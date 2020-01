LIVE TMW – Inter, Antonio Conte en conférence de presse prochainement

SONDAGE

14,50 – Cinquième match nul lors des sept derniers matches de championnat de l’Inter qui, après Lecce, bat également Cagliari. Lautaro Martinez ne suffit pas pour remporter la victoire, niée par le Radja Nainggolan. Bientôt l’entraîneur de l’Inter, Antonio Conte, répondra aux questions des journalistes dans la salle de presse du stade San Siro. Suivez la conférence LIVE sur TuttoMercatoWeb.com

INTER-CAGLIARI 1-1 – 29 ‘Lautaro, 78’ Nainggolan

Handanovic 6 – Pas très occupé, il est réactif en première demie finale sur Faragò. Impossible de but naïf de Nainggolan, dont la déviation des bâtons change la trajectoire.

Skriniar sv – Ça fait mal immédiatement. (à partir de 17 ‘Godin 5 – Vous ne pouvez pas …