LIVE TMW – Les 100 jeunes d’Italie: le classement des talents bleus de Tuttomercatoweb

Les meilleurs Italiens nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002. Deux jours pour dévoiler le Top 100 du baby blue live

Appuyez sur F5 pour rafraîchir la page!

Le top 100 de Tuttomercatoweb.com Deuxième année pour le Top 100 de Tuttomercatoweb.com, après le classement proposé l’année dernière (cliquez ici pour relire le top 100 de 2019). Une façon de célébrer les talents italiens, souvent oubliés, parfois maltraités ou peut-être mis de côté pour faire place à la dernière mode du moment. Un classement qui proposera aujourd’hui, le 12 avril, les positions de 100 ° à 51 °: cinq positions toutes les heures, pour découvrir aussi les garçons qui brillent dans les ligues inférieures ou qui sont peut-être en train de piaffer et de surprendre dans les secteurs jeunesse. Ensuite, demain, pour le lundi de Pâques, le compte à rebours commencera à partir de 10h00 pour découvrir les cinquante premières positions. Un compte à rebours de plus en plus serré, jusqu’au podium. Deux jours pour vous tenir compagnie, découvrir les cent meilleurs jeunes joueurs nés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002 d’Italie.

Les 100 jeunes d’Italie – Du 100e au 96e, d’Imperiale à Marcucci – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – De 95 ° à 91 °, d’Oristanio à Valietti – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – De 90 ° à 86 °, de Bianchi à Capanni – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – Du 85e au 81e, de Gasparini à Biancu – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – Du 80e au 76e, d’Elia à Papetti – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – De 75 ° à 71 °, d’Anzolin à Gori – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – De 70 ° à 66 °, d’Olivieri à Bellodi – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – De 65 ° à 61 °, de Petrelli à Gavioli – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – Du 60 au 56, de Delprato à Cambiaghi – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – Du 55 au 51, de Buongiorno à Zappa – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

LUNDI 13 AVRIL

Les 100 jeunes d’Italie – Du 50 au 46, de Merola à Capanni – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!

Les 100 jeunes d’Italie – De 45 ° à 41 °, de Fagioli à Raspadori – Lisez les cinq cartes, CLIQUEZ ICI!