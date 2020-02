LIVE TMW – Fiorentina, Baron: “Des amendes? Nous ferons appel immédiatement”

Joe Barone, directeur général de la Fiorentina, interviendra lors d’une conférence de presse à 17h00 après le marché des transferts de janvier qui a vu l’alto comme de véritables protagonistes. Suivez le Tuttomercatoweb.com en direct depuis le stade Artemio Franchi.

17h22 – La conférence de presse commence.

«Je tiens à remercier Commisso pour les investissements réalisés en janvier. Pradè et moi avons travaillé dur pour amener les joueurs que nous avons présentés. Aujourd’hui, nous avons reçu le communiqué de presse du procureur fédéral pour les amendes, nous allons immédiatement faire appel pour comprendre où ils arrivent et pourquoi nous les avons reçus. amendes (55 000 au total parmi les managers de la Viola ed.) Je voudrais éviter le week-end dernier et me concentrer sur le marché et sur le match de samedi contre l’Atalanta. Il est bon pour les joueurs que l’attention se porte sur les Nerazzurri. atteint 30 000 abonnés et je remercie tout le monde pour l’affection pour l’équipe et pour nous. Je sais que ce nombre Rocco et moi avons dit, mais aujourd’hui comme aujourd’hui, Commisso a investi plus de 300 millions dans la Fiorentina. Sur le marché, ils nous ont donné l’occasion de investir plus de 70 millions. Nous avons attendu le dernier moment pour travailler sur les détails mais aussi dans le but de pointer vers l’avenir et pas seulement vers le présent “.

La Fiorentina est-elle redevenue acceptable?

“Je pense que pour tout joueur qui vient jouer dans un club, il y a beaucoup d’aspects: il y a celui de la ville, l’entraîneur, l’organisation, les supporters, etc. etc. Dans toutes ces choses que j’ai mentionnées, La Fiorentina, pour tout l’environnement, est un honneur de représenter l’équipe. Pour de nombreux joueurs, il est important de venir dans une ville comme Florence. Nous ne sommes pas en Ligue des champions maintenant, mais à l’avenir, nous voulons être compétitifs à ces niveaux. Nous devons nous préparer. comme Amrabat, ce fut notre objectif et celui du président ainsi que le nôtre. Nous l’avons suivi à chaque match. Nous avons tout fait pour l’amener en Fiorentina. Il est maintenant prêté à Vérone, nous allons l’utiliser pour le prochain championnat. Ils ont été des détails compliqué, nous avons tous travaillé si dur, surtout Pradè et ensuite nous avons ramené le résultat à la maison “.