LIVE TMW – LIVE PREMIER – Botta et réponse entre Sheffield United et Brighton

BURNLEY-BOURNEMOUTH 0-0

1 ‘- Partez!

5 ‘- Wilson essaie de terminer en bonne position, le ballon juste large.

11 ‘- Les clients sont toujours dangereux, la tête de Billing près de la grande cible.

15 ‘- Premier anneau des hôtes, Cork du bord et grand rejet de Ramsdale.

22 ‘- BUT DE BOURNEMOUTH! A MARQUÉ LE ROI! Voici l’avantage des invités, grande conclusion de Joshua King qui ne laisse aucune place au gardien adverse.

23 ‘- BUT ANNULÉ Le VAR intervient et annule le but de King, reste sur 0-0.

CRYSTAL PALACE-NEWCASTLE 0-0

1 ‘- Partez!

8 ‘- Premier miracle de Dubravka, belle réponse du défenseur de Newcastle sur la tête de Cahill.

15 ‘- Un autre défilé de Dubravka qui rejette la conclusion d’Ayew.

18 & # 39; – dangereux Newcastle, le Brésilien Joelinton entame la droite rejetée par Guaita.

21 & # 39; – Benteke s’approche du score, la tête large

SHEFFIELD UNITED-BRIGHTON 1-1

1 ‘- Partez!

3 ‘- Première fente des hôtes avec Berge qui ne peut pas taper vers le but.

5 ‘- Conclusion de Billy Sharp, ballon qui touche le poteau.

23 & # 39; – Après Propper vient l’avertissement pour Bissouma, jeu nerveux maintenant.

27 ‘- OBJECTIF SHEFFIELD! IL A MARQUÉ STEVENS! Avantage des hôtes, c’est Stevens qui mène Sheffield qui vole au classement.

30 ‘- BUT DE BRIGHTON! A MARQUÉ MAUPAY! Après trois minutes, le tirage au sort de Brighton est venu, pour signer Maupay.

VILLA DE SOUTHAMPTON-ASTON 1-0

1 ‘- Partez!

7′- Southampton qui attaque plus dans ces premières mesures.

9 ‘- BUT DE SOUTHAMPTON! A MARQUÉ LONGTEMPS! Saints a pris les devants, Shane Long a battu le gardien adverse Reina sur l’aide de Djenepo.

14 & # 39; – Essayez de démarrer Djenepo par ses propres moyens, une conclusion qui se termine juste large.

28 ‘- Rythmes assez calmes pour le moment.

15h30 – Bonjour, chers lecteurs de TUTTOmercatoWEB d'Antonino Sergi, bienvenue dans ce texte direct du vingt-septième jour de la Premier League. Nous suivrons en direct les quatre rencontres prévues à 16h, voici la liste complète:

