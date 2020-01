Liverpool a besoin de Manchester United pour redevenir grand …

Envoyez vos pensées à theeditor@football365.com

Liverpool est bon

Donc, en Premier League, cette équipe de Liverpool….

A perdu 1 de ses 62 derniers matchs

Sont invaincus lors de leurs 40 derniers matchs

A remporté 31 des 32 derniers matchs

Ont remporté leurs 14 derniers matchs de suite

Et dans leurs 6 derniers matchs, ils viennent de battre les équipes en 3e, 5e, 6e, 7e (deux fois) et 8e avec un score global de 12-1.

Il est peu probable qu’ils restent invaincus ou établissent un record de points sans que personne ne les pousse, mais j’ai 43 ans et c’est la démonstration de domination la plus étonnante que j’aie vue de toute équipe.

Barry (NY, NY)

Mes pensées pendant le jeu Wolves:

80 minutes: j’espère pouvoir envoyer un e-mail d’après-match pour me sentir chanceux de prendre un point. Les loups étaient formidables et méritaient tous les 3. Inquiets d’une petite faille dans l’armure.

94: Moi de peu de foi.

Aidan, Lfc (100: C’est trop bien; ai-je fait un accord avec la matrice?)

Encore une chance pour Liverpool. Plus de possession, plus de coins, plus de tirs, deux fois plus de tirs cadrés et pourtant ils ont surmonté de telles difficultés pour gagner le match.

Les loups étaient bons, mais n’appelons pas ça chanceux juste parce qu’Alisson a fait quelques arrêts.

Josh, LFC

Salut les gens,

Ça fait un moment, mais j’ai pensé à réfléchir;

Liverpool est une voiture de sport sans frein et, surtout, sans rétroviseur. C’est délicieux. Je crois que je sais où va le trophée.

Les loups étaient incroyables. Ne se dérobait à aucun tacle et harcelait ses homologues sur le terrain. Je crois que vous êtes un bon pari pour la Ligue Europa cette année, et comme Leeds, j’ai toujours eu un petit faible pour vous (c.Mick McCarthy), maintenant je pense que vous êtes prêt pour l’étape vers le haut.

Ce fut un match très équilibré jusqu’à ce que, une fois de plus, Bobby Firmino ait vu à travers la longueur d’un œil de mouche et ait tiré. Grand jeu sanglant.

Culk The Elder

Imaginer…

Imaginez un monde où Liverpool termine la saison PL 2019-20 invaincue et avec 101 points tout en conservant la Ligue des champions. Ils voudraient:

1) Faites tomber le MUFC de son perchoir en devenant le club anglais le plus performant.

2) Limiter le record de points de City à la poubelle.

3) Gagner pour la 7ème fois, et conserver, le trophée City le plus convoité (et qui n’a jamais gagné une seule fois) .. ET ..

4) Correspondant et devançant les Invincibles d’Arsenal (plus de victoires, plus de points)

Juste pour le plaisir, je pouvais remporter une victoire en FA Cup, ce qui équivaudrait aux triples ManU, mais avec une meilleure performance de la ligue. Peut-être que je deviens un peu gourmand maintenant, et que je devrais arrêter.

Il y a en fait un point sérieux à tout ce rêve et cette gaieté; il y a moins de 5 ans, les LFC étaient également des rans complets et étaient empaillés 6-1 par Stoke. Alors peut-être que tous les fans et experts OTT se lamentant sur le fait que ManU a besoin de 20 ans et de 97 fenêtres de transfert pour trier les choses doivent le freiner un peu.

Cordialement

Dave J



Lawro rit

Compte tenu du parcours remarquable de Liverpool, est-ce que ce pourrait être la seule et unique saison où Lawro prédit en fait moins de victoires pour les rouges qu’ils n’en ont réellement? Sûrement même qu’il en a eu pour quelques matchs nuls au cours des 23 derniers matchs?

Dave

Ayant remarqué que l’amour de F365 pour Lawro et ses prédictions semble avoir diminué au cours des derniers mois, j’ai décidé de le consulter et de voir à quoi ressemblerait sa table prévue. Curieusement, ses prédictions voient Man City 18 points mieux sur la première place avec 69 points sur un possible 72 et Liverpool 4 points moins bien sur 63 sur 69. Tottenham devrait cependant être à la 3e place avec 22 points de plus.

