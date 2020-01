LIVE TMW – Inter-Eriksen: il y a un accord! Le Danois a atterri à Milan

Toutes les mises à jour sur les négociations en cours sur TUTTOmercatoWEB.com! Mettez à jour ou appuyez sur F5

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Nous y sommes vraiment, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument sauvage. Après Moïse et Young, les dirigeants de Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de clore sans aucun doute ce qui serait le hit de 2020. Suivez sur TMW toutes les mises à jour de la négociation, toujours en cours mais maintenant dans les phases finales, entre Tottenham et les Nerazzurri .

10.17 – Eriksen est arrivé à Milan – Christian Eriksen a atterri à Milan. Le milieu de terrain effectuera désormais des visites médicales avec l’Inter puis signera le contrat avec le Nerazzurri, avec le club qui officialisera l’achat le même jour.

09.34 – Atterrissage à Milan sous peu – Le jour que tous les fans de l’Inter attendaient est enfin arrivé. Christian Eriksen, milieu de terrain qui renforcera le milieu de terrain d’Antonio Conte, débarquera en effet à Milan et ira effectuer les visites médicales avec le club Nerazzurri, pour ensuite signer le contrat qui le liera au Nerazzurri.

LUNDI 27 JANVIER

15.17: dans l’accord avec Tottenham également la collecte d’un match amical – Comme le rapporte Sky Sport, dans l’accord trouvé avec Tottenham pour le milieu de terrain danois, il y a également un match amical entre les deux clubs, dont les bénéfices iront aux coffres des Spurs. Monsieur Conte attend son nouveau renfort Christian Eriksen, attendu en Italie dans les prochaines heures.

13h40: Marotta: “Eriksen, il y a de la confiance” – “Nous ne nous cachons pas derrière un doigt, nous négocions avec Tottenham depuis un certain temps. Je suis optimiste et j’espère qu’il pourra être conclu le plus rapidement possible. Je suis convaincu qu’il pourra être résolu dans les prochains jours”. Donc le PDG d’Inter Giuseppe Marotta il a évoqué la négociation, qui pourrait vivre son apogée demain, avec l’arrivée du Danois à Milan.

DIMANCHE 26 JANVIER

15.08: Eriksen Inter, Tottenham démissionne également – Au final, même Josè Mourinho a dû se justifier: Christian Eriksen il est à un pas de devenir un nouveau joueur de l’Inter et Tottenham a également donné le feu vert à l’opération. En témoigne le fait que le Danois n’est pas présent dans l’équipe qui affrontera Southampton prochainement en FA Cup: dans la liste des Londoniens le numéro 23 n’apparaît même pas sur le banc, avec le déplacement à Milan qui semble vraiment imminent.

📋 Lloris (C), Aurier, Alderweireld, Sanchez, Tanganga, Winks, Gedson, Lo Celso, Dele, Son, Lucas

📲 @WilliamHill dernier (18+) https://t.co/JIGNZyLPQX#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/3JYhrqaVHN

– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 25 janvier 2020

13h45: Comptez en silence, Sarri non – Pour Eriksen à l’Inter, c’est une question d’heures, mais Antonio Conte a choisi de ne pas en parler lors d’une conférence de presse. Au contraire, Maurizio Sarri en a parlé, après avoir analysé l’arrivée possible de Kurzawa: “Je n’en ai absolument aucune idée, même le réalisateur m’a dit que ce n’était qu’une hypothèse. Pour le moment je n’en ai aucune idée, Kurzawa le connaît relativement. Eriksen peut changer l’équilibre. “

10h35: week-end d’attente, lundi sera à Milan – Christian Eriksen sera un nouveau joueur Inter. Tottenham n’a fait aucune remise, le nerazzurri atteindra les quelque 20 millions d’euros demandés dès les premiers jours par Levy et donc la fumée blanche arrivera au début du septième prochain. L’officiel de transfert, selon La Gazzetta dello Sport d’aujourd’hui, sera probablement lundi et dans les mêmes heures, au plus tard mardi, le milieu de terrain danois atterrira à Milan. Une opération a déjà commencé l’été dernier, avec Eriksen qui a finalement choisi l’Inter malgré le Paris Saint-Germain lui offrant plus d’argent.

SAMEDI 25 JANVIER

23.59: nouveau dîner Marotta-intermédiaires d’Eriksen – Christian Eriksen se rapproche de l’Inter. Dans la soirée, un nouveau dîner a eu lieu entre le PDG de Nerazzurri, Beppe Marotta, et les deux intermédiaires qui gèrent l’opération, Trimboli et Busardò. L’avocat du club italien, Capellini, était également présent. L’accord avec Tottenham a été trouvé dans la journée, maintenant seule l’annonce officielle est attendue.

20h00: au Danemark, ils donnent l’accord en fait – Au Danemark, ils sont tout à fait sûrs que l’accord arrive à échéance, voici une ouverture à cet égard.

