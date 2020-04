LIVE TMW – Urgence coronavirus, Gravina ne change pas de cap et a trois points cardinaux

Le sport au temps du Coronavirus. Le football italien travaille à prévoir tous les scénarios futurs, dans le but de terminer la saison interrompue par la pandémie, lorsque cela est possible. Il vise également à réduire les salaires des footballeurs. Évidemment, tout dépend du développement de l’urgence. Voici toutes les mises à jour en temps réel.

10h55 – Vous jouez loin de Milan? D’accord pour les équipes – L’Inter et Milan, après une réunion virtuelle tenue hier pour parler du nouveau San Siro, ont donné le feu vert à la possibilité de jouer la deuxième moitié de la saison même loin de la Meazza et du Nord pour améliorer les conditions de sécurité qui viennent en premier . Toute solution viendra de la FIGC et la Ligue sera acceptée. Pour le signaler, c’est La Gazzetta dello Sport.

10.31 – L’hypothèse du “petit monde” émerge dans trois villes – La date de la reprise de la formation doit fixer le gouvernement, mais les propos d’hier du ministre Spadafora renforcent la confiance vers le 4 mai. Le problème qui est évalué de nos jours est de nature géographique: sera-t-il possible de jouer en Lombardie? Le président fédéral et ses collaborateurs évaluent également cela: l’idée d’un petit championnat du monde refait surface, qui se jouera dans trois ou quatre villes non loin de là où la propagation du virus est faible.

9.25 – Hypothèse de double redémarrage: coupelles en parallèle ou en blocs – La Ligue de Serie A, selon ce que le Corriere dello Sport révèle aujourd’hui en kiosque, a défini deux hypothèses de calendrier en cas de redémarrage du mouvement du football professionnel en Italie: une en cas de départ parallèle de tournois et coupes nationales, un en cas de blocages, puis d’abord les championnats puis en août les coupes. Départ commun, les 27 et 28 mai avec les demi-finales de la Coupe d’Italie, tandis que la date de la finale de la Ligue des champions changerait: le 8 août dans le premier cas, voire 29 dans le second. Le calendrier de la Serie A change également, mais il recommencerait toujours à partir du 27e jour, le 31 mai: dans la première hypothèse d’affectation du Scudetto le 2 août, dans la seconde, le combat se terminerait le 26 juillet, avec la finale de la Coupe d’Italie prévue pour le 1er août.

8.40 – Hier première clarification Malagò-Gravina – Le Corriere dello Sport raconte aujourd’hui la clarification qui a eu lieu hier entre le président du CONI Giovanni Malagò et celui de la FIGC Gabriele Gravina, qui n’a pas bien pris les propos de l’ancien sur le comportement du football face à l’urgence du Coronavirus. Un coup de téléphone tôt le matin qui n’a pas changé la donne: la dissidence reste totale. La stratégie FIGC continuera de tourner autour de trois points fixes. Premièrement: lorsque le gouvernement rouvre le pays, le football redémarre. Deuxièmement: nous recommençons avec les autres fédérations européennes. Troisièmement: les championnats sont terminés, même si c’était pour les disputer à l’automne.

JEUDI 16 AVRIL

21h50 – Il n’ira pas au-delà du 31 août pour l’achèvement des coupes – D’autres nouvelles concernant les coupes européennes. Selon les rapports Sky, l’UEFA a fixé une date limite pour la conclusion des coupes européennes 2019/20 et est le 31 août. Des rumeurs sont déjà venues d’Angleterre sur les finales de la Ligue des champions (29 août) et de la Ligue Europa (26 août). Rien d’officiel pour l’instant, en attendant le Comité exécutif de l’UEFA qui se réunira le 23 avril.

20h55 – Spadafora: “Date du 4 mai pour les formations à confirmer” – Vincenzo Spadafora, Ministre des Politiques de la Jeunesse et des Sports, analyse la date de la reprise de la formation indiquée en Serie A, les quatre jours dans un message sur Facebook: “La date que j’ai toujours indiquée, celle du 4 mai, est une date que nous devrons confirmer dans les prochains jours où nous aurons la certitude que ce sera possible, c’est une date que j’espère pouvoir maintenir, mais c’est une date qui concerne exclusivement la formation à huis clos “.

19.33 – L’UEFA pense au 29 août pour la finale L’UEFA étudie les solutions possibles pour compléter les coupes européennes. Selon ce que rapporte le Telegraph, les dates des finales auraient été prises en considération: le 29 août l’acte final de la Ligue des champions, prévu à trois jours de celui de la Ligue Europa. Les quarts de finale se joueraient cependant les 28 et 29 juillet. Mais d’abord, il y aura une ronde de 16 tours à compléter, avec quatre matchs programmés. Rappelons que le 23 avril, il y aura une vidéoconférence du Comité exécutif de l’UEFA pour faire le point sur la situation.

18.26 – Le Bulletin de la protection civile – la Protection civile a publié des données pour les dernières 24 heures. Les nouveaux cas de contagion au COVID-19 sont de 3 786, avec une augmentation des positifs de 1 189 personnes par rapport à hier (dans l’ensemble, les positifs en Italie sont actuellement de 106 607). Au cours des dernières 24 heures, 535 personnes touchées par COVID-19 sont mortes, pour un total de 22 170 décès depuis l’épidémie. Plus de deux mille personnes se sont rétablies le dernier jour, 60 mille tampons effectués en 24 heures.

La baisse du nombre de patients en USI se poursuit: il y en a actuellement 2936, -143 par rapport à hier. “Un si petit nombre de patients en USI n’était plus là depuis le 21 mars”, a déclaré le chef de la protection civile, Angelo Borrelli. Sous les données.

