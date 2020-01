LIVE TMW – Inter, Conte: “J’avais peur de sortir. Marché, faites mes propositions”

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

23.00 – Accolade de Lukaku, Borja Valero, Ranocchia et Cagliari sur le tapis. L’Inter avance en Coupe d’Italie et demain soir rencontrera son adversaire entre la Fiorentina et l’Atalanta pour défier en quart de finale toujours à San Siro. Bientôt l’entraîneur de Nerazzurri, Antonio Conte, jugera les témoignages de son équipe. Suivez la conférence de presse LIVE sur TuttoMercatoWeb.com

23 h 20 – La conférence de presse d’Antonio Conte a commencé

Vous avez changé sept joueurs, mais tous ont bien répondu de Borja …

“Ce sont les plus grandes satisfactions. Lorsque vous changez beaucoup contre une très bonne équipe qui est sixième en A, je risque de faire un faux pas. Le risque de sortir était là, mais nous avons donné une excellente réponse. Les blessures pourraient tuer un taureau, au lieu de cela nous y sommes restés, il y avait la possibilité de faire grandir le groupe. Borja le prouve, avec sérieux et professionnalisme au final les opportunités salariales. Cela vaut également pour Dimarco et Sanchez “

L’Inter est bien huilé, l’adversaire semble avoir peur, y a-t-il vraiment besoin d’autres champions?

“Il y a des situations à évaluer avec soin, il peut aussi y avoir des situations sortantes. Il va falloir être bon car il n’y a pas d’argent à dépenser, c’est pourquoi des idées sont nécessaires. J’ai essayé de donner aux managers des idées importantes, il faudra équilibrer la situation entre les réalisations et entrer. Si nous pouvons encaisser alors la question change. Nous regardons les joueurs qui ont atteint la fin de leur carrière, des experts, peut-être en prêt, où le FFP reste. Pour que nous puissions rendre le marché aussi optimal que possible, l’équipe la plus corsée et la plus prête “

23h46 – Fin de la conférence de presse d’Antonio Conte