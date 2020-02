LIVE TMW – Gent, Thorup: “Nous n’avons manqué que le but. Le résultat est toujours grand ouvert”

En peu de temps, texte en direct de la salle de presse du stade olympique, les mots de l’entraîneur de Gand Jess Thorupaprès avoir perdu 1-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre la Roma.

23h19 – La conférence de presse commence.

Que pensez-vous de ce jeu?

“Nous avons dit que c’était un match important et à la fin du match, j’ai dit aux joueurs que j’étais très fier. Dommage pour le but que nous avons subi parce que nous avons payé cher pour une petite erreur. L’équipe n’a pas cessé de le croire et surtout en première mi-temps, nous avons seulement manqué concrètement. Nous avons aussi joué un bon match physiquement: il ne manquait que le but à l’extérieur. Le discours de qualification reste ouvert et je remercie les supporters qui nous ont soutenus. A domicile nous sommes forts et solides et le résultat laisse tout ouvert en vue du challenge de Gand “.

Quelles étaient les différences avec les Roms?

“Notre équipe traverse un grand moment de forme. Il aurait été très important de marquer aujourd’hui pour la qualification, mais nous avons raté cette pincée de qualité à la dernière étape. Cependant, je suis très fier du défi et des performances de mes garçons.”

Augmente les regrets pour la façon dont le jeu s’est déroulé étant donné les nombreuses opportunités créées?

“Ce soir, nous n’avons joué que la première moitié du défi. Nous avons compris le niveau du jeu. La première moitié était nécessaire pour comprendre comment s’adapter au défi, mais nous avons compris que nous pouvions également jouer avec une tactique différente et cela créera des doutes et des incertitudes à Rome en vue du match retour “.

23h26 – La conférence de presse se termine ici.