Actuellement positifs: 106 607 (+1 189)

Décédés: 22170 (+525)

Déchargé / Guéri: 40 164 (+2072)

Patients en soins intensifs: 2 936 (-143)

Tampons: 1.178.403 (+60.999)

Nombre total de cas: 168 941 (+3 786, + 2,3%)

18.20 – FIGC, championnats des jeunes suspendus définitivement – Par le biais de son site officiel, la FIGC a annoncé la décision de “suspendre définitivement la tenue du Championnat national de printemps organisé par la Division de football féminin et les Championnats et tournois de la jeunesse suivants organisés par le Secteur jeunesse et école, prévus pour la saison sportive 2019 / 2020: puis des moins de 18 ans pour descendre “. Par conséquent, les championnats Berretti, Primavera 1 et Primavera 2 ne sont pas encore suspendus.

16.57 – L’alarme FIFPro – Le coronavirus menace l’existence du football féminin. C’est l’alarme lancée par le dernier rapport FIFPro, l’Union mondiale de football. En particulier, étant un mouvement en pleine évolution, l’arrêt de l’économie mondiale imposé par la pandémie met en péril sa transformation, toujours en place, en une activité stable et rentable pour les entreprises concernées. En outre, le football féminin ne serait pas en mesure actuellement de garantir les mêmes mesures de sécurité que celles en cours de préparation pour les hommes au niveau mondial.

16.21 – Qatar 2022: ouverture des chantiers – Les responsables de la FIFA sont préoccupés par ce qui se passe au Qatar ces jours-ci, un pays qui accueillera la Coupe du monde en 2022. En fait, sept usines sont en construction qui accueilleront l’événement et même de nos jours le travail n’a pas cessé.

15.42 – Urgence coronavirus. Réunion de l’UEFA le 23 avril: hypothèses de reprise – Le 23 avril est peut-être le bon jour pour savoir quand le football reprendra. En effet, le comité exécutif de l’UEFA se réunira jeudi prochain et une décision finale sur la manière de reprendre les compétitions pourrait arriver, avec les hypothèses bien connues toujours sur la table: redémarrage en bloc avec les championnats avant les Coupes ou en parallèle.

14h52 – Chef de la commission médicale FIGC: “Dans le protocole écouvillons et tests sérologiques pour les joueurs et le personnel” – Paolo Zeppilli, chef de la commission médicale de la FIGC, a accordé une interview aux microphones de “Rai News” pour parler du protocole élaboré hier en accord avec la FIGC concernant le retour des équipes sur le terrain: “Nous – a-t-il dit – n’avons que préparé un protocole de retour pour garantir le maximum de sécurité possible à l’équipe de l’équipe, le minimum nécessaire pour reprendre l’entraînement. Mais ce n’est pas nous qui décidons de retourner sur le terrain “. (Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité!)

14:17 – En France tous les championnats non professionnels annulés – Le Comité Exécutif de l’Association Française de Football, réuni aujourd’hui, a décidé de mettre fin à toutes les ligues, districts, championnats nationaux 3, nationaux 2, D2 féminins et futsal et championnats nationaux juniors (féminins et masculins).

13.48 – Urgence contre le coronavirus, Portugal: le sport réduit les salaires des joueurs de 40% – Fonds de licenciement pour presque tous les employés et salaires réduits de 40% pour les joueurs. Ce sont les mesures décidées par le Sporting Lisbon au Portugal pour donner un souffle à ses finances déjà fragiles, encore affectées par la pandémie de coronavirus. Les mesures de “suspension temporaire” ou de “réduction du temps de travail” concernent 95% des salariés, a annoncé le club de Lisbonne dans un communiqué publié hier par la Bourse. Les salaires des membres du conseil d’administration sont réduits de moitié.

12.49 – Serie A, la Ligue attaque Malagò: “Surpris par la légèreté et l’ingérence du président du CONI” – La Lega Serie A – lit une déclaration – exprime sa stupéfaction devant la légèreté et l’ingérence du président des Coni Giovanni Malagò dans la description, dans une interview accordée à Corriere dello Sport, des relations entre la Lega elle-même et les titulaires de droits de télévision . (Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité!)

12.22 – Attaque du professeur Castellacci: “FIGC, comment les médecins suivront-ils ce protocole?” – Dans la réponse et la réponse faites avec le journal ‘Libero’, Castellacci (ancien médecin de l’équipe nationale, actuellement président de l’association médicale italienne de football) a exprimé certaines inquiétudes concernant les directives qui ont émergé hier de la FIGC: “Un maxi retrait est prévu pour chaque équipe, des centres sportifs avec quartiers invités seront nécessaires: entre 60 et 70 personnes entre les joueurs et le personnel, autant de salles seront nécessaires; puis des douches différenciées, sauf si vous les prenez dans la salle; des salles aseptisées avant et après l’entraînement seront obligatoires, avec probablement du personnel externe qui devra y faire face et également soumis aux contrôles. Ensuite, il y a les tests de pré-retrait, il faudra effectuer des contrôles sur tous. Écouvillons tous les 4 jours, analyses supplémentaires pour ceux qui ont été positifs puis récupérés pour comprendre si le virus a affecté l’organisme et lui a donné une bonne forme physique. Et tous ceux qui doivent le faire? Le médecin de l’équipe. ” (Cliquez ici pour lire l’intégralité de l’actualité!)

11h55 – Espagne, la RFEF a décidé: la Copa et la Liga décisives pour les places en Europe en cas d’arrêt définitif – La Fédération espagnole de football (RFEF) est convaincue de la reprise des compétitions, mais aurait déjà préparé les critères de classement pour les prochaines coupes européennes. Si l’UEFA demande de spécifier les équipes qualifiées, sans pouvoir mettre fin aux compétitions, la priorité sera donnée aux résultats obtenus en Liga et Copa del Rey. Ainsi, pour le moment, les quatre premiers de la ligue (Barcelone, Real Madrid, Séville, Real Sociedad) iraient en Ligue des champions, tandis que l’Atletico Madrid, Getafe et Athletic Club (finaliste de la Copa del Rey avec la Real Sociedad) ils joueraient la Ligue Europa.

