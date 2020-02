Liverpool a exhorté à vendre Salah, s’ils peuvent décrocher l’une des deux meilleures signatures

Date de publication: Mardi 4 février 2020 à 19h35

Liverpool a été invité par Darren Bent à envisager de vendre Mohamed Salah s’ils ont la possibilité de signer soit Kylian Mbappe, soit Jadon Sancho.

L’attaquant égyptien est le meilleur buteur de Liverpool cette saison avec 18 buts toutes compétitions confondues, et il est certain qu’il mènera le club à son premier titre de Premier League en plus de 30 ans – après avoir joué un grand rôle dans la victoire de la Ligue des champions la saison dernière.

Salah a également marqué trois fois en Liverpool deux derniers matchs, mais Bent estime que Sadio Mane et Roberto Firmino sont plus précieux pour Jurgen Klopp.

Bent a déclaré à talkSPORT: «Écoutez, nous savons qu’il marque beaucoup de buts et c’est un joueur de haut niveau. Deux Golden Boots, Joueur de la saison, vainqueur de la Ligue des champions, sur le point de gagner la Premier League, les honneurs sont là.

“Mais quand vous regardez son jeu général pour dire quelqu’un comme Mane, je dois dire que Mane a été meilleur que lui.

«Il peut marquer plus de buts que Mane, mais le rythme de travail de Mane pour l’équipe, il est désintéressé, cherche toujours les autres en premier, il obtiendra sa juste part de buts. Vous ne pouvez donc pas vendre Mane, il est si important.

“Firmino, nous savons qu’il ne marque pas autant de buts, mais c’est lui le ciment, il relie tout cela ensemble.” Son jeu de hold-up est sans doute l’un des meilleurs de la ligue. Il amène des joueurs, tient le ballon, il est fantastique. »

L’ancien international anglais a ensuite déclaré que Klopp ne devrait pas penser à deux fois à vendre Salah s’il pouvait apporter un remplaçant digne, comme Mbappe ou Sancho.

Bent a ajouté: “Il ne s’agit pas de le vendre et d’obtenir 100 millions de livres sterling et c’est tout, mais si vous pouvez le remplacer par un Mbappe ou quelqu’un comme un Jadon Sancho, je pense que cela vaut la peine d’y penser.”

Pendant ce temps, Liverpool a placé de nouveaux contrats pour Virgil Van Dijk et Alisson Becker en tête de leur liste de priorités, selon lui.

L’arrière central et le gardien de but ont joué un rôle déterminant dans la progression des Reds depuis leur arrivée en janvier et en été 2018 respectivement, Liverpool n’ayant perdu qu’une seule fois en Premier League pendant qu’ils étaient ensemble au club.

Alors que Liverpool semble être devenu un club le plus fort du monde, ayant remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs en 2019 et gardant une énorme avance en Premier League cette saison, les rumeurs entourant l’intérêt pour leurs meilleurs joueurs ne sont pas allées une façon.

Récemment, il a été affirmé que les géants italiens de la Juventus préparaient une offre énorme pour Van Dijk alors qu’ils cherchaient à profiter de la volonté apparente du Néerlandais pour un nouveau défi dans les dernières années de sa carrière.

Le Sun affirme que l’intérêt des champions de Serie A est réel, et ils seraient prêts à dépenser un record de club de 150 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans. Lire la suite…