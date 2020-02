LIVE TMW – Fonseca: “Excellentes trente premières minutes. Sous? Personne heureux de sortir”

20:00 – La Rome gagne et donne la continuité au succès à domicile d’il y a trois jours avec le gentleman. Contre le Lecce le résultat est clair: finit 4-0. Les buts de la première moitié de Under et Mkhitaryan, alors que dans la seconde moitié du set tombe Dzeko et poker Kolarov. Giallorossi approche Atalanta, maintenant à trois points, mais sans match parce que le match d’aujourd’hui avec le Sassuolo en raison de l’alerte coronavirus. Voici les mots de Fonseca en conférence de presse:

20h39– La conférence commence

Combien manquait le vrai Mkhitaryan et comment s’est fait le choix de Under?

“Mkhitaryan est un grand joueur qui n’a pas eu de chance cette saison, il a beaucoup souffert de blessures. Il revient à son meilleur niveau. Aujourd’hui, il a fait un grand match et c’est très important dans la décision du dernier match. Je ne peux pas dire que je ne le fais pas on peut jouer sans lui, mais il est important et motivé. Carles, en revanche, a fait un super match contre Gent, mais il n’a pas beaucoup joué cette année. Après les quatre-vingt-dix minutes, il était risqué de le faire jouer. Il était très fatigué après Gent J’ai décidé de mettre Under. Dans l’intervalle, Cengiz avait un problème de mollet. Je lui ai parlé et après 15 minutes j’ai dû le changer. Puis quand il est sorti, il allait bien. Aucun joueur n’est content quand il sort. Quand un joueur sort c’est parce que Je ne suis pas content non plus de quelque chose. Si je suis content, alors ils restent sur le terrain. “

Que manque-t-il à Cristante pour revenir à la première?

“Il a eu un bon match aujourd’hui. Nous avons joué différemment. Je pense qu’il n’a pas beaucoup d’interdiction dans le match, mais ce qu’il a fait l’a presque toujours bien fait.”

Quel crédit y a-t-il aujourd’hui pour les Roms?

“Nous ne pouvons pas oublier que Lecce est venu de trois succès consécutifs et Napoli était parmi eux. Nous avons très bien fait les trente premières minutes: à la fois offensivement et défensivement. Nous avons également toujours bien fait le marquage préventif. Les trente premières minutes nous avons presque tout bien fait, puis il y a eu une réaction de Lecce qui est une équipe bien construite et qui attaque bien. C’était important de ne pas marquer. ”

Carles Perez peut-il être un bon deuxième attaquant?

“C’est peut-être une solution. Il a joué dans cette position même à Barcelone, bien que peu de fois. En jouant comme ça, il est plus près de la porte”

Satisfait de Veretout?

“Oui. Nous avions préparé le jeu comme ça. Contre Gent nous avons commencé notre construction avec Cristante au milieu, aujourd’hui nous avons commencé avec Veretout à droite pour avoir plus de liberté avec les arrières pleins. La vérité est que nous avons bien fait avec la construction du jeu. ”

Avez-vous parlé à vos joueurs de vos doutes sur votre façon de jouer?

“La discussion sur la stratégie est toujours avec mon équipe. Je dois dire qu’en ce moment, il est important de montrer aux joueurs comment nous devons jouer. Je pense qu’il est important de leur montrer de nombreuses images pour leur faire bien comprendre ce que nous voulons pour le jeu. Plusieurs fois nous le faisons. “

20h51 – Fin de la conférence