10.44 – De l’Inter et de Milan à la Juventus et à l’Atalanta: ils pouvaient tous jouer sur un terrain neutre – La presse aujourd’hui en kiosque fait le bilan de ce que sera la reprise du football italien. Il se jouera sans fans, à huis clos. Attention cependant aussi à la géographie de la prochaine Serie A et à la cascade des autres catégories. Pendant ce temps, pour le vol supérieur, vous pourriez ne pas jouer dans des stades comme Milan, Brescia, Bergame et Turin. C’est un sujet qui sera également abordé dans les semaines à venir, avec la possibilité que les matchs ne soient pas joués à San Siro, au Stadium, etc., même à huis clos.

10.21 – Reprise du football, à risque de VAR et de technologie de ligne de but. Les courses en Lombardie sont en jeu – Aujourd’hui en kiosque Tuttosport fait le point sur la reprise du championnat et explique que le protocole qui sera utilisé pour les joueurs et pour tous les membres du personnel sera également mis en œuvre pour les arbitres. Tous pouvaient aller en retraite à Tivoli. Cependant, le VAR mais aussi la technologie de la ligne de but restent à risque au cas où vous décideriez de jouer sur des terrains neutres dans des stades qui ne l’ont pas. En effet, la FIGC envisage de ne pas jouer dans les zones les plus à risque d’infection comme la Lombardie et Turin.

10.07 – Reprise du football en neuf points: avant le départ définitif il y aura un nouveau protocole – La Gazzetta dello Sport indique les neuf étapes qui sépareront les prochains jours de travail de la reprise du football italien. Le protocole arrivera bientôt, rédaction finale la semaine prochaine. Ensuite, le gouvernement évaluera s’il faut donner le feu vert, à suivre, en cas d’accord, un double examen de l’écouvillon. Quatrième point: autres tests avec groupes différenciés, cardiaque et pulmonaire. Récupération échelonnée entre A, B et C, centre sportif fermé avec l’équipe réunie sans contact avec l’extérieur. Septième point: au cours de la première semaine de travail, au moins un mètre de distance entre les protagonistes. A suivre, l’entraînement à pleine capacité et enfin un nouveau protocole avec de nouvelles règles pour le retour aux matchs.

09.45 – Malagò: “Confusion et conflits, le football ne va pas. Vous surfez à vue” – “Un débat extrêmement confus et très conflictuel est en train de se produire qui ne peut pas mener à quelque chose de bon.” C’est ainsi que Giovanni Malagò, président du CONI, s’exprime au Corriere dello Sport pour analyser les enjeux actuels à 360 degrés, à partir de la reprise possible et possible du championnat: “Sans vouloir polémique, pour l’amour du ciel, je me serais enfermé dans un le Federcalcio, la Ligue des A, les Assocalciatori, les entraîneurs, les télévisions et les organisations internationales, la Fifa et l’Uefa, et je ne les aurais pas laissés sortir avant d’avoir produit un document partagé. La même chose pour B et Lega Pro ” .

JEUDI 16 AVRIL

23h52 – Allemagne, le sport s’est arrêté jusqu’au 31/08. Exemption pour le football? – Arrêtez tous les événements sportifs jusqu’au 31 août en Allemagne. La décision a été prise par le gouvernement allemand, mais en ce qui concerne la Bundesliga, il pourrait y avoir une exception, étant donné que l’élite espère pouvoir recommencer au milieu du mois prochain mais à huis clos.

23.23 – Samp, Yoshida, Vieira et Askildsen sont de retour. Maintenant en quarantaine – Il est temps de retourner à la maison Samp. En attendant de savoir quelles seront les dates de tournage, Maya Yoshida, Ronaldo Vieira et Kristoffer Askildsen sont de retour à Gênes. Les trois éléments de l’équipe de Claudio Ranieri avaient préféré passer la période d’isolement chez eux respectivement en Angleterre et en Norvège.

Comme prévu, les joueurs sont rentrés dans la capitale ligure, les deux premiers de Southampton et le jeune milieu de terrain d’Oslo via Francfort. Maintenant, selon le protocole médical, la période de quarantaine de deux semaines a commencé pour les trois.

22h35 – Le football reprendra-t-il de la Coupe d’Italie et non de Serie A? – Une idée, celle rapportée par repubblica.it, définie comme très concrète. La Lega Serie A, lors d’un conseil technique de ces dernières heures, a évoqué l’éventuelle reprise de l’ouverture du championnat à une hypothèse jamais redoutée jusqu’à présent: recommencer avec le football joué depuis les deux demi-finales du retour de la Coupe d’Italie, Juventus-Milan et Napoli- Inter.

Une solution qui permettrait aux dirigeants du ballon de gagner du temps et de prendre quelques jours de plus pour mieux analyser l’évolution de l’infection Covid-19. De plus, ce serait une façon de décréter les deux finalistes d’une compétition qui risqueraient autrement de ne pas être rejoués. Dans le même temps, nous lisons, cette idée ferait plaisir au ministre des Sports Spadafora, car elle garantirait le premier événement de football post-pandémique à Rai (titulaire des droits de compétition). Une idée qui en somme fait appel à beaucoup et ne semble pas avoir d’obstacles “politiques”, aussi parce qu’elle permettrait, comme évoqué plus haut, de gagner du temps (surtout si s’ajoutaient la finale et les récupérations de la 25e journée).

21.37 – Rome, Fienga: “Faire l’hypothèse d’une récupération progressive et normale” – Le PDG de Roma Guido Fienga il a parlé à l’Agence SIR en se concentrant également sur la reprise possible du championnat: “Je crois que supposer une reprise progressive est normal et nécessaire. Après six semaines de quarantaine, après avoir effectué les vérifications nécessaires tant sur les joueurs que sur leurs familles, je pense que nous pouvons faire l’hypothèse d’une reprise progressive dans notre centre sportif. Nous attendons des indications des autorités compétentes sur la reprise des compétitions mais entre-temps déjà une reprise de la formation serait importante. En outre, l’objectif doit être de revenir, même progressivement, à la normalité, en gardant à l’esprit la prudence, mais aussi sans craintes excessives. Attention, je ne veux pas dire qu’il faut recommencer à tout prix en sacrifiant tout et tout le monde sur l’autel du football, et Rome a montré combien il est important de se concentrer sur la prudence et la prévention: il faut faire les choses avec prudence, sans pour autant tomber dans la “dépendance” de l’urgence “, un état d’esprit qui, s’il n’est pas maîtrisé, risque de tout arrêter”.

