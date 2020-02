Liverpool a coulé Norwich City et a prolongé sa séquence comme invaincu

Samedi 15 février 2020

Ceux dirigés par Jürgen Klopp ont eu besoin de près de 80 minutes pour briser une équipe “ canarienne ” ardue, qui marche en tant que colista de Premier League. L’entrée de Sadio Mané en complément a fini par donner le triomphe aux «rouges» par un score serré de 1-0.

Liverpool continue de montrer sa suprématie en Premier League et a prolongé son statut d’invaincu après avoir battu Norwich City 1-0 à Carrow Road. Malgré le bon match joué par les «canaris», les «rouges» ont profité de l’entrée de Sadio Mané dans la deuxième étape et ont conservé les trois points de l’engagement correspondant à la journée 26 de l’épreuve anglaise, où ils sont des leaders absolus.

Ceux dirigés par Jürgen Klopp ont commencé l’engagement en tant que dominateurs, mais sans la lucidité dont ils ont fait preuve dans d’autres partis. Au cours des 20 premières minutes, Liverpool a eu peur de ses arrivées et semblait disposé à régler le match tôt, mais cela ne s’est pas produit.

Norwich a subi l’assaut mené par Roberto Firmino et Alex Oxlade-Chamberlain, qui ont remplacé Mané dans le onze de départ. D’un autre côté, Mohamed Salah n’a pas du tout apparu lors de la première étape, ce qui a peut-être même fini en faveur des locaux, mais Alisson Becker a coupé un grand jeu qui sans ses mains était un objectif clair de Teemu Pukki.

Comme cela s’est produit en première mi-temps, ceux d’Anfield sont sortis avec tout à la recherche du triomphe, mais une bonne défense «canarienne» compliquait les choses à l’équipe de Klopp. Dans la 60 ′ minute Mané a fait son remplacement en remplacement de Chamberlain, qui a fini par être décisif pour que le leader ramène les trois points à la maison.

À la 73e minute, Norwich avait son choix le plus clair à marquer après un bon tir du côté d’Alexander Tettey, mais il s’est écrasé dans la barre transversale. L’option gaspillée a été chèrement payée, car quelques minutes plus tard (78e), l’attaquant sénégalais contrôlait parfaitement avec son pied droit une longue passe de Jordan Henderson et a terminé avec son pied gauche, laissant Tim Krul sans options, qui avait eu un grande performance

Avec ce résultat, Liverpool a encore renforcé son leadership exclusif en atteignant 76 points sur 78 possibles. Dans l’autre vert, Norwich a sombré dans le tableau après avoir continué dernier avec seulement 18 unités. Le prochain duel pour les «rouges» (18/02) aura lieu en Espagne lorsque je visiterai la Wanda Metropolitano pour mesurer les forces avec l’Atlético de Madrid, un engagement convenu pour les 17 heures du Chili.

