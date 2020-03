LIVE TMW – Gravina: “L’Euro 2020 sera probablement reporté. C’est la bonne solution”

en direct

Gabriele Gravina, Président de la FIGC, s’adresse à Sportitalia: “La suspension des termes des obligations et des cotisations fiscales et sociales également pour les clubs sportifs? C’est un excellent résultat. Je dois remercier le ministre Gualtieri et le ministre Spadafora. Ils ont répondu à nos besoins, qui ils donnent le signe clair d’un état de crise. Le sport italien connaît un moment critique “.

La collecte de fonds pour Spallanzani?

“Le football est toujours présent, nous sommes proches de ceux qui vivent des moments difficiles. C’est une petite contribution du monde du football. Nous voulons être proches de tous ceux qui sacrifient le temps et la famille, mettant également leur vie en danger. ».

Répartissez la saison en deux parties?

“Nous ne voulons pas tuer le championnat. Nous gardons les pieds sur terre, essayant de comprendre la gravité du moment. En ce moment, nous avons besoin que le championnat italien se termine. La date limite doit être le 30 juin, dans ce délai. date à laquelle nous devons terminer le championnat 19/20 “.

Entreprise menacée de faillite?

“Le football entrera, immédiatement après cette urgence, dans un moment de grande crise. Nous sommes obligés, en train de souffler, de devoir ramasser des décombres. Notre monde doit se révéler autosuffisant, c’est pourquoi nous demanderons une confrontation ouverte avec le footballeur et les entraîneurs. Ensuite, nous le ferons également avec le gouvernement “.

Des regrets?

“Nous avons eu quelques moments d’incertitude en commençant certaines courses. Nous avons fait ce que nous pensions être juste, je suis convaincu que nous avons fait les bons choix.”

Vous allez au-delà du 30 juin?

“Ce n’est pas impossible, mais c’est très difficile. Une mesure internationale peut être possible.”

Reporter l’année européenne d’un an?

“Probablement. Je pense que c’est la bonne solution.”

La stratégie à présenter à l’UEFA?

“Demain, nous nous affronterons. Déjà au congrès d’Amsterdam, il y avait un moyen d’échanger quelques arguments. Aujourd’hui, contrairement à il y a deux semaines, nous avons des certitudes. Nous avons un ennemi sournois, nous devons le vaincre rapidement car la protection de la santé des citoyens vient en premier. Ce virus doit être vaincu rapidement. Les ligues de football doivent trouver leur définition, nous devons donner une certitude pour l’avenir. La seule certitude est l’achèvement des tournois, tout dépend du temps disponible. il y a peu de temps, je me suis permis de recommander les playoffs et les playouts. L’UEFA a aussi salué cette idée qui est la mienne, ça peut aussi être une idée de donner plus d’attrait aux championnats. L’autre hypothèse est celle de figer le classement Il y a une autre hypothèse, je vais la mentionner mais l’exclure: celle de ne pas attribuer le titre. Ce n’est pas seulement le titre, nous avons l’obligation de communiquer à l’UEFA qui va en Ligue des champions et Europa League et nous devons savoir qui monte et qui descend par catégorie. J’espère que nous serons en mesure de terminer le championnat, cela signifierait que nous avons vaincu Liverpool. “

Le gel de la relégation?

Non, nous ne voulons pas commencer une saison comme celle-ci. Nous devons respecter les formats de championnat “.

L’abolition du décret sur la dignité?

<< Nous travaillons, nous posons une série d'idées à présenter au Gouvernement pour donner un sens à un moment de grande difficulté. L'aspect positif que nous devons saisir de ce triste moment est celui de mieux nous retrouver en termes de relations entre nous. Nous devons être dans le grain pour donner du contenu au concept du système. Si nous réussissons, le football pourrait recommencer avec un meilleur lever de soleil que par le passé ".

Gel des salaires?

“Nous devons encore en parler. Je crois vraiment à la comparaison. La comparaison est bien meilleure que les impositions.”