20.48 – Confirmation attendue également pour Dybala – Bonne nouvelle à la Juve. En fait, dans l’après-midi, le club de la Juventus a annoncé le double tampon négatif de Blaise Matuidi et Daniele Rugani. Selon Sky Sport, la nouvelle de la reprise de Paulo Dybala devrait également arriver dans les prochaines heures. Joya avait déjà testé négatif sur le premier écouvillon.

19.48 – Parme baisse les salaires, Faggiano: “L’équipe a compris immédiatement” – S’adressant aux microphones de Sky Sport, le directeur sportif de Parme Daniele Faggiano il a eu l’occasion de publier une série de déclarations sur la situation d’urgence actuelle et la décision du club des Croisés de réduire les salaires des joueurs pour avril. Ce sont les mots du manager: «Je tiens à préciser que je ne devrais pas parler, mais l’ensemble du groupe, y compris le personnel et l’entreprise. Je pense que nous avons évolué positivement, l’équipe a immédiatement compris la situation car nous avons affaire à des enfants consciencieux C’était un problème qui est tombé du ciel. Les garçons ont compris. C’était quelques jours parce que parler par conférence téléphonique n’est jamais facile et nous avons parlé à beaucoup de gens. Les joueurs ont cependant fait leur choix, et je pense prendre cette mesure pour indiquer clairement qu’il y a aussi un homme derrière le joueur “.

18.01 – Bulletin d’aujourd’hui de la Protection civile – Le rendez-vous habituel avec le bulletin quotidien de la Protection Civile a fait connaître les données relatives aux dernières 24 heures. Il y a 2 667 nouveaux cas de contagion à COVID-19, avec une augmentation des cas positifs de 1 127 personnes. Au total, il y a actuellement 105 418 Coronavirus positifs en Italie. Les décès survenus au cours des dernières 24 heures sont 578 962 récupérés pour un total de 38 092 récupérés depuis le début de l’épidémie. 3 079 personnes sont actuellement en soins intensifs, 107 de moins qu’hier.

16.32 – Protocole de redémarrage: la FIGC recommande un retrait fermé et un redémarrage à trois vitesses – Sur son site officiel, le FIGC a annoncé le protocole que les équipes de Serie A devront suivre une fois qu’une date de redémarrage aura été identifiée: “À titre préliminaire, les travaux de la Commission recommandent la clôture du retrait au moins pour la première période de formation (modèle de préparation estivale), préparatoire à la reprise complète de l’activité et sous la supervision du médecin social et / ou du médecin d’équipe La retraite sera précédée d’un dépistage (72-96 heures avant le début) auquel l’ensemble du «groupe d’équipe» devra se soumettre. en plus d’effectuer le test moléculaire rapide et le test sérologique (avec le type qui sera indiqué par les autorités compétentes), ils nécessitent des antécédents médicaux précis, une visite clinique (évaluation de tout symptôme et mesure de la température corporelle) et instrumentale et le sang, cependant, sur la base des contributions de la FIGC elle-même qui, pour faciliter l’exécution de toutes les procédures de dépistage et encourager une meilleure organisation logistique, à condition que la possibilité de recommander un redémarrage à trois vitesses puisse être envisagée: priorité à la Serie A, puis continuer avec la Serie B et la Serie C. Le lieu d’entraînement doit évidemment être aseptisé (c’est-à-dire par emplacement à la fois le Centre sportif et gymnases, vestiaires et hôtels si les clubs n’ont pas leur propre lieu pour la retraite). Le protocole se concentrera ensuite sur la gestion de la retraite avec une attention particulière aux différentes activités de formation et sur l’organisation pour l’utilisation des différentes structures, y compris la salle médicale et de physiothérapie. Avec la contribution du responsable médical de La Haye Angelo Pizzi, les prescriptions seront également appropriées pour les arbitres, en gardant à l’esprit les spécificités de la catégorie “.

16.09 – La discussion entre la FIGC et le comité scientifique est terminée – La rencontre entre les sommets fédéraux et les experts désignés par le gouvernement, le célèbre comité scientifique chargé de trouver un protocole définitif pour la reprise du football professionnel, vient de s’achever. Le communiqué de presse de la FIGC est attendu sous peu, alors que le Conseil de Ligue de Serie A a commencé.

15.33 – Parme, les joueurs et le staff “coupent” le mois d’avril: le communiqué de presse du club – Après la Juventus, Parme est le deuxième club de football en Italie à annoncer officiellement une réduction des engagements pour toute l’équipe, avec un accord conclu à ces heures et annoncé sur son site officiel. Une décision prise à l’unanimité avec ses près de 40 membres des joueurs et du staff, qui ont choisi d’abandonner le mois d’avril avec une grande disponibilité, passant des paroles aux actes. Concernant le thème du “seuil de rémunération annuel minimum”, à partir duquel commencera l’application de la réduction des salaires, le club informe que seuls quelques membres du personnel technique relèvent de ces paramètres, pour le reste tous les membres ont donné plein volonté de couper.

