test a été positif. Merci aux fans, au personnel médical et au club pour leur intérêt et leur attention. Je suivrai les traitements et j’espère revenir jouer le plus tôt possible. Veuillez rester en sécurité. “

Chers amis, j’ai été testé pour le coronavirus et mon résultat de test est positif. Merci aux fans, au personnel médical et au club pour leurs soins et leur attention. Je suivrai le traitement et j’espère revenir au jeu dès que possible. Veuillez que tout le monde reste en sécurité.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w

– Marouane Fellaini (@Fellaini) 22 mars 2020

13.56 – Voici l’Italie qui ne s’arrête pas: tous les services jugés essentiels – “Aujourd’hui, nous avons décidé de franchir une nouvelle étape: la décision du gouvernement est de fermer toute activité de production qui n’est pas strictement nécessaire pour nous garantir des biens et services essentiels”. Le premier ministre Giuseppe Conte a ainsi annoncé hier soir la nouvelle pression pour lutter contre l’urgence du coronavirus à travers le pays.

Mais quels sont les détails activités reconnues comme services essentiels? Voici l’Italie qui ne s’arrête pas, avec les codes ATECO associés:

01 CULTURES AGRICOLES ET PRODUCTION DE PRODUITS ANIMAUX, CHASSE ET SERVICES CONNEXES

03 PÊCHE ET AQUACULTURE

10 INDUSTRIES ALIMENTAIRES

11 INDUSTRIE DES BOISSONS

13.96.20 Fabrication d’autres articles textiles techniques et industriels

13.94 FABRICATION DE CUILLERES, CORDES, CORDES ET FILETS

13.95 FABRICATION DE TISSUS NON TISSÉS ET D’ARTICLES EN DE TELS MATÉRIAUX (À L’EXCLUSION DES ARTICLES D’HABILLEMENT)

14.12.00 Packs de combinaisons, uniformes et autres vêtements de travail

17 Fabrication de papier

18 Impression et reproduction de supports enregistrés

19 FABRICATION DE COKE ET DE PRODUITS RÉSULTANT DU RAFFINAGE DE L’HUILE

20 Fabrication de produits chimiques

21 FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DE BASE ET PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES

22.1 Fabrication d’articles en caoutchouc

22.2 Fabrication d’articles en plastique

23.19.10 Fabrication de verrerie de laboratoire, à usage hygiénique, pour pharmacies

23.20.00 Fabrication de produits réfractaires

24.42.00 Production d’aluminium et de produits semi-finis

26.60.02 Fabrication d’appareils électromédicaux (y compris les pièces détachées et les accessoires)

26.60.09 Fabrication d’autres instruments d’irradiation et d’autres équipements électrothérapeutiques

28.95.00 Fabrication de machines pour l’industrie du papier et du carton (y compris les pièces et accessoires)

32.50 Fabrication d’instruments et de fournitures à usage médical et dentaire

33.12.40 Réparation et entretien d’équipements de réfrigération et de ventilation à usage non domestique

33.13.03 Réparation et entretien de matériel de diagnostic médical, de matériel médical chirurgical et vétérinaire, de matériel et d’instruments dentaires

33.12.53 Réparation et maintenance de machines pour les industries chimiques, pétrochimiques et pétrolières

33.12.60 Réparation et entretien de tracteurs agricoles

33.12.70 Réparation et entretien d’autres machines agricoles, forestières et d’élevage

33.13.04 Réparation d’appareils de distillation de laboratoire, de centrifugeuses de laboratoire et de machines de nettoyage par ultrasons pour laboratoires

33.16.00 Réparation et entretien d’aéronefs et d’engins spatiaux

33.17.00 Réparation et entretien du matériel roulant ferroviaire, de tramway, de trolleybus et de métro (à l’exclusion de leurs moteurs)

33.20.07 Installation d’équipements de diagnostic médical, d’équipements et d’instruments dentaires

33.20.08 Installation d’appareils électromédicaux

35 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ, GAZ, VAPEUR ET CLIMATISATION

36 COLLECTE, TRAITEMENT ET APPROVISIONNEMENT EN EAU

37 GESTION DES RÉSEAUX D’ÉGOUT

38 ACTIVITÉS DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS; RÉCUPÉRATION DE MATÉRIAUX

39 ACTIVITÉS DE RÉCUPÉRATION ET AUTRES SERVICES DE GESTION DES DÉCHETS

43.21 Installation d’installations électriques

43.22.01 Installation de systèmes hydrauliques, de chauffage et de climatisation (y compris l’entretien et la réparation) dans des bâtiments ou d’autres projets de construction

