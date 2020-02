LIVE TMW – Turin, Longo: “Nous devons partager l’affection des fans”

C’est la première veille de Moreno Longo: demain, en effet, le nouvel entraîneur fera ses débuts sur le banc de Turin. Le défi contre la Sampdoria l’attend, la mission de l’entraîneur est de reprendre des points après que Belotti et ses compagnons soient revenus de trois défaites consécutives en championnat et de l’élimination de la coupe d’Italie contre Milan. Bientôt, depuis la salle de conférence du stade Olimpico Grande Torino, le technicien Longo présentera le match contre Blucerchiati de demain à 18 h 00. Suivez le texte en direct sur TuttoMercatoWeb.com.

14h15 – Début de la conférence de presse de Longo.

Quels sont les plus gros pièges de demain?

“C’est une équipe qui a trouvé son identité avec Ranieri, qui a des joueurs de qualité, qui donne peu de place et qui garde bien le terrain. Il va falloir être bon en lecture du jeu: il va falloir faire la course mais aussi bien se couvrir, le Samp doit être respecté mais nous devons faire notre marque sur le match. Je m’attends à ce qu’un taureau essaie de faire le jeu autant que possible. ”

Demain ses débuts: vous attendez-vous à la forte poussée du public?

“Ces journées ont été spéciales pour moi et pour toute la place, ainsi que pour les joueurs: l’enthousiasme a été perçu, mais nous ne devons pas perdre de vue que demain nous prendrons le terrain et que nous devrons réfléchir à des choses concrètes pour offrir une performance à la hauteur Grâce aux prix pratiqués, il y aura plus de 18 mille personnes: je m’attends à un stade chaleureux, je sais combien les fans peuvent nous donner. Nous devrons rendre l’enthousiasme. “

Quel genre de réponses avez-vous reçu de l’équipe?

“Quatre jours, c’est peu, mais j’ai des sentiments positifs: on peut très bien travailler dans l’équipe. Tout le monde m’a donné une disponibilité maximale, j’ai vu dans les yeux des garçons l’envie de renverser la tendance négative. Mais les mots sont nuls, les sourires sont bien, mais pour les garder, la performance passe. ”

Quelle est votre idée du football?

“C’est une période d’évolution du football: on parle de football proactif, de départ de la giropalla par derrière, de haute reconquête du ballon. Pour moi c’est une symphonie pour mes oreilles, c’est ce que j’aime et j’ai commencé à faire avec mon printemps. Nous avons la chance d’avoir une équipe construite pour l’entraîneur, nous devons comprendre ce que cette équipe peut faire. Une mauvaise proposition ne peut pas conduire à la bonne solution: il faut de l’intelligence pour comprendre la solution en fonction des joueurs disponible ».

Comment l’équipe vous a-t-elle accueilli?

“Les premières heures ont été convulsives, entre trouver un accord avec Turin et s’installer avec Frosinone, je n’avais aucun moyen de le réaliser. Lors de la première séance d’entraînement au Fila à portes ouvertes, nous avons perçu ce que nous avons autour de nous: l’émotion m’a imprégné” , mais en faisant ce travail, il faut s’habituer à garder le froid. Et il faut très peu pour aller des étoiles aux écuries. J’ai les pieds sur terre, je consacre toute mon énergie à ce groupe. Des joueurs, j’ai été disponible: ils ont travaillé avec enthousiasme, je veux avant il y a des hommes et puis des joueurs. Ce sont des gens sérieux et valorisés, j’attends toujours cet engagement et ce dévouement “.

Comment sont les blessés?

“Ansaldi est de retour dans le groupe, a fait deux séances d’entraînement mais est hors service depuis un mois: il a un état précaire, il n’a pas suffisamment de minutes et nous verrons comment le gérer. Rincon a résolu son problème. Nous avons Zaza et Baselli dehors, mais ils progressent et les sensations sont bonnes: au cours de la semaine, elles s’amélioreront encore “.

Comment imaginez-vous le match de demain?

“Ce sera une émotion d’entrer sur le terrain, il y aura un regard auquel nous n’étions plus habitués. Ce sera le moment où nous nous rendrons compte que c’est maintenant à nous, que nous devrons prendre nos responsabilités.”

Combien de temps faut-il pour voir sa main?

“Je ne peux pas donner de réponse précise, je peux dire que j’espère faire le plus rapidement possible. Je veux transmettre la mentalité, mais à partir des réponses reçues durant la semaine les joueurs m’ont montré qu’ils peuvent être stimulés. Nous sommes déjà au deuxième tour, nous devons avoir le cadeau synthèse pour entrer dans la tête des joueurs. Il vaut mieux ne pas mettre trop de concepts mais synthétiser au maximum, alors on réfléchira aux détails “.

Y a-t-il quelqu’un qui a touché ses cordes avec un message d’affection?