15.05 – Brescia, Cellino: “Si vous avez besoin de sauver le football, je vais en Serie B et je ne poursuis personne” – Animateur de Radio24, le propriétaire de Brescia Massimo Cellino a déclaré à propos de la reprise possible de la Serie A: “La FIFA dit de mettre fin ici, CONI dit de mettre fin ici, la FIGC me rappelle plutôt notre gouvernement, elle crée beaucoup de commissions mais c’est juste de la politique et de la bureaucratie. C’est une tragédie dont nous plaisantons tous, je vis à Brescia et je souhaite que vous ne viviez jamais Covid-19, dans le reste de l’Italie, ils ne s’en rendent pas compte. Je ne vais pas en Serie B bon sang, j’y vais demain matin, me cacher derrière les problèmes économiques c’est mal, la société de football est comme toutes les autres, mais dans le système mondial c’est la seule capable de récupérer et de recommencer sans demander d’aide à personne.

14.39 – Communiqué de presse de la Juventus: Rugani et Matuidi récupérés. La double vérification a échoué – Daniele Rugani et Blaise Matuidi ont effectué, conformément au protocole, la double vérification avec des tests de diagnostic (écouvillons) pour le coronavirus-Covid 19. Les tests – rapporte la note officielle de la Juventus – ont donné un résultat négatif. Les joueurs se sont donc rétablis et ne sont plus soumis au régime d’isolement des maisons.

12.43 – Juve, bonne nouvelle: Dybala et Rugani négatifs après le premier tampon. En attendant la seconde – Une première bonne nouvelle est arrivée, au moins pour deux des trois joueurs de la Juventus testés positifs pour COVID-19: Paulo Dybala et Daniele Rugani – rapporte La Gazzetta dello Sport – étaient négatifs pour le premier tampon de contrôle, attendent maintenant le résultat du deuxième , ce qui se fait en quelques jours, pour pousser un soupir de soulagement. Rugani a été le premier joueur de Serie A: il a été testé positif le 11 mars. La Juve espère maintenant que le même processus se produira également pour Blaise Matuidi, troisième joueur de l’équipe infecté par le coronavirus.

11 h 50 – Urgence liée au coronavirus. Communiqué MLS: “Il est peu probable que la saison reprenne à la mi-mai” – Major League Soccer prêt à jeter l’éponge devant le Coronavirus. Dans un communiqué de presse, en effet, la MLS admet que l’idée de “reprendre la saison à la mi-mai est malheureusement peu probable”. L’objectif reste de jouer le plus de matchs possible, mais la possibilité de réduire le nombre de jours après la suspension du 19 mars n’a pas été exclue. Entre-temps, la fermeture de tous les centres sportifs et camps d’entraînement jusqu’au 24 avril a été ordonnée, mais l’interdiction devrait être prolongée de quelques semaines.

11.10 – Comment redémarrera le football? L’UEFA pense à 4 hypothèses pour la Ligue des champions – Non seulement le championnat de Serie A. La Gazzetta dello Sport fait également le point sur la situation de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. En particulier, quatre scénarios pour le premier: le compléter en version complète (17 jeux), ou en version réduite (dans ce cas les courses seraient de 11). Ensuite, il y a les quatre derniers dans un seul siège ou les huit derniers dans un seul siège: ils ne raccourciraient pas beaucoup le calendrier, mais résoudraient le problème des voyages. Et les champions du futur? L’UEFA ne peut pas obliger des associations individuelles à terminer la ligue, mais peut refuser l’admission à des équipes de pays qui ne les ont pas terminées.

10h40 – Gravina parle: “Nous mettrons fin au championnat” – Interviewé par Repubblica, le président de la FIGC est revenu prendre la parole. Il n’y a pas d’alternative pour terminer la saison 2019-2020, et l’idée de jouer à tous les jeux du Sud ne peut être exclue: “C’est une possibilité”. Quant au timing, Gravina a exclu l’existence d’un délai de reprise: il est également possible de recommencer en septembre et de terminer en novembre. Dans ce cas, l’hypothèse est de disputer le prochain championnat de l’année civile 2021, mais un accord international est nécessaire, faute de quoi une solution devra être trouvée pour l’achever d’ici mai. Enfin, sur la petite table, “j’apprécie la position de la Juve, je pense aussi qu’il va gagner sur le terrain”.

8.40 – Aujourd’hui réunion FIGC et comité scientifique et technique – Le football italien étudie la manière de recommencer. Une réunion entre les sommets fédéraux et les experts nommés par le gouvernement aura lieu aujourd’hui: un protocole définitif est attendu. Sur la table, la possibilité d’une maxi-retraite de plus de 3 mois, qui devrait impliquer près de 1 500 personnes rien que pour le maximum de championnat. Deux limites: les quelques écouvillons et la difficulté pour de nombreux clubs d’héberger leurs employés dans le centre sportif. Une autre rencontre de l’UEFA: un sommet qui devrait définir, toujours grâce aux experts du secteur, la voie à suivre pour la reprise des coupes européennes.

00.14 – Urgence contre le coronavirus, sous-ministre de la Santé: “La reprise du football aujourd’hui est peu probable” – “Malheureusement, je pense qu’un championnat de football en ce moment, avec les stades ouverts et une épidémie en cours, est tiré par les cheveux …”. Ainsi le vice-ministre de la santé, Pierpaolo Sileri, lors de la retransmission de Rete4 “Fuori dal Coro”, a évoqué la possibilité d’une reprise du championnat de football.

MERCREDI 15 AVRIL

23.43 – Angleterre, l’EFL est d’accord avec l’association pour réduire les salaires jusqu’à 25% – La Ligue anglaise de football et l’Association des footballeurs professionnels ont conclu un accord pour la réduction des salaires des membres: chaque joueur de League One et League Two sera réduit jusqu’à 25% de leur salaire, alors que jusqu’à 30% avaient été évoqués. L’accord stipule également que toute personne qui gagne moins de 2 500 £ recevra son plein salaire. Toute réduction ne conduira pas à gagner moins que cette somme. L’accord sera déjà en vigueur le mois en cours et se concentrera sur le moyen et long terme. Les clubs de championnat prendront des décisions individuelles concernant toute réduction.

