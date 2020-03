LIVE TMW – Tirage au sort de la Ligue des Nations à 18h! L’Italie en Ligue A mais dans le deuxième groupe

Nous sommes enfin là, aujourd’hui à 18h00 les groupes de la Ligue des nations 2020-2021. Suivez TMW LIVE pour connaître immédiatement les adversaires de l’Italie, avec des mises à jour, des informations, des rumeurs et des curiosités minute par minute!

15h03 – L’Italie en Lega A, mais dans le deuxième groupe – Les 55 associations ont été réparties en quatre ligues selon leur position dans le classement des équipes nationales de l’UEFA (1–16 en Ligue A, 17–32 en Ligue B, 33-48 en Ligue C, 49–55 en Ligue D). Au sein de chaque Ligue, les équipes ont été divisées en deux (Ligue D) ou quatre groupes (Ligues A, B et C), une fois de plus en fonction du classement.

Ligue A:

Premier groupe: Portugal, Hollande, Angleterre, Suisse

Deuxième groupe: Belgique, France, Espagne, Italie

Troisième tranche: Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Danemark, Suède

Quatrième groupe: Croatie, Pologne, Allemagne, Islande

Ligue B:

Premier groupe: Russie, Autriche, Pays de Galles, République tchèque

Deuxième groupe: Écosse, Norvège, Serbie, Finlande

Troisième bande: Slovaquie, Turquie, République d’Irlande, Irlande du Nord

Quatrième tranche: Bulgarie, Israël, Hongrie, Roumanie

Ligue C:

Premier groupe: Grèce, Albanie, Monténégro, Géorgie

Deuxième tranche: Macédoine du Nord, Kosovo, Biélorussie, Chypre

Troisième tranche: Estonie, Slovénie, Lituanie, Luxembourg

Quatrième ceinture: Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Moldavie

Ligue D:

Premier groupe: Gibraltar, îles Féroé, Lettonie, Liechtenstein

Deuxième groupe: Andorre, Malte, Saint-Marin