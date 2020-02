LIVE TMW – Hellas, Juric: “Amrabat et Rrahmani continueront dans le bon esprit”

Direct écrit sur TUTTOmercatoWEB.com. Appuyez sur F5 pour rafraîchir la page!

13h10 – Veille du championnat pour Hellas Verona, qui affrontera Milan demain à San Siro. La conférence est prévue à 13h30 Ivan Juric: le technicien Scaliger rencontrera des journalistes dans la salle de presse du centre sportif “Paradiso” de Peschiera del Garda.

13h35 – La conférence de presse commence.

Le marché vous a-t-il amélioré?

“Sur le marché de la réparation, je n’aime pas trop gâcher, si l’équipe va bien, essayez de remplacer ceux qui ne jouent pas avec qui, selon vous, peuvent donner un peu plus. Nous avons vendu deux joueurs pour cela, mais ils sont restés, je suis sûr qu’ils continueront avec l’esprit Au niveau organisationnel, nous ne sommes pas encore prêts à faire des investissements ciblés. “

Dimarco et Eyserric sont-ils immédiatement utilisables?

“Ce n’est pas facile d’entrer dans les mécanismes immédiatement, Dimarco vient d’Inter et se porte bien parce que Conte travaille si dur. Ce sont d’excellents joueurs.”

Comment vous convaincre de rester?

“Je reste convaincu que tout s’est bien passé jusqu’à présent, l’entreprise est devenue plus puissante. Nous devons nous sauver, puis l’entreprise décide. Si je suis en faveur du coaching, sinon je vais rester un an.”

Il y a tellement d’euphorie. Les fans rêvent de victoire à San Siro, comment gardez-vous les pieds sur terre?

“Cela ne doit pas être comme ça, le moment est positif, nous avons fait beaucoup de points, mais maintenant il y a trois matchs en six jours, nous devons y penser seulement. Dans des moments comme celui-ci, nous devons pousser fort, ne pas être satisfait. Dans de nombreux moments, tout va mal, si les choses vont bien, c’est dommage d’être satisfait “.

Juric-mania a explosé. Il se demandait pourquoi?

“Nous ne pouvons pas nous lier, nous dépendons des résultats. Une personne peut l’aimer ou non, mais cela dépend toujours des résultats, c’est une variable. Ce n’est pas une certitude, cela dépend des performances de l’équipe. En ce moment, ils sont positifs, donc il y a ce sentiment de l’amour, qui peut changer si les choses tournent mal. “

Quels étaient les Ibrahimovic de Vérone?

“Tout le monde, le groupe a bien fait jusqu’à présent. Même ceux qui n’ont pas joué depuis des mois ont bien performé.”

Rrahmani et Amrabat n’ont pas encore marqué.

“Je n’y ai pas pensé.”

Vérone a touché la victoire à San Siro à plusieurs reprises, mais n’a jamais réussi à gagner.

“Comme d’habitude, nous allons essayer de faire de notre mieux, pour affronter le jeu ouvertement. C’est un Milan complètement différent du mois dernier, nous voyons le travail de Pioli. Ils préparent bien les matchs, ce sera très difficile, mais nous essaierons.”

Une réflexion sur la disparition de Kobe Bryant? Combien réfléchis-tu en lui?

“Il l’a dit aussi, quand tu gagnes, tu veux que tout le monde ressente cette beauté, tu te sens trop bien. Tu dois réessayer ces sensations.”

Rebic est-il un joueur décisif?

“Il va bien, il a des hauts et des bas. Beaucoup de Milan se portent bien en ce moment.”

Qui jouera sur le trocart? Borini peut-il être là?

“J’ai deux ou trois doutes, aujourd’hui je décide”.

Dawidowicz peut-il être une option?

“Oui, absolument”.

Qu’est ce que tu pense deLovato?

“Il a été suivi par D’Amico, il le croit et il l’a pris. Nous avions des doutes s’il fallait le laisser là ou le faire venir immédiatement pour l’entraîner avec nous, et nous avons décidé pour la deuxième option.”

Il est entré dans un avertissement.

“Cette année, je semble être très calme, je ne proteste pas beaucoup, mais je ferai attention”.

Eysseric peut-il nous décrire?

“Nous avons également eu une lacune au milieu du fait que Danzi, qui a des problèmes de cheville, devra probablement subir une intervention chirurgicale. Il peut également jouer le milieu de terrain, mais il doit améliorer la phase défensive pour être un milieu de terrain.”

Pazzini peut-il être le propriétaire?

“Il va bien, alors les bulletins de vote sont différents. Cela dépend du jeu auquel nous devons jouer.”

À quel jeu faut-il s’attendre?

“On va essayer de faire l’habituel, puis ça dépend aussi de comment ça se passe. A Bologne j’étais très satisfait après la première mi-temps, ils allaient plus fort parce qu’ils sont plus forts, on a tenu puis dessiné. On veut y faire face ouvertement, puis cela dépend d’eux. “