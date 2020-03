Liverpool a offert la sécurité pour contrôler le public dans les supermarchés »Presse

Dimanche 22 mars 2020

Le club anglais veut aider à l’ordre civil dans les services de première nécessité afin de réguler les flux de personnes et éviter d’éventuelles nouvelles infections. Le directeur exécutif de l’équipe a souligné que son personnel de sécurité est capable de collaborer à cette crise sanitaire.

Le leader de la Premier League, Liverpool, a proposé à son personnel de sécurité de contrôler les supermarchés de sa région. Compte tenu de la quarantaine de la ville, seuls les services de base sont ouverts au public, bien qu’il soit nécessaire de contrôler les flux de citoyens afin d’éviter de nouvelles infections.

Dans ce contexte, c’est que le club a fait connaître sa disponibilité à prêter ses collaborateurs qui sont normalement utilisés pour maintenir l’ordre à Anfield. Ainsi, le club cherche à collaborer avec les mesures sanitaires que l’Angleterre a prises face à la propagation massive du coronavirus.

La déclaration a été publiée par le directeur exécutif de la région de Meryserside, Peter Moore, qui a souligné la qualité de ses employés sur Twitter. “Notre personnel donne de son temps et de ses compétences pour aider à contrôler le flux de personnes, gérer les files d’attente, contrôler les parkings, aider les personnes âgées et handicapées”, a déclaré Moore.

Depuis la boîte «réseau», il est disposé à aider la ville à lutter contre cette pandémie. Le football anglais reste suspendu comme l’une des mesures visant à empêcher une nouvelle contagion et à surmonter rapidement cette crise sanitaire.

Message aux directeurs de supermarchés ici sur Merseyside. Nos stadiers ici @LFC offrent leur temps et leur expertise en matière de bénévolat pour aider à contrôler la foule, la gestion des files d’attente, le contrôle du stationnement, aider les personnes âgées et les infirmes à faire leurs courses dans leur voiture, etc. 1/2

– Peter Moore (@PeterMooreLFC) 22 mars 2020