LIVE TMW – LIVE LIGUE 1 – Le PSG en fuite, cinq matchs à 20h

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

Amiens-Toulouse

19h45 – Sifflet de départ à 20h

Angers-Reims

19h45 – Sifflet de départ à 20h

Nîmes-Monaco

19h45 – Sifflet de départ à 20h

Dijon-Brest

19h45 – Sifflet de départ à 20h

Strasbourg et Lille

19h45 – Sifflet de départ à 20h

19h15 – Le coup d’envoi sur les différents terrains est prévu à 20h00.

19h15 – Chers lecteurs de TUTTOmercatoWEB.com, un salut cordial de Giampaolo Gaias, qui vous fera part prochainement de toutes les actualités relatives à la vingt-deuxième journée de Ligue 1. Cinq courses que nous suivrons en même temps. Les voici en détail:

Jour n. 22

Rennes-Nantes 3-2

Paris Saint-Germain-Montpellier 5-0

Amiens SC-Toulouse

Angers SCO-Reims

Dijon-Stade Brestois 29

Nîmes Olympique-Monaco

Racing Strasbourg-Lille

Nice-Olympique Lyon (demain)

Metz-Saint-Étienne (demain)

Bordeaux-Olympique Marseille (demain)

