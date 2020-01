LIVE TMW – SPAL, le réalisateur Vagnati: “Bonifazi et Iago Falque? Nous essayons”

Davide Vagnati, ds de SPAL, a fait le point sur le marché Este, engagé avant tout dans la négociation avec Turin pour Bonifazi et Iago Falque: “Une nouvelle est sortie qui tenait tout pour acquis et au lieu de cela rien n’est tenu pour acquis. nous aimons vraiment parler dans la phase de négociation, nous essayons de faire cette opération, ce qui serait très important pour nous, mais maintenant il est prématuré de dire si cela sera fait ou non. Je suis désolé que cette chose soit sortie, il est maintenant évident que nous essayons “.

Quel est ton timing?

“Si cela réussit, j’aimerais avoir n’importe quel type de joueur disponible dès que possible. Mais je ne sais pas si cela sera fait et donc je ne peux pas vous en dire plus.”

Iago Falque est absent depuis octobre en raison d’une blessure. Aviez-vous des garanties?

“Si nous devions faire l’opération, ce sera parce que nous aurons bien sûr pris toutes les informations nécessaires.”

Paloschi pourrait-il partir?

“Je tiens à souligner une chose: SPAL veut faire de notre mieux pour nous sauver. Ce n’est pas le départ de Paloschi qui peut le déterminer. Il est clair que dans la dernière période, Alberto a été le propriétaire plus d’une fois. Nous espérions tous que le les résultats, tant de l’équipe que de son staff, étaient différents. Mais pour le moment, surtout pour un joueur qui n’a pas joué depuis longtemps, ce n’est pas facile. Je peux dire qu’il n’a jamais fait d’erreur ni à l’entraînement ni dans ses attitudes. Mais pour le moment, il n’y a pas de négociation permanente. “

Sala est en rose. Y a-t-il quelque chose qui bouillonne dans le pot?

“Oui, il y a quelques situations. Jacopo s’entraîne, il est évident que son contrat est sur le point d’expirer, même si son accord est différent de ce que j’ai pu lire: il n’a pas un contrat si élevé qu’il n’est pas attractif pour des équipes de B. Il veut s’en aller et nous essayons de tout faire. Et puis il y a le discours de Salamon: il y a des questions ouvertes là aussi “.

Petagna reste au moins jusqu’en juin?

“Comme dit précédemment, nous voulons essayer de nous sauver. Andrea est important pour nous, nous voulons qu’il reste. Et c’est la même chose pour lui: c’est un garçon que je respecte, il est très sensible et il se soucie de nous. Nous voulons garder cette catégorie ensemble”.

Quelqu’un a-t-il interrogé les joueurs de l’équipe?

“Eh bien, cela arrive souvent. Et c’est très agréable, mais comme je l’ai dit aux garçons et au président, nous voulons que ceux qui restent aient ce feu à l’intérieur qui nous permet de combler cet écart de trois points que nous avons du quatrième au dernier. Nous ne parlons pas de quelque chose impossible, en fait: on peut l’atteindre avec l’aide de tous. Il faut penser au hashtag #cisalviamo. C’est une photo qu’il faut garder sur la table de chevet, d’abord les joueurs. Quelqu’un nous a demandé l’envie de partir et je pense nous avons réussi à entamer d’excellentes négociations sur le marché, malgré le démarrage d’excellents joueurs, en particulier Jasmin (Kurtic, ndlr). Sa contribution a été très importante ces dernières années, mais le football continue à la fois pour lui et pour nous “.

Pour l’attaque, il a été question de Defrel ou de Sanabria. Évaluez-vous ces profils ou d’autres que Iago?

“Ce sont certainement des noms jetables. Je n’ai pas envie de dire qu’un, deux ou aucun viendra. Il est évident que nous voulons essayer de nous sauver, donc nous ferons de notre mieux. Je répète, en respectant nos possibilités financières, nous voulons amener à Ferrare des joueurs qui ils peuvent aider. “

L’idée est de prendre un joueur de chaque département. S’il était possible d’en faire un de plus, dans quel département opteriez-vous?

