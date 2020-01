LIVE TMW – Hellas, Borini: “A Milan utilisé comme travailleur”

Direct écrit sur TUTTOmercatoWEB.com. Appuyez sur F5 pour rafraîchir la page!

14h40 – Journée de présentation pour Fabio Borini. Le nouvel achat de Hellas Verona, qui a été lié aux couleurs jaune-bleu jusqu’au 30 juin prochain, rencontrera des journalistes dans la salle de presse du centre sportif “Paradiso” à Peschiera del Garda. La conférence devrait commencer à 15 heures.

15:00 – La conférence de presse commence.

Vous avez appelé ce choix “courageux”. Cette marge de risque a-t-elle déjà baissé?

“Je pense toujours que c’était un choix courageux, mais pas individuellement. Je sais ce que je peux donner à cette équipe, donc c’est courageux jusqu’à un certain point. D’après la façon dont l’entraîneur m’a décrit, ce sont des caractéristiques parfaites pour ce que je peux faire. L l’impact a été excitant et positif, je rêvais de faire un tel début “.

Vous souhaitez ouvrir un cycle à Vérone?

“Il n’y a pas de temps pour réfléchir, il faut penser de match en match. Le contrat de six mois est stimulant pour tout le monde, c’est une démonstration que je ne reste pas les bras croisés.”

Vérone joue à un rythme très rapide. Est-ce un peu anglais?

“Oui, il y a beaucoup d’anglais. L’entraîneur me l’a décrit avant de venir ici, le jeu est intense dans les deux phases. Il ne s’attend pas au match, même pas en tête. C’est une mentalité adaptée à ce que je suis et ça vous fait vous amuser. “

Vous avez également eu Rodgers à Liverpool.

“Il est un excellent entraîneur, il se situe entre un dribbleur et un entraîneur anglais. Vous devez être bon pour rapporter à la maison ce dont vous avez besoin des enseignements.”

Pourquoi n’avez-vous pas été pris en considération ces derniers mois? Dans quel rôle trouvez-vous mieux?

“J’ai peut-être ma propre idée, mais ce n’est pas moi qui dois donner la réponse. Il y a une volonté de ma part de jouer dans différents rôles, à Milan j’ai fait sept positions sur onze avec la même mentalité. Mes caractéristiques étaient donc à Milan et je suis comme ça à Vérone, je veux gagner chaque match. Le but à Bologne était bon, mais j’ai pris le ballon parce que je voulais gagner le match “.

Comment a commencé la négociation?

“Il y avait beaucoup d’équipes, avec mon agent, j’avais décidé de préférer l’aspect tactique. Je sentais que je devais recommencer à faire ce que je fais de mieux, c’est-à-dire jouer comme attaquant et aider l’équipe. J’ai été exploité en tant que travailleur, mais je suis aussi un autre ».

Avez-vous déjà 90 minutes dans les jambes?

“Je me suis toujours entraîné au maximum pour quelles sont mes possibilités physiques, je vais toujours fort même si je ne joue pas. J’imaginais jouer le jeu dimanche et je me préparais en conséquence. Ici les rythmes sont différents, je jouerais aussi avec une jambe cassée” .

Vous êtes immédiatement entré dans les mécanismes de Juric.

“L’entraîneur semblait bon et direct dans la transmission de ses concepts. Il ne parle pas de football, il vit du football. Je suis similaire, je vis avec les émotions que le terrain me donne, j’ai donc choisi de venir ici avec cet entraîneur”.

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné?

“La disponibilité de tous les joueurs, qui jouent peu ou beaucoup. Je l’ai rarement vu dans d’autres équipes, peut-être à Chelsea avec Ancelotti, qui est un entraîneur humain. Lorsque vous avez un objectif à atteindre, l’entraîneur était bon à avoir de la disponibilité de tous “:

La première étape a-t-elle affecté votre choix?

“Je vais vous raconter une anecdote: ma fille est née le lendemain matin. C’était peut-être un signe humain. Mon bonheur pour la naissance de ma fille est né ici à Vérone”.

Avez-vous une idée de ce qui n’a pas fonctionné pour l’AC Milan ces derniers mois?

“A Milan, il y a beaucoup de choses qui vont et d’autres qui ne vont pas. Avant de partir, j’ai parlé avec Massara et nous avons convenu que jouer de nombreux rôles n’était pas positif pour moi. Je meurs à chaque fois sur le terrain, il n’y a pas grand chose à faire dire, peut-être que Milan a fait moins. “

15h14 – La conférence de presse se termine.