43.22.02 Installation de systèmes de distribution de gaz (y compris l’entretien et la réparation)

43.22.03 Installation de systèmes d’extinction d’incendie (y compris ceux intégrés et entretien et réparation)

45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles

45.3 Commerce de pièces et accessoires de véhicules automobiles

45.4 Pour l’entretien et la réparation exclusifs des motocyclettes et le commerce des pièces et accessoires connexes

46.49.10 Commerce de gros de papier, carton et papeterie

46.69.94 Commerce de gros d’articles de prévention des incendies et de prévention des accidents

49.10.00 Transport ferroviaire de voyageurs (interurbain)

49.20.00 Transport ferroviaire de marchandises

49.31.00 Transport terrestre de passagers dans les zones urbaines et suburbaines

49.32.10 Transport en taxi

49.32.20 Transport par location de voitures avec chauffeur

49.41.00 Transport de marchandises par route

49.50.10 Transport par gazoducs

49.50.20 Transport par conduites de liquide

50 TRANSPORT MARITIME ET PAR VOIE NAVIGABLE

51 TRANSPORT AÉRIEN

52 ACTIVITÉS DE STOCKAGE ET DE SOUTIEN AU TRANSPORT

53 SERVICES POSTAUX ET ACTIVITÉS DE COURRIER

j (DE 58 À 63) SERVICES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

K (de 64 à 66) ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

72 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUES

74.3 TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

75 SERVICES VÉTÉRINAIRES

80.1 Services de sécurité privés

80.2 Services liés aux systèmes de surveillance

81.22.01 Activité de stérilisation des équipements médicaux de santé

81.29.91 Nettoyage et lavage des espaces publics, déneigement et déglaçage

81.29.99 Autres activités de nettoyage nca

82.20.00 Activités des centres d’appels

84 ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉFENSE; ASSURANCE SOCIALE OBLIGATOIRE

85 ÉDUCATION

86 SOINS DE SANTÉ

87 SERVICES DE TRAVAIL SOCIAL RÉSIDENTIEL

88 AIDE AU TRAVAIL SOCIAL NON RÉSIDENTIEL

94 ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS ÉCONOMIQUES, DES EMPLOYEURS ET DES PROFESSIONNELS

12.13 – Juventus, aucun autre joueur positif – Aucun autre joueur de la Juventus n’est positif à Covid-19. Comme l’a rapporté Sky, en fait, seuls trois joueurs sont infectés par le coronavirus: Rugani, Matuidi et Dybala. Tous les autres joueurs de l’équipe, y compris ceux à l’étranger tels que Cristiano Ronaldo, ont subi l’écouvillonnage et le résultat a été négatif.

11 h 55 – États-Unis, quatrième pays en nombre d’infections après la Chine, l’Italie et l’Espagne – Avec plus de 25 000 cas positifs de coronavirus (25 493), les États-Unis dépassent le quatrième pays en nombre de personnes infectées après la Chine, l’Italie et l’Espagne. En 24 heures, environ 8 000 nouveaux cas ont été enregistrés. Le bilan est de 307 morts.

11h35 – Tokyo 2020, plus d’options sont étudiées: coupures, portes fermées ou report – Le comité d’organisation de la Jeux olympiques, prévue du 24 juillet au 9 août mais menacée par l’urgence du coronavirus, elle a commencé à travailler sur différents scénarios si les JO devaient malheureusement être reportés, même si le gouvernement japonais reste ferme sur l’idée de concourir aux dates prévues. Les hypothèses envisagées seraient nombreuses: certaines coupures dans les compétitions, le différend du même à huis clos et même de reporter l’intégralité des JO de deux ans, le ramenant à 2022. Cela a été rapporté par l’agence de presse . après consultation de sources du comité d’organisation. .

11.14 – le plan du Premier ministre: recommencer en juin et terminer à la mi-juillet – Pour l’instant le Premier League vise une reprise du championnat pour le 1er juin, dans le but de clore la saison dans six semaines, donc d’ici la mi-juillet. C’est le plan de la FA et dévoilé aujourd’hui par le Telegraph, précisant que c’est le meilleur scénario, donc si la situation devait s’améliorer et ne pas empirer dans les semaines à venir. Au début, il se jouerait à huis clos. La prochaine saison commencerait alors le 8 août, permettant à la Premier League de respecter ses engagements avec les diffuseurs de télévision, puisque la vente des droits pour la période de trois ans a rapporté environ 3 milliards de livres sterling.

10h30 – Premier cas du championnat chinois: c’est Fellaini. De Chine, il est né, en Chine, il est revenu. L’urgence du Coronavirus arrive également dans le championnat chinois, où le premier infecté est compté aujourd’hui. Il s’agit Marouane Fellaini, Le milieu de terrain du Shandong Luneng, s’est avéré positif pour un écouvillonnage effectué le 20 mars dernier.

9.45 – La position dure de Cellino – “Mais quelle reprise, mais quelle saison se terminer, je pense à l’année prochaine, seulement ça.” Chiara, très claire de la position de Massimo Cellino, président de Brescia, qui après les différentes réunions de cette semaine pour décider de l’avenir du championnat de Serie A (et pas seulement) a accordé une interview au Corriere dello Sport: “La coupe, la Scudetto … Lotito le veut, s’il le prend. Il est convaincu qu’il a une équipe imbattable, laissons cette idée. De Brescia je reçois constamment des nouvelles, et ils sont tous fous, mais la ville fait face à la tragédie avec une dignité embarrassante.

