LIVE TMW – Urgence contre le coronavirus, le gouvernement prévoit de vivre avec Covid-19 à l’avenir dévoilé

en direct

Le sport au temps du Coronavirus. La semaine dernière, le sport a décidé à l’unanimité d’arrêter, alors que cette semaine sera la réunion pour comprendre si et comment recommencer. Évidemment, tout dépend du développement de l’urgence. Voici toutes les mises à jour en temps réel.

11.10 – Le plan du gouvernement de vivre avec COVID-19 – Roberto Speranza, ministre de la Santé, dans «Repubblica» a énuméré les cinq points sur lesquels le gouvernement travaille pour commencer à convaincre avec COVID-19. “La situation – a-t-il dit – reste dramatique, mais nous essayons de comprendre comment vivre avec.”

1) Distanciation sociale scrupuleuse dans les lieux de vie et de travail.

2) Renforcement des réseaux de santé locaux. La proximité des centres avec les citoyens accélère le diagnostic, la prévention et l’isolement.

3) Hôpitaux Covid, qui doivent être maintenus et augmentés jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de vaccin.

4) Les écouvillons, qui doivent être effectués en vrac

5) Le développement d’applications, qui ont une fonction utile pour suivre les contacts avec les patients dans les 48 heures précédant les premiers symptômes du coronavirus. Et pour développer un système de télémédecine.

9.35 – Reprise de l’entraînement en mai? – Pour imaginer un retour efficace sur le terrain, la première étape ne peut être que la reprise de l’entraînement par les différents clubs qui sont désormais arrêtés. L’hypothèse, selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, est que pour se remettre en forme, cela prendra au moins 3-4 semaines, car vous ne pouvez travailler qu’en petits groupes pour limiter les rassemblements. Quand cela arrivera-t-il? Il est impossible que les temps soient déjà mûrs après Pâques, donc la reprise pourrait être fixée pour début mai. Vendredi prochain, lorsque la situation liée au virus sera un peu plus claire, cela sera également discuté.

SAMEDI 3 AVRIL

20.38 – Les patients en soins intensifs chutent pour la première fois – Il y a d’excellentes nouvelles dans le bulletin de la protection civile d’aujourd’hui. Pour la première fois depuis le début de l’épidémie, en effet, le nombre de patients admis en réanimation a diminué: 3 994 personnes au total, -74 unités par rapport à hier. “Une première valeur négative qui permet enfin à nos hôpitaux de respirer”, a précisé le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, lors de sa conférence de presse habituelle.

19.32 – Protections faciales obligatoires dans toute la Lombardie – Nouvelle ordonnance du gouverneur de Lombardie, Attilio Fontana, qui entrera en vigueur demain. A partir de dimanche, en effet, dans toute la région, il sera obligatoire de toujours sortir avec une protection faciale, que ce soit un masque ou tout autre moyen pouvant couvrir le nez et la bouche.

18.41 – Bulletin de la protection civile: 681 décès au cours des dernières 24 heures – La protection civile a publié les données relatives aux dernières 24 heures. Les nouveaux cas de contagion survenus au cours des dernières 24 heures sont de 4 805 (4 585 hier). Les personnes actuellement positives en Italie à COVID-19 sont 88 274, soit une augmentation de 2 886 patients par rapport à hier (hier, l’augmentation était de 2 339 patients). De ce nombre, 3 994 sont en soins intensifs (-74 par rapport à hier). 681 décès sont survenus au cours des dernières 24 heures (hier 766, il y a deux jours 760) pour un total de 15 362 décès depuis le début de l’épidémie. Le nombre total de personnes guéries est de 20 996, +1 238 par rapport à hier.

17.21 – Le plan des Bundes pour reprendre le championnat – La Bundesliga veut absolument recommencer. Par ailleurs, des rumeurs viennent d’Allemagne sur un éventuel redémarrage en mai: comme le rapporte Kicker, il y a une volonté de clore la saison la première ou la deuxième semaine du mois prochain. Les premières dates seront consacrées à la reprise des matchs, les neuf jours restants se joueront d’ici le 30 juin. Les 36 clubs de première et deuxième division, selon les premières rumeurs, acceptent de redémarrer d’ici cette date.

15h35 – Tommasi: “Nous voulons comprendre l’idée de la Ligue” – Invité de Radio Punto Nuovo, Damiano Tommasi, président de l’AIC, a évoqué la situation d’urgence actuelle en Italie et les discussions en cours avec les différents représentants du football italien: «La Ligue nous a demandé deux fois, je ne sais pas qui est l’objet à contester. Nous avons recherché une entente qui ne peut être exclue dans les prochains jours. Nous avons parlé des règles relatives à la convention collective, des termes mobiles, auxquelles nous avons adhéré. Nous voulons comprendre quelle est l’idée de la Ligue qui dit seulement de suspendre les salaires. En ce moment, la controverse est hors de propos, étant donné le moment. La suspension et l’annulation sont deux choses différentes, aujourd’hui il n’y a pas de salaire à suspendre, il y aura du temps et un moyen de conclure un accord en fonction du déroulement du championnat. Accord linéaire pour tout le monde? Il existe une convention collective établie avec la Ligue, il est évident que si les clubs et les joueurs – individuellement ou collectivement – parviennent à des accords, tout se passe bien. Dans d’autres sociétés, nous avons besoin de notre soutien et nous y sommes. “

14.40 – Lundi, les premiers patients dans le centre fédéral de Coverciano – Les portes de Coverciano s’ouvrent, informe le site officiel de la FIGC: dès lundi les premiers patients seront accueillis dans le Centre Technique Fédéral mis à disposition par la fédération pour l’urgence Covid-19. Une volonté qui, dans les intentions du président Gravina exprimées dans la lettre envoyée au maire Nardella, représente «une preuve supplémentaire du lien fort qui unit la FIGC à la ville de Florence». Un soutien concret qui s’inscrit dans le cadre général des initiatives de solidarité que le football dans son ensemble, et la Fédération de Football en particulier, mettent en place pour faire face à cette contingence dramatique.

13.22 – Les quatre alternatives pour clore la Ligue des champions – L’UEFA envisage une réforme en cours qui permettra aux équipes restées en Ligue des champions de terminer la saison sportive. Il reste 17 matchs à jouer et l’option numéro un est évidemment le litige de tous. Le second prévoit plutôt la “coupure” des allers-retours, donc 11 matchs au total, pour une durée totale de quatre semaines. La troisième alternative est celle d’un Final Four qui voit les demi-finales et la finale dans une seule course à Istanbul, tandis que la dernière idée serait d’élargir la phase finale à huit, en jouant les quarts, les demi-finales et la finale dans un seul lieu.

12h30 – Ministre Speranza: “Il faudra de la prudence et de la gradualité pour recommencer” – Par le biais des microphones RaiNews24, le ministre de la Santé Roberto Speranza évoque l’éventuel arrêt du verrouillage, sans donner de dates: << Il faudra une grande gradualité, prudence. Chaque jour, nous analysons les données épidémiologiques et nous partons de là. Nous aurons besoin de prudence, de gradualité. Il est clair que nous voulons redémarrer, le redémarrage économique est une exigence première. Mais le principe est la victoire de la bataille de la santé en cours: la première tuile pour reconstruire le redémarrage de l'Italie est de gagner la bataille de la santé, sans qu'il n'y aura pas de pas même la croissance économique. Toutes les énergies de l'État, des régions et des citoyens doivent viser à gagner la lutte pour la santé. Nous aurons alors créé les conditions d'une reprise économique et sociale ".

