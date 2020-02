LIVE TMW – Fiorentina, Agudelo: “Choisir Florence n’a pas été difficile”

Kevin Agudelo il est le deuxième joueur que la Fiorentina présente à la presse cette semaine. Le footballeur colombien, repris par Gênes le dernier jour des négociations, rencontrera bientôt la presse au stade Franchi de Florence.

12h02 – La conférence de presse commence.

Quel est ton rôle préféré?

“J’ai toujours admiré les footballeurs colombiens qui sont arrivés avec succès en Europe. J’admire beaucoup James Rodriguez. Même s’il a joué il y a quelques années. Il est un joueur fort dans les deux phases, ce qui fait la différence par rapport aux autres. C’est le type de joueur que j’aspire. Je suis un mezzala et je pense avoir des qualités offensives et défensives. Quand il y a un besoin de défendre je le fais avec garra et je fais de mon mieux. Je dois apprendre beaucoup, surtout en triant la balle mais c’est le bon endroit pour apprendre et grandir. Mon objectif est de grandir en tant que joueur et de montrer mon talent. ”

Vous voyez-vous à Pizarro et pensez-vous que demain vous pourrez jouer votre rôle?

“Je pense que oui. J’ai déjà joué quelques fois en tant que réalisateur en Colombie. En travaillant, je pense que je peux devenir un tel joueur. Ce dont j’ai besoin, c’est sûrement de travailler dessus et de faire moins d’erreurs dans les passages. C’est la clé Une fois que je ferai moins d’erreurs et affinerai ma technique, la dernière étape sera la distribution du jeu et ensuite je pourrai y jouer. Je ne peux pas me comparer maintenant ou demain à Pirlo ou Pizarro, mais je vais travailler pour jouer dans ce rôle et devenir important pour l’équipe. ”

Êtes-vous prêt à rester à l’écart des propriétaires en attendant d’emprunter cette voie pour jouer en tant que réalisateur?

“Je sais très bien que je dois travailler beaucoup. Cependant, je peux aussi jouer dans d’autres rôles. Que je doive jouer en tant que mezzala ou en tant que réalisateur, je le ferai avec enthousiasme et si vous avez besoin de vous entraîner beaucoup avant de jouer, Je l’accepte et je vais travailler dur. La perspective de jouer moins ne m’inquiète pas si le club me demande d’être patient “.

Pourquoi as-tu choisi Florence?

“La décision n’a pas été difficile. Je savais que la Fiorentina était un grand club et avec un désir de grandir et de faire de grandes choses. J’en ai parlé avec ma famille mais tout le monde a accepté mon choix et m’a soutenu. Au début, je ne connaissais pas Florence, ils m’en avaient parlé et une fois arrivé, je l’ai beaucoup aimé immédiatement “.

Que pensez-vous de la prochaine rencontre avec Zapata et Muriel?

“Je ferai face à deux grands Colombiens et si j’ai l’occasion de jouer il y aura deux rivaux comme les autres. Si le ballon passe près de moi, je vais essayer de le prendre comme contre tous les autres. Pendant 95 minutes nous serons rivaux”.

Vous êtes déjà marié, avez-vous décidé comme un enfant avec votre femme?

“C’est une personne qui m’a toujours soutenu. Il a toujours été avec moi à chaque occasion. Il y a trois ans, lorsque je jouais dans des divisions inférieures en Colombie, je ne pouvais pas me permettre de jouer aux chaussures. Comme elle jouait au football, elle m’a donné quelques de chaussures que j’ai gardées jusqu’au premier match professionnel en Colombie. Cela mérite toujours toute mon affection et tout mon soutien. ”

Y a-t-il un Colombien en Italie avec lequel vous êtes connecté ou en contact?

“Les Colombiens qui jouent en Italie ont tous eu une belle carrière, comme Cuadrado et Muriel qui ont joué ici. Je n’ai pas beaucoup de contacts avec eux, mais je pense à eux très souvent et je regarde souvent leurs matchs. J’aime vraiment comment Cuadrado joue, avec sa vitesse et ses changements de rythme. Quand je le vois, je le salue toujours, mais nous ne sommes pas amis parce que nous ne nous sommes pas souvent vus. Avec Zapata, nous avons passé du temps ensemble à Gênes, c’est peut-être le seul ami que j’ai en Italie parmi les footballeurs colombiens. Il m’a donné beaucoup de conseils à mon arrivée. ”

Votre équipe nationale fait-elle partie de vos rêves?

“Bien sûr. Enfant, je rêvais de cet objectif. Quand les U23 m’ont appelé, j’étais heureux parce que j’ai toujours rêvé de représenter mon pays dans le football. Si j’ai cette possibilité, je serai enthousiaste. En attendant, je travaille beaucoup, je me concentre sur mon premier objectif qui est de jouer dans le club. Ensuite, nous verrons étape par étape où je peux aller. ”

Comment allez-vous de l’Atletico Huila dans deux ans pour porter la chemise Fiorentina?

“Je vis un rêve. Enfant, j’ai toujours voulu jouer en Europe et tout se passe vite. Je suis heureux parce que ce club croit en moi. J’espère démontrer tout ce que les gens font pour moi sur le terrain. Mais les mots ne sont pas nécessaires, Je dois le prouver sur le terrain. Je ne sais pas combien de matchs je jouerai ici, mais je vais essayer de le prouver sur le terrain et pas à pas j’essaierai d’aller le plus loin possible. ”

12h31 – La conférence de presse se termine ici.