22.22 – AIC, Calcagno: “Je ne veux même pas penser à un arrêt définitif des championnats, ça ferait du mal à tout le monde” – “Nous devons aider les ligues mineures, comme C et D. Je ne veux même pas penser à un arrêt définitif des championnats, ce serait un énorme dommage pour tout le monde” Ainsi, le vice-président de l’AIC, Umberto Calcagno, s’adressant exclusivement à Sportitalia: “Le dossier salarial de la Juventus ne peut pas être un modèle unique pour tout le monde. Nous travaillons sur la phase 2 depuis un certain temps mais nous devons travailler sur les règles pour recommencer en toute sécurité.” Je suis vraiment effrayé par l’idée de ne plus repartir cette saison “.

21h55 – Football féminin, la FIGC suspend toutes ses activités jusqu’au 3 mai prochain – Nouveau report pour les matchs de Serie A TIMVISION, Serie B, Primavera Championship et Coppa Italia TIMVISION. À la lumière du dernier décret du président du Conseil des ministres sur l’urgence du coronavirus, la division du football féminin a en effet communiqué – et prévu avec une disposition particulière – la suspension de tous les matches programmés pendant toute la durée de validité des dispositions du décret du Premier ministre du 10 avril et, en tout cas, jusqu’à ce que les dispositions étatiques changent de même.

20.59 – Urgence coronavirus. Cyclisme, Tour de France reporté: il aura lieu en septembre – Le Tour de France a été officiellement reporté par ses organisateurs. La Grande Boucle devrait donc être courue en septembre avec un départ prévu le 29 août et une arrivée le 20 septembre.

19.20 – Ligue des champions, il y a maintenant l’hypothèse de la finale des huit en août – Comment pouvons-nous terminer la Coupe d’Europe si nous pouvons jouer en août? Selon la presse ibérique, il y a un plan que l’UEFA a préparé avec Eca, l’association des grands clubs, selon lequel un emplacement «neutre» est recherché, et qui offre des garanties de sécurité pour cette période, pour vous faire jouer une finale des huit de la Ligue des champions, avec tous les matchs de la partie sèche, jusqu’à la finale, qui pourraient être joués à l’emplacement choisi, ou celui choisi à l’origine, ou à Istanbul. Toutes les équipes resteraient concentrées dans ce même lieu, tout comme les opérateurs, y compris les médias. Tous seraient soumis à des contrôles de santé et à des mesures de sécurité connexes. Tout cela parce que l’UEFA veut absolument terminer ses compétitions afin de ne pas perdre l’argent des droits de télévision.

19.01 – Lecce, Sticchi Damiani demande de la clarté: “La FIGC nous indique une date finale pour le redémarrage” – En tant qu’invité de Centro Suono Sport, le président de Lecce Saverio Sticchi Damiani a évoqué l’éventuelle reprise de la Serie A: “Nous sommes en faveur de la reprise, mais seulement à risque nul. La FIGC communique-t-elle une date finale de redémarrage. Expiration du contrat? Autre obstacle à la régularité du tournoi. Il y a quelques années, avec un groupe de membres, nous avons décidé de reprendre Lecce pour sauver ce glorieux club, l’héritage de notre terre “.

18.31 – Quand recommence la Bundesliga? L’Assemblée glisse: la décision sera prise le 24 avril – Pas le vendredi 17 avril, mais le jeudi 24 avril. Con un comunicato, la DFL ha rinviato l’Assemblea Generale per – si legge – concedere ai club e alla DFL ulteriore tempo per un’ulteriore preparazione intensiva in vista delle decisioni imminenti. La Bundesliga e la Zweite Bundesliga potrebbero essere i primi campionati in Europa a ripartire con i club che hanno ripresi gli allenamenti già la scorsa settimana.

18.22 – Il bollettino della Protezione Civile: 2.972 nuovi contagi (+675 rispetto a ieri). 602 morti in 24h – La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. I nuovi casi di contagio al COVID-19 sono 2.972, con un incremento di casi positivi di +675 persone. In totale, attualmente in Italia ci sono 104.291 positivi al Coronavirus. I decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 602, sono invece 1.695 i nuovi guariti per un totale di 37.130 guariti dall’inizio dell’epidemia. Attualmente sono infine ricoverate in terapia intensiva 3.186 persone, 74 in meno rispetto a ieri.

Tutti i numeri di oggi:

Casi attuali: 104.291 (+675, +0,7%)

Deceduti: 21.067 (+602, +2,9%)

Dimessi/Guariti: 37.130 (+1.695, +4,8%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.186 (-74, -2,3%)

Totale casi: 162.488 (+2.972, +1,9%)

Il numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore è pari a 26.779.

17.45 – Le quattro tappe per il ritorno in campo della Serie A – Il calcio vuole farsi trovare pronto per poter ripartire il prima possibile e secondo Sky, sono state individuate quattro “passaggi” studiati per minimizzare i rischi legati al ritorno in campo. In primis una sorta di preconvocazione, quando i club diranno ai giocatori sparsi per l’Italia e il mondo di presentarsi al centro sportivo per i test di rito. In seguito il raduno, quando avverranno i veri e propri tamponi su staff e calciatori che dovranno stare a contatto quotidianamente. Subito dopo ci sarà l’individuazione del gruppo squadra, visto che non tutti potranno stare in ritiro, e infine l’allenamento di squadra vero e proprio.

17.10 – Ripresa campionati, la posizione del Parma – Il club manager del Parma, Alessandro Lucarelli, ha parlato così a Sky Sport: “Abbiamo iniziato, come società, a fare gli auguri a casa ai tifosi. E’ stato emozionante sentire la loro incredulità e gioia, ci ha fatto molto piacere ed è stata una cosa riuscita. È interesse di tutto il sistema calcio ricominciare a giocare ma ora dobbiamo aspettare le autorità competenti e solo dopo il loro ok riprenderemo a giocare, non serve ora litigare su chi vuole giocare o no, dobbiamo solo metterci a disposizione degli esperti”.