“Aucun. Aussi parce que nous n’avons pas parlé de joueurs comme Fares et D’Alessandro, qui j’espère seront disponibles pour l’entraîneur à partir de février. Di Francesco était disponible pour 5-6 matchs et je pense qu’il pourrait être le joueur capable de donnez-nous un peu plus. Sans les trois, nous avons beaucoup manqué, c’est beaucoup de choses sur le plan technique. Donc avec ces récupérations et la possibilité de prendre un joueur par département, nous ferions beaucoup. “

À cet égard, comment sont les différents Felipe, Petagna et Cionek?

“Alors, commençons par Reca: il devrait être disponible pour le prochain, il devrait être de retour dans le groupe aujourd’hui. Felipe a attiré l’attention et déjà aujourd’hui il devrait faire partie du groupe. Fares et D’Alessandro doivent suivre une route, Je pense que Cionek est disponible pour le match contre Atalanta. Je souhaite à Valdifiori le même discours, il a eu ce problème dans la nuit et voyons entre aujourd’hui ou demain, je ne pense pas que ce soit si grave. Pour Petagna juste une fatigue: voyons comment il va réagir, mais Je ne pense pas à quoi que ce soit de sérieux. Tomovic va vérifier sa cheville aujourd’hui, en ce moment je ne sais pas quoi vous dire. “

Juste Tomovic est sorti avec des béquilles. Si les enquêtes devaient indiquer un arrêt plus long, retourneriez-vous sur le marché?

“Attendons. Ne me faites pas dire des choses que je dirais sans avoir une situation claire à 360 degrés. Nous attendons la résonance, évidemment une chose est si elle doit rester dehors pendant un mois et une autre si elle devrait être de 10 à 15 jours. Nous en parlerons de toute façon dimanche ou au plus tard la semaine prochaine. “

Jankovic a été examiné en tant que propriétaire. Depuis votre arrivée, vous attendiez-vous un peu plus de votre part?

“La chose dont je suis le plus désolé, c’est le fait que Marko n’ait pas exprimé ses qualités pour le moment. Il semble avoir un peu peur de prendre ses responsabilités. C’est un footballeur qui doit essayer de déterminer, de sauter par-dessus l’homme” , pour jouer le jeu. Pour l’instant, il n’essaye que les choses simples et ce ne sont pas ses caractéristiques. Je pense qu’il est approprié d’aller jouer pour restaurer son estime de soi et rendre le joueur que nous connaissons. C’était un investissement non exorbitant, mais tout investissement doit être fait avec des critères. Pour l’instant nous ne sommes pas contents et il n’est pas content, car il n’a pas donné ce qu’il peut donner. Il doit trouver la continuité quelque part: il y a une situation ouverte, puis un autre joueur peut rentrer ».

Pourquoi êtes-vous prêt à dépenser autant à Bonifazi maintenant, et non en été?

“Je dis ce que je peux. Vous savez très bien que je n’aime pas parler de chiffres, je n’en ai jamais parlé et il n’est même pas correct de prendre ceux qui sont écrits dans de nombreux journaux nationaux ou provinciaux. En Serie A, la grande différence fait que la possibilité de prendre un joueur, au-delà de quoi. Parfois ce n’est pas possible car il n’est pas transférable, et puis on ne parle pas de chiffres mais de disponibilité. Ensuite on parle de la volonté du joueur à envisager un transfert. chiffres, parlons-en plus: en été Bonifazi n’était pas transférable, maintenant il semble qu’ils se soient ouverts à cette possibilité et nous essayons d’y travailler. Kevin est un garçon que nous apprécions tous, tout d’abord la propriété. Nous verrons s’il y a les conditions, ce n’est pas un il s’agit de se réveiller maintenant ou en été. C’est une question de faisabilité, tant sur le plan opérationnel qu’économique. “

Clôturons Jankovic: possibilités en Italie ou à l’étranger?

“Les deux. Ascoli? Oui, aussi d’autres clubs de B.”