Alors, fans des Spurs? Vous avez peut-être José, mais au moins vous l’avez.

Greg (je n’ai pas vérifié, mais je suppose que les 3 points que Man City n’a pas obtenus étaient contre Liverpool…) Taunton

Liverpool a besoin d’un grand Manchester United

Je suis fan de Liverpool. Nous avons besoin que Manchester United soit à nouveau une grande équipe car cela rend le sport beaucoup plus amusant, intéressant et meilleur. J’ai lu tous leurs fans écrire avec malheur et tristesse, et c’est sûr que ça me fait sourire un peu, mais seulement parce que je sais où ils sont maintenant.

Nous avions Hicks et Gillette et c’était vraiment horrible. Comment ils se réjouissaient alors de nos souffrances. Mais voici le truc. Nous avons besoin d’eux. Ils sont le Sauron pour notre Frodon, l’Einhorn pour notre Finkle, le Garfunkel pour notre Simon, le tout pour notre chose. Nous existons parce qu’ils existent. Nos joies sont maximisées parce que nous savons que cela augmente leur souffrance. C’est du football. C’est quelque chose que vous prenez au sérieux, mais sachez que ce n’est pas grave.

Donc, pour tous les fans de Manchester United, sachez que de meilleurs jours nous attendent. Cela peut être difficile à voir, mais un jour viendra où les vitriers partiront et votre club sera à nouveau à vous. Woodword ne durera pas et Ole coulera ou nagera (je pense qu’il va bien et sa tactique redeviendra à la mode). Je pense que le fond du rock est encore loin en fonction de Liverpool après leur dernier titre, mais vous aurez de grands hauts et des bas en remontant à l’endroit où vous pensez appartenir. Profitez de la balade et ne vous comparez pas à d’autres qui ne semblent pas perdre un match, car vous continuerez à perdre des séquences où vous ne pourrez pas comprendre comment cela est arrivé. Vous aurez des courses de coupe et de fausses aubes et des poussées de titre avec des équipes défectueuses. Vous reviendrez éventuellement, j’en suis sûr, mais jusque-là, souvenez-vous de cette période car cela rendra la suite encore plus douce.

C’est du moins ce que je ressens en regardant Liverpool cette saison.

Je ne vous ai pas regretté de tout votre succès dans les années nonante et noughties et je sais que vous ne me reprochez pas vraiment le mien maintenant. C’est un beau sport et nous avons de la chance de l’avoir en ces temps sombres. Même avec l’argent et la cupidité et l’ineptie et la politique, c’est toujours le beau jeu que nous avons grandi en aimant, en jouant et en nous souciant. Même John Nic ne pouvait pas tuer la joie que je m’assois comme je le suis maintenant pour regarder Liverpool jouer aux Wolves. Je vais regarder et même si nous perdons, je me souviendrai que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi qui soutient ce grand club.

Niall, Denver

C’est sur Ole, pas sur les vitriers

Cher compilateur de boîtes aux lettres,

Quelqu’un peut-il m’éclairer? L’équipe de Man Utd coûte plus de 100 millions de livres de plus que Liverpool. Leur masse salariale est l’une des plus élevées, sinon la plus élevée du PL. Pourtant les fans se sont retournés contre les propriétaires ??? Est-ce parce qu’il est facile pour les fans de se retourner contre les propriétaires plutôt que contre les personnes vraiment fautives?

Les propriétaires ont fourni les fonds mais qui ont été mal investis par ceux qui sont responsables du recrutement, et cela inclut le manager. Man Utd, même avec son équipe actuelle, ne devrait pas perdre de matchs contre Burnley, Bournemouth, Watford, etc.. Cela dépend du manager. Un manager qui est incompétent et limité, et certainement pas à la hauteur des normes attendues d’un club de la stature d’Utd.

Mais bon, continuez de blâmer les propriétaires. Cela semble être l’option facile pour le moment.

Nizam Dorasat, fan du LFC.

Fergielicious

Cher Ed,

Pherain, JHB demande “Pourquoi est exempté de fergie?”

Je ne peux pas être d’accord avec Pherain que la disparition de Manchester United a été conçue par Sir Alex Ferguson pour accentuer ses propres réalisations, mais je ne doute absolument pas que Ferguson ne se serait pas éloigné s’il avait senti qu’un autre titre de Premier League ou une Coupe d’Europe était là pour la prise.