9.15 – Les mots du c.t. Mancini – “Nous serons probablement un peu rouillés, mais nous devrons simplement huiler un peu la chaîne et nous pédalerons comme avant.” Roberto Mancini ne fait pas de drame lorsqu’il reçoit la nouvelle du report du Championnat d’Europe de 2020 à 2021 en raison de l’urgence du Coronavirus. L’entraîneur national de l’équipe nationale maintient une grande confiance, également en vue de l’année prochaine, en disant comment il vit ces semaines: “Ces dernières semaines, j’ai appelé quelques joueurs, en particulier ceux blessés et dans le doute. J’ai travaillé sur les matchs amicaux avec l’Angleterre et l’Allemagne et j’ai commencé pour fixer le championnat d’Europe. Tout a été annulé. J’avoue avoir entendu le coup de déception. Je me suis arrêté “, a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport.

DIMANCHE 22 MARS

23:50 – Coronavirus, les mots du Premier Comte – Le Premier ministre Giuseppe Conte est intervenu lors d’un direct Facebook à l’issue de la réunion extraordinaire convoquée aujourd’hui par le Palazzo Chigi, où il a eu l’occasion de rencontrer par visioconférence les représentants de la CGIL, du CISL et de l’UIL: “Aujourd’hui, nous avons décidé de faire une autre étape: la décision du gouvernement est de fermer toute activité de production qui n’est pas strictement nécessaire pour nous garantir des biens et services essentiels. Nous avons travaillé tout l’après-midi avec les syndicats pour dresser une liste des chaînes d’utilité publique, celles les plus nécessaires au fonctionnement de l’Etat. Tous les supermarchés et magasins d’alimentation et de produits de première nécessité resteront ouverts. Il n’y a aucune restriction sur les jours d’ouverture des supermarchés, il n’est pas nécessaire de créer des files d’attente. Les pharmacies resteront ouvertes, la poste, la banque, le transport, toutes les activités connexes et auxiliaires seront assurées. En dehors des activités essentielles, nous n’autoriserons que les activités de travail intelligent. Nous ralentissons le moteur de production du pays, mais nous ne l’arrêtons pas ». Voici les déclarations complètes.

22:12 – Mort pour Coronavirus Sanz, ancien président du Real Madrid – À 78 ans, Lorenzo Sanz, ancien président du Real Madrid, est décédé. Après avoir été hospitalisé il y a quatre jours en soins intensifs dans des conditions sévères, Sanz a été testé positif pour le coronavirus et n’a pas pu faire face. Il a été président du club espagnol de 1995 à 2000, remportant deux Ligue des champions.

20.31 – Milan, Paolo positif et Daniel Maldini – L’AC Milan annonce que le directeur de la zone technique du Club Paolo Maldini, après avoir appris qu’il avait eu des contacts avec une personne positive et des symptômes de virose persistants, a été soumis hier à un tampon qui a été testé positif pour le coronavirus. De même, son fils Daniel, attaquant de l’AC Milan, a rejoint la première équipe. Paolo et Daniel sont en bon état et, après avoir déjà passé plus de deux semaines chez eux sans contacts extérieurs, comme le prévoient les protocoles médico-sanitaires, ils prolongeront la quarantaine pendant le temps nécessaire à une guérison clinique complète. (Acmilan.com)

18.58 – Juventus, Dybala et la fille séropositive pour le coronavirus – Avec un post Twitter Paulo Dybala, l’attaquant de la Juventus et de l’équipe nationale argentine a fait part de sa positivité (et de sa petite amie Oriana Sabatini) au Coronavirus: “Salut tout le monde, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et Oriana et moi avons été testées positives. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages et salutations à tous “

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positive. Pour la chance, nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3

– Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 21 mars 2020

18.37 – Atalanta-Valence comme «moment zéro» – Lors de la conférence de presse sur la protection civile avec Angelo Borrelli Silvio Brusaferro, le président de l’ISS, Istituto Superiore di Sanità, s’est également entretenu à qui la presse a demandé s’il était possible d’identifier le match de Ligue des champions Atalanta-Valence du 19 février. comme «moment zéro» pour la contagion dans la région de Bergame. Voici la réponse: “C’est une des hypothèses qui sont envisagées même s’il est actuellement assez difficile de les analyser”.

18.12 – Le Bulletin de la protection civile – Rendez-vous habituel avec le bulletin d’aujourd’hui, publié à l’occasion de la conférence de presse d’aujourd’hui par Angelo Borrelli, chef du Département de la protection civile. Aujourd’hui, il y en a 943 de plus guéris, pour un total de 6072. Il y a 4821 nouveaux cas de positivité du Coronavirus, pour un total de 42681: parmi ces 22116 en isolement sans symptômes ou avec des symptômes légers et 2857 en soins intensifs (7% du total). 793 personnes sont décédées aujourd’hui: comme l’a rappelé Borrelli, il s’agit de sujets décédés avec un coronavirus, pas nécessairement pour un coronavirus, en attendant la validation de l’ISS sur les causes réelles de décès.

17.28 – – Schalke 04, Harit ne respecte pas l’interdiction – Amine Harit, le milieu de terrain de Schalke 04, a été rattrapée dans un club après 18h00. Le joueur, qui a ensuite avoué qu’il n’était pas au courant de l’interdiction, était à une fête d’anniversaire.