16.00 – La FIFA rinvia di un anno il nuovo Mondiale per Club – Secondo quanto riportato da As la FIFA avrebbe già deciso di rinviare di un anno il nuovo Mondiale per Club, dove parteciperanno i vincitori continentali delle ultime quattro stagioni. Il torneo avrebbe dovuto cominciare a giugno 2021 ma il rinvio degli Europei proprio per quel periodo costringe la FIFA a rivedere le cose.

14.51 – Il membro UEFA Christillin: “Prima la salute, poi i campionati e infine le coppe” – Evelina Christillin, membro del Consiglio dell’UEFA, s’è così espressa ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ sulla ripresa del calcio: “Dipende dalle singole situazioni, ma so che il 22 aprile ci sarà una teleconferenza con tutti i segretari federali di tutte le 55 federazioni con la UEFA ed il giorno dopo un comitato esecutivo. In questo modo si saprà ciò che è stato condiviso e deliberato con le Federazioni. C’è una road map, è il lavoro che si sta facendo in questo periodo con l’ECA e la UEFA: la priorità è la salute, poi l’inizio dei campionati ed infine concludere competizioni europee per agosto. C’è un grosso lavoro di organizzazione a monte, è qualcosa di molto complicato. Il Presidente Infantino ha affermato che ci saranno aiuti per le società che hanno avuto problemi economici in questo periodo”.

14.15 – Il Professor Rezza a TMW Radio – Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, il prof. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato dell’emergenza Coronavirus, provando a chiarire anche quanto dichiarato ieri circa una ripresa della Serie A molto lontana nel tempo: “Siamo ancora nella Fase 1, poi sarà da valutare se ci saranno le condizioni. Il problema è che è molto complicato a pensare a dei controlli. Dovrebbero effettuare dei tamponi e servirebbe un protocollo molto stretto. La vedo dura attuarlo, ma è da valutare. Sarà una decisione difficile. Non siamo noi a decidere la riapertura dopo il 3 maggio. Noi possiamo dare solo delle indicazioni su come comportarsi, riaprire ora manderebbe un messaggio di “pericolo scampato”, ma non è così purtroppo”.

13.51 – FIFA pessimista sulla ripresa delle gare internazionali – Victor Montagliani non è solo il presidente della CONCACAF. Ma è anche il numero 2 della FIFA, il vice-presidente. E in una intervista all’agenzia PA ha espresso dubbi sulla possibilità di tornare a disputare partite internazionali in un futuro immediato. “Personalmente penso che sia un po’ difficile. Non solo per una questione di salute pubblica e di differenti stadi della pandemia nei vari paesi del mondo, ma anche perché bisognerà attendere il ripristino dei collegamenti internazionali. In questo momento ritengo che i campionati domestici siano la priorità. Speriamo di ricominciare a settembre, ma ci tengo a dire che non ne sono affatto sicuro”, ha detto il vice-presidente della FIFA.

12.33 – Sottosegretario alla Salute Zampa: “Ripresa del calcio non è prioritaria” – Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, è sulla stessa lunghezza d’onda del Professor Rezza e sulla ripresa del campionato s’è espresso così: “La ripresa del calcio? Non lo vedo come dibattito prioritario – ha detto -. Capisco il fermento di ogni categoria, perché si torni alla normalità il prima possibile, ma tocca al comitato tecnico-scientifico darci le indicazioni su come e quando riaprire. Credo che si possa rinunciare ancora per un altro mese e comunque gli stadi torneranno a riempirsi solo quando saremo in sicurezza, cioè quando ci sarà il vaccino. Fino ad allora non ci sarà vita normale”.

12.05 – Malagò, stoccata alla FIGC – Intervistato da DAZN, il presidente del CONI Giovanni Malagò non ha voluto esprimere le sue idee sulla ripresa dei campionati. E ha aggiunto: “Credo che il grande errore che si possa fare è quello di intervenire in contesti e in mondi dove ci sono delle precise deleghe e rappresentanze. Tu vuoi essere il presidente di una federazione? Allora questo è il tuo momento in cui prendere decisioni”, ha detto.

10.02 – Tre date per la ripresa della A – Sono tre le possibili date per la ripartenza della Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di domani si riunirà il gruppo di lavoro UEFA, ECA e EL e anche se al momento è impossibile studiare in calendario internazionale le varie Leghe ci stanno provando e per quel che riguarda il nostro campionato le ipotesi sono 27 maggio, 31 maggio o 3 giugno. Oltre alle 12 giornate rimaste restano da mettere in calendario anche i recuperi della venticinquesima giornata, le semifinale e la finale di Coppa Italia. Il via libera verrà dato solo quando dagli organi medico sanitari ci saranno decisioni certe riguardo alle modalità della ripresa. Il via libera del Governo alla ripresa degli allenamento dovrebbe essere fissato al 4 maggio.

08.30 – Domani si riunisce la commissione medica Figc – “Tenersi pronti in caso di luce verde”. E’ questo il pensiero del presidente federale Gabriele Gravina. Ad oggi, la ripresa degli allenamenti potrebbe avvenire il 4 maggio, ma non sono escluse proroghe. Domani intanto, spiega la Gazzetta dello Sport, si riunirà la commissione medica della Figc che proverà a dare delle indicazioni per la ripresa delle sedute. Il presidente Gravina comunque è consapevole del fatto che non è detto che la ripartenza del campionato debba avvenire fra fine maggio e inizio giugno, anzi l’idea di finire fra settembre e ottobre non è del tutto tramontata.

