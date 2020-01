LIVE TMW – Lecce, Deiola: “Prêt à donner le meilleur de moi-même pour cette chemise”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

C’est le jour Deiola à Lecce. TUTTOmercatoWEB.com rapportera verbalement les paroles du nouveau milieu de terrain de Giallorossi, arrivé en prêt avec le droit de rachat de Cagliari.

Il a quitté Cagliari, vous doc sarde.

“Pour nous, Sardes, quitter la maison est toujours une chose très difficile. Mais pour ce sport, je me sens prêt à franchir une telle étape. Je l’ai aussi fait pour aller à Parme, où j’ai vécu une grande expérience. Maintenant, je suis prêt à maximum pour cette équipe. “

Trouvez beaucoup d’anciens rossoblù.

“Je connaissais déjà Vigorito, tout comme Rossettini, Farias … J’ai déjà parlé, tout le monde m’a dit beaucoup de choses sur cette place”.

Ionita pourrait-elle vous suivre?

“Je ne sais pas et je ne veux pas parler de lui, c’est au joueur de prendre ses décisions et de faire les évaluations appropriées.”

Déjà sur le terrain lundi?

“Je suis prêt, je vais bien. Je n’ai pas manqué une séance d’entraînement avec Cagliari cette année.”

Numéro de chemise?

“J’en ai toujours porté 27, mais Calderoni l’a ici. J’en ai choisi 14 avec ma femme”.

Pour ceux qui ne le connaissent pas assez, comment le décrivez-vous?

“Je suis un joueur qui a une grande jambe, mais j’ai pour objectif de progresser techniquement. Par le passé, j’ai aussi joué en défense centrale, en plus du milieu de terrain et du milieu de terrain. Je me mets à la disposition de l’entraîneur”.

Lecce une opportunité importante pour votre carrière?

“Je veux me montrer, un train important pour ma carrière passe par le salut de l’équipe. Je dois transformer ma colère d’avoir joué un peu en positivité”.

Avez-vous déjà vu Lecce?

“Oui, j’ai vu quelques matchs. Il joue bien, Liverani est un excellent entraîneur. Il a fait bonne impression en tant qu’adversaire, il me l’a confirmé dès que nous avons parlé.”

Quelle est la promesse que vous pensez faire?

“Nous ferons de notre mieux à chaque match pour atteindre notre objectif final”.

Il partira de Parme comme adversaire.

“Je m’attends à une course compliquée, ils sont très bons au redémarrage. Nous devrons être prêts, toutes les courses de cette année sont difficiles et équilibrées. Allez-y sans crainte.”

11.43 – La conférence Deiola est terminée.