11.37 – Burioni: “Indiquer une date maintenant pour la phase 2 n’a pas de sens” – Le célèbre médecin et chercheur italien spécialisé en virologie Roberto Burioni a commenté la situation dans les cahiers de l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport: “Nous devrons certainement vivre avec ce virus pendant au moins quelques mois, puis nous espérons qu’un vaccin arrivera qui nous libérera définitivement de cette menace. Cela nous rappelle à quel point l’opposition aux vaccins était stupide, car nous voyons maintenant ce que cela signifie de faire face à un virus dangereux et de ne pas pouvoir avoir un vaccin. Si nous avions un vaccin, tout serait résolu. Mais le vaccin n’est pas là. est et puis nous devons penser à une reprise progressive de nos activités. Indiquer une date maintenant pour «phase 2» n’a pas beaucoup de sens. “

10.54 – La Bundesliga recommencera: les mots de Rummenigge – Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a évoqué le possible retour de la Bundesliga, faisant preuve d’optimisme: “L’UEFA a critiqué à juste titre le championnat de Belgique pour avoir déclaré la saison suspendue. En Allemagne, nous sommes tous “accord: les 36 clubs ont décidé de clore la saison, même si celle-ci devait avoir lieu après le 30 juin pour des raisons politiques ou sanitaires. Priorité aux championnats? L’UEFA a décidé.”

10.22 – L’hypothèse d’un nouveau calendrier de Serie A – Le Corriere dello Sport en kiosque hypothèse aujourd’hui un calendrier de redémarrage de la Serie A après les indications arrivées dans les semaines par la FIGC et l’UEFA sur le redémarrage et la fin de saison (limite maximale du 3 août). Bien sûr, si le virus le permet. Première date pour les quatre recouvrements encore en jeu, faisant référence au 25e jour, fixée en conséquence le mercredi 20 mai. Le week-end des 23 et 24 mai, place pour la 27e journée de Serie A, trois jours après la 28e et ainsi de suite, toujours en jouant deux fois par semaine, jusqu’au 2 juillet, date à laquelle la dernière journée du championnat italien maximum a été assumée. Par conséquent, les coupes seraient jouées après la fin des championnats.

9h35 – Tommasi: “Nous espérons revenir jouer l’été” – Damiano Tommasi, président de l’AIC de plus en plus protagoniste ces jours-ci, s’est entretenu avec La Gazzetta dello Sport en donnant un peu l’heure actuelle du football italien: “L’espoir, et je parle au nom de l’AIC, est de retourner sur le terrain vite, peut-être déjà en été. Vous savez, avec les plages pleines de nageurs … Cependant, je veux me répéter: pour ce faire, il doit y avoir des garanties absolues. La santé et la sécurité des familles sont en premier lieu, quand il n’y en aura plus danger, nous reviendrons sur la réflexion sur l’entraînement et la reprise des matchs officiels “.

00.35 – La ligne Fiorentina – Rocco Commisso, président de la Fiorentina, a parlé à ESPN de la situation du football italien lors du test du Coronavirus: “Quand le football italien va-t-il redémarrer? Ce que je sais, c’est que nous ne commencerons pas à jouer avant le 20 mai au moins et qu’il n’est pas possible de jouer 15 matchs en un mois et demi. Nous irons donc en juillet, mais il est impossible de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Si ça ne s’améliore pas dans deux semaines, je pense que nous ne recommencerons pas. “

SAMEDI 3 AVRIL

23.31 – De Tokyo 2021 aux compétitions d’été: décisions de la FIFA – Déclaration officielle de la FIFA après la discussion d’aujourd’hui du groupe de travail dédié à la lutte contre le coronavirus au niveau du football. Parmi les recommandations les plus importantes de la plus haute organisation, il y a certainement celle de permettre à la classe 97 de participer aux prochains Jeux Olympiques, passant ainsi des Nationaux masculins des moins de 23 ans aux Nationaux des moins de 24 ans (avec les trois exceptions habituelles), et d’annuler tous les matchs amicaux internationaux prévus en juin pour permettre aux clubs de terminer la saison 2019-2020 également en été. Lisez le texte complet de la version FIFA ici!

21.55 – Belgique-UEFA frapper et répondre – La réponse de la Pro-League et de l’UEFA se poursuit quant à la décision de ne pas mettre fin à la saison sportive 2019-2020 annoncée par la Ligue belge. À la suite des propos du président de l’UEFA Ceferin, qui a menacé de ne pas véhémenter l’exclusion des coupes européennes, la note officielle de la Pro League arrive également: “Une réunion à distance a eu lieu pendant plus d’une heure ce vendredi matin entre l’UEFA, RBFA et Pro League: cette réunion constructive a permis aux représentants du football belge d’expliquer en détail les raisons sanitaires et économiques qui se cachent derrière la recommandation émise hier par le Conseil et de contester toute approche qui consisterait à forcer une ligue à poursuivre son compétition dans cette crise sanitaire à moins que vous ne vouliez renoncer à la compétition européenne de la saison prochaine. Nos représentants ont demandé une approche flexible qui tienne compte des spécificités de chaque ligue en faveur de la solidarité dans le football européen. Une nouvelle rencontre sera programmée d’ici une semaine. entre les mêmes parties “, lit le communiqué de presse après la réunion de exemple qui a eu lieu dans ces heures.

20.05 – Blocage de la baisse des salaires – La possible baisse des salaires des athlètes est un sujet brûlant du football italien, et il a été le plus long traité également cet après-midi lors du dernier montage de la Lega Serie A. Quelques heures de réunion pendant lesquelles il n’est pas une ligne définie a émergé. L’intention – rapporte gazzetta.it – ​​serait de poursuivre le dialogue avec l’Assocalciatori, qui a rejeté ces derniers jours la proposition de suspendre les paiements pendant quatre mois, mettant sur la table un gel d’un mois.

19.53 – Fumée grise de l’ensemble Serie A – L’Assemblée de la Ligue de Serie A s’est tenue cet après-midi, en présence de toutes les entreprises associées en visioconférence. La position dégagée de la table de travail entre l’UEFA, la CEA et les ligues européennes qui s’est tenue hier a été déclarée lors de la réunion – lit la note officielle de la Ligue A -. En ce qui concerne l’éventuel différend des matchs de Serie A TIM et Coppa Italia restants, la Ligue de Serie A envisagera la reprise de l’activité sportive lorsque les conditions sanitaires le permettront, en suivant, comme cela a toujours été le cas, les décrets du gouvernement et en prenant en considération en premier lieu la protection de la santé des athlètes et de toutes les personnes impliquées. En abordant les différents scénarios, encore incertains, la Ligue de Serie A, avec la participation des représentants des Compagnies, continuera d’analyser l’impact et les conséquences du Covid-19 dans les prochains jours, à travers les tables de travail déjà mises en place. au niveau médical, économique, réglementaire, sportif et d’évaluation des risques pour les clubs et la Ligue de Serie A elle-même.

19.20 – Ceferin: “Mieux vaut jouer sans fans que de ne pas jouer” – Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a évoqué la possibilité de terminer la saison de football 2019-2020 à huis clos dans toute l’Europe: “Le football sans supporters n’est clairement pas la même chose, mais il vaut mieux jouer avec des tribunes vides que de ne pas jouer du tout Les gens veulent de l’énergie positive, ils pourront regarder les matchs à la télévision. Quand les coupes seront-elles jouées? Probablement en juillet ou août, nous ne continuerons pas en septembre et octobre “, a-t-il déclaré à ZDF.