15h37 – L’appel de CR7 à tous ses fans – “Si vous avez déjà rêvé de jouer pour des millions de personnes dans le monde, c’est maintenant votre chance. Jouez à la maison, jouez pour le monde”. Cristiano RonaldoL’attaquant de la Juventus a envoyé un nouvel appel à ses fans via son profil Instagram. Une invitation à faire sa part pour apporter une précieuse contribution à la lutte contre le coronavirus tout en restant chez soi.

14h35 – Gabbiadini: “Je suis positif? Je ne le croyais pas” – S’adressant à La Gazzetta dello Sport, l’attaquant de la Sampdoria Manolo Gabbiadini il a revécu son expérience d ‘«infecté» par le coronavirus, à partir du jour où il ne se sentait pas bien. «J’ai ressenti un peu de fièvre dans la soirée du mardi 10, mais je n’ai pas pensé au virus. J’ai appelé le Dr Baldari de Samp, mais dans ce cas aussi je n’ai pas pensé au virus. Martina, ma femme, m’a cependant suggéré de demandez le tampon: nous avons deux petits enfants à la maison. Jeudi, j’allais bien, la fièvre était passée. A 15 heures, le médecin m’a appelé pour me dire que j’étais positif, je n’y croyais pas “.

13.52 – Malagò: “Report de Tokyo 2020? Je n’exclus rien” – Invité du club de football Deejay, diffusé sur Radio Deejay, président du CONI, Giovanni Malagò a parlé de la possibilité de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo: “J’ai parlé avec le président du CIO Thomas Bach et nous lui avons tous donné mandat de donner ce type de réponses. Ils examinent toutes les hypothèses, en connaissant les faits et tous les éléments aujourd’hui disponibles. J’ai envie de dire qu’à ce jour, rien n’est hors de question. Seuls deux partis doivent prendre cette décision: le CIO, donc Bach, et le gouvernement japonais avec le Premier ministre Abe. Évidemment les Jeux olympiques sans athlètes, journalistes et le public Mais cela ne peut pas se faire même sans la télévision et les multinationales qui ont payé beaucoup pour leurs droits avec des contrats pluriannuels qui expirent au cours de l’année. “

13h25 – Deux managers positifs du Gremio: début de la quarantaine – Nouveaux cas de coronavirus dans le football brésilien. Tel que rapporté par les chaînes officielles du Grêmioen fait, le vice-président du conseil d’administration Claudio Oderich et le commissaire a ajouté à la présidence Eduardo Fernandes test positif pour l’écouvillon. Tous deux sont en bonne santé et devront rester en quarantaine à leur domicile, ainsi que les personnes les plus proches d’eux.

13.14 – Trois joueurs de Portsmouth infectés: Bolton, Cannon et Raggett – James Bolton, Andy Cannon et Sean Raggett infecté par un coronavirus. Pour annoncer que c’est Portsmouth, qui informe que les trois joueurs sont déjà en auto-isolement et ont eu des symptômes légers ou totalement inexistants. Le club de Football League One a fait passer toute l’équipe par le test et attend les résultats d’une autre mi-temps.

12.12 – Sassuolo, Suspension des activités au Mapei Football Center jusqu’à nouvel ordre – Aux États-Unis Sassuolo Calcio, prenant note des derniers développements de l’urgence Covid-19 dans tout le pays, compte tenu de la suspension des championnats, compte tenu des dernières indications de la FMSI, annonce que la suspension de toute activité sportive et non au Mapei Football Center sera prolongée avec communication ultérieure dans un avenir proche de la reprise de l’activité.

11.56 -USA, un membre du personnel du vice-président Pence positive – Un membre du personnel du vice-président américain Mike Pence, qui dirige le groupe de travail américain sur les coronavirus, s’est révélé positif pour le test Covid-19. Un porte-parole de Pence a déclaré cela, déclarant que ni le président Donald Trump ni son adjoint n’avaient de contacts étroits avec le collaborateur.

11.21 – USA, 76 millions de personnes enfermées dans les dernières 24 heures – Au total, 76 millions de personnes ont été enfermées aux États-Unis au cours des dernières 24 heures, soit 20% du total. La Californie compte 40 millions d’habitants, 20 millions dans l’État de New York, 12,5 millions dans l’Illinois et 3,5 millions dans le Connecticut.

10.17 – Wu Lei positif d’Espanyol – Wu Lei, un footballeur chinois qui joue à l’Espanyol en Espagne, s’est révélé positif pour le test du coronavirus. La China Football Association le dit. Jusqu’à présent, on savait seulement que certains membres du club de Barcelone avaient contracté Covid-19 mais les noms n’avaient pas été divulgués. Maintenant, la nouvelle de la positivité de Wu Lei vient de Chine. Le footballeur a déjà été placé en isolement cellulaire à son domicile de Barcelone. “Nous sommes en contact permanent avec Wu Lei et son club – c’est écrit dans la note de l’association chinoise de football – et nous sommes prêts à lui apporter toute l’aide dont il a besoin”. (ANSA).

10.11 – Rome, arrêté du maire de Raggi: “Interdiction d’accès aux plages” – Le maire de la capitale, Virginia Raggi, a signé l’ordonnance qui interdit “l’accès aux plages de la côte romaine de la capitale, ainsi qu’aux zones sous gestion de la capitale romaine qui tombent dans le périmètre de la réserve d’État de la côte romaine”. L’interdiction, qui court jusqu’au 3 avril, vise à contenir le coronavirus.

