LIVE TMW – DIRECT PREMIER – Douche froide pour la ville, égale au cristal

ARSENAL-SHEFFIELD 1-1

1 ‘- Partez!

4 ‘- Premier carton jaune du défi, carton jaune pour Noorwood of Sheffield.

8 & # 39; – Belle occasion pour les invités, tête de très peu haute par Mousset.

14 & # 39; – Tentative de Granit Xhaka près de la grande cible.

21 & # 39; – Pepé voit Martinelli entrer dans la surface de réparation, la droite se termine légèrement sur le côté.

30 ‘- Conclusion de Torreira qui est rejetée par le gardien adverse.

45 ‘- BUT D’ARSENAL! MARTINELLI A SIGNÉ! Centre de la voie de gauche de Saka, gagnant du tap-in par le jeune brésilien Martinelli.

— FIN DE LA PREMIÈRE FOIS —

46 ‘- Partez!

60 ‘- Gestion par Arsenal à ce jour.

70 ‘- Nicolas Pepé tombe dans la surface de réparation, vérifiez auprès du VAR et ce ne sera pas un penalty en faveur d’Arsenal.

74 & # 39; – Punition frappée à droite par Lacazette, ballon qui touche la barre transversale.

83 & # 39; – OBJECTIF SHEFFIELD! A MARQUÉ FLECK! Voici le tirage au sort de Sheffield, gaucher pour le vol parfait de Fleck qui bat Leno en diagonale.

— FIN DU MATCH —

VILLA BRIGHTON-ASTON 1-1

1 ‘- Partez!

14 & # 39; – Premier jaune du défi, Drinkwater se retrouve dans la liste des méchants.

18 ‘- La même Drinkwater d’une bonne position tire haut.

22 & # 39; – tentative de Mooy, balle juste au-dessus de la barre transversale.

39 ‘- BUT DE BRIGHTON! IL A MARQUÉ TROSSARD! Passe décisive de Maupay et tir réussi de Trossard.

— FIN DE LA PREMIÈRE FOIS —

46 ‘- Partez!

49 ‘- Le VAR n’accorde pas de pénalité aux hôtes.

77 ‘- BUT DE LA VILLA ASTON! IL A MARQUÉ LE GREAL! L’égale d’Aston Villa arrive, le tir gagnant du capitaine Jack Grealish.

— FIN DU MATCH —

PALAIS DE CRISTAUX DE MANCHESTER CITY 2-2

1 ‘- Partez!

10 & # 39; – Tentative timide d’Aguero, le Kun est muré.

16 & # 39; – Encore une fois Aguero dangereux, balle qui se termine juste à côté.

19 ‘- Le VAR nie un penalty de Manchester City.

31 & # 39; – Coup de tête de Sterling, la balle se termine juste à côté.

39 ‘- BUT DU PALAIS DE CRISTAL! A MARQUÉ TOSUN! Étonnamment vient l’avantage de Crystal, la tête gagnante de Cenk Tosun.

— FIN DE LA PREMIÈRE FOIS —

46 ‘- Partez!

53 & # 39; – Occasion pour les citoyens, conclusion de Bernardo Silva qui trouve la réponse de Ramsdale.

57 & # 39; – Le défilé d’Ederson arrive près du corset Cenk Tosun.

62 ‘- Il y a de la place pour Gabriel Jesus à la place de David Silva.

75 ‘- Le VAR refuse une autre sanction aux citoyens.

82 ‘- BUT DE LA VILLE! A MARQUÉ AGUERO! Le tirage au sort de la Ville arrive, une croix sur le deuxième poteau de Gabriel Jesus pour le split gagnant de Sergio Aguero.

87 ‘- BUT DE LA VILLE! A MARQUÉ AGUERO! Retournement de la ville en cinq minutes, centre de Mendy pour la tête gagnante d’Aguero.

90 ‘- BUT DU PALAIS DE CRISTAL! BUT DE FERNANDINHO! Douche froide pour la ville, vient le tirage au sort du cristal avec la croix de Zaha déviée dans sa propre porte par Fernandinho.

— FIN DU MATCH —

NORWICH-BOURNEMOUTH 1-0

1 ‘- Partez!

10 & # 39; – Cantwell essaie le filtre pour Pukki, cependant les freins finlandais.

17 & # 39; – Buendia tente un tir et le ballon se termine juste à côté

29 ‘- Lerma tente de pénétrer dans la surface de réparation, mais le ballon est intercepté.