18.40 – Bulletin de la protection civile du jour – La protection civile a publié les données relatives aux dernières 24 heures. Les nouveaux cas de contagion survenus au cours des dernières 24 heures sont 4585 (hier 4668). Les personnes actuellement positives en Italie pour le COVID-19 sont 85388, soit une augmentation de 2339 patients par rapport à hier (hier, l’augmentation était de 2477 patients). Parmi eux, 4068 sont en soins intensifs (+15 par rapport à hier). 766 décès sont survenus au cours des dernières 24 heures (hier 760, il y a deux jours 727) pour un total de 14681 décès depuis le début de l’épidémie. Le nombre total de personnes guéries est de 19758, +1480 par rapport à hier. Le nombre total de prélèvements effectués est de 619 849, soit plus de 80 000 prélèvements effectués au cours des 48 dernières heures.

14:32 – Malagò confirme: “Le football italien veut redémarrer le 20 mai” – En direct sur Radio Punto Nuovo, Giovanni Malagò, président du CONI a ainsi évoqué la reprise des championnats de football en Italie, confirmant ce que le président de la FIGC Gravina avait prévu mercredi à TMW Radio: “Le football italien semble orienté, pandémie permettant, de reprendre le 20 mai et demande l’aide du gouvernement. CONI déposera-t-il la demande? Il y a deux problèmes: le premier concerne spécifiquement les demandes et les demandes que chaque Fédération a présentées, celle du football a déjà été envoyée très correctement au CONI et nous avons produit un document de synthèse analytique au gouvernement. Ensuite, il y a un thème concernant l’organisation du championnat “.

14.16 – Tommasi: “Les joueurs C ne peuvent pas réduire les salaires” – Damiano Tommasi, président de l’Assocalciatori, revient pour parler des engagements de coupure. “Plus de la moitié des joueurs de Lega Pro, sans oublier la Serie D, paient leur loyer ou leurs hypothèques avec leur salaire et soutiennent la famille”, a-t-il déclaré sur Radio 1 aujourd’hui. Ce ne sont pas les chiffres que l’on imagine. Ensuite, il y a une grande partie des professionnels et le thème est la capitalisation de la gestion des entreprises de Serie A. Les joueurs sont déjà sur la longueur d’onde pour comprendre comment le système peut être soutenu et comment rencontrer les clubs, cela dépendra beaucoup s’il sera de retour sur le terrain ou non. Les licenciements sur lesquels nous travaillons concernent les acteurs les plus modestes, avec le contrat minimum “.

13.11 – Le tournage du Premier ministre sera de nouveau reporté – La reprise de la Premier League sera reportée au-delà du 30 avril, date fixée il y a quelques semaines à peine par les clubs de la première division britannique pour la reprise des championnats. Aujourd’hui, une vidéoconférence est programmée entre les dirigeants du football anglais pour décider de la baisse des salaires des joueurs. Reste à savoir si la Premier League – à l’instar de l’Espagne et de la France – va reporter la reprise vers fin mai, ou cette fois elle préférera ne pas fixer de date, afin de garantir une flexibilité horaire maximale.

12h30 – Borrelli: “Chez moi jusqu’au 1er mai” – “Oui, le futur scénario sera de vivre avec ce virus et la communauté scientifique nous dira les modalités opérationnelles de cette reprise. Certes, les masques sont nécessaires, mais surtout la responsabilité des comportements comportementaux”. Pour parler, Angelo Borrelli, chef de la protection civile, ajoute que le mois d’avril sera également chez lui pour les Italiens: “Nous devrons rester chez nous pendant encore plusieurs semaines, je pense aussi le 1er mai. Nous devons être très stricts et je pense que notre approche des contacts va changer humains et interpersonnels, nous devrons garder nos distances. ”

11.54 – Raisins: “Vous pouvez aller au-delà du 30 juin, la FIFA est d’accord” – Lors de l’interview intéressante avec la Gazzetta dello Sport, la vice-présidente de l’UEFA Michele Uva a également évoqué la possibilité de jouer au-delà de la date du 30 juin: «C’est la date qui marque la fin de la saison sportive, la clôture des budgets et la voies contractuelles des joueurs. Pour prolonger le délai de clôture des comptes, un décret-loi sera nécessaire. Pour les contrats, cependant, une disposition de la FIFA est nécessaire, mais il y a une volonté de le faire. “

11h30 – Il n’y a pas d’accord sur la baisse des salaires – Cela sera discuté aujourd’hui également lors de la réunion de la Lega où le non-accord avec l’AIC pour la réduction des salaires sera discuté. La solution proposée par les clubs de Serie A est, grosso modo, celle adoptée par la Juventus: suspension du salaire pendant 4 mois puis versement de celui-ci en fin de saison en cas de reprise de la saison. En revanche, l’AIC a répondu avec la renonciation au mois d’avril seulement, sur la poitrine, cependant, que l’argent sera destiné à des collègues de Serie B et de Serie C.

10.05 – La nouvelle Assemblée de la Ligue de Serie A d’aujourd’hui – Aujourd’hui, l’Assemblée de Serie A se déroulera dans laquelle nous discuterons principalement du possible redémarrage du championnat et donc du calendrier. En plus, bien sûr, de la possibilité de réduire les salaires des joueurs. Le premier appel est prévu pour ces minutes, vers 10 heures. Mais il est plus probable que le bon sera le deuxième appel, à 15 h 00. Les questions sur la table sont nombreuses et clairement sujettes à des changements en cours de travail, restant liées aux décisions du gouvernement. Les hypothèses les plus optimistes voient une reprise fin mai, la plus réaliste début juin, la pire en fin de mois. Ce qui est certain, malgré tout, c’est que cela dépassera largement la limite du 30 juin et cela suscite de nombreuses controverses. Reprendre ou arrêter? Voici les positions des vingt clubs de Serie A

08.53 – Lady Dybala à nouveau positive à l’écouvillon – Oriana Sabatini, la petite amie de Paulo Dybala, est à nouveau positive pour le coronavirus. L’annonce se donne elle-même via son compte Instagram: «Une mise à jour. Le 21 mars, avec mon petit ami, nous avons pris un tampon de coronavirus et c’était positif. Trois jours plus tard, ils m’en ont donné un autre et c’était négatif. J’en ai fait une autre hier et c’était à nouveau positif. Je ne sais pas comment cela fonctionne et cela montre à quel point nous en savons encore peu sur ce virus. Nous pensions l’avoir contracté auprès d’un coéquipier de Paulo, mais 15 jours se sont déjà écoulés et ce n’est toujours pas suffisant. Nous sommes encore dans les limbes, mais nous allons bien, nous n’avons presque plus de symptômes “.

VENDREDI 3 AVRIL

23.36 – UEFA, ECA, ligues européennes: “Le football va redémarrer” – Dans une lettre envoyée par l’UEFA, la CEA et les ligues européennes à ses membres, ils apprennent l’intention des dirigeants du football européen de fermer les ligues de manière “régulière”. une antithèse claire donc avec ce qui a été fait par la fédération belge “:” Nous sommes certains que le football recommencera dans les prochains mois, dans des conditions dictées par les autorités. Nous pensons que toute décision concernant la fermeture anticipée d’un championnat est pour le moment prématurée “.