10.02 – Dybala: “Dans les prochains jours je saurai si j’aurai le virus” – Lors d’un Instagram en direct organisé par Paulo Dybala, auquel ont participé des coéquipiers en noir et blanc tels que Douglas Costa, Cuadrdo et Demiral et d’autres sportifs du monde entier (de Paredes et Rodrigo De Paul au pilote MotoGP Fabio Quartarato), l L’Argentin a rassuré tout le monde: “Dans les prochains jours, je saurai comment je vais, si j’ai le virus. Si tout va bien”.

00.54 – Marseille, les salariés et les joueurs ont été placés à temps partiel –Tous les employés de l’Olympique de Marseille, y compris les joueurs, ont été placés à temps partiel et recevront 84% de leur salaire net, comme l’exige la loi française. Les joueurs ont été prévenus de la mesure lors d’une rencontre via le réseau social de l’entreprise et suivront un programme de formation personnalisé pour rester en forme.

00.11 – Napoli va à contre-courant: reprise de l’entraînement prévue pour le 25 mars – Napoli a annoncé dans un communiqué que “l’équipe reprendra la formation au Centre technique le mercredi 25 mars avec une séance matinale”. Une nouvelle qui arrive un peu comme un coup de fouet, après que l’assemblée de la Lega, conduite par l’Association italienne des footballeurs, ait autorisé l’opportunité de garder les joueurs au moins jusqu’au 4 avril.

SAMEDI 21 MARS

22.23 – Milan rallonge l’arrêt – L’AC Milan annonce que, conformément aux dispositions du gouvernement et des institutions, la Casa Milan et ses centres d’entraînement sportif (Milanello et Vismara) resteront fermés au moins jusqu’au 3 avril.

20.05 – Les clubs proposent la suspension des frais de mars – Journée interlocutoire, par visioconférence, en Lega Serie A. Aucune formation n’a été discutée, bien que presque tous les clubs (à l’exception de la Lazio de Lotito) aient l’idée d’attendre le 4 avril. Sur le front salarial, les clubs s’engagent à proposer aux joueurs la suspension de leur salaire pour le mois de mars. Sur ce point, il n’y a toujours pas d’accord, à la place en ce qui concerne les vacances, du moins en principe.

18h50 – Leipzig reprend l’entraînement – Une semaine après la dernière séance d’entraînement, Leipzig, actuellement deuxième de la Bundesliga, a repris l’entraînement dans son centre sportif. Pour rapporter l’actualité, l’équipe dans sa version en ligne qui lit également l’interview réalisée par le technicien Julian Nagelsmann avec l’équipe sur le comportement à adopter pour éviter le risque d’une infection à Coronavirus.

16.45 – La Serie A demande de ne pas payer les salaires de mars – Dans l’assemblage de Ligue Serie A Cet après-midi, la volonté unanime des clubs de suspendre le salaire des joueurs en mars émerge. La question doit maintenant être portée à l’attention des FIGC et Damiano Tommasi. Juste avec AIC un tableau technique est actuellement en cours pour discuter de la situation. En outre, il a également été question de la possibilité d’aller au-delà du 30 juin et enfin de la pire hypothèse, à savoir celle qui ne prévoirait pas la reprise de la Serie A. Dans ce dernier cas, la Ligue voudrait demander l’intervention du gouvernement pour digérer les pertes de environ 700 millions.

13.33 – Gravina fait le point sur le redémarrage de la saison – “Les éliminatoires et les éliminatoires sont une idée – explique la présidente fédérale Gabriele Gravina dans Kiss Kiss Napoli -. Il n’y a pas de termes établis. C’est une idée marginale par rapport à la définition du championnat. Si vous pouvez jouer avec des éliminatoires et des éliminatoires, cela signifie que certains matchs de championnat peuvent être joués. Nous travaillons. Les hypothèses sont différentes “.

12h40 – Financial FairPlay bloqué pendant un an? – L’UEFA prévoit de bloquer le fair-play financier pendant un an. Deux commissions sont nées à Nyon pour examiner les mesures à prendre en ce moment délicat pour tout le football européen et pour vaincre l’émergence du fléau des coronavirus. Les travaux ont déjà commencé sur le nouveau calendrier, tandis que le président Ceferin a convoqué des représentants des acteurs du football la semaine prochaine pour un nouveau sommet.

VENDREDI 20 MARS

19.26 – La formation a repris le 4 avril? – Une table technique informelle entre les clubs pour planifier la reprise de l’entraînement. À l’exception du président Lotito qui souhaite reprendre l’équipe dès lundi, toutes les entreprises ont signé aujourd’hui un accord de visioconférence. Il y a un accord le 4 avril, ce sera la date de retour sur le terrain pour s’entraîner avec les précautions nécessaires et sans ballon.

17.20 – Pjanic et Khedira rentrent également chez eux – Pas seulement Higuain: deux autres joueurs ont convenu avec la Juventus de rentrer chez eux. Ce sont Pjanic et Khedira.

