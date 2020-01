LIVE TMW – Fiorentina, Cutrone: “Milan? Les meilleures réponses sont données sur le terrain”

© photo par Giacomo Morini

Après le premier but du match de départ avec le maillot violet, Patrick Cutrone aujourd’hui, il apparaît dans la salle de presse pour se présenter comme le nouvel attaquant de la Fiorentina. Vers 13 heures, depuis la salle de presse Manuela Righini à l’intérieur du stade Franchi de Florence, une rencontre avec des journalistes est prévue qui, comme d’habitude, TMNW suivra avec un texte direct.

13h10 – La conférence de presse commence.

Vous attendiez-vous à un début comme hier?

“Rien n’est aussi facile dans le football que dans la vie. Je me suis toujours entraîné à 100% pour être prêt. C’était une grande émotion de marquer au début en tant que starter et j’espère continuer comme ça”.

L’objectif est-il aussi une réponse à Milan qui vous a laissé partir il y a quelques mois?

“Disons que les meilleures réponses sont données sur le terrain. Je dois remercier Milan et Wolverhampton parce qu’ils m’ont donné confiance alors le football arrive aussi. Je dois cependant les remercier, car chaque jour est bon pour grandir.”

Qu’attendez-vous de cette aventure?

“Je pense match après match et jour après jour. J’ai mes objectifs en équipe.”

Pourquoi après l’explosion de Milan, ça ne s’est pas bien passé en Angleterre?

“Je veux m’améliorer dans tout, même dans celui où je suis meilleur. Je sais que je peux m’améliorer dans beaucoup de choses et je ferai de mon mieux pour m’améliorer”.

Être attaquant est-il une responsabilité ou un honneur dans une équipe qui marque peu?

“C’est agréable d’être appelé par Pradè et ses compagnons. C’est un honneur. J’essaierai d’être appelé aussi souvent que possible.”

Hier, a encouragé Vlahovic après une erreur, que lui a-t-il dit?

“Je sais comment vous pouvez vous sentir quand un but est faux. Il a secoué la tête et j’ai essayé de lui remonter le moral. Il a fait un super match. Nous devons être un groupe uni parce que nous sommes plus forts.”

Le stimulus de l’équipe nationale vous a poussé à rentrer en Italie?

“Aussi pour la chemise bleue mais surtout pour avoir un nouveau challenge et démontrer que je peux bien faire. La société Wolverhampton ne m’a plus fait confiance et donc honnêtement dès que j’ai entendu parler de la Fiorentina j’ai tout de suite dit oui et je suis ravie d’avoir fait ce choix . Je veux bien faire ici. ”

Est-il difficile d’affronter Napoli?

“Nous devrons faire de notre mieux pour essayer de gagner. C’est un match difficile dans un stade difficile. Nous sommes une bonne équipe et en tant qu’équipe nous pouvons le faire. Je remercie Gattuso pour la confiance qu’il avait en moi à Milan. Puis il a fait les choix que je dois accepter.” , mais je suis content parce que j’ai grandi avec lui “.

Comment est-il désolé de ne pas avoir traversé Montella?

“Je remercie Montella parce qu’il m’a fait mes débuts et que je joue. Cependant, je suis heureux d’avoir M. Iachini parce qu’il travaille beaucoup avec les jeunes et avec l’équipe et qu’il se soucie beaucoup. C’est un bon entraîneur”.

Quel désir avez-vous de vous exprimer au maximum avec l’Église aussi dans une clé nationale?

“Tout le monde connaît ses compétences. C’est un bon joueur et je suis sûr qu’il va bien faire. Je le connais très bien depuis U21. Mais il y a aussi d’autres bons joueurs comme Vlahovic ou Boateng. Il faut bien se connaître pour faire de son mieux pour le équipe “.

Que vous a appris votre expérience en Angleterre?

“J’ai appris beaucoup de choses en tant qu’homme et footballeur. J’ai aussi beaucoup appris à l’entraînement. Même les styles de jeu par exemple. J’ai aussi appris un meilleur anglais ainsi que la culture d’un autre pays.”

À qui était consacré hier l’objectif?

“A mon père qui me soutient et me supporte”.

Êtes-vous toujours si en colère quand vous ne pouvez pas marquer?

“Oui, je suis très en colère et je devrais m’améliorer. Mais je suis heureux quand je ne marque pas et que l’équipe gagne. D’abord il y a le groupe puis moi-même. Si je marque des buts, je suis content mais l’important est de gagner. Je me fâche aussi dans le match, ça fait partie de mon caractère “.

Que pensez-vous de Commisso et du projet Fiorentina?

“C’est une belle personne. Véritable. Je suis vraiment heureux que la Fiorentina ait cru en moi et j’espère les rembourser. Je sais qu’il y a et qu’il y aura une bonne équipe et un projet individuel”.

Pourquoi portez-vous le numéro 63?

“C’est l’année de la naissance de mon père.”

Vous sentez-vous également comme un guide de terrain pour vos coéquipiers comme vous l’avez fait hier?

“Vous devez également rejoindre l’équipe et vous faire aimer en aimant tout le monde. Le fait de suivre votre formation et d’être prudent est important pour bien s’adapter. Je suis celui qui est très attentif à cela et je m’en soucie. Le fait de garder l’équipe en place” et appeler mes compagnons fait partie de mon caractère “.

Combien aimeriez-vous marquer des buts avec la Fiorentina?

“Je pense faire le meilleur de l’équipe en marquant autant de buts que possible. J’espère marquer de nombreux buts et je me soucie beaucoup.”

Où vous voyez-vous sur le terrain à l’avenir?

“Ces choses, comme la forme, l’entraîneur décide. Je me rends disponible. Il peut aussi me mettre sur le but, il suffit de jouer. Je me rends disponible et où j’irai décidera Iachini, je serai prêt”.

Avez-vous étudié de grands attaquants du passé violet?

“Batistuta a marqué des dizaines de buts avec ce maillot et est une icône. Gilardino aussi, qui est passé ici. Je suis très heureux d’être ici.”

Le voyez-vous en comparaison avec Pippo Inzaghi?

“Certains golletto l’ont fait (rires). Je reste les pieds sur terre même si c’est un honneur. Je ne pense pas à cette comparaison et je pense à travailler”.

Dans quelle mesure est-il important de commencer pour la première fois dans vos expériences?

“Je n’y pense pas parce que la compétition est importante. J’ai beaucoup appris des joueurs avec qui j’avais l’habitude de jouer dans le passé. Je ne pense pas que je commence, je pense toujours que je dois jouer tous les jours.”

Comment vous sentez-vous d’être dans la même équipe que Ribéry?

“C’est un champion extraordinaire. Je l’ai rencontré après le match d’hier. J’ai été très heureux de le rencontrer et j’ai hâte de pouvoir jouer avec lui.”

Que vous demande Iachini en tant qu’attaquant?

“J’aime aider l’équipe et pas seulement me tenir debout en attendant le ballon. Je veux être prêt dans la zone mais pas seulement. Iachini me demande d’aider mes coéquipiers et quand je dois attaquer la zone, attaquer l’espace. L’entraîneur demande le sacrifice de tous “.