23.25 – Tapis et retrait maxi: le plan Serie A – La Lega Serie A et la FIGC étudient comment redémarrer le football italien. Parmi les idées, celle de procéder à des tampons sur tous les joueurs et membres, une fois que le pays sortira de la phase 1, puis (évidemment en cas de négativité et donc la possibilité de redémarrer) céder la place à une sorte de maxi- retraite jusqu’à la fin de la saison.

23h00 – Lega Pro, assemblée du club demain – Demain sera un jour important pour la Serie C. La Ligue a convoqué une réunion du club à 11 heures en conférence téléphonique au cours de laquelle l’état d’urgence du COVID-19 sera pris, la saison en parcours et actions à entreprendre, que faire lors du championnat 2019-2020 et sur le thème des contrats de joueurs

22.05 – Fin du sommet Gravina-Spadafora – Il n’y a même pas une semaine, la FIGC a envoyé des demandes d’aide au football au gouvernement. Propositions utiles, une fois l’urgence du Coronavirus terminée, pour redémarrer les ligues italiennes. Plusieurs propositions ont été faites: de l’accélération du processus bureaucratique de construction de nouvelles installations sportives à la révision de la loi Melandri, en passant par la réintroduction du parrainage des sociétés de paris, au moins pendant un an. Tout cela a été discuté lors de la réunion de cet après-midi entre Gabriele Gravina et le ministre Vincenzo Spadafora. Un sommet qui a ensuite été suivi de la rencontre entre le président de la FIGC et les autres membres fédéraux.

20.51 – FIGC: tous les championnats suspendus jusqu’au 13 avril – Avec un communiqué de presse diffusé par ses canaux officiels, la FIGC a annoncé la suspension de toutes les ligues de football jusqu’au 13 avril. Un passage prévu après l’approbation du DPCM hier.

19.00 – Lukaku très dur – Lors d’un Instagram en direct organisé par Puma, Romelu Lukaku a utilisé des mots au vitriol auprès des autorités sportives: “Pour arrêter le football, vous avez besoin d’un joueur positif de la Juventus. Est-ce normal?”.

18.27 – Bulletin du jour – La protection civile a publié les données relatives aux dernières 24 heures. Les personnes actuellement positives en Italie à COVID-19 sont 83049: 4668 nouveaux cas et une augmentation par rapport à hier de 2477 patients (hier l’augmentation avait été de 2937 personnes). Parmi eux, 4053 (+18 par rapport à hier) sont hospitalisés en soins intensifs. Les décès survenus au cours des dernières 24 heures sont de 760 (hier 727) pour un total de 13 915 décès. Le nombre total de personnes récupérées est de 18278, avec une augmentation au cours des dernières 24 heures de 1431 personnes. En Italie, 115 242 personnes ont contracté le virus depuis l’épidémie.

17.08 – Communiqué de presse du ministère des Sports: “Les consultations de Spadafora sont en cours” – Environ un mois après l’arrêt de toutes les compétitions et compétitions, la phase d’écoute de toutes les composantes du monde du sport que le ministre des Politiques de la Jeunesse et des Sports, Vincenzo Spadafora, a entamée avec la réunion du Conseil Extraordinaire du CONI . La vidéoconférence s’est tenue le 31 mars avec tous les présidents des organes de promotion du sport; entre aujourd’hui et demain, il y aura une série de réunions web supplémentaires avec les présidents des fédérations avec le plus grand nombre d’associations sportives affiliées et le plus grand impact social des disciplines. Au terme de la consultation, compte tenu du dossier que le CONI prépare à la demande du ministre, il sera possible de définir à la fois un programme d’aide économique aux entreprises et aux travailleurs, et un plan de relance extraordinaire à mettre en œuvre dès qu’il sera possible de reprendre le cours normal activités sportives et motrices. Le calendrier des matches comprend la Fédération italienne de football et la Fédération italienne de volley-ball cet après-midi. Demain matin, la Fédération italienne de basket-ball, la Fédération italienne de tennis et la Fédération italienne de cyclisme, ainsi que la Fédération italienne de natation et la Fédération italienne d’athlétisme, compte tenu de leurs degrés respectifs d’impact social.

15h57 – Reprise du championnat, Javier Zanetti parle également – Le vice-président de l’Inter s’est entretenu comme suit avec Sky Sport: “Penser à la reprise aujourd’hui est très difficile. Jusqu’au 13 avril, nous devons rester à la maison pour calmer ce virus et la courbe peut descendre. Il est très difficile de penser à une reprise. Ceux qui doivent prendre des décisions pour l’avenir du football devront être très prudents car nous parlons de santé et nous sommes très inquiets. Ce n’est pas un interrupteur qui s’éteint et se rallume “.

14 h 50 – Annonce du ministre Spadafora: “Plan extraordinaire pour redémarrer le sport en mai” – Un plan extraordinaire pour le sport pour lui permettre de redémarrer en mai. Et ‘, comme l’a annoncé Vincenzo Spadafora, ministre des Sports et de la Jeunesse: “Il y aura un plan extraordinaire pour les initiatives qui doivent commencer à partir de mai – a-t-il déclaré via sa page facebook -, c’est-à-dire depuis quand nous espérons être hors du coronavirus d’urgence pour penser à l’avenir. Mais pour pouvoir recommencer à partir de mai, toutes les réalités sportives doivent pouvoir arriver avec les ressources nécessaires à cette date “. (Cliquez ici pour lire les nouvelles complètes)

14.26 – La Belgique annonce l’arrêt du championnat et attribue le titre. Champion du Club de Bruges – La Fédération belge, par un communiqué de presse, a pris une décision ferme concernant la Jupiler Pro League, le plus haut championnat de football belge. En particulier, selon un communiqué de presse, il a été décidé que le championnat ne pourra pas reprendre dans des délais acceptables et que donc le classement final est et sera le classement actuel. Une décision, donc, qui attribue le titre au Club de Bruges, l’équipe en tête du tournoi avec 15 points d’avance sur Gand. Cliquez ici pour en savoir plus.

13.53 – Tommasi expose les trois conditions nécessaires pour retourner sur le terrain – S’adressant à Libero, le président de l’AIC a expliqué les trois conditions nécessaires pour retourner sur le terrain: “1) que l’urgence est terminée, et nous vous souhaitons à tous. 2) Si vous revenez jouer, ce doit être pour terminer la saison encore plus loin. 30 juin, car il reste encore tellement de jeux. Le choix des promus et rétrogradés est à l’ordre du jour

compliqué, parlons des investissements importants comme dans le cas de Bénévent. 3) Vous devez pouvoir voyager en toute sécurité, car il ne s’agit pas seulement de

former mais déplacer 50 personnes deux fois par semaine – le rythme sera le même – dans ce qui est maintenant la zone rouge.

12h55 – Ferrero contre la reprise du championnat – “Jouer … tu comprends? Imagine Gabbiadini, il avait le coronavirus, il a récemment récupéré et je dois lui dire peut-être qu’il revient sur le terrain en mai. Ce n’est pas une machine, qui est éteinte et allumée. Et quelle tête elle devra jouer ». Pour parler, dans une longue interview avec Il Secolo XIX, c’est directement le président de la Sampdoria, Massimo Ferrero, qui réitère avec des tons péremptoires la nécessité d’avoir une stratégie commune face au drame qui affecte le monde du football et au-delà: ” Qui ira au stade? Les gens avec des masques? Il suffit de se parler. Faisons face à ce moment avec tête et dignité “.



