LIVE TMW – Parme, D’Aversa: “Sepe en tant que National? En Italie, il est parmi les meilleurs”

17h10 – A la fin du match contre l’Udinese, Roberto D’Aversa analyse les thèmes du succès d’aujourd’hui lors de la conférence de presse de Tardini. Nous vous suivrons grâce au correspondant de ParmaLive.com:

17.18 – L’entraîneur prend la parole: “Aujourd’hui, nous voulions faire un résultat important pour augmenter la distance des zones chaudes et nous voulions dédier la victoire à l’anglais. Nous avons eu 60 minutes d’excellent football, puis nous avons chuté mais le mérite de ces gars doit être fait pour la façon dont ils interprètent la course en des moments complexes. Nous avons joué en équipe et avons mérité à juste titre les trois points. gagliolo a été mauvais toute la nuit, Grassi aussi, Kurtic a pris un coup. Je suis fier des gars qui montrent de l’attachement au maillot. “

L’année dernière, 2-0, vous avez perdu avec SPAL:

“La différence par rapport à l’année dernière est que les blessures nous ont amenés à nous battre pour le salut. Nous nous montrons être une équipe solide, la qualité a changé depuis l’année dernière, il y a continuité du travail et j’espère que nous continuerons à procéder comme aujourd’hui. “

Qu’avez-vous dit aux garçons?

“Rentrer chez moi pour récupérer. Je l’ai félicité mais ça doit être un point de départ pour s’améliorer, on veut améliorer le premier tour. Personne n’a changé les objectifs, la semaine prochaine allez à Cagliari et ce sera un match plein de difficultés ».

Avez-vous trouvé Kulusevski aujourd’hui?

“Il y a un moment de difficulté, Dejan a aussi un problème physique. Maintenant, il se considère comme un investissement de la Juventus. Il doit jouer pour l’âge qu’il a, il a fait ce qu’il a fait parce qu’il a mis ses qualités en jeu, il combine la qualité et la quantité. Il doit s’améliorer, mais il doit jouer calmement. “

Tactiquement, quelque chose a changé:

“Ça dépend de l’adversaire, on a étudié l’Udinese qui accorde peu. Ensuite c’est à l’interprétation, les garçons ont bien fait pendant 70 minutes et l’organisation était là jusqu’au quatre-vingt-dix. Il n’y a pas eu d’histoire ces derniers temps quelques minutes quelque chose a changé mais pour la condition de quelqu’un “.

Qui allez-vous récupérer cette semaine?

“Gervinho, j’espère”.

Sepe est-il une équipe nationale?

“En ce moment, il est l’un des meilleurs gardiens de but du championnat italien, il a atteint une maturité dont je suis heureux. Le club et moi avons investi dans un joueur que nous connaissions, ce que j’aime chez lui, c’est sa maturité en personne, j’espère qu’il restera comme ça. Il joue avec un petit problème, ma fierté est de les voir serrer les dents et transpirer. “

Est-il difficile de penser au salut?

“Aujourd’hui, je n’avais pas d’alternative pour l’attaquant central. Si nous sommes complets, l’objectif est plus simple, nous y sommes allés l’an dernier mais cette année c’est aussi plus difficile avec des équipes qui étaient déjà sorties. Pour changer les objectifs, parlez à la la société ».

17h27 – La conférence de presse du Roberto D’Aversa.