16h30 – Higuain “s’enfuit” en Argentine – Attaquant de la Juventus Gonzalo Higuain il a quitté l’Italie hier soir pour échapper à la pandémie de Covid-19 et se retirer en Argentine. Son choix est venu en accord avec la Juventus.

14.46 – Zion licencie 9 joueurs – Le FC Sion Christian Constantin aurait licencié neuf de ses joueurs avec effet immédiat, qui n’avaient pas accepté les accords à court terme proposés par le club suisse pour faire face à l’urgence du Coronavirus. Blick le signale.

14.27 – La Premier League s’arrête au moins jusqu’au 30 avril – Le football en Angleterre ne redémarrera pas avant le 30 avril. Telle est la décision prise par la FA, la Premier League, l’EFL et la Super League féminine, en collaboration avec la Professional Footballers ‘Association et la League Managers Association.

12.14 – Tampon négatif pour Jorge Jesus –Troisième tampon pour Jorge Jesus, qui a cette fois donné des résultats “négatifs”. Bonne nouvelle pour l’entraîneur de Flamengo, qui a fait cette annonce via son compte Twitter:

11h40 – Libertadores s’arrête également – La Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine, est suspendue jusqu’au 5 mai au moins. Conmebol l’a communiqué.

8.54 – Conte: “Le blocus sera prolongé” – Le blocus total du pays et la fermeture des écoles seront inévitablement prolongés après le 3 avril. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte au Corriere della Sera. Aucune autre mesure restrictive n’est à l’étude.

JEUDI 19 MARS

18.19 – Mesures spéciales pour le marché des transferts – La FIFA, dans le communiqué d’aujourd’hui, a également parlé de l’avenir du marché des transferts, expliquant qu’elle a programmé une évaluation de la nécessité de modifications ou de dérogations temporaires au règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs afin de protéger les contrats des deux joueurs et des clubs et réglementer les périodes d’inscription des joueurs;

12.25 – Le président de Ludogorets est positif – Kiril Domuschiev, propriétaire de Ludogorets et président de KRIIB, a reçu un diagnostic de coronavirus. La nouvelle a été donnée par l’homme d’affaires lui-même.

12.03 – Positif un attaquant brésilien en Chine – Premier cas de positivité au COVID-19 également chez les joueurs qui jouent en Chine. Dorielton, attaquant brésilien né en 1990 et appartenant à Meizhou Hakka, club de deuxième division, a été testé positif.

9.06 – Signature du décret-loi Cura Italia – Le Président de la République, Sergio Mattarella, a signé le décret Cura Italia. Dopo la firma del capo dello Stato, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo contiene le misure sanitarie ed economiche per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In arrivo un’indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi, le partite IVA e non solo.

MERCOLEDÌ 17 MARZO

22.25 – Altri sei casi nella Liga spagnola – Con un comunicato diramato dal proprio sito ufficiale, l’Espanyol ha annunciato la positività al coronavirus di sei tesserati fra giocatori e staff tecnico. Tutti sono affetti da sintomi lievi e stanno rispettando le indicazioni mediche.

21.33 – Zaccagni positivo, è il secondo caso di oggi in Serie A – Mattia Zaccagni è il primo calciatore dell’Hellas Verona a risultare positivo al Coronavirus. Seconda positività della giornata in Serie A dopo Matuidi della Juventus.

19.31 – Altro caso in Serie A: è Matuidi, della Juventus – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso noto di aver constatato oggi la positività di un secondo calciatore, dopo Daniele Rugani, al Coronavirus-Covid-19. Si tratta del francese Blaise Matuidi.

19.06 – Rinviati anche gli Europei U21 e la Nations League – Non c’è solo Euro2021 a essere stato rinviato per la questione Coronavirus. Nella giornata di oggi la UEFA ha deciso di rimandare anche le finali della prossima Nations League, l’Europeo Under21 e l’Europeo femminile, tutti programmati tra giugno e luglio 2021.

17.40 – Rinviato anche il Mondiale per Club – La FIFA ha disposto il rinvio del Mondiale per Club (FIFA Club World Cup). Nel comunicato ufficiale diramato dal massimo organismo calcistico mondiale si legge che la manifestazione verrà riprogrammata in un secondo momento, quando ci sarà maggiore chiarezza sulla situazione dello sport mondiale, nel 2021, nel 2022 o nel 2023.

15.05 – UFFICIALE: rinviata la Copa America – Adesso c’è il comunicato della CONMEBOL: a causa dell’evoluzione dell’emergenza Coronavirus, la 47^ edizione della Copa America è rinviata al 2021. Avvio l’11 giugno, finale l’11 luglio.

13.57 – Tampone negativo per Florenzi – Come comunicato nella giornata di ieri, Alessandro Florenzi è stato sottoposto al tampone per stabilire la sua positività o meno al Covid-19 e il risultato è stato negativo. L’ex capitano della Roma non rientra dunque nel 35% della rosa del Valencia che ha contratto il virus dopo la gara contro l’Atalanta della scorsa settimana.