12.10 – Reprise des championnats, la ligne Lecce – “J’espère que la saison en cours se terminera. Je suis pour le redémarrage, bref”. Le président du club, Saverio Sticchi Damiani, a dicté la ligne de Lecce, s’adressant au Corriere dello Sport: “Mais c’est un souhait raisonné, basé sur certaines hypothèses. Ce serait compliqué de jouer au-delà de la mi-juillet sans faire de dégâts”.

11 h 55 – Valence, tous les positifs pour coronavirus guéris – Après quelques semaines difficiles, le calme peut enfin revenir à Valence. Selon Marca, en effet, tous les joueurs et membres du personnel initialement positifs pour le coronavirus se sont rétablis. Ceux-ci ont été soumis au tampon de contrôle et testés négatifs.

10h40 – Le décret suspend la formation des athlètes professionnels: entrée en vigueur le 4 avril – La formation a été officiellement suspendue. Dans le dpcm d’hier, en fait, la lettre d) de l’art. 1 arrêté du président du Conseil des ministres du 8 mars 2020 est remplacé par le texte suivant: «d) les manifestations sportives et les compétitions de tous types et disciplines sont suspendues, dans des lieux publics ou privés. Les séances d’entraînement des athlètes professionnels et non professionnels sont également suspendues dans tous les types d’installations sportives; “. Les dispositions de ce décret prennent effet le 4 avril 2020.

10.05 – Brescia, Cellino explose – “S’ils nous obligent à reprendre, je suis prêt à ne pas aligner l’équipe et à perdre tous les matchs à table par respect pour les citoyens de Brescia et leurs proches qui ne sont plus là.” Le message transmis directement aux autres clubs de Serie A et à l’UEFA par le président de Brescia Massimo Cellino apparaît haut et fort à travers les pages de la Gazzetta dello Sport: “Le championnat ne peut pas reprendre tant pour la santé que pour la sécurité du système. l’UEFA ne peut pas glisser, ils sont arrogants et irresponsables, ils ne pensent qu’aux coupes et aux intérêts économiques. La Serie A ne peut pas se terminer au-delà du 30 juin, car il y a la fermeture des budgets et des contrats des joueurs. quelque chose d’utile, l’UEFA devrait nous envoyer des bouteilles d’oxygène et des respirateurs, nous leur en serions reconnaissants. “

08.44 – Tous les sujets du sommet de l’UEFA – Le sommet entre l’exécutif de l’UEFA et les représentants des 55 associations a eu lieu hier avec des représentants délégués des clubs, des joueurs et d’autres institutions. Sur la table de nombreux thèmes: le calendrier, la récupération, les priorités entre ligues et coupes. Les contrats, le fair-play financier et plus: cliquez ici pour relire et approfondir toutes les décisions et formalités.

JEUDI 2 AVRIL

22h55 – Hypothèse finale de champions sans supporters – Selon les informations du journal anglais The Independent, il serait possible de disputer la finale de la Ligue des champions à huis clos. C’est la dernière des hypothèses examinées par Ceferin, le numéro un de l’UEFA, et une idée qui n’a été appréciée par aucun des protagonistes du jeu. Però tra le possibilità, se l’emergenza dovesse protrarsi a lungo ma se disputare le competizioni sportive a porte chiuse rappresentasse comunque una soluzione sicura, c’è anche questa.

21.23 – Oltre 900mila casi confermati in tutto il mondo – Sono oltre 900mila i casi di Coronavirus confermati nel mondo. Questo il calcolo elaborato dalla John Hopkins University: ad oggi si registrano 905.279 casi di Coronavirus confermati con 44.264 decessi. Gli Stati Uniti, con quasi 200mila casi, sono il primo paese al mondo per contagi, seguiti da Italia, Spagna, Cina e Germania.

20.32 – Il Premier parla in conferenza stampa – Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, parla in conferenza stampa da Palazzo Chigi: “Non siamo nella condizione di allentare i disagi o iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa, ragione per cui ho appena firmato il DCPM che proroga le disposizioni fino al 13 aprile. È un ulteriore sforzo e sacrificio, ma dobbiamo capirlo tutti: se allentassimo ora le misure, si pagherebbe un prezzo altissimo. Saremmo costretti a ripartire di nuovo, non ce lo possiamo permettere. Invito tutti a continuare a rispettare le disposizioni, anche se ci dispiace che anche nei giorni di festività pasquali saremo sotto regime restrittivo. C’è un timido segnale di contenimento, ma non dobbiamo abbassare il livello di guardia altrimenti gli sforzi saranno stati vani”.

19.40 – Allenamenti vietati fino al 13 aprile – Il Premier Giuseppe Conte questa sera firmerà una DPCM la cui bozza in questi minuti. “Sono sospesi gli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti”. In questa, suscettibile di modifiche, si legge che “non solo sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati ma anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”.

18.20 – Bollettino Protezione Civile: 4782 nuovi contagiati – La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale della giornata odierna. I contagiati per COVID-19 salgono a quota 80.572, con un incremento di 2937 unità nelle ultime 24 ore. I decessi, in totale, sono 13.155, di cui 727 nelle ultime 24 ore. Sono 16.847 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1118 in più di ieri. I nuovi contagiati delle ultime 24 ore sono quindi 4782.

17.50 – UEFA: i campionati dovranno chiudersi entro il 3 agosto – La Federazione calcistica olandese, la KNVB, ha spiegato sul proprio sito ufficiale che l’incontro UEFA di questo pomeriggio ha reso un po’ più concreta la possibilità di tornare a giocare i campionati in questa stagione. Dopo intense consultazioni con, tra l’altro, tutte le federazioni affiliate di calcio, i campionati e i rappresentanti dei club, la UEFA sollecita fortemente che la stagione sia completata e che il programma sia allineato in tutta l’Europa calcistica. Entro il 3 agosto. Tutte le competizioni in Europa devono essere completate prima del 3 agosto. Ciò significa che la competizione dovrà ricominciare nella seconda metà di giugno, spiega la KNVB che specifica che al primo posto, però, per tutte le componenti, ci sarà sempre la salute.

17.25 – L’UEFA conferma: prima i campionati, poi coppe a luglio e agosto – Una lunga serie di decisioni nel corso del summit in casa UEFA tra il numero uno Aleksander Ceferin e i delegati delle 55 Federazioni facenti parte dell’organizzazione. La tabella di marcia indicata dalla riunione sarebbe quella di dare totale priorità ai campionati. La volontà sarebbe dunque quella di terminare la stagione, a seguire le Coppe tra luglio ed agosto e poi i play-off delle Nazionali a settembre.

17.15 – Tutte le decisioni dopo l’assemblea UEFA di oggi – La UEFA ha comunicato in data odierna, dopo una video conferenza tra i segretari generali di tutte le 55 Federazioni associate, con le raccomandazioni del gruppo di lavoro creato il 17 marzo, di aver deciso che:

– Tutte le gare delle Nazionali maschili e femminili di giugno 2020 saranno postposte a data da destinarsi. Questo include i play-off di Euro 2020 e le qualificazioni per Euro 2021 femminile.

– Tutte le partite in calendario UEFA, incluse le amichevoli internazionali, restano postposte.

– E’ stata cancellata la fase finale dell’Europeo Under 17

– E’ stata cancellata la fase finale dell’Europeo Under 19 femminile

– E’ stata postposta a data da destinarsi la fase finale dell’Europeo Under 18 femminile

– L’Europeo Under 19 è stato rimandato

– Le finali di Futsal Champions League sono state rimandate

– Le scadenze relative a tutte le competizioni UEFA per club 2020/21 sono rinviate a ulteriore comunicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione e la registrazione dei giocatori. La UEFA fisserà nuove scadenze a tempo debito.

