Liverpool a priorisé Manchester United, le Real Madrid et Barcelone ciblent Fabian Ruiz

Fabian Ruiz de Napoli pendant le match de Serie A de football SSC Napoli v Torino Fc au stade San Paolo de Naples, Italie le 29 février 2020

(Photo de Matteo Ciambelli / NurPhoto via .)

Liverpool a donné la priorité à Manchester United, au Real Madrid et à Barcelone, Fabian Ruiz, le Bayern Munich étant également intéressé, selon Neil Fissler de l’Express.

Attirer l’intérêt

Ruiz, 23 ans, est devenu un talent recherché cette saison. Sa valeur marchande a grimpé en flèche depuis son arrivée à Napoli en 2018, après s’être imposé comme une influence dominante dans le milieu de terrain de la tenue italienne. La capacité de passe de l’Espagnol a montré un talent naturel clair pour le jeu; cela a suscité l’intérêt des clubs d’élite européens, dont Liverpool.

Liverpool a priorisé l’objectif de Manchester United tout en regardant de nombreux milieux de terrain

Liverpool étudie de nombreux milieux de terrain avant le mercato estival. Avec un milieu de terrain vieillissant, les goûts de Georginio Wijnaldum et Jordan Henderson devant bientôt passer leur prime, les Reds veulent le rafraîchir.

Un de leurs objectifs est Boubakary Soumare. Cependant, comme les négociations pour le Français se poursuivent depuis un certain temps et que Barcelone cherche également à le rattraper, Liverpool devra peut-être chercher ailleurs.

Ruiz est un milieu de terrain plus offensif que Soumare, mais a une polyvalence incroyable. Le joueur de 23 ans n’a montré que cette saison. Dans toutes les compétitions, la chaude perspective de Napoli a joué au milieu de terrain gauche et droit; il a également joué un rôle défensif, central et offensif au centre.

Bien qu’il puisse être une alternative à Soumare, il pourrait tout aussi facilement jouer à ses côtés dans le trio de milieu de terrain de Liverpool. Si les rouges acquièrent ces deux talents recherchés, ils pourraient créer un formidable milieu de terrain. Cela pourrait durer pendant la meilleure partie de la prochaine décennie; ils fourniraient à Liverpool une qualité de défi pour continuer ce qu’ils ont commencé cette campagne.

Autres clubs le surveillant

Liverpool n’est pas le seul à admirer Ruiz et pourrait tout aussi bien rater les deux cibles du milieu de terrain que les obtenir. Manchester United, le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid visent également le milieu de terrain. United entreprend une reconstruction, axée sur les jeunes, tandis que Barcelone cherche à remplacer les milieux de terrain par un avenir incertain. Cependant, Liverpool ayant priorisé l’Espagnol et d’autres clubs ayant des cibles plus haut sur leur liste de souhaits, les Reds pourraient envoyer leurs rivaux à la signature de Ruiz.