13.45 – UFFICIALE: slitta l’Europeo al 2021 – Attraverso i suoi canali ufficiali, la Federazione norvegese ha anticipato l’UEFA e ha reso nota la decisione di far slittare l’Europeo al 2021. Si disputerà dall’11 giugno all’11 luglio 2021.

11.33 – Hertha Berlino in quarantena: giocatore positivo – L’Hertha Berlino si ferma. Squadra, staff tecnico e dipendenti in quarantena per 14 giorni, dopo che un calciatore è stato trovato positivo al test per il Coronavirus. Secondo la ‘Bild’, si tratta di Maximilian Mittelstadt, difensore tedesco classe ’97

00.11 – Emergenza Coronavirus, il calcio si ferma anche in Argentina – E’ ufficiale: anche in Argentina il calcio si ferma a causa del Coronavirus. La decisione è stata presa di comune accordo da governo e federcalcio locale (Afa).

MARTEDÌ 16 MARZO

22.49 – Valencia, il 35% della rosa è contagiato – “Circa il 35% della rosa è stato contagiato”. Pochi minuti fa, il Valencia ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un nuovo comunicato in cui annuncia che ci sono altri giocatori positivi al COVID-19, oltre ai già segnalati Garay, Gayà e Mangala

19.32 – Stop in Brasile: si ferma campionato Carioca dopo quello Paulista – Dopo lo stop al campionato Paulista a tempo indeterminato, anche la Federcalcio dello Stato di Rio de Janeiro dopo una riunione col sindacato di allenatori e giocatori ha annunciato lo stop della competizione per 15 giorni a causa dell’emergenza Coronavirus.

17.50 – In Germania niente calcio per tutto marzo – Bundesliga e 2.Bundesliga rimarranno ferme almeno fino al prossimo 2 aprile. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della DFL. Un nuovo vertice tra i club, dopo quello di oggi, è previsto il 30 marzo.

17.20 – L’ADISE: “Chiusura calciomercato non cambia” – Nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni, il vicepresidente ADISE, Claudio Molinari, ha fatto il punto sulla possibile scadenza dei contratti il 15 luglio e sull’eventuale slittamento del calciomercato: “Oggi questo non rappresenta un grandissimo problema. Quindici giorni si recuperano… la chiusura non cambierebbe, il mercato chiuderebbe sempre il 31 agosto”.

15.14 – Parla Rugani – Ospite dei canali della Juventus Daniele Rugani torna a parlare della sua positività al COVID-19. Queste sue parole: “Voglio tranquillizzare tutti dicendo che sto bene. Sono sempre stato abbastanza bene, non ho avuto i sintomi gravi di cui si legge. Mi ritengo fortunato anche se è stata una bella botta anche perché sono stato il primo nell’ambiente. Speso sia servito per sensibilizzare tutti coloro che non avevano capito la gravità del problema”.

LUNEDÌ 16 MARZO

14:56 – Elche, è Jonathas il giocatore positivo al Covid-19 – È Jonathas de Jesus il giocatore dell’Elche risultato positivo al Coronavirus. Lo rivela lo stesso attaccante brasiliano nel corso di una diretta su Instagram.

14:06 – Valencia, cinque casi di positività – Il Valencia comunica che sono stati riscontrati cinque casi di positività al Covid-19 del club tra tecnici e giocatori della prima squadra.

12.04 – Emergenza Coronavirus, primo calciatore contagiato in Liga: è Garay del Valencia – Dopo i due casi in casa Alaves (ma non si tratta di calciatori), arriva anche la notizia del primo giocatore di Liga contagiato dal virus COVID-19. Si tratta di Ezequiel Garay, difensore del Valencia, alle prese tra l’altro con un brutto infortunio.

DOMENICA 15 MARZO –

18.40 – Positivo Bereszynski Anche Bartosz Bereszyński positivo al Coronavirus. Come nel caso di Depaoli è lo stesso giocatore ad annunciarlo sul suo profilo Instagram.

17.35 – Anche Depaoli positivo – Anche Fabio Depaoli, terzino della Sampdoria, è positivo al COVID-19. È lo stesso giocatore a comunicarlo sul proprio profilo Instagram.

15.40 – La denuncia dell’AIC – Con un comunicato diffuso agli organi di stampa, l’assocalciatori ha preso posizione in maniera piuttosto dura contro i club italiani che continuano a convocare i propri calciatori, per allenamenti in piccoli gruppi o per il controllo della temperatura corporea.

12.28 – Due casi nell’Alaves – Con un comunicato ufficiale l’Alaves ha reso noto che due elementi della struttura tecnico-sportiva, non è chiaro se giocatori o componenti lo staff, sono risultati positivi al test per il contagio da Coronavirus. La società spagnola specifica che i due sono asintomatici e in ottime condizioni.

10.07 – Fiorentina, altri tre casi – ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze.

SABATO 14 MARZO

23.33 – Primo caso in Bundes – Primo caso di Coronavirus anche in Bundesliga. A risultare positivo è stato il difensore classe 2000 del Paderborn, Luca Kilian.

22.31 – Udinese in quarantena – In seguito alla positività al Coronavirus di Dusan Vlahovic della Fiorentina, l’Udinese – ultima avversaria del club viola in campionato – ha reso noto di aver adottato tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

19.16 – Anche Dusan Vlahovic positivo al COVID-19 – ACF Fiorentina informa che il calciatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il giocatore è asintomatico e si trova presso la sua abitazione.