32 ‘- SANCTION DE PÉNALITÉ POUR NORWICH! Cuisinier expulsé.

33′- BUT DE NORWICH! SIGNÉ PUKKI! Voici l’avantage des hôtes, Pukki ne se trompe pas sur un penalty.

— FIN DE LA PREMIÈRE FOIS —

46 ‘- Partez!

68 ‘- Occasion pour Buendia qui gaspille cependant.

70 & # 39; – encore une fois le dangereux Norwich, Pukki a raison mais est rejeté.

78 ‘- Norwich sur dix hommes, après consultation du VAR, l’expulsion de Godfrey intervient.

87 & # 39; – Grande droite depuis la distance de Buendia, balle par une bouffée sur le côté.

— FIN DU MATCH —

SOUTHAMPTON-WOLVES 2-3

1 ‘- Partez!

13 & # 39; – Première occasion pour les invités, a essayé Adama Traoré, qui envoie un peu sur le côté.

15 ‘- BUT DES SAINTS! BEDNAREK SIGNÉ! À la première occasion vient l’avantage des saints. gagnant à droite à la volée du pôle qui envoie à l’intersection des pôles.

25 ‘- Doublement des tests pour les Saints, tentative d’en-tête de Cedric Soares qui est rejetée par Rui Patricio.

28 & # 39; – Tentative de Raul Jimenez avec le droit, ballon qui se termine haut sur la barre transversale.

36 ‘- BUT DES SAINTS! A MARQUÉ LONGTEMPS! Le doublé des Saints arrive, une tête gagnante de Shane Long et Wolves sur le tapis.

— FIN DE LA PREMIÈRE FOIS —

46 ‘- Partez!

53 ‘- BUT DES LOUPS! A MARQUÉ PEDRO NETO! Centre de Adama Traoré à droite, arrêtez de suivre Pedro Neto et à droite gagnez.

57 ‘- Pieu des saints! Tête de Shane Long qui touche l’accolade et frappe le poteau.

63 ‘- COUP DE PÉNALITÉ POUR LES LOUPS!

64 ‘- BUT DES LOUPS! SIGNÉ RAUL JIMENEZ! Froid du disque le Mexicain à droite rétablit la parité.

69 & # 39; – Loups proches de le renverser, gaucher par Pedro Neto qui termine juste haut.

76 ‘- BUT DES LOUPS! SIGNÉ RAUL JIMENEZ! Il renverse l’ensemble des Loups, la contre-attaque gagnante des invités orchestrée par Adama Traoré. Balle au centre pour Raul Jimenez qui ne manque pas avec sa droite.

92 & # 39; – Belle opportunité pour les Saints, une tête de Stephens qui se termine juste au-dessus de la barre transversale.

— FIN DU MATCH —

WEST HAM-EVERTON 1-1

1 ‘- Partez!

8 & # 39; – Premières fentes de West Ham qui tente de mettre l’entraînement d’Ancelotti en difficulté.

20 & # 39; – Bonne occasion pour West Ham, une tête de Haller qui se termine par un coup sur le côté.

30 & # 39; – Sebastian Haller tente une scission, une balle qui se termine dans les bras de Pickford.

33 ‘- Haller toujours dangereux pour West Ham, un ballon qui se termine haut après la tête de l’ancien Eintracht.

40 ‘- BUT DU JAMBON OUEST! DID SIGN DIOP! L’avantage mérité de West Ham arrive, punition de Snodgrass et tête gagnante par Issa Diop.

44′- BUT D’EVERTON! IL A MARQUÉ CALVERT-LEWIN! Toujours sur la balle inactive vient le tirage au sort d’Everton, le coin de Digne et la tête gagnante de l’anglais Calvert-Lewin.

— FIN DE LA PREMIÈRE FOIS —

46 ‘- Partez!

59 & # 39; – En dehors de Pablo Fornals, dans le champ Masuaku.

70 & # 39; – Grande droite de Snodgrass, super réponse de Dive by Pickford.

74 ‘- En dehors de Moise Kean et sur le terrain de Niasse.

92 & # 39; – Occasion ratée par Davies pour Everton dans cette finale.

— FIN DU MATCH —

15h30 – Bonjour, chers lecteurs de TUTTOmercatoWEB d’Antonino Sergi, bienvenue dans ce texte direct de la 23e journée de Premier League. Ce sont les matchs prévus:

Arsenal-Sheffield United

Brighton-Aston Villa

Manchester City-Crystal Palace

Norwich-Bournemouth

Southampton-Loups

West Ham-Everton