“C’est celui de ma famille. Souvent, nous nous sentons peu, mais avec un sms, ils m’ont rappelé quand j’avais 10 ans quand je suis entré à Philadelphie pour essayer le domaine secondaire où mon père a décidé de m’emmener. Pour lui, j’étais venu à une formation menée par son fils était une grande satisfaction “.

Il y a aussi Asta dans le staff: quel rôle va-t-il jouer?

“C’était une décision déjà décidée, puis pour des problèmes bureaucratiques, il était juste de ne pas l’annoncer lors de ma conférence. C’est une personne que je voulais et voulais, nous lie à une relation particulière et nous partageons des idées et des méthodologies. Ce sera un élément fondamental de la mon personnel pour essayer d’atteindre les objectifs “.

Belotti et Sirigu sont deux symboles: avez-vous parlé ensemble et comment les avez-vous trouvés?

“Je ne les découvre pas, ce sont deux joueurs d’une grande importance non seulement pour le Taureau mais aussi pour l’équipe nationale. Ils doivent pouvoir s’exprimer. Sirigu a sa propre façon d’interpréter, c’est un garçon d’une grande personnalité et vit sur le terrain” avec beaucoup de passion. Belotti peut avoir semblé désorienté, mais c’est normal pour une période où il y avait peu de confiance: chaque moment difficile passe, il sait les gérer et il pourra très bien s’en sortir “.

Comment avez-vous trouvé l’équipe sur le plan sportif?

“Je respecte ceux qui y sont déjà allés, je ne trouve pas correct de parler de ceux qui ont réussi. Je réinitialise et commence avec ma méthode: il n’y a pas de recettes magiques et de méthodes infaillibles, nous allons essayer d’augmenter chaque paramètre. Nous préférons une équipe qui joue à un très haut niveau. intensité, depuis cette semaine le travail a été très intense et nous allons travailler au quotidien. C’est le jour zéro, avant qu’un professionnel de haut niveau n’y travaille “.

Avez-vous pensé à amener l’équipe au musée comme vous l’avez fait avec Primavera il y a des années?

“Ce n’est pas une entreprise comme les autres, c’est pour cela qu’il faut comprendre où on est. Je l’ai fait aussi précédemment, il faut comprendre l’histoire et ainsi comprendre les besoins et les situations qui distinguent cette place. On ne peut pas rater ça: nous avons maintenant peu de temps et la priorité va au terrain, mais à l’avenir, il est possible d’aller au musée. Cela peut aider tout le monde à stimuler un sentiment d’appartenance qui peut faire la différence “.

Avez-vous décidé avec quelle forme vous allez jouer?

“C’est une équipe constituée avec la défense à 3, pour passer à 4 cela prend du temps. Nous verrons aujourd’hui et demain comment répartir le reste de l’équipe: De Silvestri et Aina sont les seuls outsiders, Ansaldi est invocable mais a peu de temps de jeu. Et puis nous choisirons le meilleur module “.

Qu’attend la Sampdoria?

“Carré et compact, avec un coup de pied essentiel et efficace. Mais j’ai dit à mes enfants: l’attention maximale doit être ce que nous ferons. Il faut du courage et de la détermination, je m’attends à l’équilibre mais à ce que notre mentalité ressorte”.

Comment avez-vous vu Berenguer?

“Il a très bien travaillé, comme tous ses coéquipiers. C’est un joueur flexible: dans des rôles offensifs, il peut jouer le milieu de terrain, sous un deuxième attaquant, il peut aussi faire le mezzala avec des secousses non indifférentes. Il me propose de l’utiliser dans différentes positions.” “J’ai vu le Bull à plusieurs reprises, je le connais très bien et sa flexibilité sera une arme pour pouvoir changer d’attitude.”

Est-ce que tout le monde a compris l’importance d’être au Taurus?

“De plus en plus de gens savent où ils se trouvent. C’est à nous d’impliquer de plus en plus de gens pour comprendre que c’est un lieu de travail privilégié: le coach a le pouvoir d’inculquer certains concepts, je m’attends à ce que ce sentiment d’appartenance infecte le autant que possible. “

Comment avez-vous vu Verdi?

“Très peu savent comment donner un coup de pied à deux pieds. En partant de l’extérieur, cela peut être la meilleure solution, je vais essayer de les connaître mais il doit travailler sur l’attitude et sur le rallumage de cette flamme interne qui vous fait démontrer la valeur. Sans férocité, il est difficile d’atteindre les objectifs: cela c’est l’attitude qui doit être la base, alors quelque chose d’autre peut être ajouté “.

“J’ai été submergé par les messages: je m’excuse si je n’ai pas répondu à tout le monde, je remercie toutes les personnes dans l’espoir de pouvoir leur rendre la pareille.”

14 h 46 – Fin de la conférence de presse de Longo.