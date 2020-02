LIVE TMW – LIVE LIGUE 1 – Rennes sur le point de doubler: la barre transversale frappée par Niang

Suivez en direct les courses de 20 h 00. Appuyez sur F5 pour rafraîchir la page.

AMIENS-METZ 0-1

20.00 – Le match commence.

8 ‘- Kakuta se déplace bien entre les lignes. Le numéro 10 des Amiens tente alors une suggestion en direction de Diabaté, la défense de Metz se termine avec quelques difficultés.

17 & # 39; – Coup de pied de coin pour les Amiens prolongé au poteau proche par Diabate mais Konaté n’arrive pas sur la suggestion de son partenaire.

25 & # 39; – Ambrose démarre sa propre entreprise. L’extérieur du Metz cherche la surface de réparation et, après une série de dribbles, tombe au sol. Tout va bien pour le directeur de course.

28 ‘- Le but de Boulaya !! Metz devant! La grenade extérieure reçoit un rebond de Gurtner à partir de 16 mètres sur les développements d’un coup franc et conclut par première intention en gonflant le filet.

36 ‘- Diabate !! Opportunité pour les Amiens !! Descente du numéro 28 de formation d’origine, échange avec Konaté et conclusion en diagonale. Oukidja enregistre tout.

42 & # 39; – Ambrose tente une conclusion à long terme sur les développements de coin. Ballon survolant la barre transversale.

20.46 – L’arbitre dit que cela peut suffire et envoie les équipes au vestiaire. Metz s’installe 1-0 à Amiens à la mi-temps.

21.02 – Sifflez pour commencer à tirer.

BREST-ANGERS 0-1

20.00 – Nous partons.

11 ‘- Dangereux Brest !! Coup franc accordé à Belkebla. Sa conclusion a trouvé l’écart de barrière et a presque mis KO Petkovic hors de combat.

15 ‘- !! charbonnier Opportunité pour Brest !! Cardona croise depuis la gauche pour le numéro 10 rouge et blanc qui s’étend du bout du pied mais trouve l’opposition de Petkovic.

22 & # 39; – Essayez d’attaquer à nouveau Brest avec Cardona qui prend une balle du côté droit de la zone et essaie un contre-croisement qui se termine directement sur le fond.

29 ‘- But annulé à Thioub !! L’extérieur de l’Angers sprinte irrégulièrement et passe devant Larsonneur. La décision du directeur de course est correcte.

35 ‘- Cardona !! Opportunité pour Brest !! Coup de tête du centre vers l’avant avec le ballon qui rebondit sur le sol et se cabre mais se termine légèrement haut.

40 ‘- Coup franc pour Brest avec Battocchio qui tente une croix vers le centre de la surface. Petkovic voit le ballon aller et le bloque en position de maintien haute.

44 ‘- But Bahoken !! Angers devant! L’extérieur tire hors-jeu, pénètre dans le secteur et frappe Larsonneur d’un puissant tir au poteau proche.

20.46 – La première mi-temps se termine sur Angers 1-0. sur le terrain Metz.

21.02 – Le directeur de course entame la seconde mi-temps.

46 ‘- GRANDSIR !! Immédiatement une action personnelle de l’extérieur de Brest qui tente de grimper Petkovic avec un lob mais le ballon est perdu au fond.

MONACO-REIMS 1-0

20.00 – Sifflet de départ.

3 ‘- Le jeu s’est arrêté à ce moment en raison d’une défaillance du système d’éclairage du stade “Luis II”.

5 ‘- Après environ deux minutes, le match peut reprendre à “Luis II”. Coup franc en faveur de Monaco avec Golovin qui passe directement dans les bras de Rajkovic.

10 ‘- Action prolongée de Ben Yedder. L’attaquant change la donne et sert dans la zone de Golovin mais sa conclusion est bloquée par Rajkovic.

15 ‘- Jeu de Keita Balde !! Monaco proche de l’avantage !! L’ancien attaquant de l’Inter et de la Lazio donne un coup de pied depuis le bord de la surface mais le ballon frappe le poteau à droite de Rajkovic.

22 & # 39; – Reims attaque avec Donis qui centre du côté droit du terrain et tire au but, pas de problème pour Lecomte qui peut bloquer sans problème.

29 ‘- Coup de pied de pénalité pour Monaco !! Rétention évidente de Foket contre Keita Balde. Sans doute pour l’arbitre qui attribue la peine maximale à l’entraînement à domicile.

31 ‘- But de Ben Yedder !! Monaco en avance! Exécution parfaite de l’attaquant de la formation maison, balle à la croix des pôles. Rien à faire pour Rajkovic.

