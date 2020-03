Liverani est la bonne idée de football de Lecce. Mais les buts encaissés sont maintenant un gros problème

Il a raison, Fabio Liverani, quand il dit “aujourd’hui, nous avons 25 points et nous les avons tous emmenés jouer au football”. Parce que Lecce qui serait en sécurité aujourd’hui est dans cette situation grâce aux idées de jeu impressionnées par son entraîneur et au désir de ne jamais être déformé. C’est ainsi que des résultats importants sont venus contre Turin, la Fiorentina et Naples, pour n’en citer que quelques exemples. Et probablement la bonne façon de procéder, même dans la dernière partie de la saison, est la suivante. Mais le raisonnement de Liverani doit certainement être plus large, les microphones éteints et dans les salles secrètes de la Via del Mare.

Car les 7 buts marqués aujourd’hui contre l’Atalanta peuvent, en effet, être un avertissement et pourquoi pas une inspiration pour tenter de s’améliorer encore. Développez où vous êtes plus faible. Les 56 buts encaissés dans le championnat sont en effet entachés par le résultat d’aujourd’hui, mais même sans les 7 buts d’aujourd’hui, Lecce serait toujours la pire défense de l’Italie. Derrière, il y a Gênes et Brescia, qui ont marqué 46 buts. Et ici Liverani vient toujours à la rescousse: “Nous avons beaucoup de qualités, mais la ruse et l’expérience pour comprendre le moment de la course n’en font pas partie”, pensait-on. l’entraîneur. Des mots prononcés en public, mais qui seront certainement également transmis à ses parents pour comprendre les raisons d’une seconde demi-vie vécue au coin de la rue.