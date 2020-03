Liverpool a dit de laisser tomber Mo Salah et d’amener la Bundesliga aide la machine

Date de publication: vendredi 20 mars 2020 9:59

On a dit à Liverpool qu’ils pourraient se permettre de perdre Mo Salah cet été, à condition de faire venir l’ailier du Borussia Dortmund, Jadon Sancho.

Les Reds ont été fortement liés à un mouvement pour la Étoile d’Angleterre au cours des 18 derniers mois, bien qu’il y ait eu des doutes quant à savoir si cela pourrait se faire au détriment de l’un de leurs trois premiers.

Mais l’ancienne star de Liverpool Don Hutchison insiste sur le fait que la tenue d’Anfield pourrait faire face à la perte de Salah, mais ça Sadio Mane doit être conservé à tout prix.

Bien qu’il soit fan de l’attaquant égyptien, Hutchison pense qu’il peut vraiment faire «les choses de base».

“Je n’accepterais pas 140 millions de livres sterling pour Mane, je ne le ferais pas, je ne suis pas d’accord, je ne le ferais pas”, a déclaré Hutchison lors d’un débat sur ESPN.

«Ils ont le même âge mais c’est Mo Salah que je regarde chaque semaine, et ses chiffres sont étonnants, ne vous méprenez pas et vous ne pouvez pas retirer ça à Mo Salah mais… vous regardez Mo Salah et le gars le fait des choses géniales mais il fait les choses les plus élémentaires si mal que ce soit faux.

“Il ne peut pas passer une balle à cinq mètres, il semble continuer à jouer cette balle où il essaie de muscler tout le monde de quelque côté qu’il soit, s’il sort du flanc droit sur sa gauche, essaie de le jouer à un attaquant à travers un corps de joueurs qui n’est jamais, jamais.

“Et vous le regardez et allez ‘Sûrement, cela a été entraîné, Jurgen Klopp et son équipe d’entraîneurs ont sûrement essayé d’entraîner Mo Salah, et il fait vraiment les choses de base, mais ses chiffres sont effrayants et il marque un nombre ridicule de buts en Premier League et en Champions League.

“Donc je ne serais pas d’accord, je pense que si vous allez vendre quelqu’un et que vous deviez en vendre un – ne vous méprenez pas, je n’en vendrais pas si j’étais Jurgen Klopp – mais si l’un devait aller et vous offert Mo Salah pour quelqu’un comme Jadon Sancho, je prendrais peut-être cet échange. “

Sancho est également une cible pour Manchester United et Chelsea, mais des rapports précédents ont suggéré que le joueur de 19 ans serait favorable à un déménagement dans le Merseyside s’il quittait la Bundesliga.