17.02 – Le parole di Gravina: “Ripartenza? L’ipotesi è partire dal 20 di maggio” – Queste le parole del presidente federale Gravina ai microfoni di TMW Radio, quest’oggi. “Nessuno oggi come oggi è in grado di fare previsioni finché l’emergenza sanitaria terrà sotto scacco la società. E’ una emergenza unica per il mondo, che ha aggredito ogni settore, anche economico. Superata questa però dovremo ripartire, tracciare un percorso di ripartenza e il calcio si sta interrogando sulle modalità di questa ripartenza, la priorità assoluta è la conclusione dei campionati. E’ una esigenza per definire gli organici ed evitare una estate piena di contenziosi legali, ciò non toglie che la federazione deve valutare anche altre ipotesi. Io ho coinvolto il nostro comitato scientifico, ricca di illustri professionisti che conoscono bene questo settore, per capire una procedura che deve essere attuata dalle società per mettere sotto il massimo controllo le nostre società. Fino al 18 aprile ci dovrebbe essere il lockdown, l’ipotesi è partire dal 20 di maggio o in un’ultima analisi ai primi di giugno, potremo a luglio definire i nostri campionati. Sappiamo che sono ipotesi, vogliamo dare un messaggio di speranza a tutti i cittadini, ma sappiamo che il calcio è un settore che passa in secondo piano nella lotta al virus. Lo Scudetto? Senza finire il campionato bisogna decidere solo di assegnarlo o meno e la stessa Juventus credo abbia espresso un non gradimento di una soluzione di questo tipo.”. Qui l’intervento integrale del presidente federale!

16.11 – Serie A, si va verso rinvio stipendi marzo e aprile a luglio. Le ultime – Tornare a giocare. È la priorità dei calciatori e della maggior parte delle squadre di calcio. Oggi c’è la volontà di comune di riprendere il campionato quando l’emergenza Coronavirus lo consentirà. Qualche club di Serie A vorrebbe portare i calciatori a rinunciare agli stipendi di marzo e aprile. Ma le ultime riunioni portano ad un congelamento degli emolumenti di marzo aprile, rinviando il pagamento dal 30 maggio al mese di luglio attraverso la modifica del regolamento e quindi senza andare incontro a penalizzazioni. Venerdì appuntamento tra le società che hanno ricevuto in anticipo i compensi dei diritti tv fino al mese di aprile. Si va in questa direzione. Congelamento stipendi e ripresa di allenamenti e campionato, questa la linea della Serie A. In caso di mancata ripresa invece c’è l’idea dei club di richiedere la cancellazione delle mensilità restanti. Ma oggi la sensazione della Serie A è che si riprenderà, anche se in ritardo.

14.49 – UEFA, Champions ed Europa League verso lo slittamento fino ad agosto – Arrivano aggiornamenti dal vertice UEFA con i segretari generali delle 55 federazioni. Secondo quanto riportato dalla ZDF, la UEFA avrebbe deciso si spostare i turni di Champions League ed Europa League fino a luglio-agosto. La finestra delle nazionali prevista a giugno è pertanto annullata ed eventualmente spostata in autunno.

13.50 – Rosso da 504 milioni per il Coronavirus – Lo scrive Repubblica, anticipando i contenuti del fascicolo che domani il governo riceverà dal CONI. Il rosso, secondo le analisi dell’advisor Openeconomics, sarebbe stato in ogni caso di 290 milioni. Con l’arrivo dell’emergenza, si alzerà di 294 milioni in caso di chiusura della stagione a porte chiuse, 504 se non si ripartirà affatto. In quest’ultima ipotesi, la somma sfiora gli 800 milioni di euro: un danno enorme, appunto.

13.17 – Bielorussia, gli ultras contrari a giocare – Il campionato bielorusso è l’unico in Europa a disputarsi regolarmente e a porte aperte, nonostante non manchino i casi di contagio da coronavirus (a oggi se ne contano 163 complessivi con 2 morti). Per questo motivo, laddove la Federazione non interviene e il presidente Lukashenko suggerisce di bere vodka e continuare come nulla fosse, a prendere in mano la situazione sono gli ultras. Il primo gruppo a opporsi alla presenza negli stadi è quello del Neman Grodno, che ha inoltre esortato anche i gruppi di altre squadre a fare lo stesso: “Restiamo a casa, riduciamo i rischi associati alla diffusione del virus. Proteggiti e proteggi i tuoi cari” hanno dichiarato. A loro si sono uniti gli ultras dello Shakhtar Soligorsk

12.27 – Dybala: “Giusto tagliarsi gli stipendi” – Nella videointervista sul canale ufficiale della federazione argentina AFA Play, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha parlato anche della decisione da parte del club di tagliare gli stipendi dei giocatori: “Il capitano Chiellini ha parlato col nostro presidente (Agnelli, ndr), poi con tutto il gruppo. Ne abbiamo discusso in chat, c’erano opinioni diverse, c’erano giocatori a cui mancavano una o due partite per raggiungere un bonus, ma questa era la cosa migliore da fare”.

11.11 – Ministro Speranza: “Restrizioni confermate fino al 13 aprile” – Fino al 13 aprile confermate tutte le misure di restrizione”. Lo ha detto questa mattina al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ribadendo quella che è la linea del governo. Si attende a questo punto un nuovo decreto: non è detto che la data del 13 aprile (che coincide con Pasquetta) sia quella ultima, anzi l’esecutivo sta valutando di prorogare direttamente le misure restrittive almeno fino al 18 del mese. “Lo voglio dire con chiarezza: è stata ed è ancora durissima”, ha spiegato Speranza.

9.00 – Oggi nuovo vertice UEFA – Nella giornata di oggi, nuovo incontro in videoconferenza per il calcio europeo: la UEFA ha convocato i segretari generali delle 55 federazioni. L’ordine del giorno prevede un aggiornamento sui progressi compiuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa e il vaglio delle potenziali opzioni per quanto riguarda la riprogrammazione delle partite.

00.28 – Convocata assemblea straordinaria – Un’assemblea della Lega Serie A è stata convocata d’urgenza per venerdì alle 15. All’ordine del giorno anche un’ipotesi di addendum all’accordo collettivo con l’Assocalciatori, con cui la Lega sta trattando la sospensione degli stipendi. E’ previsto anche un aggiornamento sugli scenari del calendario per concludere la stagione, sospesa per l’emergenza coronavirus.

MERCOLEDÌ 1 APRILE

23.01 – Ancora niente accordo Lega-AIC sul taglio stipendi: il nodo è il pagamento del mese di marzo – I club chiedono di sospendere gli stipendi per 4 mesi, l’AIC ne vuole uno. L’ostacolo – riporta Sky Sport – è lo stipendio di marzo, che secondo l’accordo collettivo dovrebbe essere versato ai calciatori entro il 20 aprile. Passati 20 giorni, un calciatore ha la facoltà di spedire una raccomandata al club chiedendo la messa in mora. Se poi il club non paga entro il 30 maggio, un calciatore può svincolarsi. L’AIC ha chiesto di spostare il termine del 30 maggio a fine giugno, la Lega che marzo non venga pagato.

22.19 – Stop all’Eredivisie fino al 1° giugno – Il governo dei Paesi Bassi ha prolungato le misure per arginare la pandemia fino al 28 aprile, ma gli eventi che devono sottostare a un’autorizzazione sono invece vietati fino al 1° giugno. Tra questi tutti i campionati professionistici e quindi anche l’Eredivisie, la prima divisione del calcio olandese.

