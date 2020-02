LIVE TMW – Udinese, Marino: “Prodl a leader. Zeegelaar? Long courted”

© photo par Federico De Luca

Aux côtés de Zeegelaar et Prodl, le responsable du domaine technique de l’Udinese apparaît également dans la salle de presse de la Dacia Arena Pierpaolo Marino. Suivez la conférence écrite sur TMW.

10 h 05, la conférence commence

Pourquoi Zeegelar à nouveau? “Nous l’avons courtisé pendant longtemps, nous voulions le faire venir ici pour renforcer un rôle qui nous manquait. Il y avait la possibilité de prendre un grand joueur comme Zeegelaar. Vous l’avez déjà vu contre l’Inter, il a eu un excellent impact mais nous n’avons eu aucun doute. “

Prodl que peut-il apporter? “Nous visons beaucoup, pour le présent mais surtout pour l’avenir. Le principe est qu’il a un problème au genou, mais nous sommes convaincus qu’avec notre personnel nous pourrons le ramener au sommet d’ici un mois, un mois et demi. Nous voulons le récupérer, c’est un leader qui peut donner beaucoup avec son expérience. Dans la période où il guérira, il aura un personnel de premier plan disponible, bientôt il sera en mesure de faire cette contribution très importante qu’il a toujours faite. Même s’il ne joue pas, il sera important avec son expérience et son leadership. “

Le marché Nerazzurri? “Souvent, pendant le marché, vous ne voulez pas connaître les objectifs d’un marché concurrentiel. Cependant, il est correct de faire le point à la fin des négociations, en particulier pour les gens. J’ai entendu et lu de nombreux commentaires négatifs et cela m’a étonné. Après la fenêtre au cours de l’été, on a dit que nous avions une équipe trop nombreuse, que trop n’étaient pas partis, que nous étions nombreux. Maintenant que nous avons opéré dans ce sens, les critiques nous attaquent sur des choses qui ne reflètent pas la réalité des faits. J’avais promis de renforcer la dehors et Zeegelaar est arrivé, que nous voulions prendre même en été. Il voulait venir ici, les clubs impliqués étaient nombreux mais nous l’avons courtisé patiemment et nous avons réussi à l’attraper. Pour moi, il est un joueur prêt, il connaît la mentalité, le contexte et l’équipe. Elle a démontré ses qualités sur le terrain. “

Prödl? “Il a été proche de l’Udinese à plusieurs reprises. Cela peut être utile dans la finale de la saison, mais c’est un achat surtout pour l’année prochaine”.

Les critiques viennent? “Nous avons été touchés par les critiques concernant les joueurs arrivés de Watford. Pour nous c’est une virtuosité, nous avons eu affaire à des jeunes que nous voulions amener à Udine mais ils nous ont demandé des dizaines de millions. C’est un marché drogué de chiffres qui le rend inaccessible Udinese, les opérations typiques qui caractérisaient l’Udinese ne sont plus faites. Ce que vous avez payé avant 2-3 millions, aujourd’hui vous en payez 15. Nous sommes uniques en Italie, nous avons une synergie avec Watford et pour nous c’est une valeur ajoutée, surtout si les différents Sema, Zeegelaar, Okaka et Prodl arrivent. Si nous avions voulu acheter ces joueurs nous les aurions payés des dizaines et des dizaines de millions. Ces joueurs peuvent se les permettre grâce à une synergie vertueuse, personne ne me convaincra jamais que c’est une mauvaise chose. seuls avantages. “