37 & # 39; – La réaction de Reims arrive avec Romao qui tente une passe profonde sans trouver de coéquipier.

41 & # 39; – Pousse Monaco avec Henrichs qui tente un centre tendu de la droite, Rajkovic voit le ballon au dernier et parvient à arracher.

45 ‘- !! Bakayoko Opportunité pour Monaco !! Grande coordination du milieu de terrain rouge et blanc à distance, Rajkovic se détend et rejette.

20.48 – Ici se termine la première mi-temps avec Monaco menant 1-0 sur Reims grâce au penalty converti par Ben Yedder.

21.05 – La deuxième mi-temps commence.

MONTPELLIER-STRASBOURG 0-0

20.00 – La première mi-temps commence.

6 ‘- Coup franc pour Montpellier confié à Mollet. Sa croix depuis le côté droit du terrain passe par le miroir du but sans qu’aucun joueur orange-bleu n’intervienne.

14 ‘ !! Delord Opportunité pour Montpellier! Mitrovic glisse en faveur de la récupération de l’attaquant qui cherche immédiatement la zone, défausse Sels mais le même gardien de Strasbourg opère un miracle en allongeant et en rejetant le tir.

21 ‘- Strasbourg arrive avec Bellegarde mais son centre vers Ajorque est dévié en corner par l’intervention de Congre.

28 ‘- Mothiba !! Opportunité pour Strasbourg! Thomasson se lance en profondeur pour l’attaquant invité mais Rulli fait une belle intervention en sortie.

35 ‘- Kone !! Strasbourg une longueur d’avance! Un autre super défilé de Rulli qui vole pour détourner un corner avec une tête du défenseur visiteur.

42 ‘- Corner pour Strasbourg confié à Lienard. Son centre est dirigé par Hilton puis Montpellier peut redémarrer.

20.48 – La première mi-temps se termine avec Montpellier et Strasbourg se rendant aux vestiaires avec des filets blancs.

21.02 – Le défi reprend.

50 & # 39; – Deuxième moitié qui a commencé sur des rythmes très bas. Les deux formations font très attention à ne pas se révéler.

TOULOUSE-RENNES 0-1

20.00 – Le directeur de course commence la réunion.

4 ‘- Le but de Bourigeaud !! Rennes avance! Jet profond pour l’extérieur des Rossoneri qui profite d’une erreur de Diakite pour pénétrer dans la zone et vaincre Goicoechea.

12 ‘- Essayez de réagir Toulouse, dernier du classement, mais l’arrière de Rennes est un excellent gardien.

18 ‘- BOISGARD !! Opportunité pour Toulouse !! Conclusion du round 11 violet de l’intérieur de la surface mais le ballon est perdu en tournière.

21 ‘- Coup franc pour Rennes confié à Bourigeaud. Vous entrez dans un flipper dans la zone résolue par Diakite qui balaie sans fioritures.

30 ‘- Nous avons atteint la demi-heure de jeu à Toulouse avec Rennes toujours 1-0 devant sur le terrain du feu arrière violet du tournoi.

37 ‘- Pieu de Maouassa !! Rennes à deux pas du doublage !! Après une grande descente, le bas extérieur des Rossoneri échange avec Del Castillo et botte en diagonale avec le ballon qui est rejeté par le montant à gauche de Goicoechea.

43 ‘- Diakite !! Toulouse proche d’un nul !! Le défenseur tente de remédier à l’erreur qui a valu le but de Rennes avec une tête sur les développements d’un corner. Excellente réponse de Mendy.

20.48 – Il n’y a plus de temps. Entracte à Toulouse avec Rennes 1-0 devant les hôtes.

21.03 – Ça recommence.

49 ‘- Croix de Niang !! Rennes à deux pas du doublage !! Quelle conclusion de l’ex Milan qui frappe à distance mais le ballon se termine sur la barre transversale après avoir grimpé sur Goicoechea.

19h57 – Les dix équipes engagées ce soir font leur entrée sur leurs terrains respectifs.

19h32 – Il y aura cinq défis qui seront joués à 20 h.

Amiens-Metz

Brest-Angers

Monaco-Reims

Montpellier et Strasbourg

Toulouse-Rennes

19h31 – L’avance de samedi à 17h30 a vu le Paris Saint-Germain submerger Dijon. L’équipe de Tuchel a porté le score à 4-0.

Amateurs de football français bonsoir d’Andrea Piras et bienvenue dans le texte direct des matchs valables pour la 27e journée de Ligue 1.