La froide réalité à laquelle sa congrégation doit faire face est que Fergie a saigné le travail autant qu’il le pouvait personnellement, tout en refusant simultanément de critiquer la propriété, tout en sachant exactement le poison qui se trouvait dans les graines semées.

Il était beaucoup de choses, Sir Alex, mais l’un d’eux n’était pas un imbécile, il a emballé ses affaires et a quitté la ville dès qu’il a su que la récolte à venir était forcément stérile. David Gill n’était pas un idiot non plus, il ne traînait pas après la fête pour compter combien de centimes les vitriers allaient lancer dans le bol de mendiant pour aider à tracer un chemin à travers les détritus sans l’homme principal à la barre.

Solskjaer n’a aucune garantie pour lui permettre de résister aux vitriers, Ferguson avait des charges de godet. S’il avait aimé le club autant que ses acolytes l’auraient fait croire que Fergie aurait conduit les fans à protester contre les propriétaires parasites. Dans l’état actuel des choses, sa volonté d’ignorer le sort imminent du club afin d’extraire le dernier polissage possible de sa propre réputation signifie que l’héritage de Sir Alex Ferguson est ce que vous voyez maintenant devant vous, sur les rochers, au milieu de l’épave de Manchester United .

Steve, Anfield.

Fergie n’a jamais été qu’un employé, quels que soient son statut et ses réalisations.

S’il a donné de mauvais conseils pour obtenir Moyes ou autre chose, ce n’est pas sa faute mais celle des propriétaires de Glazers (sous la direction de Woodward) qu’il a été pris au sérieux plutôt que rejeté comme il aurait dû l’être.

Quant à «laissé une équipe mince… même s’ils ont remporté le PL lors de sa dernière saison», baise-moi.

Ce n’est pas la responsabilité du manager (existant) de s’assurer que son remplaçant a tout ce qu’il peut (peut-être faire), surtout quand vous lui laissez une équipe gagnante du championnat f ** king.

La principale raison pour laquelle la position du DOF existe est d’assurer un plan à long terme quelle que soit la façon dont un manager fonctionne – et Utd met de nombreuses années à éviter cette réalité évidente (vraisemblablement) en raison de l’ego de Woodward.

Ce qui s’est passé après Fergie est à 100% la faute des propriétaires et de leurs subordonnés les plus hauts placés et les plus fiables (Woodward, liste finale).

Le gars de la boîte aux lettres précédente (désolé, trop saoul pour revenir en arrière et vous vérifier) ​​qui a admis qu’il ne s’attendait pas à ce genre d’effondrement car le fossé financier / culturel dont jouit Fergie Man Utd était tellement plus grand que celui des années 80, Liverpool avait raison son instinct – sous une propriété semi-compétente, il n’aurait jamais été plus possible que le Real ou Barcelone de tomber dans une telle crise.

Dans l’état actuel des choses, il existe un risque réel que Utd tombe dans un marasme concurrentiel à long terme (ou même permanent) et doive très rapidement réduire ses budgets. Gardez à l’esprit qu’ils n’ont remporté que 2 Coupes d’Europe de plus que le Celtic, le Steaua Bucarest et le Feyenoord (et étaient égaux à eux avant Fergie) et ne sont égaux qu’au PL Reject XI Inter Milan de Conte.

Ils ne sont pas et n’ont jamais été de vrais titans continentaux – ils n’ont été que brièvement (sous Fergie) dans la même ligue que le Real / Barca etc. de la fin des années 90 à la fin des années 00 ..

Calum, Écosse

Prochainement sur ABU365…

Aux idiots qui traînent au large de Solskjaer (et j’inclus l’équipe de rédaction F365 en cela) comme si perdre contre Burnley était la dernière goutte, que pensez-vous qui a changé?

Les blessures de McTominay et Rashford ont-elles soudainement disparu? Est-ce que Pogba a cessé de bouder et a décidé de jouer pour le club qui lui verse une somme embarrassante chaque semaine? Avons-nous creusé le canapé d’Old Trafford et trouvé les remplaçants de Lukaku, Sanchez, Herrera, Fellaini et Smalling que nous aurions dû organiser avant le début de la saison?