22.01 – Calcagno (AIC) a TMW: “La volontà dei calciatori è chiara: vogliamo tornare in campo” – L’avvocato Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha voluto mandare un messaggio ben chiaro. “Stiamo studiando tutte le norme, facendo tutti i passaggi per poter tornare in campo -spiega in esclusiva con Tuttomercatoweb.com-: se ci sarà anche una minima possibilità, la volontà dei calciatori è chiara e lo dico espressamente. Vogliamo giocare. Certo, la salute e la sicurezza di tutti, nessuno escluso, al primo posto ed è quasi ridondante sottolinearlo. E’ ovvio, scontato, ed è la base di qualsiasi ragionamento”. (Clicca qui per la leggere l’intervista completa!)

21.05 – Lega A-AIC sulla sospensione degli stipendi: ecco le due proposte – Lega Serie A e Assocalciatori provano a raggiungere entro la fine della settimana un accordo sulla sospensione degli stipendi dei giocatori, alla luce della crisi generata dall’emergenza. Lo apprende l’ANSA al termine della riunione fra le due parti, definita cordiale ed interlocutoria. La Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi 4 mesi, ricevendo una controproposta dall’Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Le parti si sono aggiornate per cercare di trovare un accordo.

18.09 – Il bollettino odierno della Protezione Civile: 837 morti, 2107 contagi in più in 24h – La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale della giornata odierna. I contagiati per COVID-19 salgono a quota 77.635, con un incremento di 2107 unità nelle ultime 24 ore. I decessi, in totale, sono 12.428, di cui 837 nelle ultime 24 ore. Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1109 in più di ieri.

17.49 – ANSA – Inter, Conte e i giocatori pronti a ridursi lo stipendio – Sulla scia della Juventus, anche l’Inter e il tecnico Antonio Conte sono disposti a ridursi gli stipendi per l’emergenza legata al Coronavirus che ha portato allo stop di campionati e Coppe in tutto il mondo. Lo apprende l’ANSA da fonti societarie nerazzurre. “In seguito a costanti colloqui in corso tra la società, Conte e il capitano Handanovic – considerata la grave emergenza sanitaria – è emerso che l’allenatore, lo staff tecnico, tutti i giocatori della prima squadra si sono resi disponibili ad una riduzione dei loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. Le modalità specifiche e gli accordi individuali verranno concordati quando gli scenari legati alla ripresa o meno della stagione in corso saranno meglio delineati”, scrive l’agenzia di stampa.

17.29 – FIFA, pronto un fondo d’urgenza da 2,5 miliardi di dollari per i club in difficoltà – La FIFA ha intenzione di istituire un fondo d’urgenza da 2,5 miliardi di euro per sostenere i club che stanno affrontando le enorme difficoltà finanziarie a cause della pandemia Coronavirus. Più di una federazione ha chiesto aiuto per i problemi monetari, come i sette volte campione di Slovacchia: lo Zilina ha messo tutti in liquidazione, mentre la Federazione uruguagia ha licenziato 400 membri del personale.

16.21 – Primo calciatore positivo in Giappone: è il nazionale Sakai – C’è un primo caso di positività al coronavirus anche nella J-League, ovvero la massima serie calcistica di quel Giappone che ha dovuto rimandare di un anno l’Olimpiade di Tokyo 2020 a causa della pandemia. Si tratta del 28enne laterale sinistro della nazionale Gotoku Sakai, che gioca nel Vissel Kobe, squadra di cui fa parte anche Andres Iniesta.

15.01 – Bundesliga, stop fino al 30 aprile. Se si ripartirà, sarà a porte chiuse – Quest’oggi la Lega tedesca s’è riunita in video-conferenza per fare il punto della situazione, appurando che prima del 30 aprile sarà impossibile tornare in campo. Ma dopo? La DFL sta valutando varie possibilità, tra cui ripartire a maggio con stadi senza spettatori e col minor numero possibile di persone presenti negli impianti. La perdita stimata dai club di Bundesliga qualora la stagione non dovesse riprendere sarebbe di circa 750 milioni di euro e, per questo motivo, i club stanno facendo di tutto per capire come portare a conclusione la stagione. In Germania tra Bundesliga e Zweite Bundesliga mancano ancora 163 partite da disputare e, al momento, si sta lavorando a nuove ipotesi di calendario nel caso in cui a maggio – dopo l’ok delle autorità politiche e di quelle sanitarie – dovesse essere possibile tornare in campo.

13.16 – Gli scenari per la possibile ripresa – Tre scenari possibili per la ripresa del calcio internazionale secondo AS: metà maggio, giugno e settembre. La prima sembra improbabile per la diffusione del Coronavirus che in gran parte del continente vede numeri di contagiati in grande crescita. La data più lontana presuppone invece di apporre delle modifiche, come il cambio di format dei campionati dalle stagioni successive, delle coppe europee o diminuire il numero di partecipanti ai campionati nazionali. Per questo motivo giugno sembra il miglior compromesso possibile, anche eventualmente giocando a porte chiuse.

12.48 – Parla Gabbiadini, secondo calciatore di A positivo – Manolo Gabbiadini, secondo calciatore di Serie A ad essere risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane, parla ai microfoni di Sky della vicenda durante un collegamento video da casa propria: “Chiedo scusa per il look ma non posso andare dal barbiere, come Mattarella. Io sto bene e ho ripreso ad allenarmi in casa, così come sta bene la mia famiglia. Come Sampdoria ci siamo mossi per dare un aiuto all’ospedale San Martino di Genova, invito gli italiani ad aiutare tutti gli ospedali in questo momento”.

11.40 – La posizione della Serie C: “Giocare a porte chiuse” – “Faremo proposte nuove alla FIGC. Non dobbiamo abbassare la guardia, aumenteremo i controlli perché non vogliamo i banditi e allo stesso tempo proporremo un’azione che esenti i club alla fideiussione, rivedremo i parametri delle iscrizioni, vorremmo dare fondi di garanzia ai club”.Iil presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli parla così della direzione presa dalla sua lega: “Nella prossima stagione ci saranno i massimi danni, fino a quando non ci sarà il vaccino sarà difficile vedere la gente allo stadio, ci sarà sempre paura: forse giocheremo a porte chiuse, sarà un disastro. Anche per gli sponsor. Ecco il motivo per cui si deve assumere un po’ di sacrificio: vi ricordo che in Serie D ci saranno disastri ancora maggiori, diamoci la meno per sostenerci”.

10.21 – Il fondo “salva calcio” chiede l’1% sulle scommesse – Ieri, nel corso del suo intervento radiofonico, il presidente federale Gabriele Gravina ha chiesto pubblicamente la formazione di un fondo “salva calcio”, un progetto destinato alla creazione di un paracadute per le realtà più in difficoltà dello sport più amato dagli italiani. In soldoni, i fondi dovrebbero arrivare da una quota dell’un per cento sulle scommesse sul calcio, un mercato dal valore di 10,4 miliardi nel 2019: una percentuale unitaria ammonterebbe dunque a 104 milioni di euro, cifra che comunque andrà rivista in un 2020 già mutilato da quasi un mese senza sport.

