LIVE TMW – D. Lippi à TMW Radio: “Renouvellement de Chiellini? Zéro problème. Dimanche, il est parti seul”

Davide Lippi, procureur et intermédiaire de marché bien connu, sera l’invité dans quelques minutes de l’émission “Stadio Aperto” sur TMW Radio. Suivez le texte en direct avec tous ses mots ici sur TMW!

18h45 – Voici Davide Lippi, qui commence par parler de son nouveau centre sportif à Viareggio. Ce sont ses mots: “J’espère que dans deux ou trois mois, nous pourrons inaugurer notre nouveau centre sportif à Viareggio. C’est un très beau projet, fortement souhaité et ressenti par ma famille. Demain, j’irai à Viareggio pour voir comment ça se passe, nous vous présenterons bientôt un centre sportif qui donnera de l’espace à divers sports en plus du football, comme le paddle ou la natation. Le centre s’appellera “Marco Polo Sport Center” et tirera son nom de l’ancien centre sportif où j’ai grandi aussi. faire quelque chose pour notre ville, moi aussi bien que mon père, et le but est de redonner du prestige à Viareggio. Nous avons eu le plein soutien des autorités, j’en profite pour remercier le Maire et l’ensemble du Conseil. Nous espérons pouvoir inaugurer la structure début juillet avec de nombreux champions de football et plus “.

Chiellini-Juventus: le renouvellement jusqu’en 2021 est déjà prêt?

“Son renouvellement ne sera officiel que lorsqu’un communiqué de presse de la Juventus arrivera. Ensuite, a dit parmi nous, je ne pense pas qu’il y aura de problèmes. La volonté de Giorgio est d’aller de l’avant tant qu’il va bien et jusqu’à ce qu’il se sente important. Cette blessure a autorisé à travailler beaucoup seul, dimanche, il nous a tous surpris avec son retour sur le terrain tôt. Je ne savais même pas qu’il jouerait, je vous dis la vérité, mais quand Chiellini met sur la tête quelque chose il n’y a aucun moyen de l’arrêter (rires) , ndlr) “.

Combien son absence pesait à la Juventus?

“Nous parlons d’un joueur décisif à la fois pour la Juve et l’équipe nationale. La présence d’un footballeur expert comme Chiellini peut aider toute l’équipe, des jeunes comme De Ligt et pas seulement. Maintenant, il est de retour, il va bien et il doit juste reprendre confiance avec Nous espérons qu’il poursuivra ce chemin de retour sans problème et qu’il retrouvera bientôt sa meilleure forme physique. Giorgio a la volonté de toujours gagner et a toujours tous les buts à portée de cette saison, lui comme les Bianconeri “.

La fumée noire de l’échange Spinazzola-Politano: ce qui s’est passé?

“Bonne question (rires, ndlr). Le marché est comme ça, on planifie et prépare les choses, mais des choses inattendues se produisent. La seule chose que je peux dire, c’est que je suis fier des deux, Spinazzola et Politano sont deux professionnels exemplaires.” Le premier s’est immédiatement mis à la disposition de la Roma, réalisant également des tests importants, Matteo a un sérieux unique et mérite de jouer dans une équipe importante. et il peut très bien faire avec les Azzurri. Ensuite, il est clair que rejoindre en janvier n’est jamais facile. Il est inutile de continuer à regarder le passé, je suis heureux de ce qu’ils font tous les deux et j’espère les voir jouer autant que possible. “

Au lieu de cela, il nous parle du transfert de Caprari à Parme?

“Nous devons féliciter les managers de Parme, qui ont construit une équipe techniquement valide et aussi un excellent environnement avec l’entraîneur. Parme, ainsi que la surprise de Vérone. En parlant de Caprari, il avait besoin de changer l’environnement et l’air et il voulait y aller à Parme à tout prix. Il s’entraîne bien, s’est déjà rendu disponible et a été immédiatement remis en question. Je suis convaincu qu’il trouvera sa place lentement. Gianluca est un garçon avec des qualités importantes, il a passé une période négative , mais il a beaucoup à donner. “