Liverpool a coulé West Ham et renforcé son avance en tant que leader »

Mercredi 29 janvier 2020

Les «rouges» ont battu West Ham 2-0 à Londres, un match en attente à la date 18 de la Premier League, augmentant ainsi leur avance en tant que leaders du tournoi. Avec des buts d’Origi et Chamberlain, la boîte de Merseyside laisse les «marteaux» plus près de tomber dans la zone de relégation en Angleterre.

Liverpool a battu West Ham 2-0 en tant que visiteur et a étendu son avance en tête de la Premier League. Les “rouges” ont battu les “marteaux” à la date 18 du championnat local, un match qui restait en suspens, et ont fait couler ceux dirigés par David Moyes, qui risquent de tomber en position de relégation à la prochaine date.

Ceux dirigés par Jürgen Klopp ont commencé à dominer la rencontre en fonction de la pression qui les caractérise. Malgré cela, l’absence de Sadio Mané en raison d’une blessure a été notée dans le gramado du jeu, puisque son remplaçant, Divock Origi, a d’autres caractéristiques, d’une plus grande force mais moins de vitesse. Cependant, l’une des nuances du Belge est la capacité à tenir le ballon sur le dos, ce qui lui a permis d’obtenir le penalty qui serait ensuite transformé en but.

Dans le 33 ′, après manque de Mark Noble dans la zone d’Origi, le juge en chef a tiré sur les douze marches. Mohamed Salah, qui a réussi à le convertir en but, a établi un tir croisé 1-0.

Malgré les interventions d’un seul Manuel Lanzini dans l’attaque, les locaux n’ont pas pu préciser les arrivées en attaque, qui étaient constantes mais sans plus de profondeur. A la fin de la première période, le match n’a pas changé le score.

En deuxième période, les «rouges» n’ont pas tardé à augmenter le score. Dans le 52 ′, Mohamed Salah commande une contre-attaque, profitée des erreurs défensives des locaux, qu’Alex Oxlade-Chamberlain transforme en but après avoir parcouru tout le terrain en compagnie de l’Egyptien.

Après l’entrée de Fabinho par Origi dans le 69 ′ et le changement de Nabi Keïta par Andrew Arnold dans le 77 ′, ceux dirigés par Klopp ont ralenti le jeu en se consacrant au domaine du ballon. West Ham, quant à lui, est arrivé par le biais de certaines expéditions aériennes dans un ballon arrêté, mais ils n’ont pas réussi à endommager l’arc protégé par le gardien brésilien Alisson. Sans complications majeures, l’équipe de Liverpool a mis fin à l’engagement 2-0.

Avec ce résultat, les champions actuels de la Ligue des champions restent dans le premier emplacement de Premier League avec 70 unités et affronteront Southampton à domicile à la prochaine date. De son côté, West Ham est compliqué dans la partie inférieure du tableau, où ils se situent en dix-septième position avec 23 points, et en cas de non ajout d’unités lors de leur prochaine rencontre à Brighton, ils peuvent être dans la zone de relégation.