L’adieu de Pussetto? “Nous avons réalisé un gain en capital important, mais pour la première fois nous n’avons vendu aucun acteur important au cours des deux dernières fenêtres de marché. Je dis cela malgré les offres qui sont venues pour tous nos grands noms. En janvier, nous avons vendu Pussetto, qui avait joué 2 matchs depuis commencer le 19. Puis Barak, qui a fait 1 apparition en championnat depuis le début. Sierralta zéro. Opoku 5 apparitions dans le rôle de l’extérieur, avec le joueur qui nous a clairement dit qu’il ne voulait plus jouer ce rôle. n’aurait pas fait plus de présence. Il a demandé le transfert, alors que la négociation était sur le point de sauter, il a eu des crises de larmes. Conserver des joueurs qui font si peu d’apparitions, mais qui sont du calibre de Barak et Pussetto, est difficile. Maintenant Barak il se réévalue, il aurait continué à dévaluer ici parce que les autres vont bien. De plus, pour prendre Zeegelaar nous avons dû vendre Pussetto pour une question d’espaces en rose. Il en avait deux ou portions en A, mais ces deux sociétés ne voulaient que le prêt. “

L’analyse de la rose? “19 joueurs de mouvement pour 10 sièges, donc 2 joueurs pour chaque rôle. Et je ne parle pas des gars du printemps. Pour moi, les joueurs ont raison de faire 16 matchs, sauf si quelqu’un arrive avec une mitraillette ou un coronavirus. Certains sont flexibles, ils couvrent plusieurs rôles “.

Le raisonnement derrière le marché Udinese? “C’est une fenêtre d’un mois, chaque matin, l’entraîneur et moi nous sommes rencontrés pour planifier la journée de travail. Au cours de ce mois, nous nous sommes demandé:” quels maux d’estomac aurons-nous à gérer aujourd’hui? “. Garder des joueurs importants est toujours difficile, même quand ils jouent. Imaginez quand ils ne jouent pas … En tant qu’administrateurs, nous avons le devoir d’être de bons pères de famille et de ne pas épuiser notre capital. Amener des joueurs à 20 millions d’euros par an n’est pas possible, je répète que le marché est drogué On ne peut pas sortir du budget, de la gestion vertueuse qui a permis au club de construire un stade. Je dois remercier les supporters, ils ont toujours fait confiance. Il y a de l’empathie entre l’équipe et les supporters, comme le montrent les applaudissements après défaite contre l’Inter. “

La rose à la disposition de Gotti? “La propriété nous a permis de donner une continuité technique, je dois remercier l’équipe car un noyau dur de 6-7 joueurs est en train de se former qui ont la capacité de transmettre aux autres ce que signifie porter le maillot de l’Udinese. Je remercie ces joueurs, ils ont gardé les buts que nous leur avions demandés, nous sommes loin de la zone chaude depuis le début de la saison. Nous regardons le classement avec sérénité même si nous savons que nous devons continuer à faire des résultats, mais je suis calme car l’équipe joue, progresse “.

Pourquoi un remplaçant de Barak n’est-il pas arrivé? “Mandragora a joué le mezzala, Gotti l’a ramené à un rôle central devant la défense. 5 joueurs pour 3 rôles signifient que 2 joueurs importants restent à chaque fois.”

+ 8 du salut et -8 de l’Europe. Pourquoi ne pas voir grand? “Nous avons mis sur pied une équipe qui est dans les limites du toit imposé par les règles. Pour faire entrer Zeegelaar, nous avons dû vendre Pussetto, pour obtenir Prodl, il est passé par Barak. La zone européenne ne fait pas partie de notre projet, alors évidemment si nous gagnons 3 victoires” on peut y penser. Je pense que cette équipe a dans son ADN la chance de disputer la Ligue Europa, cependant. “

Barak peut-il faire partie du projet Udinese à l’avenir? “S’il veut … Il est parti dans la controverse avec la société. Dans le football moderne, il est difficile de parler aux joueurs, qui sont 11 industries individuelles. C’est aussi pourquoi je félicite ceux qui sont actuellement dans l’équipe. Quand il est parti Barak, mes collègues de Lecce m’ont écrit pour dire que ses paramètres sont au top. A mon avis ça peut durer un maximum de 45 minutes, à la fin du jeu il a fait 12 km donc il était physiquement prêt, même si ce n’est pas lui qui s’est le mieux entraîné avec nous ».