MARTEDI’ 14 APRILE

20.32 – Cairo si schiera dalla parte di Rezza – Dopo la presa di posizione di Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, alle dichiarazioni di Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss, che si è detto contrario ad una ipotesi di ripresa delle competizioni sportive per quanto riguarda il movimento calcistico, arriva anche il pensiero di Le Caire urbain, presidente del Torino, dall’ANSA: “Ha ragione il professor Rezza, riprendere a giocare il campionato a fine maggio è impossibile. Oggi ha parlato un uomo di scienza, e ha detto una cosa che io sostengo da tempo semplicemente perchè ho una certa dimestichezza con i numeri. Con la situazione attuale, non esiste pensare a giocare tra un mese e mezzo. Purtroppo. E sottolineo il purtroppo, visto che oltre al Toruno ho la Gazzetta dello Sport e dunque avrei interesse a che si riprendesse, per motivi evidenti”

20.03 – Diaconale (Lazio) risponde a Rezza – Durante la conferenza stampa della Protezione Civile Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss, si è detto contrario ad una ipotesi di ripresa delle competizioni sportive per quanto riguarda il movimento calcistico (Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali). Attraverso l’AdnKronos Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha risposto senza mezzi termini: “Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa… esperti che sarebbero molto più utili se, invece di occuparsi di argomenti simili, trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus. Gli scienziati facciano gli scienziati e non i tifosi. Sarebbe davvero auspicabile che, invece di alimentare polemiche calcistiche di cui non si sente il bisogno, si dedicasse ogni energia alla ricerca di una cura o di un vaccino che possa arrestare il contagio”.

18.29 – Rezza (ISS): “Non favorevole a ripartenza 4/5” Giovanni Rezza, dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha commentato la possibilità di una ripresa dei campionati di calcio come le leghe professionistiche puntano ad effettuare durante la consueta conferenza stampa della Protezione Civile: “Io da romanista manderei tutto a monte (ride, ndr). E’ uno sport che prevede contatti e il rischio di trasmissione c’è. Ho letto di protocolli sanitari particolari e mi sembra un’ipotesi un po’ tirata. Se dovessi dare un parere adesso non sarebbe positivo. Poi è la politica a decidere. Questo è un mio parere personale”.

17.51 – Intesa UEFA-ECA su Coppe Cadena SER, emittente spagnola, anticipa l’accordo che sarebbe arrivato tra UEFA ed ECA sulle Coppe europee ancora da distutare questa stagione. L’intesa riguarderebbe Champions League ed Europa League da giocare a porte chiuse presumibilmente ma non sarebbe da scartare anche l’ipotesi di gara secca e di campi neutri. Per adesso si tratta di ricostruzioni, ma la sensazione è che l’intesa tra le parti riguardi il mese di agosto, con la volontà di terminare le leghe a luglio.

16.15 – Tottenham, dietrofront sugli stipendi – Il taglio degli stipendi è un argomento sentito in queste ultime settimane e il mondo del calcio sta facendo i conti coi vari provvedimenti attuati dai vari club. È il caso del Tottenham che, tramite il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato relativo alla gestione della situazione da parte della dirigenza: tutti i dipendenti riceveranno il 100% degli stipendi di aprile e maggio, mentre il consiglio riceverà una diminuzione. La decisione – si legge – è stata presa dopo le critiche ricevute direttamente dai propri sostenitori.

15.15 – Rientrati gli stranieri dell’Inter Sno rientrati tutti i giocatori che erano nei rispettivi paesi natali. Per loro li attende una quarantena di 14 giorni mentre nell’ultima settimana di aprile verranno effettuati tutti i test sanitari con le sedute che potrebbero riprendere nella prima settimana di maggio.

13.37 – Ghirelli scrive ai presidenti di C Lettera di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai club di Serie C. “Ora siamo concentrati sul decreto perché potrebbe essere importante per i nostri club. Non vi preoccupate senza motivo, nessuno deciderà cosa fare senza il giudizio di noi tutti”.

12.00 – L’idea di Ranieri: se si riparte, spazio a 5 cambi – Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ai microfoni di ‘Radio Rai’ s’è espresso questa mattina sulla ripresa dei campionati: “Giochiamo tre partite a settimana, benissimo. Allora, facciamo cinque cambi a partita così cerchiamo di aiutare i ragazzi a recuperare meglio. Perché sennò li portiamo allo stress massimo e non mi sembra il caso di portare allo stress massimo quei giocatori, e non dico soltanto i miei, che sono stati colpiti dal coronavirus”.

09.55 – Giochi Olimpici non oltre il 2021 – Intanto, in Giappone si interrogano sulla possibilità di disputare i Giochi Olimpici, nonostante il rinvio al 2021. Su questo tema, in una intervista al ‘Die Welt’, il presidente del CIO Thomas BAch è stato piuttosto chiaro: “I nostri partner giapponesi e il Primo Ministro mi hanno chiarito che il Giappone non può gestire un rinvio oltre la prossima estate. Non puoi posticipare tutto ciò indefinitamente come potresti con un torneo di tennis o una partita di calcio. Non esiste un piano di rinvio, ma sono molto fiducioso. L’OMS sostiene che la nostra scelta di rinviare tutto all’estate 2021 sia stata la migliore”

09.50 – L’ultima idea dell’UEFA: tre settimane ad agosto per completare le coppe – Sulla stessa lunghezza d’onda della FIGC anche la UEFA. L’ultima idea del presidente Ceferin, riporta il tabloid ‘The Sun’, è quella di completare le coppe ad agosto, nelle tre settimane successive alla chiusura dei campionati.

09.45 – “Appena possibile, il calcio italiano ripartirà” – Il calcio italiano ripartirà appena possibile e con questi presupposti la Lega Serie A e la FIGC affronteranno questa nuova settimana di lavori. L’ha ribadito ieri sera anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Noi continuiamo a ripetere le stesse cose, rischiamo di essere ripetitivi: i campionati di calci ricominceranno nel momento in cui ci sarà la garanzia e la tutela della saluta degli atleti e degli addetti ai lavori. Siamo in contatto continuo con il ministro Spadafora, il 15 abbiamo una riunione importante del nostro comitato scientifico federale. Comunicheremo la procedura a tutte le leghe, inizieremo a fine mese, mi auguro, i controlli e poi partirà la vera e propria proceduta di preparazione e allenamento, l’auspicio è poi ripartire con il calcio giocato”.

LUNDI 13 AVRIL