9.35 – Giocare o no? La Serie A è spaccata – Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che sarà l’evolversi dell’epidemia a dettare i tempi dell’eventuale riapertura e ripresa dei giochi in Serie A. Intanto i club continuano a litigare. Chi ha ancora obiettivi da raggiungere spinge per andare avanti, altri vorrebbero lo stop definitivo. Il giornale sportivo divide anche gli schieramenti. Tanti club pensano che la stagione sia finita: Torino, Brescia, Sampdoria, Bologna, poi le due milanesi, il Genoa e la SPAL. In mezzo non sarebbero ancora schierate, in attesa di sviluppi, Juventus e Udinese. Sperano che si possa tornare a giocare, secondo il giornale: Lazio, Napoli, Cagliari, Atalanta, Roma, Fiorentina, Hellas Verona, Parma, Sassuolo, Lecce.

8.39 – Serrata fino a maggio, poi riapertura graduale – Il Corriere della Sera fa il punto su quelli che sono i possibili scenari di riapertura dell’Italia e di fine emergenza per il Coronavirus. L’indicazione degli esperti è chiara: anche quando si potrà uscire, bisognerà mantenere la distanza di almeno un metro e indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Servirà ancora tempo: tra domani e giovedì, Consiglio dei Ministri che decreterà una nuova serrata fino a Pasqua. Prima di maggio, però, non si potrà tornare con tutta probabilità a passeggiare e non saranno aperti bar, negozi, ristoranti, negozi di abbigliamento, palestre e centri estetici.

7.48 – UEFA-Leghe europee, domani nuovo confronto – La UEFA chiama, le leghe europee rispondono: per domani, a mezzogiorno, è fissata una videoconferenza tra le parti per provare a riprogrammare il calendario internazionale del calcio. Secondo quanto racconta quest’oggi la Gazzetta dello Sport, verrà ribadita la disponibilità ad una ripartenza per l’inizio di giugno, con le gare delle nazionali rinviate a ottobre. In Italia, lo ricordiamo, sono necessarie 15 date tra campionato e Coppa Italia, più sette per le competizione UEFA.

MARTEDÌ 31 MARZO

22.59 – Nota AIC dopo la riunione coi club di A: “Nei momenti di difficoltà ognuno deve fare la sua parte” – Nella giornata di oggi si è tenuta la settimanale riunione del Direttivo dell’AIC e, di seguito, con i rappresentanti e capitani di Serie A. Il momento è delicato e le recenti dichiarazioni del Ministro Spadafora lasciano presumere ancora qualche settimana di chiusura attività. In quest’ottica, e alla luce dell’accordo tra i calciatori della Juventus e la società, si è discusso della conclusione giocata dei campionati e delle eventuali tempistiche. (Clicca qui per la leggere la nota AIC)

20.41 – Oggi riunione della Liga: porte chiuse ed estate densa, ma finire il campionato è d’obbligo – Nella giornata di oggi, informa il Mundo Deportivo, la Liga si è riunita nelle sue principali componenti per discutere degli scenari futuri. E secondo il quotidiano, l’idea è una e una soltanto: finire, in qualunque modo, il campionato. Real Madrid, Barcellona e tutte le altre devono giocare ancora 11 giornate e nonostante l’idea di qualcuno di rendere nulla l’attuale stagione, la federazione ha chiara in testa la strada: priorità alla salute, ma quando le condizioni lo permetteranno si tornerà in campo. Magari a porte chiuse, magari intasando giugno e luglio di partite ogni 2-3 giorni.

20.21 – Vertice Lega Calcio-AIC rimandato a domani – Il vertice fra la Lega Serie A e l’AIC, inizialmente previsto per il tardo pomeriggio di oggi, secondo Sky Sport è stato rimandato di qualche ora e avrà così luogo nella giornata di domani. Nel pomeriggio di oggi sono comunque andati in scena diversi contatti telefonici singoli fra le parti, mentre domani si cercherà di tirare le fila soprattutto per quanto riguarda il possibile congelamento degli stipendi dei calciatori dei 20 club di Serie A.

18.14 – Il bollettino odierno della Protezione Civile: 756 morti e 3.815 casi in più in 24h – La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale della giornata odierna. I contagiati per COVID-19 salgono a quota 75.528, con un incremento di 1648 unità rispetto alle ultime 24 ore. I decessi, in totale, sono 11.591, di cui 812 nelle ultime 24 ore. Sono 14.620 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1590 in più di ieri, numero più alto dal momento dell’emergenza.

16.52 – Torino, Cairo: “Secondo me il campionato è finito e lo Scudetto non va assegnato” – “Il campionato di calcio secondo me è finito e lo scudetto non va assegnato”. A dirlo, ai microfoni di “Radio 1′, il presidente del Torino Urbano Cairo che nel corso dell’intervento s’è espresso anche sul taglio degli stipendi dei calciatori in questo momento di emergenza: “Ci deve esser un contributo di tutti per uscire da questa situazione e ripartire. Sono molto fiducioso sulla possibilità di trovare un accordo con i calciatori”.

16.08 – Lazio, Tare: “Sembra un film horror. Taglio stipendi? Presto lo faremo anche noi” – Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha rilasciato la seguente intervista a Sport1. Il primo tema toccato è quello inerente alla possibilità di tagliare gli stipendi dei giocatori per far fronte all’attuale emergenza: “Dobbiamo ancora pensarci. I nostri calciatori sono in contatto tra loro, ma non hanno ancora parlato di questa situazione. Ma posso immaginare che ben presto taglieremo gli ingaggi anche noi”.

15.45 – Nuovo confronto tra federazione e UEFA mercoledì – La UEFA ha invitato i segretari generali delle sue 55 associazioni affiliate per una video conferenza in programma mercoledì. Questo per fare il punto della situazione e discutere dell’eventuale riprogrammazione delle partite in calendario. Il meeting, si legge, esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club, oltre a discutere di questioni come i contratti dei giocatori e i trasferimenti.

15.02 – Il Barcellona si taglia lo stipendio del 70% – Arriva anche il comunicato del Barcellona, dopo quello di Leo Messi che aveva annunciato la decurtazione del 70% degli stipendi della squadra. “Il Consiglio di Amministrazione del Barcellona, i membri dello staff di tutti gli sport professionistici e la maggior parte della squadra di basket hanno raggiunto un accordo per ridurre i loro salari fintanto che lo stato d’allerta sarà prolungato a causa del COVID-19. Nel caso della prima squadra di calcio la riduzione sarà maggiore del 70%, inizialmente proposto dal club. Questo ulteriore contributo da parte del personale, oltre al contributo che il club fornirà, garantirà di garantire il 100% dei salari a tutto il personale non sportivo, che sarà sotto ERTE questa settimana. Il club vuole ringraziare il coinvolgimento dei suoi atleti professionisti, in una situazione eccezionale come quella generata da questa emergenza sanitaria”.

14.17 – Le nuove date per i Giochi Olimpici – Il CIO ha reso note le date dei nuovi Giochi Olimpici dopo la decisione di rinviarli a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel 2021, le Olimpiadi si terranno sempre a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto. I Giochi Paralimpici, invece, saranno celebrati dal 24 agosto al 5 settembre 2021.

13.03 – La Serie A chiede stop stipendi fino a fine emergenza – “L’interruzione dei pagamenti degli stipendi dei calciatori fino alla fine dell’emergenza”: stando a quanto raccolto da Sky, è questa la richiesta fatta, pochi minuti fa, dalla Lega Serie A all’Associazione Italiana Calciatori, che ora provvederà a recapitarla agli atleti. La proposta, come detto, è l’ultimo tentativo in ordine di tempo da parte dei club di massima serie, che in serata “incontreranno” il sindacato dei calciatori, in call conference, a partire dalle 19.