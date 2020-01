Liverpool 2-0 Manchester United – Un autre désastre pour Manchester United

David de Gea 6 – Il semble que nous ayons un croisement sous la pression de De Gea à chaque match de nos jours. Combien de temps continuera-t-il à bénéficier du doute des arbitres si cela continue? A fait un bon arrêt du bout des doigts dans la seconde moitié.

Aaron Wan-Bissaka 7 – Une bonne performance de Spiderman.

Victor Lindelof 4 – Une fois encore, il semblait complètement hors de sa profondeur. Le partenariat avec Maguire ne fonctionne tout simplement pas.

Harry Maguire 4 – Le défi pathétique de Harry sur Van Dijk pour le premier but vient de résumer la différence de classe entre les deux défenseurs coûteux.

Luke Shaw 7 – De retour de blessure et demandé à jouer un rôle difficile contre Salah, Shaw s’est assez bien acquitté.

Nemanja Matic 5 – Rien à noter tout au long du match.

Fred 8 – A été le meilleur joueur de United par une marge considérable. Couvert chaque brin d’herbe et a montré le genre de passion que les fans veulent voir d’un joueur de Manchester United.

Andreas Pereira 4 – Une performance vraiment médiocre de la part de 24 ans. Manque la classe pour s’imposer dans un jeu de ce niveau.

.

Brandon Williams 6 – Un autre joueur a demandé à jouer un rôle inhabituel et n’est vraiment pas entré dans le jeu comme on aurait pu l’espérer.

Daniel James 5 – Pas le meilleur des jeux du Gallois.

Anthony Martial 5 – Encore une performance décevante de Martial. Il semble qu’il n’y ait aucune entente entre lui et ses coéquipiers et il ressemble de plus en plus à un poney à un tour ces jours-ci.

Suppléants

Mason Greenwood 5 – A eu peu de temps pour affecter le jeu

Juan Mata 5 – A eu peu de temps pour influer sur le jeu.

Diogo Dalot 5 – A eu peu d’effet sur le jeu.