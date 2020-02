Liverpool a imposé sa hiérarchie et remporté un grand match à West Ham »

Lundi 24 février 2020

Le casting, réalisé par Jurgen Klopp, a dû transpirer plus que le projet de loi pour gagner West Ham United 3-2 à Anfield. Avec cette victoire, les «rouges» ont remporté leur vingt-sixième victoire en 27 matchs.

West Ham United a été une visite difficile pour Liverpool par Jurgen Klopp. Ceux d’Abbey Road ont dû déployer des ressources extrêmes pour obtenir une victoire de 2-1 au stade Anfield, qui, comme d’habitude, était bondé. L’actuel leader et pointeur de la Premier League, a étendu son record invaincu dans la compétition anglaise et est fermement en route pour le titre.

Le jeu a commencé déplacé pour les deux cadres, pas d’études ou de règlement sur le terrain. A 8 ′, Georginio Wijnaldum a inscrit le premier but du match, après avoir enchaîné la tête sur la petite surface de l’équipe visiteuse et décrété l’avantage momentané sur le tableau de bord.

Cependant, la joie n’a pas duré longtemps pour ls de Klopp. Ceci, puisque Issa Diop a rapidement mis le match en correspondance avec le score (11 ′), après avoir anticipé Gomes et la tête pour mettre le lien transitoire. 1-1 avec lequel les deux équipes se sont reposées.

Dans la deuxième partie – et comme prévu – Liverpool est allé avec tout en quête de victoire. Mais ce n’était pas l’endroit qui en profiterait. Pedro Fornals, attaquant espagnol de West Ham, a terminé premier près du point de penalty (55 ′), après une bonne triangulation de l’ancienne équipe de Manuel Pellegrini. 2-1 et Klopp n’a pas tardé à réagir et à déplacer son équipe avec l’entrée d’Oxlade-Chamberlain.

L’égalité des «rouges» a été l’œuvre de celui qui ne manque jamais: Mohamed Salah, reçu de l’aile droite, a terminé premier et avec la complicité du gardien Fabianski, a mis le 2-2 momentanément sur le tableau de bord. Après cela, le siège de Liverpool était implacable. À maintes reprises, l’équipe Klopp est arrivée avec un danger pour l’arc des «marteaux» qui ont progressivement cédé la place au terrain.

À la minute 80, Sadio Mané a connecté un ballon sous le but de Fabianski, après une série d’échecs du défenseur arrière et du centre Alexander-Arnold qui a permis au Sénégalais de mériter son équipe à juste titre.

Dans les dernières minutes, West Ham a tenté de sortir du fond et d’atteindre l’arche d’Allison avec danger, mais n’a pas fait face à une défense locale appliquée. De cette façon, Liverpool reste invaincu et a ajouté sa vingt-sixième victoire en 27 matchs joués (79 pts.) Dans le championnat anglais actuel (enregistre un seul match nul) et continue de maintenir son aspiration à atteindre sa première Premier League.

West Ham, quant à lui, maintient un dépassement irrégulier et a été relégué à la dix-huitième position avec 24 points et dans des positions de descente directe.

Le prochain match des «rouges» sera contre l’incroyable Watford (samedi 29/02 à 14h30), tandis que les «marteaux» feront de même contre Southampton, le même samedi mais à 12h00 du Chili continental .