17.38: fumée blanche, Eriksen est nerazzurro – Accord total entre Tottenham et Inter pour le passage de Christian Eriksen: après l’accord intervenu hier soir, la rencontre d’aujourd’hui entre les intermédiaires et le club nerazzurri de Viale della Liberazione a provoqué la fumée blanche très attendue. Le Danois peut être considéré comme le troisième renfort hivernal d’Antonio Conte et devrait être en Italie au début de la semaine prochaine. Tous ont donc confirmé ce qui était écrit hier soir, avec le tournant qui est arrivé dans la soirée et le premier grand hit de 2020 qui s’est également matérialisé grâce au dépôt des détails qui a eu lieu aujourd’hui.

16h52: nous y sommes vraiment, intermédiaires au siège – Les intermédiaires de l’opération entre Tottenham et Inter pour le passage de Christian Eriksen, viennent d’entrer dans le quartier général de Nerazzurri: commence donc le jour clé pour le passage du Danois à la cour d’Antonio Conte. Des pas très importants, rappelons-le, ont été franchis hier, lorsque le club milanais a augmenté son offre pour les Spurs atteignant 18 millions entre fixe et bonus, un chiffre qui aurait convaincu les Londoniens de se séparer de leur numéro 23: le la réunion en cours à Viale della Liberazione devrait rapprocher encore plus la fumée blanche.

14h30 – Diplomaties au travail – Les contacts se poursuivent après l’accélération de l’Inter pour le transfert à Milan du milieu de terrain danois Christian Eriksen. Par le biais des intermédiaires de l’opération, nous travaillons durant ces heures notamment sur les bonus à allouer aux éperons.

09.30 – Ouverture de La Gazzetta dello Sport – “Eriksen, l’Inter me voici”: c’est ainsi que s’ouvre La Gazzetta dello Sport. Le milieu de terrain danois progresse vers la signature avec le club Nerazzurri. Sommet avec Tottenham, Nerazzurri optimiste. Une offre à la hausse est prête à approcher la demande de 20 millions du club anglais.

00.59 – Clôture de la réunion – Rendez-vous pour le dîner pour sceller l’arrivée de Christian Eriksen: il a été organisé à Milan près de la Via Montenapoleone. Les principaux acteurs de la négociation sont les protagonistes: celui entre l’Inter et Tottenham, car les Nerazzurri ont depuis longtemps un accord avec le joueur et en fait son agent est à l’étranger. Marotta et Ausilio pour l’Inter, Frank Trimboli comme intermédiaire dans l’accord avec les Spurs. Une question de détail, pour réduire définitivement les distances avec le club londonien, et se rapprocher des 20 millions demandés par le mécène Levy: l’Inter espère toujours ne pas y arriver, mais maintenant il y est presque. Et, bien que nous ne puissions toujours pas parler de l’accord, le générique de clôture approche à grands pas: d’ici le week-end, la clôture finale, lundi ou mardi au plus tard, l’Inter attend le champion du Danemark. Le dîner réunion, au terme d’une journée décisive, est le sceau parfait.

VENDREDI 24 JANVIER

23.52 – Dîner terminé Le dîner entre les parties a pris fin, auquel les journalistes ne sont pas parvenus à faire des déclarations.

23 h 35 – Dîner Marotta-Ausilio-Trimboli Selon ce qui a été recueilli par Tuttomercatoweb, un dîner est en cours à Milan avec le directeur général d’Inter Beppe Marotta, le directeur sportif Piero Ausilio et les intermédiaires de l’opération qui pourrait amener Christian Eriksen au Nerazzurri. Frank Trimboli et Paolo Busardò.

23h15: découvrez le Bacellona. Vérité ou bluff? De Sky Sports UK émerge une demande de Barcelone pour le danois. Une nouvelle qui semble cependant “astucieusement” construite par la direction de Tottenham pour faire pression sur l’Inter.

21.31: Frank Trimboli est à Milan, accord à deux pas – L’intermédiaire de l’opération, Frank Trimboli, est à Milan et a tous les yeux rivés sur lui: voici la vidéo de notre correspondant, qui a immortalisé l’un des grands protagonistes de la négociation. A Londres, il y a Martin Schoots, engagé à “travailler aux côtés” de Tottenham.

🎥 #Inter, heures décisives pour #Eriksen: #Trimboli, intermédiaire pour la négociation, repéré dans #Milano pic.twitter.com/z6fIeeQQHv

– Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 23 janvier 2020

21h22 – Christian Eriksen de plus en plus proche des adieux de Tottenham, l’Inter de plus en plus convaincu et proche d’atteindre la ligne d’arrivée: amenez le Danois aux Nerazzurri d’ici le 31 janvier et donnez à Antonio Conte un renfort décisif pour la course au Scudetto. Le nouveau contact entre les Nerazzurri, Tottenham et l’intermédiaire de la négociation a été décisif, ce qui a aujourd’hui rapproché les parties. En ce moment, l’offre de quinze millions plus trois bonus semble la bonne, celle capable de faire vaciller les certitudes des Spurs. En déposant tous les détails d’une opération très compliquée qui va émouvoir l’un des grands protagonistes du football mondial ces dernières années, de nouveaux contacts seront toutefois nécessaires. Ce soir, une nouvelle confrontation entre Frank Trimboli, intermédiaire de l’opération, et l’Inter est attendue. Aujourd’hui, cependant, a été très important pour l’opération, grâce à la relance qui devrait conduire Tottenham à satisfaire la volonté danoise, c’est-à-dire atteindre Conte à l’Inter.