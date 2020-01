Liverpool a gagné lors d’une visite à Wolverhampton »Football Press

Jeudi 23 janvier 2020

Le casting réalisé par Jürgen Klopp, a remporté en tant que visiteur des «Loups» de Nuno Spirito Santo 2-1. Les “ Reds ” ont réussi à atteindre 40 matchs sans perdre par EPL et sont à un rythme soutenu pour devenir des champions de Premier League invaincus.

Dans un match valable pour la Premier League anglaise 24, Liverpool a battu Wolverhampton en tant que visiteur 2-1 au stade Molineux. Les dirigeants de Jürgen Klopp, ont dominé le match du début à la fin et ont réussi à conserver leur avantage dans le tableau EPL.

Le premier but est tombé tôt en faveur de la visite. A 8 ′, le capitaine des «Reds», Jordan Henderson, ne s’est dirigé que dans une petite zone après un corner pris par Alexander-Arnold par la droite. 1-0 qui a permis à Liverpool de dominer calmement le processus du duel, tandis que les ‘Wolves’ n’ont pas fini de s’accommoder sur le terrain.

Lors de la deuxième partie, les ‘Wolves’ ont tenté sans succès le tirage au sort dirigé par Adama Traoré et le Mexicain Raúl Jiménez. C’est ce dernier qui à 56 ′ a réussi à mettre la cravate sur le tableau de bord qui les a mis pleinement dans le match.

Cependant, presque en fin de match (84e), Roberto Firmino a réussi à mettre la finale 2-1 qui a permis à Liverpool d’ajouter une nouvelle victoire en Premier League.

Avec ce résultat, Liverpool étend ses 40 matchs sans défaite sans connaître de défaites en EPL (22 victoires, 1 à égalité cette saison) et a donné un nouveau passé pour être le premier champion dans cette condition. Maintenant, avec un match de moins, ils ont atteint 67 points, 16 de plus que Manchester City et un match de moins.

Les «Wolves», quant à eux, sont restés à la septième place avec 34 points, le même montant que Tottenham et Manchester United, mais avec une différence de buts pire.

Le prochain duel pour ceux d’Anfield sera contre West Ham, en attendant la date des 18 ans. Wolverhampton, fera de même contre Manchester United, dans un duel clé pour les aspirations de ceux menés par Nuno Spirito Santo.