18.14 – Altri quattro contagiati in casa Sampdoria – L’U.C. Sampdoria comunica che, a seguito alla positività al Coronavirus-Covid-19 di Manolo Gabbiadini, in presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova.

16.23 – Anche la Bundes si ferma – Anche la Bundesliga cede al Coronavirus. La federcalcio tedesco ha appena comunicato lo stop del campionato.

12.51 – Annullata Inghilterra-Italia – Niente amichevole per gli azzurri a fine marzo: la FA ha infatti comunicato l’annullamento della gara tra le due nazionali, in programma il prossimo 27 marzo a Wembley.

12.32 – Ufficiale: anche la Premier si ferma – È ufficiale, la Premier League si ferma. Dopo la riunione di oggi con i club, tutte le attività si fermano almeno fino al 3 aprile. La Premier League, si legge nel comunicato ufficiale, riprogrammerà le partite in calendario quando sarà in grado di farlo. Oltre al massimo campionato inglese sono sospesi i tornei della EFL, ossia Championship, League One e League Two.

11.20 – Comunicato UEFA: si fermano Champions ed Europa League – Rinviate Champions ed Europa League. Ad annunciarlo è stata la UEFA con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

11.00 – La Ligue1 si ferma – A seguito dell’annuncio del Presidente della Repubblica sulle precauzioni da utilizzare al fine di evitare la diffusione del COVID-19, la Ligue de Football Professionel ha deciso all’unanimità stamattina di sospendere immediatamente i campionati di Ligue 1 e Ligue 2 fino a nuovo avviso.

07.53 – Hudson-Odoi del Chelsea positivo – Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Chelsea ha comunicato che Callum Hudson-Odoi è risultato positivo al Covid-19. Tutta la squadra maschile adesso andrà in isolamento seguendo le linee guida sanitarie del governo.

VENERDÌ 12 MARZO

23.30 – Arsenal, positivo il tecnico Arteta. La Premier si riunisce d’urgenza domani mattina – Mikel Arteta è risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stato l’Arsenal inglese sul proprio sito ufficiale. Alla luce di questa positività, la Premier League ha deciso di riunirsi d’urgenza.

19.45 – Comunicato Juve – 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario. Lo rende noto la società bianconera.

17.18 – Rinviate Juve-Lione e City-Real – Adesso è ufficiale. La UEFA ha comunicato, attraverso Twitter, che le partite di Champions League tra Juventus e Lione e tra Manchester City e Real Madrid sono state rinviate a causa dei giocatori bianconeri e spagnoli che sono in isolamento.

16.05 – UFFICIALE: stop all’Eredivisie – Salta l’Eredivisie. Il primo ministro dei Parsi Bassi, Alexander Bakker, ha disposto la sospensione degli eventi sportivi almeno fino al 31 marzo. Questo per fronteggiare all’emergenza Coronavirus

15.20 – Gabbiadini positivo – L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa.

12.10 – UFFICIALE: sospesa la Liga – Si ferma anche il campionato spagnolo. Questa mattina, LaLiga ha comunicato che prima divisione e seconda divisione si fermano per le prossime due giornate.

11.10 – Cristiano Ronaldo resta in Portogallo – Dopo essere volato in patria per essere vicino alla madre, Cristiano Ronaldo vi resterà fino al termine dell’emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus. Il campione portoghese, inoltre, sarebbe pronto a prendere posizione pubblicamente per la sospensione del calcio anche a livello europeo e internazionale, condividendo le azioni dell’Italia, e non l’inazione della UEFA, in materia.

08.18 – Il tweet di Rugani: “Sto bene!” – Daniele Rugani, primo calciatore di A positivo al coronavirus, in piena notte ha twittato: “Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda”.

GIOVEDÌ 12 MARZO

23.55 – Comunicato dell’Inter – FC Internazionale Milano rende noto che, a seguito del comunicato di Juventus FC riguardo alla positività del calciatore Daniele Rugani al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica sino a nuova comunicazione.

23.05 – Rugani positivo – Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui.

17.44 – Coronavirus è pandemia globale – Il Coronavirus è classificato come una pandemia globale. L’annuncio, pochi istanti fa, è arrivato direttamente dall’OMS in una conferenza stampa che si sta tenendo a Ginevra.

16.30 – UFFICIALE: rinviate Siviglia-Roma e Inter-Getafe – Con un comunicato la UEFA ha reso noto il rinvio delle due partite, a causa delle restrizioni ai viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole.

MERCOLEDÌ 11 MARZO

12.25 – Si ferma anche l’Austria – Anche l’Austria attua il piano d’emergenza in seguito alla diffusione del Coronavirus COVID-19. Il Governo ha stabilito che saranno vietati tutti gli eventi con oltre 500 spettatori.

9.55 – UFFICIALE: Rinviate tutte le gare di C – Dopo il decreto del governo, si tratta soltanto di atti formali, che sono comunque necessari. In attesa che lo stesso annuncio arrivi da Lega Serie A e Lega B, la Lega Pro ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020.