Liverpool a battu Manchester United et mène la Premier League

La date du 23 Premier League un grand jeu était réservé: Liverpool, leader du classement, a été visité par Manchester United. Et, comment pourrait-il en être autrement, les Reds ont prévalu.

Le premier objectif du match était le travail de Virgil van Dijk, qui, après 14 minutes de jeu, s’est levé, l’a battu Harry maguire et dirigé 1-0. Mais Mohamed Salah il était réservé pour la fin du match, déjà en temps de remise, la finale 2-0.

De cette manière, Liverpool atteint 64 points et a pris 16 à Manchester City, son escorte et, en plus, il a un match de moins.

Sergio Romero était remplaçant dans l’ensemble des Ole Gunnar Solskjaer et n’est pas entré.