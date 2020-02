LIVE TMW – LIVE LIGUE 1 – Rennes mène immédiatement à Toulouse avec Bourigeaud

Suivez en direct les courses de 20 h 00. Appuyez sur F5 pour rafraîchir la page.

AMIENS-METZ 0-0

20.00 – Le match commence.

8 ‘- Kakuta se déplace bien entre les lignes. Le numéro 10 des Amiens tente alors une suggestion en direction de Diabaté, la défense de Metz se termine avec quelques difficultés.

BREST-ANGERS 0-0

20.00 – Nous partons.

11 ‘- Dangereux Brest !! Coup franc accordé à Belkebla. Sa conclusion a trouvé l’écart de barrière et a presque mis KO Petkovic

MONACO-REIMS 0-0

20.00 – Sifflet de départ.

3 ‘- Le jeu s’est arrêté à ce moment en raison d’une défaillance du système d’éclairage du stade “Luis II”.

5 ‘- Après environ deux minutes, le match peut reprendre à “Luis II”. Coup franc en faveur de Monaco avec Golovin qui passe directement dans les bras de Rajkovic.

10 ‘- Action prolongée de Ben Yedder. L’attaquant change la donne et sert dans la zone de Golovin mais sa conclusion est bloquée par Rajkovic.

MONTPELLIER-STRASBOURG 0-0

20.00 – La première mi-temps commence.

6 ‘- Coup franc pour Montpellier confié à Mollet. Sa croix depuis le côté droit du terrain passe par le miroir du but sans qu’aucun joueur orange-bleu n’intervienne.

TOULOUSE-RENNES 0-1

20.00 – Le directeur de course commence la réunion.

4 ‘- Le but de Bourigeaud !! Rennes avance! Jet profond pour l’extérieur des Rossoneri qui profite d’une erreur de Diakite pour pénétrer dans la zone et vaincre Goicoechea.

19h57 – Les dix équipes engagées ce soir font leur entrée sur leurs terrains respectifs.

19h32 – Il y aura cinq défis qui seront joués à 20 h.

Amiens-Metz

Brest-Angers

Monaco-Reims

Montpellier et Strasbourg

Toulouse-Rennes

19h31 – L’avance de samedi à 17h30 a vu le Paris Saint-Germain submerger Dijon. L’équipe de Tuchel a porté le score à 4-0.

Amateurs de football français bonsoir d’Andrea Piras et bienvenue dans le texte direct des matchs valables pour la 27e journée de Ligue 1.