Non? D’accord, que diriez-vous des objectifs réalisables que nous pouvons atteindre ce mois-ci? Oh, il semble que nous nous soyons retirés de l’accord de Bruno Fernandes. Encore. Certes, il y a maintenant un DoF en place pour empêcher ce genre de choses de se produire à l’avenir? Non… Donc, nous devons encore sélectionner les goûts de Pereira, Lingard, Jones, Shaw et Martial, même s’ils ont prouvé qu’ils n’étaient pas à la hauteur plus tôt dans la saison? Peut-être que les jouer davantage est l’ingrédient manquant pour réussir. Non? Hmm. C’est presque comme si rien n’avait changé du tout.

La raison pour laquelle les fans disent que cela va bien au-delà du manager est parce que cela va bien au-delà du manager. Woodward et les Glazers ont échoué Solskjaer de la manière la plus lâche et la plus pathétique possible. Lorsqu’aucun nouveau joueur n’est livré et qu’une équipe malmenée et peu performante termine vers le 8e, lorsque les cris de démission d’Ole deviennent encore trop assourdissants pour Woodward, Solskjaer sera limogé. D’où vient son prochain emploi? Ole est une légende f ** king. L’homme qui nous a gagné The Treble a été invité à entrer et à stabiliser le navire après que Mourinho l’ait chaviré et a fini par sacrifier sa réputation et sa carrière pour être un (court) chapitre dans un livre intitulé How The Glazers Destroyed Manchester United. Si vous vous dites fan et pensez que Ole est à blâmer pour ce gâchis, alors vous avez eu la tête tournée vers des sites comme celui-ci.

Spécifiquement aux écrivains d’ABU365, je dis continue. Continuez à générer des clics avec vos pièces Solskjaer quotidiennes. Poursuivez les potes de crowbarring à ses frais dans presque tous les articles sur des sujets qui n’ont rien à voir avec lui ou avec le club. Continuer d’agir comme près d’un milliard de livres que les Glazers drainent du club est simplement circonstanciel. Je ne me souviens jamais qu’un gestionnaire ait été ciblé ici dans cette mesure, mais il est de notoriété publique que le site a piqué du nez sous “Winty”. [MC – if that is her *real* nickname].

Et les gens pensaient que Pete Gill était mauvais.

William Douglas Foster, Stretford

Tranmare

Je voudrais féliciter Tranmere Rovers d’avoir atteint le 5e tour de la FA Cup.

Mark Danger Endicott, MUFC

Dague de Chelsea

Il semble y avoir un peu de pessimisme de F365 et certains autres fans de la boîte aux lettres sur l’état de Chelsea et l’incapacité de Lampard à résoudre les problèmes sur le terrain, qui sont évidents depuis un certain temps maintenant. Cette journée d’ouverture contre Man United a été considérée par beaucoup à l’époque comme une mauvaise journée au bureau. Chelsea a vu une bonne partie du ballon, a créé et raté quelques occasions présentables, et a concédé presque tous les tirs cadrés des adversaires. Cinq mois plus tard et le rapport de match est le même. La critique est juste, cependant, je suis (encore) confiant qu’ils pourront renverser la vapeur. Que cela se produise cette saison ou la prochaine reste à voir.

Avant le début de la saison, j’aurais mordu votre main si vous aviez proposé à Chelsea de terminer dans le top six, de sortir d’un groupe difficile de la Ligue des champions et d’une bonne course en coupe. Ils ont toujours un bon rapport qualité-prix pour atteindre ces objectifs, même si le chemin est encore long. Je m’attends pleinement à une raclée contre le Bayern Munich en février, mais étant donné que Chelsea ne devait pas aller loin dans la compétition, je pense que le match servira de grande distraction aux problèmes nationaux. C’est une chance de se mesurer aux pieds avec un géant européen sur deux jambes, où la performance est la chose la plus importante et tout type de résultat est un bonus. Je suis sûr que Lampard et Chelsea ne le regarderont pas d’une manière aussi décontractée que ce ventilateur de fauteuil, et cela pourrait bien être un autre Spurs 2 Bayern 7 (haha), qui détruit la confiance de l’équipe et conduit à une chaîne de mauvais (euh) résultats dans la ligue, ce qui les place au 14e rang. C’est un e-mail pour un autre jour.

De plus, quelles étaient les chances que les deux capitaines espagnols des clubs d’arrière droit atteignent les buts vers la fin de ce match? Et puis vous vous rendez compte qu’ils ne jouent même pas pour l’Espagne!

Juanito (VAR pour 2009 pas 2005, bien sûr, c’était une pénalité et un carton rouge)